Românii pot investi până pe 3 octombrie în titluri de stat Tezaur
TeleM Iași , 23 septembrie 2025 09:50
Românii pot investi până pe 3 octombrie în titluri de stat Tezaur, cu maturitate la...
• • •
Acum 30 minute
10:00
Terenurile liceelor agricole și silvice ar putea să fie preluate de autoritățile locale și să-și schimbe destinația # TeleM Iași
O propunere legislativă inițiată de mai mulți senatori și deputați PNL și PSD, dar și de câțiva...
10:00
Viceprimarul municipiului Suceava, a anunțat luni seara că marți va fi demolată o casă și...
09:50
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru joi o şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a...
09:50
09:50
74 de persoane au fost reținute luni în Republica Moldova, în urma unor percheziții de amploare care au avut loc înaintea alegerilor parlamentare # TeleM Iași
Scrutinul este considerat crucial pentru parcursul european al țării. Descinderile au vizat peste o sută...
Acum o oră
09:30
În cursul nopții trecute, pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Ștefănești și ai Detașamentului Botoșani,...
Acum 2 ore
09:10
Accident rutier, anunțat la 112 aseară, la ora 23:25, produs pe raza localității Ostra (spre...
Acum 24 ore
21:00
Pașcaniul este din nou fără apă, iar această situație devine tot mai frustrantă pentru locuitori....
18:10
Un grav accident rutier in care au fost implicate două autoturisme s-a produs in sat...
16:40
În vârstă de 30 de ani, mijlocașul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunțat...
16:00
În ultima săptămână, medicii de la Spitalul Parhon din Iași au realizat un maraton de...
16:00
Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică pentru 2024 arată că județul Iași are cea...
16:00
Astăzi, pe Dunăre, a fost vizibil un fenomen natural impresionant, care a semănat cu o...
15:50
Comuna Miroslava face pași importanți spre un stil de viață sustenabil. În mai multe localități...
15:40
Comuna Miroslava face pași importanți spre un stil de viață sustenabil. În mai multe localități...
15:40
In acest an, peste 30 de restaurante, cafenele și locații de referință din Iasi se...
15:40
Începerea unui nou an universitar este întotdeauna un moment de sărbătoare, iar Universitatea de Medicină...
15:30
În aceste momente, pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 Iași sunt solicitați să intervină la...
15:00
Descoperire șocantă duminică dimineață, 21 septembrie 2025, în comuna Poiana Stampei. Un localnic, C.A., a...
14:50
14:40
Patronul pensiunii şi tipografiei „Lidana", Dan Agheorghiceșei, a fost găsit decedat pe braţul Babina al...
14:10
Polițiștii Secției 2 Poliție Galați au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui tânăr...
13:50
Un accident feroviar s-a produs astazi in localitatea Ruginoasa. O batran in varsta de 72...
13:30
Senatorul PSD, Daniel Zamfir: „Eu, dacă aș fi deputat, aș vota împotriva doamnei ministru!” # TeleM Iași
Senatorul PSD, Daniel Zamfir a declarat în Parlament că susține moțiunea simplă depusă de AUR...
12:30
Mai multe țări recunosc oficial Palestina, înaintea unui summit în care se va discuta soluția cu două state. Israel și SUA nu participă la Adunarea Generală ONU # TeleM Iași
Franța și Arabia Saudită vor convoca luni zeci de lideri mondiali pentru a mobiliza sprijinul...
12:20
În această dimineață, echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați au intervenit pentru...
12:00
Botoșani | Primarul comunei Mihălășeni a fost plasat sub control judiciar după ce a primit 100.000 euro drept mită # TeleM Iași
Procurorii DNA Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului...
11:30
Patronii unei cunoscute florării din Iași intentionează să contruiasca un hotel în Bucium # TeleM Iași
Proiectul sotilor Curcudel, patronii de la Darlington Flowers, de constructie a unui hotel pe Bucium,...
11:30
La ora 09:03 prin apel la 112 a fost sesizat faptul că în râul Moldova...
10:20
105 locuri de parcare noi în Burdujeni-Cuza 2, după demolarea garajelor de pe strada Păcii # TeleM Iași
În urma demolării garajelor de pe strada Păcii, în cartierul Burdujeni – Cuza 2, au...
Ieri
10:10
Poliția Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ...
10:00
Camera Deputaților dezbate o moțiune simplă depusă de parlamentarii AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu....
09:40
Adolescenta de 15 ani implicată în accidentul din urmă cu o săptămână de la Pătrăuți a pierdut lupta cu viața # TeleM Iași
Adolescenta de 15 ani ranita grav in accidentul din urma cu o saptamana de la...
09:30
Persoanele fără venit care donează celule stem primesc asigurare medicală fără plată pe 10 ani # TeleM Iași
Cei care donează celule stem și nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea...
09:30
Studenții Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava vor protesta în prima zi a noului an universitar # TeleM Iași
Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS) se alătură inițiativei ANOSR de a protesta, în data...
09:20
Platforma online de achiziţionare biletelor CFR, temporar indisponibilă luni, între orele 9:00 şi 13:00 # TeleM Iași
Platforma online de achiziţionare biletelor CFR va fi temporar indisponibilă astăzi, între orele 9:00 şi...
09:20
Începe toamna astronomică în emisfera nordică. Astăzi este echinocţiul de toamnă, când durata zilei este...
09:20
Donald Trump asigură că Statele Unite vor apăra Polonia şi ţările baltice în faţa Rusiei # TeleM Iași
Duminică, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt pregătite să apere Polonia...
09:10
La ora 22:00, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier ce s-a...
21 septembrie 2025
15:20
IRCC va crește de la 1 octombrie la 6,06%, cea mai mare valoare de când...
15:20
La data de 19.09.2025, ora 11.55, patrula de siguranță publică din cadrul Secției 3 Poliție...
15:20
Dacă proiectul va fi declarat neconstituțional, atunci va fi greu pentru actualul executiv să-şi continue...
13:00
Două persoane au fost implicate într-un accident rutier produs la Mogoșești. Una dintre victime a...
13:00
Jurnalista chineză Zhang Zhan, condamnată la încă patru ani de închisoare pentru știrile despre Covid # TeleM Iași
Zhang a fost rearestată după doar trei luni de la eliberare și acuzată pentru continuarea...
12:50
Neamț | A fost găsit șoferul care a fugit după ce a accidentat mortal un pieton la Izvoare # TeleM Iași
La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 8:30, polițiștii au fost sesizați cu...
12:50
Jumătate din zborurile programate să decoleze duminică de pe Aeroportul Internațional din Bruxelles vor fi...
12:50
Poliţişti de frontieră din cadrul Poliţiei de Frontieră Botoșani efectuează cercetări în privința unui bărbat,...
10:30
Un bărbat de 67 de ani a fost găsit mort pe marginea drumului, în afara...
10:20
Mărturia românului arestat pe nedrept 30 de zile, în timp ce se afla în vacanță în Italia # TeleM Iași
Un bărbat din Iași a trăit un coșmar în vacanța cu familia, după ce a...
10:20
Factori de risc, simptome și măsuri pentru a întârzia această boală ce afectează un număr...
