Când revine Cătălin Cazacu în televiziune? A fost sau nu dat afară de la Antena Stars?! „Domnii din birouri de sus…”
Click.ro, 23 septembrie 2025 11:30
Cătălin Cazacu nu se mai întoarce prea curând în televiziune. Ce l-a dezamăgit pe motociclist?!
Acum 10 minute
11:40
Prima ieftinire a carburanților după trei scumpiri consecutive. Noile prețuri din benzinării # Click.ro
Benzina și motorina s-au ieftinit astăzi, pentru prima dată în această lună în care prețurile au crescut de patru ori. Măsura este vizibilă deja în stațiile din Capitală și cel mai probabil se va reflecta și în celelalte benzinării importante din România.
11:40
O altă make-up artistă, victima violenței domestice. Desfigurată de fostul soț și salvată de propriul copil: „Mă face țăndări ca pe Dana Roba!” # Click.ro
O cunoscută make-up artistă, Sabina Cornea, se confruntă de ani de zile cu hărțuirea fostului ei soț. Instanța a emis un ordin de protecție împotriva bărbatului, însă acesta îl încalcă constant, continuând să o amenințe pe femeie și să o urmărească, alături de fiul lor. Situația amintește de experie
11:40
Serialul care a cucerit publicul de pe Netflix în doar câteva zile. A ajuns rapid în topul preferințelor din România # Click.ro
Este un serial care s-a lansat recent, cu numai câteva zile în urmă. Cu toate acestea, această producție s-a transformat în una dintre cele mai populare de pe platforma de streaming Netflix!
11:40
Rețeta tradițională pe care gospodinele din toată țara o pregătesc toamna. Cum se face rapid și ușor compotul de prune # Click.ro
Gospodinele din țara noastră pregătesc nenumărate rețete tradiționale delicioase, de-a lungul toamnei. Iar un preparat anume, poate nu la fel de bine cunoscut precum pastrama sau mustul, nu numai că are un gust delicios, dar este și foarte sănătos!
Acum 30 minute
11:30
Când revine Cătălin Cazacu în televiziune? A fost sau nu dat afară de la Antena Stars?! „Domnii din birouri de sus…” # Click.ro
Cătălin Cazacu nu se mai întoarce prea curând în televiziune. Ce l-a dezamăgit pe motociclist?!
11:20
Cum au încercat Rusia și Ungaria să distrugă România. Sprijinul neașteptat și mareșalul care a apărat țara # Click.ro
În primăvara anului 1919, România s-a aflat într-o situație critică, amenințată simultan din est și vest de planuri agresive ale Rusiei bolșevice și Ungariei.
Acum o oră
11:00
Anamaria Ferentz s-a implicat 100% în organizarea nunții fratelui ei. Cu ce dificultate s-a confruntat: „Mi-a fost greu” # Click.ro
Anamaria Ferentz e de aproape o lună în România și asta pentru că fratele ei urmează să facă nunta în acest weekend.
11:00
Maurice Munteanu, jurat la emisiunea „The Ticket”, a făcut recent un top al celor mai atrăgători fotbaliști români, alegând foști jucători de la Dinamo, Steaua și Rapid. Printre nominalizați se numără Claudiu Niculescu, Ilie Dumitrescu și Daniel Pancu.
11:00
Nicole Cherry vorbește deschis despre relația ei de șapte ani cu Florin, partenerul ei de viață și colegul din ultimii trei ani.
10:50
Cum pot clienții Hidroelectrica să obțină facturi mai mici? Data limită este 26 septembrie # Click.ro
Românii care vor să evite suprataxarea la factura de energie electrică trebuie să fie atenți la transmiterea indexului de consum către Hidroelectrica.
Acum 2 ore
10:40
Președintele Nicușor Dan îi convoacă de urgență la Cotroceni pe liderii partidelor din Coaliție # Click.ro
Președintele Nicușor Dan a convocat de urgență liderii partidelor din Coaliție la Palatul Cotroceni. Discuțiile vizează subiecte sensibile care au provocat tensiuni interne, precum plafonarea prețurilor la alimentele de bază sau decizia Curții Constituționale
10:30
Orașul superb din apropiere de România care trebuie vizitat în această toamnă. Este destinația perfectă pentru o vacanță de vis # Click.ro
O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja începem să ne apropiem de începutul lunii octombrie, însă vremea rămâne în continuare una frumoasă.
10:30
Care sunt plantele care pot atrage norocul și prosperitatea potrivit Feng Shui? Arată superb și trebuie ținute în casă # Click.ro
Deja tot mai mulți oameni din întreaga lume au grijă să urmeze sfaturile Feng Shui, atunci când își decorează interiorul casei. Iar dacă vrem să oferim o mână de ajutor destinului nostru, putem să folosim aceste plante despre care se spune că vor atrage norocul în viața noastră.
10:30
România se confruntă cu o criză severă de forță de muncă, iar deficitul de angajați în sectoare cheie a făcut ca tot mai mulți lucrători din Asia să își construiască aici un viitor.
10:30
Sarcina reprezintă una dintre cele mai frumoase și emoționante etape din viața unei femei, iar fiecare control medical este o ocazie de a te conecta cu micuțul care crește în pântece.
10:20
Ce restricții le-a impus Daciana Sârbu fiicelor sale? De ce nu are Maria telefon, nici la 10 ani? „Am considerat că…” Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorț # Click.ro
Daciana Sârbu nu i-a luat încă telefon Mariei, fiica adoptată împreună cu fostul soț Victor Ponta.
10:10
Ce studii are, de fapt, Raluca Bădulescu. Cum își câștiga banii la 24 de ani actuala concurentă de la Asia Express 2025 # Click.ro
Raluca Bădulescu, cunoscută pentru stilul său excentric și pentru comentariile sale acide din lumea modei, surprinde din nou.
10:10
Numele real al lui Gabi Tamaș. Cum apare în acte colegul lui Dan Alexa de la „Asia Express” # Click.ro
Fanii fotbalistului Gabi Tamaș au avut parte de o surpriză anul acesta, când acesta a acceptat provocarea vieții sale și s-a înscris în cel mai nou sezon „Asia Express: Drumul Eroilor”. Cunoscut până acum în special pentru cariera sa sportivă, Tamaș și-a pus la încercare limitele într-un concurs pli
10:00
Meta a anunțat noi actualizări pentru Facebook Dating, platforma sa de întâlniri lansată în 2019, menite să faciliteze găsirea unei perechi potrivite. Noutatea este un asistent de întâlniri bazat pe inteligență artificială,
Acum 4 ore
09:40
Călătorii români constată frecvent că prețurile biletelor de avion din București către destinații europene sau intercontinentale sunt mai mari decât cele din Budapesta, Praga sau Varșovia.
09:40
Ce fructe te protejează de îmbătrânirea prematură. Acestea susțin sănătatea inimii, creierului și pielii, dar contribuie și la prevenirea proceselor inflamatorii cronice # Click.ro
Atât vara, cât și toamna oferă oportunitatea ideală de a profita de beneficiile fructelor de pădure proaspete – afine, zmeură, coacăze sau mure –, adevărate „super-alimente” naturale, pline de antioxidanți, vitamine și fibre.
09:30
Schimbare de planuri pentru Adriana Bahmuțeanu și George Restivan. De ce au decis să amâne nunta # Click.ro
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan și-au schimbat planurile legate de nuntă după o perioadă dificilă pentru familia vedetei. Evenimentul, care trebuia să aibă loc pe 2 octombrie 2025, a fost amânat, iar cei doi vor face doar cununia civilă. Motivul deciziei este legat de doliu după moartea mamei
09:20
Motivul incredibil pentru care un avion cu sute de pasageri a aterizat cu 11 minute întârziere pe aeroportul din Cluj. ROMATSA a confirmat incidentul # Click.ro
Un avion ce avea sute de pasageri la bord a fost nevoit să survoleze Aeroportul Internațional Cluj-Napoca vreme de câteva minute dintr-un motiv de-a dreptul șocant. Controlorul de trafic a adormit, iar piloții aeronavei nu au putut lua legătura cu nimeni pentru a ateriza în siguranță.
09:00
Licitație pentru o cafenea cu vedere la mare în Cazinoul Constanța. Cât costă închirierea spațiului # Click.ro
Cafeneaua va fi amenajată într-un spațiu generos de la parterul Cazinoului proaspăt reabilitat. Va dispune de mai bine de 300 de locuri în interior și pe terasă, toate cu vedere la mare. Consiliul Local Constanța decide joi
09:00
O tendință nutrițională apărută pe TikTok face valuri în întreaga lume și, spre surprinderea specialiștilor, are o bază științifică solidă.
08:50
Elvira Deatcu, mărturisiri sincere la 20 de ani de la debutul serialului „Lacrimi de iubire”: „Secvențele de sex nu sunt niciodată....” # Click.ro
Actorii din serialul „Lacrimi de iubire” s-au reunit după două decenii de la debutul producției care a cucerit publicul pe Acasă TV. Întâlnirea a fost emoționantă și plină de povești amuzante din culise, fiecare aducându-și aminte de momentele trăite împreună.
08:40
Câte fructe și legume ar trebui, de fapt, să consumi zilnic pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă # Click.ro
De câte ori ai auzit recomandarea „cinci porții de fructe și legume pe zi”? Deși a devenit un slogan internațional al nutriției sănătoase, cercetările recente arată că acest sfat nu este idealul, ci mai degrabă un prag minim.
08:40
Care este secretul unui mic dejun sănătos. Un aliment banal este perfect pentru a scăpa ușor de kilogramele în plus # Click.ro
Deși este cunoscut drept cea mai importantă masă a zilei, foarte mulți români aleg să sară peste micul dejun
08:00
Haine la modă care te fac să pari mai în vârstă. Aceste articole vestimentare te vor face să pari cu cel puțin 10 ani mai mare # Click.ro
Când vine vorba de modă, există piese vestimentare care pot fi chic și moderne, dar și articole care, purtate greșit, te pot face să pari mult mai în vârstă decât ești. De multe ori, alegem haine „practice” sau „potrivite vârstei”, fără să ne dăm seama că ele ne îmbătrânesc vizual.
07:50
Luna octombrie 2025 vine cu multe schimbări astrale, iar domeniul financiar este printre cele mai influențate.
Acum 6 ore
07:20
Rețeta de tocană de vită perfectă pentru zilele de toamnă. E delicioasă și se pregătește repede # Click.ro
Tocănița este o mâncare simplă, ușor de pregătit, pe care o poate face oricine. Însă această rețetă este de-a dreptul specială, iar dacă doriți să savurați o tocană unică, trebuie să încercați această variantă!
06:10
Destinația Anului 2025! Celebra stațiune care a renăscut și oferă servicii premium
Acum 8 ore
05:10
Când ai voie să construiești ceva pe terenul pe care îl deții.
04:10
Un casier la Lidl câștigă în Germania aproape 3.000 de euro.
Acum 12 ore
03:10
Dieta Keto poate ajuta în lupta cu depresia? Ce spun specialiștii.
02:10
Căderea părului poate transforma orice dimineață într-un mic coșmar, mai ales înainte de întâlniri importante, interviuri sau selfie-uri pe rețelele sociale.
01:40
Vitaminele pe care o farmacistă le evită. Mulți oameni le consumă în fiecare zi: „Mai bine îți iei o bomboană” # Click.ro
Nenumărați oameni din întreaga lume iau diferite vitamine și suplimente în fiecare zi, pentru a oferi o mână de ajutor organismului lor. Însă, astfel de produse se pot dovedi a fi adevărate capcane.
01:10
Varza murată este nelipsită din bucătăriile românești în sezonul rece, iar secretul gustului desăvârșit nu ține doar de rețetă sau ingrediente, ci și de modul în care se așază în butoi.
00:40
Spune adio insomniei cu ajutorul acestor sfaturi Feng Shui pentru un somn mai bun și mai odihnitor. Detaliul minor care nu trebuie ignorat # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că somnul este foarte important pentru buna funcționare a organismului nostru. Din păcate, foarte mulți oameni au probleme cu somnul și nu reușesc să acumuleze numărul optim de ore de somn, de-a lungul nopții.
00:10
Zodiile cele mai afectate de Echinocțiul de toamnă. O zodie își rescrie regulile vieții și ia decizii importante, Scorpionii încheie un capitol # Click.ro
Zodiile cele mai afectate de Echinocțiul de toamnă.
00:00
Gala Balonului de Aur a avut loc în Franța, la Paris.
22 septembrie 2025
23:30
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor din grădină, în octombrie, pentru a face zeci de flori primăvara următoare. Secretul bine păstrat doar de florarii cu experiență. # Click.ro
Ghioceii (Galanthus) sunt printre primele flori care vestesc primăvara. Pentru ca ei să apară din abundență, toată pregătirea începe toamna, în special în octombrie. Atunci solul este încă suficient de cald pentru a permite dezvoltarea rădăcinilor.
22:50
Zodia care trăiește un miracol la început de luna octombrie: viață radical schimbată din punct de vedere financiar # Click.ro
La începutul lunii octombrie 2025, astrele par să aducă oportunități majore financiare pentru o zodie anume.
Acum 24 ore
22:10
Oana Lis s-a hotărât! Ce investiție importantă vrea să facă: „O să merg la bancă să ne lămurească” # Click.ro
Oana Lis s-a hotărât! Oricât i-ar fi de greu vedeta își dorește și caută acum toate soluțiile să facă un credit la bancă.
21:40
EXCLUSIV E forfotă mare în vii, a început culesul! Psiholog sătul de online, refugiat la cules de struguri pe Dealul Istrița: «Am venit aici să îmi aduc aminte de vremurile copilărie» # Click.ro
Pe Dealul Istriţa, în Năenii de Buzău, la graniţa cu Prahova, un pâlc de localnici a ieşit la muncă.
21:20
Epuizată de ritmul solicitant din agențiile de PR, Rachael De Foe a luat o decizie curajoasă la sfârșitul anului 2019: și-a dat demisia din jobul stabil fără să aibă un plan de rezervă. Această alegere riscantă s-a transformat însă într-un succes neașteptat.
21:10
De ce a amânat Simona Trașcă nunta cu iubitul cântăreț, Marian Buzilă? Ce s-a întâmplat? „Nu mergeam bubuită așa mireasă!” # Click.ro
Simona Trașcă și logodnicul Marian Buzilă planificaseră să facă nunta toamna aceasta, mai precis în luna octombrie, însă cei doi îndrăgostiți s-au văzut nevoiți să amâne evenimentul.
21:10
Horoscop marți, 23 septembrie. Un nativ o rupe definitiv cu familia: e gata să meargă pe drumul lui și să evite problemele # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale pentru ziua de marți, 23 septembrie.
21:10
Cea de-a doua ediție a Unforgettable Festival, cel mai mare amfiteatru cultural al României, a adus împreună peste 60.000 de spectatori într-o experiență muzicală care a depășit granițele unui simplu concert. Timp de trei zile, Piața Constituției s-a transformat într-un spațiu al emoțiilor și al mar
20:50
Se extinde lista beneficiarilor. Cine mai poate primi voucherul de 50 de lei la energie electrică # Click.ro
Comisiile de specialitate din Senat au adus, luni, modificări importante Ordonanței de Urgență 35/2025, actul normativ prin care Guvernul a stabilit un mecanism de sprijin pentru plata facturilor la energie electrică.
