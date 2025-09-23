Emmanuel Macron, blocat în trafic la New York de coloana oficială a președintelui Trump. Polițiștii nu l-au recunoscut
După discursul rostit la Adunarea Națiunilor Unite (ONU), președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a văzut blocat de coloana oficială a omologului american, Donald Trump. Mergând la pas spre ambasada Franței, după ce a pledat pentru cauza palestiniană, președintele Emmanuel Macron s-a lovit de un blocaj rutier la o intersecție din New York. Mai mult, polițiștii nu […]
Din 2026, primarul Sectorului 5-Vlad Popescu Piedone are planuri mari cu zona Panduri. Acesta a anunțat, prin intermediul unui interviu acordat influencerului Marian Ceaușescu, că va începe reamenajarea completă a locului. Pe lângă acest proiect, tot din 2026, primăria de sector va realiza și cel mai lung parc din București, așa cum l-a descris primarul […]
Marco Leu continuă să ducă mai departe numele legendar al tatălui său și a bifat încă o etapă importantă în drumul său spre visul de a deveni campion în automobilismul sportiv românesc, concurând cu succes la Râșnov Brașov Challenge, penultima etapă a sezonului de viteză în coastă. Pentru Leu a fost a doua apariție oficială […]
România primește din partea NATO sistemul de supraveghere aeriană MEROPS, dezvoltat de Turcia/Cine îi va instrui pe militari să opereze aparatura # Gândul
În urma incursiunilor dronelor rusești în spațiul aerian al statelor de pe Flancul Estic, România și Polonia vor primi un sistem modern de detectare a dronelor, produs în Turcia. MEROPS este menit să întărească apărarea aeriană a țării noastre în fața amenințărilor lansate de Moscova. Site-ul Euractiv scrie că un dispozitiv similar va fi instalat […]
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 22 septembrie 2025, Valentin Stan vorbește despre un rechizitoriu prin care se încearcă încarcerarea lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan critică dur rechizitoriul întocmit pentru Călin Georgescu, evidențiind că acest document este folosit ca un instrument incorect și abuziv pentru a-l băga la pușcărie […]
SUA, Japonia și Coreea de Sud se opun programului NUCLEAR nord-coreean/ Cele trei state sunt deschise la negocieri cu Phenianul # Gândul
Statele Unite, Japonia și Coreea de Sud și-au reafirmat „angajamentul ferm” față de „denuclearizarea completă” a Coreei de Nord, în urma declarațiilor președintelui Kim Jong-Un cu privire la reluarea discuțiilor cu omologul său american, Donald Trump. Ministrul japonez de Externe, Takeshi Iwaya, omologul său sud-coreean, Cho Hyun, și secretarul american de Stat, Marco Rubio, s-au […]
Scandal în Coaliție. PSD vrea să răstoarne măsurile din EDUCAȚIE ale „Legii Bolojan”. Bursele ar putea reveni și profesorii să fie plătiți ca înainte # Gândul
Se încing spiritele în Coaliția de guvernare. Deputații PSD, Adrian Solomon și Mihai Ghigiu, au trecut, luni seară, prin Comisia de muncă din Camera Deputaților, amendamente care răstoarnă două dintre măsurile emblematice din educație ale „Legii Bolojan”. Bursele de excelență pentru olimpici ar putea reveni. Cele tăiate în vară, prin legea care a dus la […]
Petrolul și-a găsit antrenor, după demiterea lui Ciobotariu! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp # Gândul
Eugen Neagoe, ultima dată la Gloria Buzău, este noul antrenor al echipei de fotbal Petrolul Ploiești care activează în Superliga. După eșecul cu Dinamo, scor 0-3, Liviu Ciobotariu a fost demis și interimatul a fost asigurat de Bebe Bărbulescu. Petrolul și-a găsit antrenor, după demiterea lui Ciobotariu! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin […]
Dacă votează proiectul Camera Deputaților, PSD obține anularea tăierilor de burse pentru elevi și a plății cu ora pentru profesori # Gândul
Deputații PSD Alexandru Solomon și Mihai Ghigiu au înregistrat niște propuneri în Comisia de muncă a Camerei Deputaților care vizează anularea „reformelor” din Pachetul1, în Parlament. Parlamentarii vor reintroducerea unor burse și a plății cu ora pentru profesori, prin amendamentele depuse la legea învățământului preuniversitar. Miercuri, proiectul depus de social-democrați urmează să fie votat în […]
Facturi uriașe după ce ani la rând au primit apă potabilă la discreție. Datorii colosale la operatorul regional # Gândul
Sute de oameni din județul Botoșani au primit ani la rând apă potabilă la discreție. Pentru acest răsfăț primăriile trebuie să scoată sume uriașe din buzunar, datoriile sunt pe măsură la operatorul regional, de aproape 3 milioane de lei. Totul s-a întâmplat pentru că rețelele de apă construite din fonduri proprii sau prin proiecte europene […]
Imagini spectaculoase din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Cum arată picturile după ce schelele au fost înlăturate # Gândul
Catedrala Mântuirii Neamului poate fi admirată de credincioși, în toată măreția, la 14 ani de la începerea lucrărilor, după ce schelele din interiorul lăcașului de cult au fost îndepărtate, potrivit unui anunț al reprezentanților instituției. Icoanele impresionante și elementele decorative care împodobesc interiorul Catedralei Mântuirii Neamului pot fi, în sfârșit, admirate de cei care calcă […]
Conducta de gaze Power of Siberia 2. Beneficii uriașe, dar Rusia și China nu ajung la un ACORD: „Beijingul nu cheltuiește nimic dacă tergiversează” # Gândul
Negocierile dintre Rusia și China în legătură cu conducta de gaze Power of Siberia 2 sunt împotmolite în discuții despre preț, flexibilitate și termene, iar lipsa cumpărătorilor alternativi pentru Moscova înseamnă că Beijingul nu este presat de timp. Anunțurile referitoare la progresul discuțiilor privind conducta de gaze Power of Siberia 2, făcute în timpul vizitei […]
Prima legendă a lui DINAMO care îl atacă pe Zeljko Kopic. „Zicu a fost băiat deștept, n-ai voie să faci asta” # Gândul
Încep să apară și primele critici la adresa lui Zeljko Kopic, după ce Dinamo nu a trecut de Farul, pe Arena Națională, în etapa a 10-a a Superligii, meci încheiat la egalitate, scor 1-1. Tehnicianul croat este acuzat pentru strategia adoptată în repriza secundă, una considerată falimentară de cei mai mulți dinamoviști. „Farul a făcut […]
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Inflația este o forță constantă în capitalism. Cetățenii trebuie să învețe să-și SECURIZEZE banii” # Gândul
În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a explicat cum afectează inflația valoarea economiilor și de ce românii trebuie să fie atenți la randamentele reale ale investițiilor lor. Urmăriți aici emisiunea integrală „Inflația este o forță constantă în capitalism, iar băncile centrale urmăresc o țintă anuală de aproximativ 2%. Noi trebuie să […]
Moșteanu este pregătit de război: “Dacă un avion militar rusesc nu răspunde avertismentelor, va fi doborât” # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, este pregătit de orice situație care ar putea apărea intempestiv pe cerul patriei, materializată sub formă de dronă sau aparat militar de luptă rusesc. Acesta a declarat la Antena 3 CNN că România posedă și „early warnings” în dotarea militară. Ionuț Moșteanu, botezat de internauți „Captain America versiunea de Dâmbovița” a […]
Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant # Gândul
Destin frânt înainte de vreme. Ciprian-Cristian Scrobotă, student la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a murit la doar 20 de ani, în Statele Unite, unde se afla prin programul „Work and Travel”. Tânărul s-a dezechilibrat pe terasa unui restaurant și a căzut în râul Wisconsin, cu doar o […]
Valentin Stan: CENTRALELE pe cărbune funcționează în Germania sau în Polonia, dar la noi se închid # Gândul
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 22 septembrie 2025, Valentin Stan vorbește despre o „epistemologie a analfabetului funcțional”, evidențiind cum personaje cu înțelegere limitată au momente de revelație și își exprimă opiniile. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan critică modul în care s-au gestionat problemele energetice, menționând închiderea termocentralelor pe cărbune și […]
Stagiul MILITAR voluntar, implementat începând cu 2026. Anunțul lui Ionuț Moșteanu: „Avem o rezervă îmbătrânită” # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, luni, la Antena 3, că proiectul, care vizează introducerea serviciului militar voluntar, va intra în vigoare în 2026. Oficialul a subliniat că acest are drept scop consolidarea Armatei României, în condițiile în care actuala rezervă este considerată „îmbătrânită”, după ce stagiul militar obligatoriu a fost eliminat în 2007. Proiectul […]
Motivul pentru care zborurile din București sunt mai scumpe decât cele din Budapesta, Praga sau Varșovia # Gândul
Pentru mulți călători români, biletele de avion din București către destinații populare precum Budapesta, Praga sau Varșovia pot fi mai scumpe, chiar și în perioadele în care există oferte. Diferența de preț nu este datorată unei cereri mai mari din partea românilor, ci mai degrabă unor factori structural-geografici care influențează oferta companiilor aeriene. De ce […]
Indiferent cine câștigă alegerile din Republica Moldova, democrația a fost învinsă de multă vreme # Gândul
În 2013, Ucraina se pregătea să semneze, pe 28-29 noiembrie, la summitul parteneriatului estic de la Vilnius, acordul de asociere la UE. Primul pas în lungul proces al aderării vecinilor noștri la Uniunea Europeană. Anterior acestui pas, Ucraina, aflată într-o situație economică dezastruoasă, a cerut Uniunii Europene un ajutor consistent: 20 de miliarde de euro […]
Maginot 2.0. „Linia de Apărare Baltică” va putea opri tancurile Rusiei? Apel la istorie: „Fortificațiile fixe sunt un monument al prostiei umane” # Gândul
„Când Mama Natură a binecuvântat statele baltice, nu se gândea la tancurile rusești”, avertizează analistul Michael Peck, specializat în domeniul apărării, într-un articol de opinie publicat de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA). Acesta notează că peisajul țărilor baltice este unul pitoresc, lacurile și mlaștinile oferă unele beneficii în cazul unui război, „dar nu […]
Negocierile dintre Iran și AIEA stagnează/ Rafael Grossi încurajează menținerea dialogului cu Teheranul în vederea reglementării programului NUCLEAR # Gândul
Discuțiile cu Iranul privind programul său nuclear se află într-un „punct de cotitură dificil”, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), Rafael Grossi. „Evident, acesta este un punct de cotitură destul de dificil”, a subliniat Grossi, în contextul în care Teheranul a amenințat, sâmbătă, că va suspenda cooperarea cu organismul de supraveghere nucleară […]
Ce zodii atrag banii și succesul profesional. Urmează o perioadă de stabilitate profesională și prosperitate # Gândul
Ce zodii vor avea parte de bani zilele următoare. Astrele sunt de partea lor și aduc câștiguri financiare însemnate. În perioada imediat următoare, cinci zodii se pot considera resfățate de Univers. Astrele se aliniază pentru ele și vor crea un cadru perfect pentru abundența financiară. Există posibilitatea ca unii nativi să își dorească mai mult […]
„Gata cu răbdarea! Gata cu iluziile! Dacă escaladezi, plătești!”. Țara care a acuzat Rusia, la ONU, că nu poate trăi în pace cu nimeni # Gândul
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite se anunță a fi una dintre cele mai tensionate din istoria întâlnirilor ținute la New York. Iar Rusia, la fel ca-n ultimii ani, ține capul de afiș și în 2025, după ce a violat spațiul aerian al statelor est-europene în ultimele zile, conform declarațiilor oficiale. Luni, în cadrul unei […]
Aventură românească în Australia. O echipă de studenți români a TRAVERSAT continentul cu un vehicul solar: „Autonomie de 300 km fără soare” # Gândul
Echipa studențească Solis de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a parcurs în august deșertul australian, de la Darwin la Adelaide, la bordul mașinii solare Hyperion. Timp de șase zile, tinerii au testat inovația românească într-una dintre cele mai dure competiții internaționale dedicate vehiculelor electrice solare. Un grup de 30 de studenți români de la Universitatea […]
Articolul 4 al NATO, activat la cererea Estoniei după incursiunea avioanelor rusești. La ora 11:00, ora României, Consiliul se reunește la Bruxelles # Gândul
Marţi la Bruxelles, la cererea Estoniei, ambasadorii celor 32 de state membre ale NATO se vor reuni – la cererea Estoniei – pentru a discuta despre încălcarea spaţiului aerian al acestei ţări de către Rusia. Ședința va avea loc la ora 11:00, ora României. Estonia a convocat reprezentanţii aliaţilor la consultări conform Articolului 4 din […]
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!” # Gândul
România se confruntă cu o criză acută de forță de muncă, având anul trecut peste 600.000 de locuri vacante. Pentru a acoperi lipsa de personal, tot mai mulți muncitori asiatici ajung să își facă o viață aici. Un srilankez a mărturisit într-un videoclip pe TikTok căt câștigă pe lună în țara noastră și ce planuri […]
SUA s-au angajat să apere „fiecare centimetru din teritoriul NATO”/ „RUSIA trebuie să pună capăt urgent acestui comportament periculos” # Gândul
Statele Unite s-au angajat să apere „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, în timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, convocată de Estonia, după ce aeronavele rusești au pătruns în spațiul său aerian. „În timp ce președintele Trump și Statele Unite încearcă să pună capăt acestui război atroce dintre Rusia și Ucraina, ne așteptăm […]
Mesajul lui David Popovici nu e auzit. „Tot cu dezamăgire mă găsiți și astăzi în privința asta” # Gândul
David Popovici este dezamăgit că lucrările de modernizare ale bazinului acoperit de la Complexul Sportiv Lia Manoliu întârzie și în aceste condiții, la iarnă va trebui să se antreneze în „balon”, unde aerul devine aproape irespirabil. După JO Paris 2024, David Popovici anunța că și-ar dori mai multe investiții în infrastructura sportivă. Campionul olimpic și […]
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza și anunță că, începând de joi, 25 septembrie, apar ninsorile în România. Iată care sunt primele orașe în care va ninge chiar de săptămâna aceasta. Potrivit celei mai recente actualizări meteo publicate de Accuweather, urmează o perioadă cu temperaturi mai scăzute. În ce orașe va ninge Toamna își intră în drepturi, […]
Chiar dacă este marți și weekend-ul încă pare departe, GÂNDUL.RO îți vine în ajutor cu un banc bun, care îți va destinde dimineața. Află cum se conjugă „mamaia”, într-o oră de gramatică. La școală, ora de gramatică: – Cum se conjugă mamaia? – Eu m-am aia, tu te-ai aia, ei s-au aia… Să râdem în continuare: Patronul […]
Blestemul Asia Express, un alt cuplu s-a separat după terminarea filmărilor: ”Au ieșit foarte multe lucruri la suprafață” # Gândul
Emil Rengle a intrat în Asia Express alături de Alejandro Fernandez, partenerul alături de care formează un cuplu încă din 2023, cunoscut printr-o aplicație de dating. Traseul din cadrul competiției nu le-a testat doar limitele fizice, ci și relația. Dansatorul a povestit cum s-a schimbat relația lui după emisiune. Trofeul Asia Express pare să vină și […]
Preşedintele Nicuşor Dan, CONSULTĂRI cu liderii coaliției. Pe agendă, plafonarea preţurilor la alimentele de bază, decizia CCR şi alegeri la Bucureşti # Gândul
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat marţi, la ora 11:00, o întâlnire cu liderii coaliţiei de guvernare la Palatul Cotroceni. Administraţia Prezidenţială a anunţat marţi dimineaţă că preşedintele Nicuşor Dan i-a convocat pe liderii coaliţiei de guvernare la o întâlnire programată la ora 11:00, la Palatul Cotroceni. Deşi agenda oficială nu a fost comunicată, surse […]
Andrei Nicolescu, enervat de PROGRAMAREA meciului Universitatea Craiova – Dinamo. „Reginele și regii acestui produs” # Gândul
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a discutat despre meciul cu Farul, 1-1, și a spus că Zeljko Kopic nu a făcut schimbări inspirate. A avut un mesaj și despre partida cu Universitatea Craiova din următoarea etapă. Conducătorului roș-albilor nu-i convine că Dinamo a fost programată vineri, de la ora 21:00, cu oltenii, pentru că meciul […]
Preşedintele Autorităţii Palestiniene cere HAMAS să predea armele: „Gruparea nu va avea niciun rol în guvern” # Gândul
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a transmis într-un discurs video la ONU că Hamas trebuie să predea armele şi a condamnat atacurile din 7 octombrie 2023 asupra Israelului. Liderul palestinian a precizat că organizaţia islamistă „nu va avea niciun rol în guvern”, cerând sprijin pentru soluţia cu două state. Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a […]
Căldură în ultimele zile de septembrie, temperaturi peste media perioadei din calendar. Unde va fi cel mai cald # Gândul
Marți, 23 septembrie, românii se vor bucura de o vreme frumoasă și mult mai caldă față de normalul perioadei din calendar. Temperaturile maxime vor atinge chiar și 32 de grade în sudul Banatului. Potrivit meteorologilor, cerul va fi mai mult senin, cu înnorări pe timp de noapte în vest și nord, iar vântul va sufla […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1308. Volodimir Zelenski a ajuns la New York, la Adunarea Generală a ONU, și se va întâlni cu Donald Trump # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 23 septembrie 2025, în a 1.308-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele Ucrainei este așteptat să se vadă cu președintele SUA, Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU de la New York. „Facem tot posibilul pentru a opri războiul” Liderul Ucrainei a aterizat […]
Liderii partidelor de coaliție sunt convocați, marți, de Nicușor Dan la Cotroceni, înainte cu 2 ore de întâlnirea programată cu Ilie Bolojan # Gândul
Liderii coaliției se întâlnesc marți cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Întâlnirea a fost convocată de șeful statului și va avea loc chiar înainte de aceea dintre liderii partidelor și premierul Ilie Bolojan, din aceeași zi, două ore mai târziu. La Palatul Cotroceni, începând cu ora 11.00, ar urma să aibă loc întrevederea dintre […]
Dinamo a remizat cu Farul Constanța, 1-1, în etapa 10-a a Superligii. Au marcat Gheorghi Milanov (8), respectiv Diogo Ramalho (64). Dinamo e pe locul trei în clasament, 19 puncte, și Farul e pe opt, 14 puncte. Au jucat echipele: DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Milanov (Kyriakou 69), Gnahore, C. Cîrjan […]
GÂNDUL îți face ziua mai bună, cu un banc amuzant: „Soțul meu are 65 de ani și umblă după femei”. – Soțul meu are 65 de ani și umblă după femei. Ce să fac? – Lăsați-l în pace! Și eu am un câine care aleargă după mașini,, dar nu a prins niciuna. Să râdem în […]
Față în față cu ministrul Justiției. Pleacă Guvernul dacă legea pensionării magistraților pică la CCR? / Despre actualizarea taxelor de timbre / Inteligența artificială intră în penitenciare # Gândul
România trece printr-o perioadă destul de tensionată, foarte dificilă pentru justiție și, implicit, pentru societate. Săptămâna viitoare, în data de 24 septembrie, judecătorii Curții Constituționale vor da un verdict în legătură cu sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea privind pensiile magistraților. Acesta este subiectul de bază din amplul interviu […]
Valentin Stan: Structura de vot a cetățeanului ROMÂN este diferită față de cea a cetățeanului european fără cetățenie română # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat contradicțiile din legislația românească privind dreptul de vot și apartenența la partidele politice pentru cetățenii europeni care trăiesc în România. El a arătat că, din pricina diferențelor în structura votului, articolul 54 din lege devine practic imposibil de aplicat. Urmăriți […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 718. Spania pledează pentru aderarea deplină a Palestinei la ONU # Gândul
Premierul spaniol Pedro Sanchez, critic fervent al atacurilor israeliene din Fâșia Gaza, a lansat, luni, un apel la aderarea cu drepturi depline a statului palestinian la ONU, unde palestinienii au statut de observator. Conferința asupra soluției cu două state, în cursul căreia Franța și alte țări au recunoscut statul Palestina, „nu este sfârșitul drumului, ci […]
(P) Consiliul Județean Ilfov a fost prezent la Jiangsu-Romania Industry Marchmaking Event de la Palatul Parlamentului # Gândul
Palatul Parlamentului a găzduit luni evenimentul ,,Jiangsu – Romania Industry Marchmaking Event”, organizat de Guvernul Provinciei Jiangsu, cu prilejul vizitei oficiale în România a delegației chineze conduse de Excelența Sa Li Zhongjun, viceguvernator al Provinciei Jiangsu. Consiliul Județean Ilfov a fost reprezentat în cadrul forumului de către vicepreședintele Alexandru Văsii, administratorul public al Consiliului Județean […]
Ce riscă angajatul pe care Romatsa l-a lăsat singur în Turnul de Control și a adormit înainte să aterizeze un avion cu sute de persoane la bord # Gândul
Controlorul de trafic de la Aeroportul din Cluj, care a adormit pe tură, așa cum Gândul a dezvăluit sâmbătă, riscă să-și piardă licența, au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, surse din aviația românească. Cercetarea acestui grav incident este în desfășurare în prezent, fiind pe final. De asemenea, angajatul Romatsa riscă și dosar penal. Angajatul Romatsa […]
Liderii coaliției decid astăzi soarta prelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. PSD are un plan de rezervă # Gândul
Liderii coaliției se reunesc marți, de la ora 13.00, într-o nouă ședință, la Palatul Victoria. Principalul punct de pe ordinea de zi va fi cel referitor la prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Subiectul a fost discutat și în ședința de miercurea trecută, însă atunci liderii coaliției nu au ajuns la un consens. […]
Financial Times: Vladimir Putin practică un joc PERICULOS cu NATO /Washingtonul se teme de escaladarea crizei pe flancul estic # Gândul
Acțiunile Rusiei pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice testează unitatea țărilor occidentale, comentează cotidianul Financial Times, notând că Administrația Donald Trump vrea menținerea unei linii prudente, pentru evitarea escaladării crizei cu Moscova. ”Ce angajament are NATO față de protejarea statelor baltice? Aceasta a fost întrebarea adresată indirect de președintele rus, Vladimir Putin, când avioanele Rusiei […]
Valentin Stan: Nicușor Dan a văzut Federația Rusă unde Alex Florența a văzut legături INVIZIBILE # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre atitudinea lui Nicușor Dan asupra ingerinței ruse în alegeri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Nici măcar aici, când legăturile sunt invizibile, Florența, n-ai putut mai mult […]
Atacantul francez Ousmane Dembele, superstarul campioanei Europei, Paris Saint-Germain, a câștigat trofeul Balonul de Aur 2025, acordat celui mai bun fotbalist al sezonului trecut. Ceremonia s-a desfășurat la Teatrul Chatelet, din Paris. Dembele, al 6-lea francez care ia Balonul de Aur Dembele a devenit al șaselea francez care obține trofeul, după Raymond Kopa (1958), Michel […]
