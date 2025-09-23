Jimbolia găzduiește a cincea ediție a Taberei de Creație Literară „Petre Stoica”

09:00

Larissa Danzwith poate fi numită femeia care dă culoare transportului public din Timișoara. Face acest lucru de peste patru decenii. În anul 1984, în atelierul de vopsitorie al IJTL – Întreprinderea Județeană de Transport Local, o tânără începea să-și facă meseria. Larissa Danzwith avea atunci în jurul ei încă 17 vopsitori. Azi, după peste 41 de ani, a rămas singura care face această meserie, chiar dacă a ieșit la pensie.