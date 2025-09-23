Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași:,,Autostrăzile A7 și A8, cele două fețe ale PNL. Zâmbitori în pozele de șantier, încleștați în comunicatele de presă. Ipocrizie maximă!”
IasiTV Life, 23 septembrie 2025 09:50
„Fabrica de zvonuri și minciuni a PNL Iași și-a activat din nou. Liderul local al liberalilor clamează, într-un comunicat de presă, grija netărmurită pentru autostrăzile Moldovei. În acest context, fac doar câteva precizări pentru a-i împrospăta memoria: În concluzie, nu facem niciun fel de compromis și nu negociem nimic: toți parlamentarii PSD din Iași, dar [...] The post Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași:,,Autostrăzile A7 și A8, cele două fețe ale PNL. Zâmbitori în pozele de șantier, încleștați în comunicatele de presă. Ipocrizie maximă!” first appeared on IasiTV Life.
• • •
Acum 30 minute
10:00
Ministerul Finanțelor le oferă românilor o nouă oportunitate de a economisi: titlurile de stat Tezaur, care pot fi cumpărate până pe 3 octombrie. Acestea au dobânzi atractive, de 6,9% pentru maturitatea de un an, 7,5% pentru trei ani și 7,85% pentru cinci ani. Procesul de achiziție este simplificat, putând fi realizat online, prin platforma Ghișeul.ro [...] The post Investește în titluri de stat Tezaur: mai ai timp până pe 3 octombrie first appeared on IasiTV Life.
09:50
09:50
Operațiune de salvare pe lacul Stânca-Costești: Pescari dispăruți, găsiți în viață după un incident cu barca # IasiTV Life
O misiune contracronometru a salvatorilor din Botoșani s-a încheiat cu succes în noaptea de luni spre marți, când doi bărbați, dați dispăruți pe lacul de acumulare Stânca-Costești, au fost găsiți în viață. Cei doi pescari au trăit clipe de groază după ce barca lor s-a răsturnat. Alerta a venit de la un prieten al victimelor, [...] The post Operațiune de salvare pe lacul Stânca-Costești: Pescari dispăruți, găsiți în viață după un incident cu barca first appeared on IasiTV Life.
Acum o oră
09:40
Acum 4 ore
07:50
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit într-un grav accident rutier produs în noaptea de luni spre marți în localitatea Ostra, județul Suceava. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava, victima se afla într-un autoturism care a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate. Accidentul a avut loc pe raza [...] The post Tragedie pe șosea: Un tânăr de 35 de ani a decedat într-un accident la Ostra first appeared on IasiTV Life.
06:30
A tocat aproape 900.000 de lei la păcănele în doar 5 zile! Un botoșănean acuză aparatele „măsluite” # IasiTV Life
Un bărbat din Botoșani a pierdut o sumă colosală, 870.000 de lei (peste 171.500 de euro), la păcănele, în doar cinci zile. Banii fuseseră strânși în străinătate, unde bărbatul lucrase ca șofer pe cisternă și camion. După ce a pierdut aproape tot, acesta a făcut plângere la poliție și susține că a fost victima unei [...] The post A tocat aproape 900.000 de lei la păcănele în doar 5 zile! Un botoșănean acuză aparatele „măsluite” first appeared on IasiTV Life.
06:30
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru joi, 25 septembrie 2025, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Anunțul a fost făcut de Administrația Prezidențială. Pe agenda discuțiilor se află un subiect important: doborârea dronelor care intră în spațiul aerian al țării. Liderii vor stabili obiectivele [...] The post CSAT, convocat de Nicușor Dan. Pe agendă: doborârea dronelor în spațiul aerian first appeared on IasiTV Life.
06:20
Pregătiri de pelerinaj: Sute de mii de pelerini, așteptați la moaștele Sfintei Parascheva # IasiTV Life
Peste 250.000 de pelerini sunt așteptați să ajungă în Iași, începând cu 8 octombrie, pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Pentru a-i ajuta pe credincioși, mai multe restaurante, parohii și mănăstiri s-au mobilizat și vor oferi peste 140.000 de porții de hrană, ceai și apă. Ajutor din partea comunității Peste 30 de [...] The post Pregătiri de pelerinaj: Sute de mii de pelerini, așteptați la moaștele Sfintei Parascheva first appeared on IasiTV Life.
06:20
Voucherele de 50 de lei pentru energie, valabile de marți pentru persoanele vulnerabile # IasiTV Life
Persoanele vulnerabile pot plăti facturile la energie electrică folosind voucherele de 50 de lei, a anunțat Ministerul Muncii. Până în prezent, au fost depuse 750.000 de cereri, iar autoritățile au emis deja 450.000 de tichete. Cine poate beneficia de aceste vouchere? Cum se obțin voucherele? Cererile pot fi depuse online, la oficiile poștale sau la [...] The post Voucherele de 50 de lei pentru energie, valabile de marți pentru persoanele vulnerabile first appeared on IasiTV Life.
Acum 6 ore
06:10
O intervenție medicală de urgență a avut loc în Galați, după ce doi minori au fost găsiți pe stradă, cu convulsii. Primul apel la 112 a vizat un băiat de 12 ani, care suferea halucinații. La scurt timp, un alt adolescent, de 15 ani, a fost găsit căzut, cu simptome similare. Amândoi copiii au fost [...] The post Doi copii, găsiți inconștienți pe stradă, după ce ar fi consumat substanțe interzise first appeared on IasiTV Life.
06:00
Un accident rutier grav, în care au fost implicate două autoturisme, a avut loc ieri, în satul Cleja, pe E85. Coliziunea a fost atât de puternică încât două persoane au rămas încarcerate, iar o a treia a fost blocată în mașină. Intervenția de urgență Echipaje de pompieri și ambulanțe s-au deplasat rapid la fața locului. [...] The post Accident cu victime pe E85. Două persoane au rămas încarcerate first appeared on IasiTV Life.
Acum 24 ore
16:20
INVITAȚI / Prof.univ.dr. Beatrice Abălașei – decan FEFS Iași Dragoș Bălăiasa – doctor în sport The post Contraatac / F.E.F.S. modelează , crează modele pentru sport first appeared on IasiTV Life.
13:00
INVITAT / Preot MIHAIL SIMINCIUC – Coordonator voluntari Departament Misiune pentru Tineret The post DEZBATEREA ZILEI / VOLUNTARIATUL, UN MOD DE VIAȚĂ first appeared on IasiTV Life.
11:20
Nu rata „Noaptea Cercetătorilor Europeni” 2025! Te așteptăm pe 26 septembrie, între 13:00 și 23:00, pe pietonalul „Ștefan cel Mare și Sfânt” din fața Primăriei Iași. Vino să descoperi universul științei! Și în acest an, Cluj-Napoca, alături de Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi, Pașcani și Hârlău, se numără printre cele peste 400 de [...] The post „Noaptea Cercetătorilor Europeni” 2025 revine în centrul Iașului, pe 26 septembrie first appeared on IasiTV Life.
10:50
Patru pacienți au primit o nouă șansă la viață: medicii ieșeni au realizat patru transplanturi de rinichi în doar două zile # IasiTV Life
Medicii Spitalului „Dr. C.I. Parhon” din Iași au încheiat cu succes un maraton chirurgical, realizând 4 transplanturi de rinichi în doar două zile. Această performanță a fost posibilă datorită generozității a doi donatori aflați în moarte cerebrală. Printre beneficiari se numără un bărbat de 49 de ani din Vaslui și o femeie de 39 de [...] The post Patru pacienți au primit o nouă șansă la viață: medicii ieșeni au realizat patru transplanturi de rinichi în doar două zile first appeared on IasiTV Life.
10:30
INVITAT / Dr. ANDREI LAZĂR – Medic primar Chirurgie Plastică Estetică și Reconstructivă The post EU SĂNĂTOS / REMODELARE CORPORALĂ – Între estetică și echilibru interior first appeared on IasiTV Life.
Ieri
07:10
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași va deschide luni, 22 septembrie 2025, noul an universitar 2025-2026. Evenimentul va avea loc de la ora 10.00, în Aula „George Emil Palade”. „Deschiderea anului universitar este un moment important pentru întreaga noastră comunitate. Este ziua în care îi întâmpinăm pe noii studenți și le [...] The post UMF Iași dă startul anului universitar cu o festivitate de deschidere first appeared on IasiTV Life.
07:00
Agenda culturală a Iașului: Ofertă bogată de spectacole și expoziții pentru săptămâna 22-28 septembrie # IasiTV Life
Premiera spectacolului „Bungalow 21” o readuce pe Maia Morgenstern pe scena ieșeană, eveniment principal al agendei culturale autohtone, la care se mai adaugă concertul de deschidere a stagiunii 2025 – 2026 la Filarmonica Moldova. Ateneul Național Iași • Luni, 22 septembrie 2025, ora 12:00 – spectacolul de revistă pentru copii „Bona visurilor mele”, regia Marcela [...] The post Agenda culturală a Iașului: Ofertă bogată de spectacole și expoziții pentru săptămâna 22-28 septembrie first appeared on IasiTV Life.
06:50
VIDEO. Bătaie la un fast-food din Suceava! Un tânăr a ajuns la spital după un scandal la un drive-in # IasiTV Life
Un conflict violent a izbucnit în zona de drive-in a unui restaurant fast-food din Suceava. Un tânăr de 23 de ani a ajuns la spital în urma unei altercații cu alți doi bărbați, de 21 și 37 de ani. Cearta a pornit de la o serie de jigniri reciproce între cele trei persoane. Potrivit poliției, [...] The post VIDEO. Bătaie la un fast-food din Suceava! Un tânăr a ajuns la spital după un scandal la un drive-in first appeared on IasiTV Life.
06:40
Un ieșean, închis pe nedrept în Italia: A fost arestat după ce un infractor i-a furat identitatea # IasiTV Life
Un bărbat din Iași a trăit un adevărat coșmar în Italia, după ce a fost închis pentru o lună din cauza unei grave erori de identitate. Potrivit declarațiilor sale, un infractor român i-a folosit datele personale, iar autoritățile italiene l-au arestat pe nedrept. Cum s-a produs eroarea: Citiți și Ieșenii încurajați să reununțe la mașină [...] The post Un ieșean, închis pe nedrept în Italia: A fost arestat după ce un infractor i-a furat identitatea first appeared on IasiTV Life.
21 septembrie 2025
19:30
INVITAT / Ovidiu Adrian Grigor – Instructor ThetaHealing The post PODCASTUL LUI RADU PRISĂCARU / ThetaHealing o cheie spre o viață împlinită first appeared on IasiTV Life.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Filmul artistic „Enescu, jupuit de viu”, regizat de Toma Enache, continuă să cucerească juriile internaționale. Producția românească a fost distinsă cu patru premii de excelență (Accolade Global Film Competition (SUA), ediția septembrie 2025): Cu aceste noi distincții, filmul a ajuns la peste 50 de premii câștigate la festivaluri din întreaga lume, devenind cel mai premiat [...] The post „Enescu, jupuit de viu”: Filmul artistic are premiera la Cinema Ateneu din Iași first appeared on IasiTV Life.
08:20
Multe orașe din lume sărbătoresc Ziua Mondială Fără Mașină pe 22 septembrie, dar Iașiul a renunțat la această inițiativă în urmă cu mai mulți ani. Acum, comunitatea locală Orașul Bicicletelor îi încurajează pe ieșeni să renunțe voluntar la mașini pentru o zi și să aleagă un mijloc de transport mai prietenos cu mediul, precum bicicleta, [...] The post Ieșenii încurajați să reununțe la mașină first appeared on IasiTV Life.
06:40
Femeie rănită de o mașină scăpată de sub control pe trotuarul de pe strada Elena Doamna # IasiTV Life
O femeie a ajuns la spital sâmbătă seară, în Iași, după ce a fost lovită pe trotuar de o mașină care a intrat pe trotuar și s-a izbit mai întâi de un gard, iar apoi de o altă mașină. Accidentul a avut loc pe strada Elena Doamna. Un bărbat de 41 de ani a pierdut [...] The post Femeie rănită de o mașină scăpată de sub control pe trotuarul de pe strada Elena Doamna first appeared on IasiTV Life.
06:40
Condamnat la închisoare, un tânăr din Iași a dispărut. Rareș Andrei Berihoi, fiul unui dezvoltator, dat în urmărire generală # IasiTV Life
Poliția din Iași a început o amplă acțiune de căutare a lui Rareș Andrei Berihoi, un tânăr de 23 de ani, condamnat la cinci ani de închisoare pentru un accident mortal. Berihoi, fiul unui cunoscut dezvoltator imobiliar, a dispărut înainte de a fi încarcerat. Condamnarea definitivă a venit joi, la Curtea de Apel Iași. Berihoi [...] The post Condamnat la închisoare, un tânăr din Iași a dispărut. Rareș Andrei Berihoi, fiul unui dezvoltator, dat în urmărire generală first appeared on IasiTV Life.
06:30
Un accident rutier șocant a avut loc sâmbătă după-amiază în comuna Todirești, județul Iași, unde un copil de 7 ani a fost rănit grav după ce a fost lovit de o mașină. Minora, care se afla în apropierea casei, ar fi ieșit brusc pe șosea și a fost lovită de un autoturism. Conform IPJ Iași, [...] The post Elicopter SMURD, mobilizat pentru un copil de 7 ani, grav rănit într-un accident first appeared on IasiTV Life.
06:30
O femeie a ajuns la spital sâmbătă seară, în Iași, după ce a fost lovită pe trotuar de o mașină care a intrat pe trotuar și s-a izbit mai întâi de un gard, iar apoi de o altă mașină. Accidentul a avut loc pe strada Elena Doamna. Un bărbat de 41 de ani a pierdut [...] The post Femeie rănită, lovită de o mașină scăpată de sub control pe un trotuar din Iași first appeared on IasiTV Life.
20 septembrie 2025
14:00
INVITAT / Pr. Paroh Gheorghe Manole – Parohia ”Sf. Împărați Constantin și Elena” Galata The post LUMINA ORTODOXIEI / CUM NE PURTĂM CRUCEA VIEȚII? first appeared on IasiTV Life.
07:20
Polițiștii de la Biroul Rutier Iași au desfășurat o acțiune intensă pentru a crește siguranța rutieră, aplicând 32 de sancțiuni contravenționale șoferilor care au încălcat regulile de circulație. Valoarea totală a amenzilor a fost de peste 20.452 de lei, iar 13 șoferi au rămas fără permis. Unul dintre cele mai grave comportamente sancționate a fost [...] The post Acțiune de amploare a Poliției la Iași. Dosare penale pentru șoferii băuți la volan! first appeared on IasiTV Life.
07:10
Statistici îngrijorătoare la Iași: numărul victimelor accidentelor cu trotinete electrice a crescut în acest an # IasiTV Life
Traficul urban din Iași a devenit mai periculos din cauza trotinetei electrice. Un raport recent al Inspectoratului de Poliție Județean Iași arată că, în primele opt luni ale anului 2025, s-au înregistrat 82 de accidente rutiere în care au fost implicate aceste vehicule. Bilanțul este grav: patru persoane au fost rănite grav, iar 84 au [...] The post Statistici îngrijorătoare la Iași: numărul victimelor accidentelor cu trotinete electrice a crescut în acest an first appeared on IasiTV Life.
07:10
Doi bărbați, amendați pentru că au ascuns țigări de contrabandă în bagaje și în mașină # IasiTV Life
Doi bărbați cu dublă cetățenie, română și moldoveană, au fost prinși de polițiștii de frontieră din Oancea în timp ce încercau să introducă ilegal țigări în țară. Cei doi, unul pasager într-un microbuz, celălalt la volanul unui autoturism, au fost verificați amănunțit de polițiștii și vameșii de la punctul de frontieră. În urma controlului, au [...] The post Doi bărbați, amendați pentru că au ascuns țigări de contrabandă în bagaje și în mașină first appeared on IasiTV Life.
07:00
Construcția podului de peste Prut avansează conform planului și va fi finalizată în toamna anului viitor # IasiTV Life
Lucrările la cel mai important proiect de infrastructură rutieră peste Prut, Podul de Flori de la Ungheni, avansează rapid, conform ultimelor informații furnizate de oficialii români și moldoveni. Acesta este primul pod la nivel de autostradă construit după mai bine de șase decenii și va reprezenta o legătură vitală între România și Republica Moldova. Secretarul [...] The post Construcția podului de peste Prut avansează conform planului și va fi finalizată în toamna anului viitor first appeared on IasiTV Life.
07:00
Un autoturism de lux, fabricat în anul 2024 și dat în urmărire internațională, a fost oprit de polițiștii de frontieră din punctul de trecere Albița, în timp ce un bărbat încerca să treacă granița cu el. În data de 18 septembrie, în jurul orei 07:30, la controlul de rutină, polițiștii au avut suspiciuni în legătură [...] The post Mașină de lux furată din Franța, oprită la frontiera din Albița first appeared on IasiTV Life.
19 septembrie 2025
18:00
„Promenada Inimilor” revine la Iași: Mișcarea, soluția pentru prevenția bolilor cardiovasculare # IasiTV Life
Cluburile Rotary din Iași, împreună cu Societatea Română de Cardiologie, Fundația Română a Inimii, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Societatea Studenților Mediciniști Iași, Primăria Municipiului Iași și Forumul Național de Prevenție, continuă și în acest an proiectul național „Promenada Inimilor”, cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii (29 septembrie), aducând în prim-plan importanța prevenției bolilor [...] The post „Promenada Inimilor” revine la Iași: Mișcarea, soluția pentru prevenția bolilor cardiovasculare first appeared on IasiTV Life.
16:50
INVITAT / Ionel Apostol – Președinte ”Împreună pentru A8” The post POLITICA LA IAȘI / Din nou, despre infrastructură first appeared on IasiTV Life.
16:40
INVITAT / ROMEO VATRĂ – Director general Aeroportul Iași The post DEZBATEREA ZILEI / Zboruri noi de pe Aeroportul Iași first appeared on IasiTV Life.
16:20
Evenimente care vor avea loc în Arhiepiscopia Iaşilor, în perioada 21-27 septembrie 2025 # IasiTV Life
Duminică, 21 septembrie – Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos) Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, va oficia slujba Sfintei Liturghii la Parohia Dorobanți, comuna Aroneanu, Protopopiatul 2 Iași, prilej cu care va fi sfințită casa praznicală. După-amiază, ierarhul va săvârși Taina Sfintei Cununii la Biserica „Sfinții Apostoli [...] The post Evenimente care vor avea loc în Arhiepiscopia Iaşilor, în perioada 21-27 septembrie 2025 first appeared on IasiTV Life.
14:10
Eroare judiciară împotriva unui român care a mers cu familia pentru câteva zile de relaxare la mare, în Italia, dar a fost arestat și ținut pe nedrept în închisoare timp de o lună. În toată această perioadă, familia sa nu s-a reîntors în țară, făcând mai multe demersuri pentru a-l scoate din detenție, scrie Curierul [...] The post Ieșean condamnat la închisoare în Italia din greșeală first appeared on IasiTV Life.
12:20
Traian Băsescu a lansat un avertisment dur la adresa guvernării, spunând că atitudinea PSD și amenințările repetate cu demisia ale premierului Ilie Bolojan afectează stabilitatea țării și cresc costurile la care România se împrumută. Vedeți și Bolojan, absent de la întâlnirea pe care el ar fi convocat-o „Vedem două. E PSD care când iese, când [...] The post Băsescu dă vina pe PSD și Bolojan pentru instabilitatea țării first appeared on IasiTV Life.
11:00
Colonelul Dan Valer Orza este noul comandant al Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”. Generalul de brigadă Claudiu-Mădălin Tamaș i-a predat comanda și Drapelul de Luptă al Brigăzii. Vedeți și Senatul UAIC adoptă două noi măsuri pentru respectarea eticii și deontologiei universitare Generalul de brigadă Claudiu-Mădălin Tamaș urmează să preia comanda misiunii Uniunii Europene de instruire [...] The post Predare de ștafetă la Palatul Oștirii first appeared on IasiTV Life.
09:30
O elevă de clasa a VII-a de la o școală gimnazială din Iași a ajuns de urgență la spital pe 17 septembrie, după ce i s-a făcut rău în timpul orelor. Fata ar fi fumat dintr-un vape care ar conține substanțe psihoactive, crezând că este doar aromat cu gust de căpșuni. Vedeți și Elicopterul SMURD, [...] The post Elevă la spital după ce a fumat dintr-un vape cu canabis first appeared on IasiTV Life.
08:00
Doliu în sportul românesc: Florin Marin, fostul mare antrenor, s-a stins din viață la 72 de ani # IasiTV Life
Florin Marin, fost fotbalist și antrenor, a încetat din viață joi seară, la vârsta de 72 de ani. Anunțul a fost făcut de Clubul Sportiv al Armatei Steaua, pe paginile de social media. „Din totalul de 324 de meciuri în prima divizie, Florin Marin a jucat 174 la Steaua Bucureşti. Pentru echipa noastră a evoluat [...] The post Doliu în sportul românesc: Florin Marin, fostul mare antrenor, s-a stins din viață la 72 de ani first appeared on IasiTV Life.
07:50
Caz șocant în Vaslui: O fetiță de 13 ani, violată de tatăl vitreg. Mama copilei ar fi știut # IasiTV Life
Un caz cutremurător a șocat o localitate din județul Vaslui, după ce o fetiță în vârstă de 13 ani a fost victima abuzurilor sexuale comise de iubitul mamei sale, timp de doi ani. Chiar mai șocant este faptul că mama copilei a știut de ororile prin care trecea fiica ei, dar a păstrat tăcerea. Coșmarul [...] The post Caz șocant în Vaslui: O fetiță de 13 ani, violată de tatăl vitreg. Mama copilei ar fi știut first appeared on IasiTV Life.
07:40
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, face un apel la colegii săi deputați și senatori PNL și USR din județul Iași să se alăture demersului PSD pentru menținerea plafonării adaosului la alimentele de bază. El spune că iețenii nu trebuie abandonați în fața exploziei prețurilor care ar putea avea loc după încetarea acestei măsuri. ”Le [...] The post Apel de la PSD către parlamentarii de Iași din PNL și USR first appeared on IasiTV Life.
07:40
Un accident rutier grav a avut loc ieri, 18 septembrie, în localitatea Garoafa, județul Vrancea. Potrivit poliției, șase persoane au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit frontal. Primele verificări au arătat că impactul s-a produs după ce unul dintre șoferi a intrat pe contrasens. Citiți și Elicopterul SMURD, chemat de urgență după un [...] The post Accident rutier grav în Vrancea: șase răniți, după o coliziune frontală first appeared on IasiTV Life.
07:40
Senatul UAIC adoptă două noi măsuri pentru respectarea eticii și deontologiei universitare # IasiTV Life
Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a adoptat, joi, două hotărâri importante pentru respectarea normelor de etică academică și deontologie universitară. Una dintre decizii a fost constituirea normei didactice a domnului conf. univ. dr. Diego Varela Pedreira (Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice), pentru anul universitar 2025-2026, exclusiv din activități de cercetare științifică. [...] The post Senatul UAIC adoptă două noi măsuri pentru respectarea eticii și deontologiei universitare first appeared on IasiTV Life.
07:30
Un incident periculos a avut loc pe strada Vasile Lupu din Iași. Bucăți mari de tencuială s-au desprins de pe fațada unui bloc, de la etajul șase, și au căzut direct pe mai multe mașini parcate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. La scurt timp, la fața locului au sosit echipajele de pompieri, care [...] The post O parte din tencuiala unui bloc din Iași a căzut peste mai multe mașini first appeared on IasiTV Life.
07:30
Un bărbat a fost rănit grav într-un accident rutier petrecut la ieșirea din localitatea Hălceni. Victima, care conducea un triciclu, a suferit multiple traumatisme, inclusiv un traumatism cranio-cerebral sever, și a fost proiectată într-un șanț. Din cauza rănilor grave, a fost solicitat elicopterul SMURD Iași, care a intervenit pentru a prelua și transporta pacientul la [...] The post Elicopterul SMURD, chemat de urgență după un accident grav la Hălceni first appeared on IasiTV Life.
18 septembrie 2025
15:10
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, face un apel la colegii săi deputați și senatori PNL și USR din județul Iași să se alăture demersului PSD pentru menținerea plafonării adaosului la alimentele de bază. El spune că iețenii nu trebuie abandonați în fața exploziei prețurilor care ar putea avea loc după încetarea acestei măsuri. ”Le [...] The post Apel de la PSD către parlamentarii de Iași din PNL și USR first appeared on IasiTV Life.
15:00
INVITAT / Dr. Raluca Modoranu – Medic primar psihiatru The post DEZBATEREA ZILEI / ALCOOLUL, O PROBLEMĂ DIN CE ÎN CE MAI STRINGENTĂ first appeared on IasiTV Life.
