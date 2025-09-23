Actorul Richard Gere a lansat critici dure la adresa lui Donald Trump. „Nu reprezintă America. El distruge Constituția”

07:10

Patru români din zece nu lucrează, deși sunt apți de muncă. Găsirea unui job nu este o prioritate pentru toți românii, arată cele mai recente date INS. Sunt și unii care spun că, deși fac eforturi să se angajeze, nu reușesc să găsească ceva potrivit. Iar cu cât avansează în vârstă, cu atât e mai greu: „Am depus 30 de CV-uri”, mărturisește unul dintre ei. Pe de altă parte, cei mai mulți tineri de până în 24 de ani nu muncesc și nici nu studiază. De asemenea, doar jumătate dintre femeile din țara noastră au un serviciu.