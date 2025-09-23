Ziua internațională a limbajului semnelor este serbată în data de 23 septembrie

15:10

„Omul are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, ca să poată purta crucea sa pe calea mântuirii, după cuvântul Domnului Iisus Hristos, Care zice: Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi (Matei 11, 28)”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh duminică. „Hristos Domnul ne îndeamnă ca fiecare să-și ia…