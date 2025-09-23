Furnizarea apei calde va fi oprită, zilele acestea, la peste 800 de blocuri din sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6
Rador, 23 septembrie 2025 11:30
Furnizarea apei calde va fi oprită, zilele acestea, la peste 800 de blocuri din sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6, pentru lucrări de reparaţii şi modernizare. Acestea vor fi efectuate pe Bulevardul Chişinău din sectorul 2, în zona Bulevardului Nicolae Grigorescu şi a străzilor Brâncuşi, Lucreţiu Pătrăşcanu şi Matei Basarab, din sectorul 3, în […]
• • •
Acum 30 minute
11:30
11:30
Ministerul Apărării din Republica Moldova demontează falsul potrivit căruia pe teritoriul acesteia ar exista militari străini # Rador
Ministerul Apărării al Republicii Moldova vine cu precizări prin care dezminte un fals tirajat pe rețelele sociale, potrivit căruia niște militari străini au fost văzuți într-un local din Cimișlia. Potrivit Ministerului Apărării, militarii respectivi sunt atașați ai apărării acreditați la Chișinău și fac parte din personalul diplomatic al ambasadelor, având atribuții în domeniul cooperării bilaterale […]
11:20
Ministrul afacerilor externe conduce, în perioada 22-29 septembrie 2025, delegația României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU # Rador
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, duminică, la Summitul Parteneriatului Public-Privat pentru Schimbare, în contextul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, care are loc săptămâna aceasta la New York. Ministrul român a prezentat oportunitățile de investiții în sectorul digital din România, care se află într-o perioadă de mare dinamism. Ministrul Oana […]
Acum 2 ore
10:40
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reunește joi sub conducerea președintelui Nicușor Dan # Rador
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reunește joi sub conducerea președintelui Nicușor Dan, pentru a discuta în principal despre securitatea spațiului aerian național. Potrivit unui comunicat al Președinției, vor fi stabilite obiectivele care necesită măsuri de protecție în fața amenințărilor reprezentate de sistemele de aeronave fără pilot. În același timp, vor fi stabilite și […]
Acum 4 ore
09:00
Date fiind apropiatele sale alegeri parlamentare, Republica Moldova se află pe prima pagină a ziarelor străine, iar comentariile evidențiază problemele cu care se confruntă țara înaintea acestui scrutin. „Ieri (22 septembrie,n. red.), președinta Moldovei, Maia Sandu, a acuzat Rusia că cheltuiește sute de milioane de euro pentru a submina alegerile parlamentare din țara sa, programate […]
08:50
EVENIMENTE INTERNE – Preşedinţie * Preşedintele Nicuşor Dan are o întâlnire cu liderii Coaliției de guvernare – ora 11:00, la Palatul Cotroceni – Parlament * Şedinţă de lucru a Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru combaterea traficului de persoane – ora 16:00, Sala President / sala de şedinţe a Comisiei pentru afaceri […]
08:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit, luni, la New York, cu directoarea executivă a FMI, Kristalina Georgieva. Potrivit RBC, Zelenski şi Georgieva au discutat despre utilizarea activelor rusești înghețate și despre cooperarea dintre FMI şi Ucraina. „Am discutat despre posibilitățile de utilizare a activelor rusești înghețate în beneficiul Ucrainei și toate opțiunile posibile de cooperare, […]
08:40
Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care desemnează mişcarea antifascistă americană Antifa drept organizaţie teroristă # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a semnat un ordin executiv prin care desemnează Antifa drept organizaţie teroristă internă. Demersul are loc în cadrul unor represalii împotriva a ceea ce preşedintele susţine că sunt „violenţe politice sprijinite de stânga” şi vine după asasinarea activistului de stânga Charlie Kirk. Antifa – prescurtare pentru „antifascist” este o mişcare descentralizată, […]
08:30
Leul s-a depreciat în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională la 5 lei și 7 bani, în creștere față de cotația precentă. În schimb, leul a câștigat teren în fața dolarului american cotat la 4 lei și 31 de bani, în scădere comparativ cu vineri. Gramul de aur s-a scumpit cu […]
08:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, luni, la New York, o întâlnire cu generalul american Keith Kellogg, reprezentantul special al preşedintelui SUA, Donald Trump. Zelenski l-a informat pe general despre situația de pe front. „L-am informat despre situația de pe front și despre rezultatele operațiunii contraofensive din zona Dobropillia și Pokrovsk” – a scris președintele […]
08:30
Suntem deschişi la investiţii în domeniul inteligenţei artificiale şi producţiei de drone (premierul Bulgariei) # Rador
Prim-ministrul Rosen Jeliazkov, care conduce delegaţia Bulgariei la cea de-a 80-a sesiune ordinară a Adunării Generale a ONU, s-a întâlnit cu o delegaţie din statul Utah, condusă de senatorul J. Stuart Adams. Din delegaţie, au făcut parte şi reprezentanţi ai doTERRA International şi Fundaţiei „Stirling”. Principalele teme de discuţii în cadrul întrevederii au fost consolidarea […]
08:20
Liderii coaliției de guvernare vor avea o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni # Rador
Liderii coaliției de guvernare vor avea în această dimineață la ora 11:00 o întâlnire cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, potrivit unui anunț de ultimă oră al Administrației Prezidențiale. Cel mai probabil, discuțiile vin în contextul în care, în coaliție, sunt în continuare divergențe în privința reformei administrației locale și a plafonării adaosului comercial […]
Acum 6 ore
07:00
FRANCE 24 (Franţa), 22 septembrie 2025 – Moldovenii vor vota săptămâna aceasta în cadrul unor alegeri parlamentare tensionate, pe care președinta statului le-a numit „cele mai importante” din istoria micii țări, care oscilează între puternica sa vecină, Rusia, și Occident. Situată între Ucraina – care luptă în prezent împotriva invaziei rusești – și România, membră […]
Acum 12 ore
23:30
Președintele Nicuşor Dan a convocat pentru joi o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a țării, având ca principal subiect securitatea spațiului aerian național. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, vor fi stabilite obiectivele care necesită măsuri de protecție în fața amenințărilor reprezentate de sistemele de aeronave fără pilot, dar și persoanele care au dreptul […]
Acum 24 ore
22:40
Statele Unite și România sărbătoresc finalizarea renovării Școlii Primare din Sarichioi, județul Tulcea # Rador
Ambasada SUA, în parteneriat cu Primăria Sarichioi, județul Tulcea, a organizat astăzi ceremonia de inaugurare a Școlii Primare nr. 2 din Sarichioi, recent renovată și extinsă. Acest proiect de referință, finanțat prin programul de Asistență Umanitară al Comandamentului European al Armatei SUA /EUCOM, subliniază parteneriatul durabil dintre Statele Unite și România. Noua școală extinsă va oferi un mediu educațional modern și sigur pentru copiii din Sarichioi, chiar la timp pentru începutul noului an școlar. […]
19:50
De marți, persoanele vulnerabile pot folosi voucherele de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 septembrie) – Începând de mâine, persoanele vulnerabile pot folosi voucherele de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică, potrivit Ministerului Muncii. Până acum au fost depuse 750.000 de cereri, iar autorităţile au emis 450.000 de tichete. Beneficiarii sunt persoanele singure cu venit sub 1.940 lei şi familiile cu venit […]
19:10
Ministrul german de externe a declarat că recunoaşterea unui stat palestinian ar fi mai degrabă pasul final al unui proces de pace # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI 22 septembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Mihai – La Adunarea Generală a Naţiunilor Unite de la New York merge şi ministrul german de externe, creştin-democratul Johann Wadephul. El a subliniat că pentru Germania recunoaşterea unui stat palestinian ar fi mai degrabă pasul final al unui proces de pace care trebuie […]
18:40
La microfon, Angelica Dan
17:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 septembrie) – Zeci de mii de protestatari au mărșăluit luni în peste 80 de orașe italiene, după ce sindicatele au făcut apel la o grevă națională în sprijinul palestinienilor din Fâşia Gaza. Demonstranții au cerut, de asemenea, guvernului italian să se alăture altor națiuni occidentale în recunoașterea unui stat palestinian și […]
17:30
Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație miercuri, 24 septembrie a.c. o emisiune cu o tematică de colecție Locomotive cu abur compusă din patru mărci poștale, un plic „prima zi”, 4 cărți maxime pentru pasionații de maximafilie și o mapă filatelică cu produs special în tiraj limitat. Istoria căilor ferate din România începe […]
17:30
Plafonarea adaosului comercial la alimente ar trebui aplicată doar pentru supermarketuri pentru o perioadă limitată de timp, afirmă senatorul AUR Petrișor Peiu # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (22 septembrie) – Realizator: Mihaela Mihai – Plafonarea adaosului comercial la alimente ar trebui aplicată doar pentru supermarketuri și doar pentru o perioadă limitată de timp – este de părere senatorul AUR Petrișor Peiu. El a subliniat necesitatea ca o asemenea intervenție să fie dublată de un calendar clar cu măsuri concrete […]
16:20
Peste 800 de blocuri din capitală rămân fără apă caldă din cauza lucrărilor de reparaţii şi modernizare # Rador
Peste 800 de blocuri din cinci sectoare ale capitalei, excepţia fiind Sectorul 1, vor rămâne fără apă caldă, după ce compania de apă Termoenergetica a anunţat lucrări de reparaţii şi modernizare. Intervenţiile au durate diferite, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări, ţinând cont de faptul că o parte considerabilă din reţeaua de conducte existentă are […]
15:40
„Proiect de țară – România 2050”: Fundația Dan Voiculescu lansează competiția de idei la Forumul Studenților Români de Pretutindeni # Rador
Viitorul României se scrie acum, prin ideile și curajul tinerilor români. La Palatul Victoria, s-a dat start celei de-a V-a ediții a Forumului Studenților Români de Pretutindeni. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a lansat participanților la Forum o provocare: să propună „Priorități pentru un plan de țară al României 2050”. Astfel, România devine pentru […]
15:20
BNR marchează 100 de ani de la nașterea actorului Toma Caragiu prin lansarea unei monede comemorative din argint # Rador
Banca Naţională a lansat astăzi în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 100 de ani de la naşterea actorului Toma Caragiu. Tirajul maxim este de 5 mii de piese, iar preţul de vânzare este de 620 de lei. Monedele au putere circulatorie pe teritoriul României, având valoarea de 10 lei./eradu (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI […]
14:50
Preşedintele Siriei va participa la Adunarea Generală a ONU, fiind primul lider sirian care face acest lucru în ultimii aproape 60 de ani # Rador
Președintele sirian Ahmad al-Sharaa a sosit la New York, unde va participa la Adunarea Generală a ONU (UNGA), fiind primul lider sirian care face acest lucru din 1967 până acum, potrivit agenției siriene de știri SANA. Ahmed al-Sharaa conduce o delegație de rang înalt care include mai mulți miniștri și înalți oficiali sirieni, a raportat […]
14:40
Introducere Pe 19 septembrie 2025, președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care restrânge accesul lucrătorilor străini pe piețele din Statele Unite, pe baza vizei H-1B, care putea fi acordată doar prin recomandare din partea companiilor de pe piața economică americană. Ordinul executiv nu interzice companiilor să ofere vize pentru lucrătorii străini, dar […]
14:40
Premierul Ilie Bolojan este la Bruxelles, unde discută cu Executivul european despre economia și apărarea României # Rador
Realizator: Nicoleta Turcu – Premierul Ilie Bolojan este la Bruxelles astăzi, unde discută cu Executivul european despre economia și apărarea României. Corespondentul RRA, Bogdan Isopescu, transmite că premierul nu se va întâlni și cu șefa Comisiei, pentru că Ursula von der Leyen este în Statele Unite. Reporter: Bogdan Isopescu – Ilie Bolojan s-a întâlnit în […]
14:30
Memorialul lui Charlie Kirk: Omagiu politic, religios și emoțional la Glendale, Arizona O slujbă memorială de proporții a avut loc duminică, 21 septembrie, la stadionul State Farm din Glendale, Arizona, pentru a onora viața și moștenirea lui Charlie Kirk, activist conservator și fondator Turning Point USA, împușcat mortal pe 10 septembrie. Evenimentul, care a inclus […]
14:10
A cincea ediție a Taberei de Creație Literară „Petre Stoica”, organizată de Muzeul Presei „Sever Bocu” din Jimbolia și Universitatea de Vest din Timișoara, invită tineri scriitori și propune evenimente culturale la Jimbolia # Rador
Muzeul Presei „Sever Bocu” din Jimbolia și Universitatea de Vest din Timișoara organizează, în perioada 24-27 septembrie 2025, a cincea ediție a Taberei de Creație Literară „Petre Stoica”. Evenimentul este susținut de Primăria și Consiliul Local al Orașului Jimbolia și va reuni nouă tineri scriitori – poeți, prozatori și eseiști – care vor participa la ateliere […]
12:40
Amenințarea primită la adresele oficiale de e-mail de mai multe instituții de învățământ și unele unități medicale nu ar fi reală # Rador
Poliția Română transmite că în urma verificărilor efectuate cu SRI a rezultat că nu există indicii care să confirme că ar fi reală amenințarea primită la adresele oficiale de e-mail de mai multe instituții de învățământ și unele unități medicale. Structurile competente au făcut verificări specifice după ce poliția a fost sesizată că ieri mai […]
12:40
Tichetele de energie vor putea fi folosite începând de marți pentru plata facturilor aferente lunilor iulie și august # Rador
Tichetele de energie vor putea fi folosite începând de mâine pentru plata facturilor aferente lunilor iulie și august. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a anunțat recent că cererile validate automat prin intermediul aplicației informatice au fost verificate și s-au emis primele tichete pentru persoanele cu venituri reduse care au solicitat sprijinul de 50 […]
11:50
Descoperirea infidelității partenerului poate fi una dintre cele mai dureroase experiențe prin care poți să treci. Trădarea afectează nu doar relația, ci și sănătatea emoțională, stima de sine și încrederea în ceilalți. Trădarea într-o relație provoacă un șoc emoțional puternic. Emoțiile pot varia de la furie intensă, tristețe profundă, confuzie, rușine, vinovăție, până la anxietate […]
11:50
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Pe 22 septembrie 1862, președintele american Abraham Lincoln a emis Proclamația de Emancipare, un document istoric ce a marcat începutul sfârșitului sclaviei în Statele Unite. Această decizie nu a fost doar un act de justiție morală, ci și o mișcare strategică în plin Război Civil, acând consecințe profunde pentru societatea […]
Ieri
09:30
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă # Rador
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă, în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini de internet gestionate. În realitate, formularul transmis victimei este unul fals, care redirecționează datele sensibile referitoare la pagină către atacatori, cu scopul deturnării și folosirii acesteia pentru […]
09:00
Camera Deputaților dezbate luni după-amiază moțiunea simplă depusă de AUR la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu # Rador
Camera Deputaților urmează să dezbată astăzi după-amiază moțiunea simplă depusă de AUR la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care este criticată pentru că ar bloca finalizarea unor hidrocentrale începute înainte de 1989, aceasta în timp ce securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată, susține opoziția. Si PSD cere explicații de la ministru pe această temă […]
09:00
La Guvern este așteptată o decizie în ceea ce privește prelungirea măsurii de plafonare a prețurilor la alimentele de bază # Rador
La Guvern este așteptată săptămâna aceasta o decizie în ceea ce privește prelungirea măsurii de plafonare a prețurilor la alimentele de bază, după ce premierul Ilie Bolojan a discutat recent și cu reprezentanții marilor lanțuri de magazine. Prim-ministrul ar fi dorit ca plafonarea să nu mai fie prelungită, însă sunt formațiuni din coaliție care au […]
09:00
Competiția pentru conducerea Partidului Liberal Democrat, aflat la guvernare în Japonia, a început luni. Cinci candidați s-au înscris în cursă, iar sondajele îi indică drept favoriți pe Sanae Takahichi, care ar putea deveni prima femeie prim-ministru a Japoniei, și pe Shinjirō Koizumi, fiul unui fost premier. Alegerile au loc după ce prim-ministrul Shigeru Ishiba a […]
09:00
Celebratul Muzeu Centre Pompidou din Paris își închide porțile luni, pentru cinci ani. Colecția permanentă a fost închisă publicului încă din martie, însă vizitatorii mai au o ultimă șansă să vadă expoziția actuală a fotografului german Wolfgang Tillmans. Apoi, constructorii vor începe lucrările la un proiect de restaurare de jumătate de miliard de dolari al […]
09:00
Traficul rutier este intens pentru TIR-uri, luni dimineaţă, prin Punctul de Trecere a Frontierei Kapitan Andreevo dintre Bulgaria şi Turcia, informează Direcţia Generală a Poliţiei bulgare de Frontieră. La graniţa cu România, circulaţia se desfăşoară normal. Continuă lucrările de reparaţie pe tronsonul bulgăresc al podului Ruse-Giurgiu. Traficul a fost reorganizat temporar, iar circulaţia se desfăşoară […]
07:50
EVENIMENTE INTERNE – Senat * ora 12:00 – Şedinţa Biroului Permanent al Senatului și ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare * ora 14:00 – Lucrări în grupurile parlamentare * ora 16:00 – Lucrări în plenul Senatului (la sediul Senatului și online) Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi ora 17:00 – vot final * […]
07:00
RADIO CHIȘINĂU: Mircea Cărtărescu: „N-aș fi venit la Chișinău dacă Republica Moldova n-ar crede în democrație, în valorile lumii civilizate, valorile europene” # Rador
Scriitorul Mircea Cărtărescu, unul dintre cei mai apreciați autori contemporani români, s-a aflat la Chișinău cu prilejul Salonului Internațional de Carte Bookfest 2025, unde și-a lansat cel mai recent volum de jurnal, „Șapte ani stranii”. Într-un interviu acordat jurnalistei Radio Chișinău, Ina Guțu, Mircea Cărtărescu a vorbit despre revederea publicului de peste Prut, despre rolul […]
00:50
Țânțarii consideră persoanele care au băut bere ca fiind mai atractive, arată rezultatele unui studiu # Rador
Un studiu realizat în Ţările de Jos „Mosquito Magnet”, a arătat că țânțarii sunt mai interesați de cei care au băut bere, considerându-i semnificativ mai atractivi. Oamenii de știință de la Centrul Medical Universitar din Nijmegen (Centrul Național de Cercetare) au recrutat 465 de voluntari din publicul unui festival de muzică. Pentru experiment, au fost […]
00:40
”Aeroporturile europene își revin treptat după un atac cibernetic asupra sistemului de check-in”, titrează CBS News, în timp ce Time Magazine descrie haosul provocat timp de două zile, cu sute de întârzieri și anulări de curse, cele mai afectate fiind aeroporturile din Bruxelles, Londra și Berlin. Euronews constată că aeroportul din Bruxelles continuă se confrunte […]
21 septembrie 2025
23:30
Duminică, ministrul portughez de externe, Paulo Rangel, a anunțat că țara a recunoscut acum statul Palestina. „Recunoașterea statului Palestina este realizarea unei linii fundamentale, constante și fundamentale a politicii externe portugheze”, le-a declarat dl Rangel reporterilor la sediul misiunii permanente a Portugaliei pe lângă Organizația Națiunilor Unite din New York. El a spus că „Portugalia […]
23:20
Primele alegeri parlamentare din Siria sub noua administraţie vor fi organizate pe 5 octombrie. Luna trecută, comitetul electoral a alocat 210 de locuri parlamentare în toată ţara, anunţând însă că scrutinele din provinciile al-Hasakah, Raqqa şi Suwayda vor fi amânate din cauza „lipsei unui mediu sigur şi stabil”. (BBC SERVICIUL MONDIAL – 21 septembrie)/opopescu/dsirbu RADOR […]
21:50
Liderul minorităţii din Senatul SUA, Chuck Schumer, a declarat că presiunile preşedintelui Trump asupra Departamentului Justiţiei pentru a acţiona împotriva duşmanilor săi plasează ţara pe un curs spre dictatură, pe care l-a descris ca pe un pericol pentru democraţia americană. Mai devreme, dl Trump a criticat-o public pe Pam Bondi, procurorul general al SUA, afirmând […]
21:40
Republica Moldova, tot mai aproape de sistemul energetic european: linia Vulcănești–Chișinău, 87% realizată # Rador
Lucrările la linia electrică aeriană Vulcănești – Chișinău, prin care Republica Moldova se va putea conecta direct la sistemul european energetic, au ajuns la un gragde realizare de 87%, informează Ministerul moldovean al Energiei. Construcția a început efectiv în aprilie anul trecut și e finanțată de Banca Mondială. Linia electrică are o lungime totală de […]
20:30
Benjamin Netanyahu a spus că recunoașterea unui stat palestinian este o „recompensă uriașă pentru terorism” # Rador
Duminică, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că recunoașterea unui stat palestinian de către Marea Britanie, Canada și Australia este o „recompensă uriașă pentru terorism”. „Și am un alt mesaj pentru voi: Nu se va întâmpla. Un stat palestinian nu va fi înființat la vest de râul Iordan”, a precizat el într-un comunicat. Premierul Netanyahu […]
20:20
DNSC atrage atenția asupra unei noi tentative de fraudă răspândită pe rețelele de socializare # Rador
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini de internet gestionate. În realitate, formularul transmis victimei este unul fals, care redirecționează datele sensibile referitoare la pagină către atacatori cu scopul deturnării și folosirii acesteia pentru […]
19:50
Aeroportul din Bruxelles a solicitat companiilor aeriene să anuleze jumătate din zboruri luni # Rador
Potrivit informaţiilor, 45 de zboruri de plecare și 30 de zboruri de sosire au fost anulate duminică pe aeroportul din Bruxelles, iar luni sunt așteptate alte anulări. Nu există anulări sau întârzieri majore pentru aeroporturile Heathrow din Londra și Brandenburg din Berlin. Aeroportul din Bruxelles, care s-a confruntat cu probleme considerabile în urma atacului cibernetic […]
