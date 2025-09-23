Operațiune de salvare pe lacul Stânca-Costești: Pescari dispăruți, găsiți în viață după un incident cu barca

07:30

Un incident periculos a avut loc pe strada Vasile Lupu din Iași. Bucăți mari de tencuială s-au desprins de pe fațada unui bloc, de la etajul șase, și au căzut direct pe mai multe mașini parcate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. La scurt timp, la fața locului au sosit echipajele de pompieri, care [...]