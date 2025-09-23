Ministerul Apărării din Republica Moldova demontează falsul potrivit căruia pe teritoriul acesteia ar exista militari străini

21:50

Liderul minorităţii din Senatul SUA, Chuck Schumer, a declarat că presiunile preşedintelui Trump asupra Departamentului Justiţiei pentru a acţiona împotriva duşmanilor săi plasează ţara pe un curs spre dictatură, pe care l-a descris ca pe un pericol pentru democraţia americană. Mai devreme, dl Trump a criticat-o public pe Pam Bondi, procurorul general al SUA, afirmând […]