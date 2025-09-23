Actorul Richard Gere a lansat critici dure la adresa lui Donald Trump. „Nu reprezintă America. El distruge Constituția”
Digi24.ro, 23 septembrie 2025 09:50
Actorul Richard Gere l-a atacat dur pe Donald Trump, acuzându-l că „distruge Constituţia americană cu rapiditate şi forţă”. Vedeta de la Hollywood a mai spus că președintele SUA „nu reprezintă America” și a cerut ca această perioadă „nebună” să se încheie.
• • •
