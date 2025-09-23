L-a criticat pe Kopic Ioan Andone, după ce Dinamo a ratat șansa să urce pe locul 2: „N-ai voie să faci asta” » Ce a spus despre Mitriță

Golazo.ro, 23 septembrie 2025 09:50

Dinamo - Farul 1-1. Ioan Andone (65 de ani), legenda „câinilor”, l-a criticat pe tehnicianul Zeljko Kopic (48 de ani) pentru deciziile din partida cu „marinarii”.

Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:30
„Plătim tot” Superbet, reacție de ultimă oră, după eroarea de soft care a dus la pagube de 30 mil. de € Golazo.ro
Operatorul de jocuri de noroc Superbet care este și sponsorul Superligii a oferit o reacție, după ce, în weekend, a pierdut peste 30.000.000 de euro, din cauza unei erori de soft.
Acum 12 ore
00:40
Degringoladă totală la FRF A aflat de la jurnaliști că Mitriță s-a retras: „Știți voi mai bine decât mine?! M-ați lăsat fără cuvinte... ” Golazo.ro
Scene jenante după Dinamo - Farul (1-1), unde Mihai Stoichiță, președintele Comisiei Tehnice de la FRF, a aflat de la jurnaliști că Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională!
00:30
Kopic a anticipat rezultatul Antrenorul lui Dinamo și-a avertizat jucătorii la pauza meciului cu Farul: „Le-am spus că așa se va întâmpla!” Golazo.ro
Dinamo - Farul 1-1. Zeljko Kopic (48 de ani) a oferit primele reacții după remiza de luni seară.
00:20
„Am greșit față de el” Remarcatul lui Ianis Zicu după remiza cu Dinamo: „Nu o să spun niciodată asta despre mine” Golazo.ro
Dinamo - Farul 1-1. Ianis Zicu a tras primele concluzii după remiza obținută pe Arena Națională.
00:20
Gata să semneze! Petrolul și-a găsit antrenor: „Suntem aproape de un acord” Golazo.ro
Eugen Neagoe (58 de ani) este aproape de un acord cu Petrolul Ploiești, rămasă fără antrenor după demisia lui Liviu Ciobotariu.
00:00
Lucescu, discuție cu Ionuț Radu Selecționerul s-a decis în privința portarului despre aflase că ar veni la națională „doar dacă e titular” Golazo.ro
Ionuț Radu (28 de ani) este pe cale să revină în poarta echipei naționale a României.
22 septembrie 2025
23:30
Probleme pentru Dinamo! Titularul lui Kopic va rata derby-ul cu Universitatea Craiova » Sancționat la ultima fază! Golazo.ro
Dinamo - Farul 1-1. „Câinii” au remizat pe teren propriu în fața formației lui Ianis Zicu.
23:00
Demis după 7 etape! Fostul antrenor de la FCSB a fost concediat după două înfrângeri consecutive în campionat Golazo.ro
Nicolae Dică (45 de ani) a fost demis din funcția de antrenor principal al celor de la Concordia Chiajna.
22:20
Rapid ia măsuri Victor Angelescu, poziție fermă după ce Dobre a fost înjurat în Giulești : „O să ne uităm pe camere!” Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a reacționat după conflictul dintre Alex Dobre și câțiva dintre suporterii rapidiști.
22:10
„Cum e relația ta cu Viktor Orban?” Marco Rossi, dezvăluiri incredibile: „Îmi dă mai mereu mesaje, dar am libertate! Ungaria mi-a salvat viața!” Golazo.ro
Marco Rossi (61 de ani), selecționerul Ungariei, a vorbit în presa din Italia despre relația sa cu controversatul premier Viktor Orban.
21:50
„Guardiola a închis ușa!” Pep a schimbat tactica la City: autobuz în poartă, în stil Mourinho. Analiștii îl ironizează. Reacția sa genială Golazo.ro
Pep Guardiola, modificare stupefiantă de strategie la Manchester City la 1-1 cu Arsenal. „A construit un zid albastru”, au comentat sarcastic foști fotbaliști englezi
21:40
Mitriță, pus la zid! Legenda naționalei nu-l înțelege pe fotbalistul care s-a retras din prima reprezentativă: „Mi se pare deplasat” Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani) și Ionuț Badea (49 de ani) au criticat decizia lui Alexandru Mitriță (30 de ani) de a se retrage de la echipa națională.
Acum 24 ore
21:10
„Sigur vom fi campioni!” Crețu, convins că FCSB își va reveni + Ce spune Lixandru despre adversarele din Europa League Golazo.ro
Mihai Lixandru (24 de ani) a vorbit despre șansele celor de la FCSB în acest sezon de Europa League.
20:20
Acum poate profita Man Ghinionul uriaș al unui coleg poate fi șansa „tricolorului” la PSV: „Nici nu mai pot să mă uit” Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, are ocazia de a pătrunde în prima echipă a lui PSV. Extrema Ruben van Bommel (21), cel mai în formă jucător de la Eindhoven în acest start de sezon, a suferit cea mai gravă accidentare din fotbal
19:40
Cum ar putea reveni Mitriță Cârțu crede că atacantul nu a renunțat definitiv la națională: „Dacă face asta, se poate răzgândi!” Golazo.ro
Sorin Cârțu (69 de ani) a comentat retragerea lui Alexandru Mitriță (30 de ani) de la echipa națională.
19:30
Acuzați de Roger Federer Starul elvețian nu s-a cenzurat: „ Turneele îi favorizează pe Alcaraz și Sinner! De asta îi vezi în toate finalele” Golazo.ro
Roger Federer (44 de ani) susține că directorii turneelor îi favoriează pe Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP), pe care îi doresc cu orice preț în finale.
18:40
David Popovici strigă în zadar Apelurile campionului olimpic, ignorate: „Tot cu dezamăgire mă găsiți și astăzi. E nevoie de renovare!” Golazo.ro
David Popovici (21 de ani) a vorbit din nou despre condițiile de la complexul sportiv „Lia Manoliu”.
18:30
Mitriță, mereu în conflict Extrema a avut probleme la națională cu toți selecționerii: „Numai eu sunt de vină” Golazo.ro
Alex Mitriță părăsește naționala la 30 de ani. Din 2018, de când a debutat printre „tricolori”, a avut perioade când nu s-a înțeles cu niciun selecționer
18:00
„Mi-au cerut să mă sinucid” Gestul făcut la EURO 2025 a urmărit-o până la celălalt capăt al lumii: „Acuzațiile au fost absurde!” Golazo.ro
Kathy Hendrich (33 de ani) a oferit mai multe detalii despre problemele cu care s-a confruntat în urma eliminării din meciul cu Franța de la Euro 2025.
17:40
Silviu Tudor Samuilă Alex Dobre, escrocul demn Golazo.ro
Silviu Tudor Samuilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre incidentul dintre Alex Dobre și fanii Rapidului.
17:00
Două pierderi mari pentru Barcelona Gavi va fi operat, iar Fermin Lopez va lipsi mai multe săptămâni Golazo.ro
Dublă lovitură pentru Barcelona. Gavi (21 de ani) va fi suspus unei intervenții chirurgicale, în urma problemelor la genunchiul drept.
16:50
Când se joacă FCSB - U Craiova LPF a stabilit programul complet al rundei #12 din Liga 1 Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #12 din Liga 1.
16:40
Mircea Lucescu reacționează  Selecționerul comentează pentru GOLAZO.ro retragerea de la echipa națională a lui Mitriță: „Să nu ajungă să regrete!” Golazo.ro
Lucescu spune că n-a fost anunțat în prealabil de această decizie, susține că îi pare rău de decizia lui Mitriță și exclude varianta că e într-un conflict cu fotbalistul.
16:40
Cristian Geambașu Criteriul fair-play? O glumă! Golazo.ro
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre criteriile în urma cărora e acordat Balonul de Aur.
15:40
Stranierii chemați la U21 și U20 Pe cine mizează Curelea și Iencsi pentru acțiunile României din luna octombrie + bilete la meciurile de acasă Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a publicat lista preliminară a stranierilor U21 și U20 convocați de Costin Curelea, respectiv Adrian Iencsi pentru pentru meciurile internaționale din luna octombrie.
15:10
Mitriță s-a retras de la națională! Fotbalistul a făcut anunțul printr-o scrisoare deschisă Golazo.ro
Alex Mitriță (30 de ani) a anunțat că se retrage de la echipa națională a României
15:00
De ce merită să fie nr. 1 la națională Ionuț Radu are cel mai bun start de sezon la echipa de club dintre goalkeeperii selecționatei Golazo.ro
Ionuț Radu, 28 de ani, a fost singurul dintre portarii urmăriți de Mircea Lucescu de la începutul stagiunii care a jucat și nu a greșit la echipa de club. MVP la Celta în ultimele două etape
14:50
Rapid răspunde acuzațiilor făcute de fani Ce spune clubul despre confiscarea materialelor facțiunii Original Golazo.ro
RAPID - HERMANNSTADT 1-2. Clubul din Giulești a reacționat, după incidentele dinaintea partidei în care au fost implicați membrii ai facțiunii „Original 1923”.
14:20
Cristina Negrilă Ne înjurăm? Asta e întrebarea Golazo.ro
Cristina Negrilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre scenele regretabile de după Rapid - Hermannstadt 1-2, când Alex Dobre a fost înjurat de propriii fani, în Giulești.
14:10
Ia Lamine Yamal Balonul de Aur? Perla de la Barcelona are 20 de invitați la ceremonie: „E gata să organizeze o petrecere privată la Paris” Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani) se află printre favoriții la câștigarea Balonului de Aur.
14:00
Dan Udrea Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm! Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre principiile lui Mirel Rădoi și asemănările cu Hansi Flick.
13:20
Dinamo - Farul LIVE de la ora 21:00, în etapa #10 din Liga 1 » „Câinii” pot urca pe locul 2 în cazul unui succes Golazo.ro
Dinamo și Farul se întâlnesc în ultimul meci din etapa #10 din Liga 1.
13:00
„Nu e o canalie!” Aurel Țicleanu, fostul coechipier al lui Ion Geolgău din vremea «Craiovei Maxima», analizează situația acestuia + Idila lui Geolgău cu Nadia Comăneci Golazo.ro
GOLAZO.ro a luat legătura cu unul dintre oamenii care-l cunosc cel mai bine pe Geolgău, și anume Aurel Țicleanu, pentru a afla opinia celui din urmă despre cazul în care Ion e acuzat de hărțuire sexuală.
12:10
Cojocaru, prestație de coșmar în Polonia VIDEO. Fostul portar de la FCSB a greșit la 3 dintre cele 4 goluri primite Golazo.ro
Valentin Cojocaru (29 de ani) a avut o prestație de coșmar în campionatul Poloniei.
12:10
Secretul expulzării Israelului Cine și de ce vrea dintr-odată ca Israel să fie exclus din fotbal.  Legătura cu PSG și UEFA Golazo.ro
Israel riscă suspendarea din competițiile europene ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu. Dar nu distrugerea Gaza și acuzația extrem de gravă ONU au mărit la maximum presiunea la UEFA împotriva autorităților de la Ierusalim
11:40
Balonul de Aur 2025 LIVE de la ora 21:00 » Ousmane Dembele și Lamine Yamal, marii favoriți la gala de la Paris Golazo.ro
Balonul de Aur își va afla în această seară noul deținător într-o gală ce se va desfășura la Theatre du Chatelet, din Paris.
11:40
De ce va fi Dembele de Aur Avantajul față de ceilalți candidați. Semnele care arată că el va câștiga Balonul de Aur Golazo.ro
Ousmane Dembele a cucerit patru trofee, mai ales Liga Campionilor, principalul său atu. Pe un post nou, vârf, a fost liderul celei mai bune echipe a Franței și a Europei. Cu cifre fantastice. Ce au spus Luis Enrique, Mbappe și Hansi Flick
11:10
Clubul Rapid, amendă uriaşă Jandarmeria a aplicat sancţiuni drastice, după partida cu Hermannstadt + 5 suporteri interziși pe stadion Golazo.ro
RAPID - HERMANNSTADT 1-2. Jandarmeria a aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 51.300 de lei la partida de duminică seară.
11:00
Daună de peste 30 de milioane de € Superbet, principalul sponsor al Superligii, pierdere uriașă în doar câteva ore » Ce s-a întâmplat Golazo.ro
Lovitură grea primită de operatorul de jocuri de noroc Superbet.
10:20
Surpriză în lotul lui Il Luce Convocările preliminare pentru amicalul cu Moldova și meciul cu Austria, din calificările pentru CM 2026 Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a decis lista preliminară de jucători pentru meciurile cu Moldova (amical) și Austria ( preliminariile CM 2026). Lista cuprinde doar jucători care evoluează în străinătate.
Ieri
09:50
„Rapid își cenzurează propriii suporteri” Facțiunea care l-a contestat pe Șumudică acuză dur conducerea alb-vișiniilor: „Oameni fără scrupule” Golazo.ro
RAPID - HERMANNSTADT 1-2. Au fost momente tensionate înaintea fluierului de start al partidei din Giulești.
00:30
„Am fost zero!”  Gâlcă a luat foc după înfrângerea cu Hermannstadt: „Cred că nu am urlat în viața mea atât” Golazo.ro
RAPID - HERMANNSTADT 1-2. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul gazdelor, nu își explică atitudinea elevilor săi.
00:20
Moment neașteptat în Italia Galeria lui Inter a șocat aseară, la Milano: românul Cristi Chivu, ținta scandărilor Golazo.ro
Inter – Sassuolo 2-1. Cristi Chivu (44 de ani) a reușit să obțină o nouă victorie în Serie A și a avut parte de o mare surpriză pe „Giuseppe Meazza”.
00:20
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii S-a dus la galerie după înfrângerea cu Hermannstadt: „Escrocule!” + Măsura luată de atacant Golazo.ro
Rapid - Hermannstadt 1-2. Alex Dobre (27 de ani) a avut un conflict cu suporterii giuleșteni. Dobre a deschis scorul, dar elevii lui Gâlcă nu au reușit să țină de rezultat și au încasat două goluri înainte de final.
00:10
„Am avut pulsul ridicat” Replica lui Marius Măldărășanu după ce a fost înjurat de fanii giuleșteni Golazo.ro
Rapid - Hermannstadt 1-2. Marius Măldărășanu (50 de ani), antrenorul sibienilor, a vorbit despre revenirea de senzație reușită. Fost jucător la Rapid, tehnicianul a fost înjurat în Giulești.
21 septembrie 2025
23:50
„Va fi golul anului!” A fost uimit de execuția lui Buș » Eroul lui Hermannstadt: „Mi-a ieșit cu stângul, eu sunt dreptaci!” Golazo.ro
RAPID - HERMANNSTADT 1-2. Sergiu Buș (32 de ani) și Aurelian Chițu (34 de ani), marcatorii oaspeților au vorbit despre succesul din Giulești.
23:30
Hermannstadt, ce revenire! VIDEO. Veteranii lui Măldărășanu marchează pe final și răpun Rapidul lui Gâlcă »  Reușită superbă a lui Buș Golazo.ro
Rapid - Hermannstadt. Sergiu Buș (32 de ani) a înscris un gol superb în minutul 78 al meciului cu giuleștenii din etapa #10 a Superligii.
23:10
Rapid protestează din nou FOTO. Giuleștenii au cerut mai multe penalty-uri , însă n-au primit niciunul » Și Hermannstadt s-a plâns Golazo.ro
RAPID - HERMANSSTADT. Două faze controversate au avut loc în cele două careuri.
23:10
Decizia lui Varga Ce se va întâmpla cu Mandorlini  după al patrulea meci fără victorie în Liga 1: „Rezultatul nu este cel dorit” Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul celor de la CFR Cluj, a declarat că este mulțumit de antrenorul Andrea Mandorlini (65 de ani)
