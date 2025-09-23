Cum a murit Ciprian, fotbalistul de la CFR Cluj, în America! Tragedia s-a produs cu doar o zi înainte să plece acasă, unde era așteptat de familie

22:40

Bianca Dan și Marian Grozavu de la Insula iubirii consideră că relația lor s-a schimbat în bine, după experiența din Thailanda. Cei doi se pregătesc de nuntă, eveniment care ar putea avea loc la anul. Totuși, sunt și momente în care se contrazic, iar bruneta a recunoscut că, de obicei, ea face primul pas spre împăcare, dar nici Marian Grozavu nu se lasă mai prejos.