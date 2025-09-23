Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: Este extraordinar ceea ce trăiesc
Primanews.ro, 23 septembrie 2025 11:30
Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: Este extraordinar ceea ce trăiesc
• • •
Acum 30 minute
11:30
Acum 2 ore
10:00
Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei. Care sunt posibilele teme abordate
Acum 4 ore
08:00
VIDEO. Franţa recunoaşte statul Palestina. Emmanuel Macron: „A sosit momentul”
Acum 12 ore
00:10
22 septembrie 2025
23:40
Acum 24 ore
22:10
Nicuşor Dan convoacă CSAT: Măsuri de securitate împotriva dronelor neautorizate, pe agenda principală
22:10
VIDEO. Avertisment dur de la Maia Sandu: „Rusia vrea să cumpere alegerile din Moldova. Viitorul european este în pericol”
17:40
Sorin Grindeanu: PSD nu va prelua funcţia de premier până în 2027
16:30
Putin propune SUA să respecte încă un an tratatul dezarmării nucleare care expiră în februarie
16:10
SUA: Trump îl numeşte pe Kirk 'martir al libertăţii americane' şi acuză iar 'stânga radicală' pentru uciderea acestuia
15:40
Cinemaraton se clasează în top 5 posturi TV, cu audienţe remarcabile
15:40
Şoc la echipa naţională. Mitriţă a anunţat că se retrage de la prima reprezentativă
15:40
Mircea Abrudean: Nu cred că vom ajunge în situaţia în care premierul Bolojan să-şi dea demisia
14:40
Daniel Zamfir (PSD), despre ministrul Mediului: Arată că este rău intenţionată şi, din punctul meu de vedere, nu mai poate continua în funcţia de ministru
14:20
Ambasadorii NATO se reunesc marţi în Consiliul Atlanticului de Nord, în cadrul Articolului 4, la cererea Estoniei
12:50
Bloomberg: Kremlinul are un plan secret de a influenţa alegerile parlamentare din Republica Moldova
Ieri
11:40
Ahmed al-Sharaa, primul lider sirian care participă la reuniunile ONU după 1967
11:20
Poliţia Română spune că ameninţarea primită pe e-mail de mai multe instituţii de învăţământ nu s-a dovedit a fi reală
10:10
Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU după incursiunile avioanelor ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei
10:00
E-mail de ameninţare trimis la mai multe unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti şi Mureş. ”Voi provoca un adevărat masacru” se arată în mesaj
10:00
Trump: SUA vor participa la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice dacă Rusia îşi va intensifica activitatea militară în regiune
10:00
Balonul de Aur va fi decernat astăzi. Unde va avea loc ceremonia, ce jucători sunt nominalizaţi şi cine va prezenta gala
09:50
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului se dezbate în plenul Camerei şi va fi votată miercuri
21 septembrie 2025
13:00
Ceremonie în memoria lui Charlie Kirk la Arizona. Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele JD Vance, printre participanţi
12:50
SUA suspendă vânzarea unor sisteme de armament, inclusiv Patriot, spunând că nu mai are de unde să dea
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
VIDEO. Bujduveanu, la Insider politic: Reorganizarea Primăriei Capitalei este necesară. O să putem funcţiona fără 10% fără probleme
13:20
Oana Ţoiu, la CNN, după ce trei avioane ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei: „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar cred că obţine exact opusul”
13:10
România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire pentru cele patru bunuri culturale furate din Muzeul Drents din Olanda
13:10
Fritz, întrebat dacă Guvernul ar trebui să plece dacă legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională: Este foarte greu de continuat
13:10
Avioane poloneze şi aliate mobilizate după atacuri ruseşti asupra Ucrainei
13:00
VIDEO. Bujduveanu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Cea mai bună opţiune este un candidat comun din partea coaliţie
12:50
VIDEO. Bujduveanu, la Insider politic: Reorganizarea Primăriei Capitalei este necesară. O să putem funcţiona fără 10% fără probleme. Sunt angajaţi care taie frunze la căini
12:40
VIDEO. Stelian Bujduveanu spune la Insider politic care sunt cele două motive pentru care bucureştenii n-au apă caldă
08:00
Olguţa Vasilescu: Nu va fi criză dacă pleacă Bolojan. PSD cere compromis în reforma administraţiei
01:30
Incident major în Estonia: Avioane ruseşti, interceptate de NATO. Se cere activarea Articolului 4
19 septembrie 2025
18:30
Podul rutier de la Ungheni, care va conecta România şi Moldova, va fi funcţional până la sfârşitul anului viitor
17:40
Gaza, mină de aur imobiliară: planul discutat de Israel şi Trump stârneşte revoltă internaţională
17:20
Comisia Europeană a propus al 19-lea pachet de sancţiuni contra Rusiei
17:20
Bolojan a discutat cu reprezentanţii retailerilor despre promovarea produselor româneşti şi plafonarea preţurilor
17:10
Ministrul Apărării anunţă un exerciţiu NATO în România, cu 5.000 de soldaţi şi 900 de vehicule. Când va avea loc
17:10
Cronica Cârcotaşilor se întoarce gata să taxeze gafele televizate! În fiecare miercuri, de la ora 20.00
17:00
VIDEO. Prima Fest, sărbătoarea Clever Group
17:00
Şeful serviciului britanic de informaţii spune că nu vede nicio dovadă că Putin ar dori să negocieze pacea în Ucraina: "Ne duce de nas"
14:20
Ministrul Apărării, despre incidentele cu drone: Vom vedea astfel de provocări în continuare
14:10
Ministrul Energiei: Dacă închidem grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia suntem în risc de blackout
14:10
Bolojan despre plafonarea adaosului comercial: Vom lua o decizie după discuţiile de săptămâna viitoare
14:00
Ministrul Energiei: Dacă închidem grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia am fi în risc de blackout
12:40
Resturi de rachetă au fost găsite în estul Poloniei, anunţă poliţia militară
12:00
Bolojan: Deficitul bugetar nu va putea fi coborît sub 8% în acest an. În 2026 ar trebui dus spre 6%
11:00
Ministrul Sănătăţii anunţă modernizarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate
