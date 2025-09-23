Festivalul Strada de C’Arte, la Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti – Concerte, lansări de carte și expoziţii

G4Media, 23 septembrie 2025 11:30

Concerte, lansări de carte, expoziţii şi dezbateri dedicate relaţiei dintre cultură şi inteligenţa artificială vor fi organizate, în perioada 25-28 septembrie, la Biblioteca Centrală Universitară...   © G4Media.ro.

Acum 10 minute
11:40
Experienţa Ucrainei trebuie folosită pentru crearea „zidului dronelor”, consideră şeful diplomaţiei lituaniene G4Media
Ucraina ar trebui să fie complet integrată în planurile privind crearea unui ”zid al dronelor” menit să protejeze frontiera estică a NATO întrucât deţine experienţa...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
11:30
Festivalul Strada de C’Arte, la Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti – Concerte, lansări de carte și expoziţii G4Media
Concerte, lansări de carte, expoziţii şi dezbateri dedicate relaţiei dintre cultură şi inteligenţa artificială vor fi organizate, în perioada 25-28 septembrie, la Biblioteca Centrală Universitară...   © G4Media.ro.
11:30
VIDEO „Îmi pare rău, domnule președinte”: Emmanuel Macron, blocat pe străzile New York-ului de cortegiul lui Donald Trump G4Media
O imagine neașteptată. La ieșirea din sediul ONU, unde a declarat oficial că Franța recunoaște statul Palestina, Emmanuel Macron a fost blocat pe stradă de...   © G4Media.ro.
11:30
Marea Britanie se confruntă cu o „criză” a abuzurilor sexuale între copii, cu o „schimbare fundamentală” în ceea ce privește infracțiunile G4Media
Asociația Națională pentru Persoanele Abuzate în Copilărie (NAPAC) afirmă că s-a înregistrat o creștere semnificativă a abuzurilor între copii, iar datele privind infracțiunile comise în...   © G4Media.ro.
11:30
Deputatul PSD Mihai Fifor critică USR de pe poziții similare cu AUR: Ministra Mediului blochează proiecte strategice pentru România G4Media
Deputatul PSD Mihai Fifor, șeful filialei Arad, a criticat-o marți pe ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, de pe poziții similare cu ale partidului extremist...   © G4Media.ro.
11:30
Peste 400 de navetiști din Ungaria ajung zilnic la muncă în Oradea / Vin pentru salarii mai bune, naveta e de doar 20 de minute, își pot folosi limba maternă, iar prețurile din România sunt mai mici G4Media
După ani de zile în care valul migrației a dus forța de muncă din Bihor înspre vest, acum refluxul acestuia aduce în Oradea tot mai...   © G4Media.ro.
11:20
Ministerul Energiei cere sute de milioane de lei de la Guvern pentru a nu fi lăsaţi craiovenii în frig la iarnă şi uzina Ford din municipiu fără abur tehnologic G4Media
Ministerul Energiei solicită sute de milioane de lei de la Guvern pentru ca locuitorii Craiovei racordaţi la sistemul centralizat de încălzire să nu rămână în...   © G4Media.ro.
Acum o oră
11:00
Trump derulează un război cultural împotriva Europei prin promovarea aliaților politici și ideologici ai mișcării Maga (studiu) G4Media
Administrația Trump duce un război cultural împotriva Europei prin promovarea agresivă a aliaților politici și ideologici ai mișcării Maga pe continent și prin umilirea publică...   © G4Media.ro.
11:00
Peste 8.500 de incendii de vegetaţie produse în România, în perioada 1 iunie–31 august / În vestul şi sud-estul ţării s-au înregistrat creşteri notabile / Judeţele unde numărul incendiilor a scăzut G4Media
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă, marţi, că, în perioada 01 iunie – 31 august 2025, echipajele au intervenit pentru stingerea a peste...   © G4Media.ro.
11:00
Protest spontan la ArcelorMittal / Oamenii sunt nemulțumiți că nu cunosc termenii prin care se va desfăşura procesul de închidere al combinatului G4Media
Aproximativ o sută de angajaţi ai combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara au declanşat un protest spontan, marţi dimineaţă, în faţa secţiei Oţelăriei electrice 2, nemulţumiţi de...   © G4Media.ro.
10:50
Actorul Richard Gere a lansat critici dure la adresa preşedintelui Statelor Unite: „Trump distruge Constituţia americană” G4Media
Actorul Richard Gere, în vârstă de 77 de ani, a declarat, într-un interviu pentru BFMTV, că ceea ce preşedintele american „a realizat în şase luni...   © G4Media.ro.
10:50
Armata vrea să cumpere un sistem de calcul eIDAS, vital în fața atacurilor cibernetice rusești, pentru care alocă aproape 55 de milioane de lei G4Media
Ministerul Apărării Naționale a lansat, prin intermediul Unității Militare 02499 București, o licitație pentru achiziționarea unui sistem de calcul modular eIDAS, care facilitează și gestionează...   © G4Media.ro.
10:50
Industria din Uniunea Europeană, afectată de noile reglementări SUA ce privesc importurile de oţel şi aluminiu G4Media
Noile taxe vamale americane la oţel şi aluminiu, concepute pentru a determina originea oţelului şi aluminiului din produsele importate, creează costuri suplimentare, pe lângă taxele...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:40
Uniunea Europeană şi Indonezia încheie un acord de liber schimb / 80% din produsele indoneziene importate în spațiul comunitar vor fi scutite de taxe vamale G4Media
Uniunea Europeană şi Indonezia au încheiat marţi un acord de liber schimb conform căruia 80% din produsele indoneziene importate în UE vor fi scutite de...   © G4Media.ro.
10:40
Proiect-pilot realizat de salvamontiştii gorjeni pentru sporirea vizibilitatii stâlpilor de marcaj / Au fost amplasate elemente de iluminare fotovoltaice, reflectorizante şi fluorescente / Salvamont România ia în calcul extinderea proiectului G4Media
Salvamont Gorj a montat, pe stâlpi şi pe săgeţile indicatoare, elemente de iluminare fotovoltaice, reflectorizante şi fluorescente, pentru sporirea vizibilităţii stâlpilor de marcaj, iar Salvamont...   © G4Media.ro.
10:30
Canada se confruntă cu cel mai grav declin al faunei sălbatice din ultimii 50 de ani, avertizează organizația de mediu WWF / Sute de specii sunt amenințate cu dispariția G4Media
Biodiversitatea din Canada a scăzut cu 10% în ultimii 50 de ani, sute de specii fiind ameninţate cu dispariţia, a avertizat organizaţia de mediu WWF...   © G4Media.ro.
10:30
Curtea Penală Internațională îl acuză pe Rodrigo Duterte de crime împotriva umanității G4Media
Fostul președinte filipinez Rodrigo Duterte a fost acuzat de crime împotriva umanității de către Curtea Penală Internațională (ICC), anunță BBC. Bărbatul în vârstă de 80...   © G4Media.ro.
10:20
Roxana Mînzatu a discutat cu premierul Bolojan, la Bruxelles, despre situaţia investiţiilor din PNRR şi despre transferarea unora dintre acestea în fondurile UE clasice G4Media
Vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu a discutat cu premierul Bolojan, la Bruxelles, despre situaţia investiţiilor din PNRR şi despre transferarea unora dintre acestea...   © G4Media.ro.
10:10
Poliţia cercetează cazul celor doi elevi din Timișoara care ar fi întreţiut relaţii intime în toaleta şcolii / Cei doi au 13 ani / Inspectoratul Școlar a deschis o anchetă G4Media
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara (BCCOT) continuă cercetările în cazul celor doi elevi ai Şcolii Generale nr. 30 din municipiu, care ar...   © G4Media.ro.
10:10
Consilierii liberali din Timișoara se opun majorării preţului energiei termice furnizate populaţiei / Primarul Dominic Fritz a propus majorarea cu aproximativ 40% G4Media
Consilierii liberali se opun proiectului de hotărâre al Primăriei Timişoara privind scumpirea energiei termice furnizate populaţiei şi au anunţat că în şedinţa de plen de...   © G4Media.ro.
09:50
Ungaria refuză să stopeze achiziționarea de petrol rusesc, în ciuda cererii lui Trump G4Media
Ungaria nu va renunța la aprovizionarea cu energie din Rusia, a declarat ministrul de externe al țării pentru The Guardian, în ciuda cererii Casei Albe...   © G4Media.ro.
09:50
Șase milioane de euro pentru reabilitarea malurilor celui mai mare parc din Constanța / Cine sunt firmele câștigătoare și ce bani au mai luat de la stat G4Media
Primăria Constanța a semnat, marți, un contract de 6 milioane de euro pentru reabilitarea malurilor celui mai mare parc din municipiu, după mai bine de...   © G4Media.ro.
09:50
Aeroportul din Copenhaga a fost redeschis după ce două sau trei drone „mari” au fost văzute zburând în imediata sa apropiere / Şi la aeroportul din Oslo s-a semnalat o problemă similară G4Media
Aeroportul din Copenhaga KBHL.CO şi cel din Oslo s-au redeschis, marţi dimineaţă, după ce dronele le-au perturbat activitatea timp de câteva ore, relatează Reuters, transmite...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:40
Racheta cu care Andy Murray a scris istorie la Wimbledon, vândută pentru o sumă record G4Media
Andy Murray a scris istorie odată cu ediția din 2013 de la Wimbledon, turneu major pe care scoțianul l-a câștigat după o finală electrizantă cu...   © G4Media.ro.
09:30
Statele Unite sunt dispuse să ofere o plasă de salvare financiară Argentinei lui Milei G4Media
Trezoreria americană s-a declarat luni gata să „facă tot ce este necesar” pentru a susține economia Argentinei, al cărei președinte ultraliberal, Javier Milei, se străduiește...   © G4Media.ro.
09:30
Fermierii din Bărăgan, tot ai afectați de schimbările climatice. Arnaud Perrein (agricultor): „Deși plouă tot atât cât ploua și înainte, plouă altfel. Acum ploaia vine doar atunci când nu ai nevoie de ea, iar când îți trebuie, lipsește” G4Media
Seceta a devenit o prezență obișnuită în Bărăgan în ultimii ani. Dacă acum un deceniu se vorbea despre ani ploioși și ani cu mai puține...   © G4Media.ro.
09:20
„Întreaga comunitate de studenți să iasă în stradă” pe 29 septembrie, la București – apel al Alianței organizațiilor studențești, ANOSR, la protest față de măsurile de austeritate G4Media
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) cere „întregii comunități de studenți” să protesteze pe 29.09.2025, la București, pentru a-și exprima nemulțumirile față de...   © G4Media.ro.
09:20
Lacul Tauț din Arad, lovit de secetă: mai este la doar 40% din cât ar fi normal în această perioadă / Campingurile și pensiunile s-au închis, iar agricultura e calamitată în proporție de 70% G4Media
Lacul Tauţ mai are doar 40% din volumul de apă specific acestei perioade, iar administrația locală avertizează că, odată cu lacul, dispare și turismul din...   © G4Media.ro.
09:20
Donald Trump a semnat decretul care desemnează Antifa drept „organizație teroristă” G4Media
Donald Trump a semnat luni un decret care desemnează mișcarea Antifa drept „organizație teroristă”, a declarat Casa Albă, un anunț care vine după ce președintele...   © G4Media.ro.
09:10
Zeci de state occidentale cer redeschiderea coridorului medical dintre Fâşia Gaza şi Cisiordania G4Media
Zeci de state occidentale au cerut luni redeschiderea coridorului medical dintre Fâşia Gaza şi Cisiordania ocupată de Israel, oferindu-se să furnizeze ajutor financiar şi personal...   © G4Media.ro.
09:10
Acord surpriză: Arabia Saudită intră sub umbrela nucleară a Pakistanului G4Media
Arabia Saudită și Pakistan au semnat recent un acord surpriză de apărare reciprocă, la câteva zile după ce un atac israelian împotriva liderilor Hamas din...   © G4Media.ro.
09:10
SUA interzic diplomaţilor iranieni din SUA să facă cumpărături la Costco / Ei trebuie să obţină permisiunea pentru a achiziţiona „articole de lux” în valoare de peste 1.000 de dolari G4Media
Administraţia Trump interzice diplomaţilor iranieni accesul în magazinele de tip „en-gros” precum Costco şi achiziţionarea de bunuri de lux pe durata şederii lor în Statele...   © G4Media.ro.
09:00
Ukrainian Railways mărește tarifele la transporturi de marfă / ”Modelul tradiţional, prin care tarifele mai mari la marfă compensau biletele ieftine pentru pasageri, nu mai este sustenabil” G4Media
Compania de stat Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia) a elaborat un plan de redresare care include creşterea tarifelor pentru transportul de marfă, cu scopul de a ţine...   © G4Media.ro.
09:00
Scandal după Balonul de Aur 2025: Tatăl lui Lamine Yamal consideră că fiul său este „de departe cel mai bun fotbalist din lume” G4Media
Ousmane Dembele a câștigat ediția din 2025 a Balonului de Aur, iar tatăl lui Lamine Yamal (Mounir Nasraoui) consideră că fiul său a fost nedreptățit....   © G4Media.ro.
08:50
ANALIZĂ Tesla este acuzată că a indus în eroare cu planurile de robotaxi în San Francisco / Autoritățile de reglementare sunt alarmate – Reuters G4Media
Planurile lui Elon Musk de a lansa robotaxi-uri Tesla în zona golfului San Francisco au stârnit îngrijorare în rândul autorităților americane, după ce s-a descoperit că...   © G4Media.ro.
08:50
Prognoza meteo pentru următoarea lună de zile: temperaturi mai ridicate în prima săptămână / Urmează apoi două săptămâni cu temperaturi sub media perioadei G4Media
Meteorologii au emis, marţi, prognoza pentru perioada 22.09.2025 – 20.10.2025, şi anunţă temperaturi mai ridicate în prima săptămână, după care urmează două săptămâni în care...   © G4Media.ro.
08:50
Toto Wolff avertizează: Există un „oaspete” surpriză în lupta pentru titlul din F1 G4Media
Lupta la titlul de campion din Formula 1 are parte de un „oaspete” surpriză, transmite Toto Wolff. Șeful Mercedes trage un semnal de alarmă și...   © G4Media.ro.
08:50
 Acuzații de malpraxis, la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța / Doi foști pacienți cer daune de 300 de mii de euro / Spitalul are doar un consilier juridic, un tânăr stagiar G4Media
Doi pacienți de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța cer daune de 300 de mii de euro. Într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Constanța, spitalul...   © G4Media.ro.
08:40
Biserica Ortodoxă Rusă, amvonul geopolitic al Moscovei – analiză El Confidencial G4Media
Analiză a publicației spaniole El Confidencial, via Rador: Aliat cheie al puterii ruse, Biserica Ortodoxă își extinde influența în Europa și America, servind drept instrument...   © G4Media.ro.
08:40
Comisia Europeană ia în considerare sancțiuni comerciale deoarece Ungaria și Slovacia nu vor să se desprindă de petrolul rusesc G4Media
Comisia Europeană are în vedere măsuri comerciale împotriva importurilor de petrol rusesc, deoarece Ungaria și Slovacia nu au prezentat un plan credibil privind modul în...   © G4Media.ro.
08:30
Europa în război? (Editorial în presa spaniolă) G4Media
Editorial de Joaquim Coll, istoric și editorialist, publicat în 20 Minutos, via Rador: Noi, europenii, trebuie să fim conștienți că alunecăm spre un conflict deschis...   © G4Media.ro.
08:20
Orezul, între mit și adevăr/ Tania Fântână (nutriționist): Nu orezul în sine îngrașă, ci cantitatea și modul de preparare G4Media
Orezul este unul dintre cele mai vechi și consumate alimente din lume, bază pentru peste jumătate din populația globului. Face parte din familia gramineelor și...   © G4Media.ro.
08:20
George Simion, sprijinit de „armata digitală a Kremlinului” din Republica Moldova – investigație ZdG G4Media
Trollii din rețeaua „InfoLider”, coordonată și finanțată „direct de la Moscova”, pe care Ziarul de Gardă a documentat-o în investigația „Armata digitală a Kremlinului”, au...   © G4Media.ro.
08:20
Preşedintele Autorităţii Palestiniene: Hamas trebuie să predea armele / ”Hamas nu va avea niciun rol în guvern” G4Media
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a îndemnat Hamas luni, în timpul unui discurs prin video la ONU, să depună armele şi a condamnat atacurile mişcării...   © G4Media.ro.
08:10
Ultima oră: Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți, la ora 11, cu liderii coaliției de guvernare / Două decizii cruciale, CCR privind pensiile magistraților și reforma administrativă, ar putea duce la demisia premierului și la căderea Guvernului G4Media
Programul președintelui de marți, 23 septembrie, prevede de la ora 11 o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare. Întâlnirea vine după ce în ultimele zile ...   © G4Media.ro.
08:10
Facebook lansează un asistent matrimonial bazat pe AI / Meet Cute va oferi o „sugestie surpriză” pe baza algoritmului G4Media
Meta a anunţat că serviciul Facebook Dating va beneficia de un asistent AI, care va ajuta oamenii să-şi găsească mai uşor pereche, transmite News.ro. Inteligenţa...   © G4Media.ro.
08:00
Primăria Capitalei ar putea restricţiona circulaţia maşinilor de marfă şi salubritate la orele de vârf / ”Din cele 1,7 milioane de mașini, aproape 300.000 sunt maşini de marfă, aproape 300.000 sunt maşini care n-ar trebui să caute la un interval orar foarte aglomerat în trafic” G4Media
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că urmează să fie stabilite intervalele orare în care vor putea circula maşinile de transport marfă...   © G4Media.ro.
07:50
Un model AI chinez ar putea revoluționa gestionarea bolilor cronice G4Media
O companie chineză a lansat o platformă masivă bazată pe inteligență artificială menită să ajute la gestionarea sănătății persoanelor cu boli cronice, un segment care...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:40
Kazahstan va plăti SUA 4 miliarde de dolari pentru livrarea de locomotive / ”Vor alimenta conectivitatea dintre Europa şi Asia” G4Media
Statele Unite şi Kazahstanul au încheiat un acord în valoare de 4 miliarde de dolari pentru livrarea de locomotive americane, a declarat luni secretarul pentru...   © G4Media.ro.
07:40
Trump a găsit unul din ”vinovații” pentru autism: paracetamolul / „Nu luaţi”, nu-i daţi copilului” / Oamenii de știință susțin că o astfel de afirmație neprobată crează „confuzie şi teamă” G4Media
Preşedintele american Donald Trump a sfătuit insistent luni femeile însărcinate să nu ia paracetamol (Tylenol în SUA), spunând că acesta este „probabil asociat cu un...   © G4Media.ro.
