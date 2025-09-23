Marco Leu, etapă bună la viteză în coastă: „Acumulez experiență și kilometri”

07:50

Liderii coaliției se reunesc marți, de la ora 13.00, într-o nouă ședință, la Palatul Victoria. Principalul punct de pe ordinea de zi va fi cel referitor la prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Subiectul a fost discutat și în ședința de miercurea trecută, însă atunci liderii coaliției nu au ajuns la un consens. […]