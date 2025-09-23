HARTĂ&FOTO Benzi unice în București: E clar. Autobuzele și troleibuzele câștigă timp, oamenii ajung mai repede
Profit.ro, 23 septembrie 2025 12:50
Două noi benzi unice pentru transportul public sunt gata și deja folosite de bucureșteni, pe Calea Crângași. între Gen. Petre Popovăț și Pasajul Grant) și Șoseaua Cotroceni. între Prof. Dr. Ghe. Marinescu și Splaiul Independenței.
• • •
Acum 10 minute
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR, a ajuns la 5,0774 lei, de la 5,0753 lei, înregistrat luni.
13:10
Cristian Popescu Piedone a fost citat în calitate de martor în dosarul apei contaminate cu bacteria clostridium perfringens la Breaza.
Acum 30 minute
13:00
Drone Danemarca - ”Cel mai grav atac asupra infrastructurii esențiale daneze”, spune premierul # Profit.ro
Mette Frederiksen a declarat că dronele care au perturbat activitatea la aeroportul Copenhaga constituie ”cel mai grav atac asupra infrastructurii esențiale daneze de până acum”.
12:50
HARTĂ&FOTO Benzi unice în București: E clar. Autobuzele și troleibuzele câștigă timp, oamenii ajung mai repede # Profit.ro
Două noi benzi unice pentru transportul public sunt gata și deja folosite de bucureșteni, pe Calea Crângași. între Gen. Petre Popovăț și Pasajul Grant) și Șoseaua Cotroceni. între Prof. Dr. Ghe. Marinescu și Splaiul Independenței.
Acum o oră
12:40
Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut ușor în august față de luna anterioară, până la 252,018 miliarde lei.
12:30
Este criză de profesori în România.
Acum 2 ore
12:10
Piața rezidențială - Încrederea românilor, cel mai mare declin semestrial din ultimii 15 ani # Profit.ro
Sentimentul de încredere al consumatorilor români a înregistrat cel mai pronunțat declin semestrial din ultimii 15 ani.
12:10
Este vorba de doi bărbați, în vârstă de 52 și, respectiv, 22 de ani.
11:40
Suma tranzacției nu a fost dezvăluită.
11:20
Donald Trump ar urma să aprobe acordul pentru TikTok în această săptămână. Cine sunt miliardarii implicați în tranzacție # Profit.ro
Decizia ar încheia luni întregi de negocieri între SUA și China.
Acum 4 ore
11:10
Protest la ArcelorMittal. Angajații, nemulțumiți de modul în care se derulează procesul de disponibilizare # Profit.ro
Conducerea ArcelorMittal Hunedoara nu ar fi notificat AJOFM cu privire la intenția de închidere a combinatului, urmată apoi de un program de disponibilizări colective de personal.
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,54%.
11:10
Ce trebuie să știe antreprenorii în contextul noilor modificări legislative: dizolvarea societăților inactive # Profit.ro
Autori: Monica Stătescu (partener), Anisia Coroamă (associate)
11:10
Proiectul VLAH, primul blindat 4x4 românesc, evoluează rapid la Uzina Automecanică Moreni.
10:50
Așa cum a anunțat în urmă cu câteva săptămâni, Google a început acum să integreze AI-ul Gemini pe televizoarele cu sistem de operare Google TV.
10:40
Envisia și Universitatea Româno-Americană lansează a 11-a cohortă a programului postuniversitar „Guvernanță Corporativă care Creează Valoare” # Profit.ro
Envisia și Universitatea Româno-Americană lansează a 11-a cohortă a programului postuniversitar „Guvernanță Corporativă care Creează Valoare”, cu începere pe 16 octombrie 2025.
10:30
Diagnosticarea Alzheimer printr-un simplu test de sânge a devenit acum o realitate pentru români # Profit.ro
Primul test de sânge din lume pentru excluderea Alzheimer poate fi accesat de pacienții din întreaga țară în rețeaua de sănătate Regina Maria.
10:30
Meta a anunțat că serviciul Facebook Dating va beneficia de un asistent AI, care va ajuta oamenii să-și găsească mai ușor pereche.
10:20
FOTO Bellemonde Development, controlată indirect de Gabriel Popoviciu, lansează un proiect imobiliar în Pipera # Profit.ro
investiție totală estimată la 25 de milioane de euro
10:20
Conferința IAA Creativity4Better se întoarce în 2025 într-un format care explorează toate dimensiunile creativității # Profit.ro
Creativitatea are multiple dimensiuni, iar toamna aceasta, Conferința IAA Creativity4Better 2025 le aduce împreună sub tema „Creativity Dimensions – Back to Brand”.
10:10
Proaspăt lansata serie iPhone 17 pare să sufere de probleme intermitente cu conexiunea Wi-Fi, cel puțin în anumite cazuri.
10:00
VIDEO Donald Trump proclamă paracetamolul administrat în timpul sarcinii drept cauză a autismului # Profit.ro
Declarație fără dovezi științifice, care scandalizează lumea medicală internațională.
09:50
FOTO Bellemonde Development, controlată indirect de Gabriel Popoviciu, lansează un proiect imbiliar în Pipera # Profit.ro
investiție totală estimată la 25 de milioane de euro
09:40
În luna iunie, SUA a impus taxe vamale de 50% la oțelul și aluminiul provenit din UE și importat de SUA.
09:20
Cristian Pelivan, Director Executiv Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO), vine la Profit E-commerce Ediția a VI-a # Profit.ro
Cristian Pelivan, Director Executiv Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO), vine la Profit E-commerce Ediția a VI-a, programat să fie organizat pe 30 septembrie.
Acum 6 ore
09:10
Vinul zilei: un alb proaspăt și parfumat, cu note de iasomie, citrice și banane. Revigorant și echilibrat, ideal cu pește, legume și risotto # Profit.ro
Vinul de azi este Scaia Garganega – Chardonnay 2024, un alb italian proaspăt și parfumat.
09:00
FOTO PartnerVet, sprijinit de D Craig Holding și de Vetimex Capital, își extinde operațiunile în Tulcea prin achiziția clinicii KarmaVet # Profit.ro
Această nouă achiziție marchează consolidarea prezenței grupului PartnerVet în zona de sud-est a țării.
09:00
Medaru Architects a reușit în mai puțin de un deceniu să își multiplice de zece ori cifra de afaceri, atingând un nivel care confirmă atât maturizarea echipei, cât și relevanța proiectelor derulate. De la primele colaborări locale, până la coordonarea unor clădiri de birouri de zeci de mii de metri pătrați, compania și-a consolidat reputația prin disciplină, inovație și adaptare la cerințele pieței. Astăzi, Medaru Architects este prezent în 16 țări din regiunea EMEA, prin parteneriatul cu IA Interior Architects și se poziționează ca un jucător capabil să răspundă standardelor internaționale de design și execuție. Constantin Medaru, fondatorul Medaru Architects, a vorbit într-un interviu exclusiv, despre cum viitorul companiei se conturează în jurul a trei direcții majore: consolidarea portofoliului național, extinderea colaborărilor internaționale și adoptarea celor mai avansate tehnologii digitale pentru un proces de proiectare eficient și transparent.
08:50
Dr. Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, deschide Profit Health.forum - Ediția a XVI-a # Profit.ro
Dr. Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, deschide Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a, programat să fie organizat pe 16 octombrie.
08:30
VIDEO Profit.ro TV Educație cu Profit - Cosmin Mălureanu, co-fondator Ascendia: Bursa și-a pierdut, practic, obiectul muncii. Trebuia să fie motorul finanțărilor companiilor private în România. În acest moment nu mai este # Profit.ro
Ascendia este o companie românească de e-learning înființată în 2007, fondată de Cosmin Mălureanu și alți co-fondatori, care dezvoltă atât soluții software personalizate, cât și produse educaționale proprii. Produsele sale acoperă segmente diverse: manuale tipărite și digitale, aplicații educaționale pentru copii (portaluri, jocuri), cursuri corporate și platforme de management al învățării. Compania s-a listat pe piața AeRO a Bursei de Valori București în vara anului 2016, printr-un plasament privat în urma căruia a atras 1,2 milioane de lei.
08:30
Nicușor Dan i-a convocat la Cotroceni pe liderii coaliției, înainte de ședința de la Guvern # Profit.ro
Pe agenda discuțiilor ar putea fi subiectele sensibile care au provocat dispute în coaliție.
08:30
Bogdan Nicolae Badea, Președinte Directorat/CEO Hidroelectrica, vine la Profit Energy.forum Ediția a IX-a # Profit.ro
Bogdan Nicolae Badea, Președinte Directorat/CEO Hidroelectrica, vine la Profit Energy.forum Ediția a IX-a, programat să fie organizat pe 6 octombrie.
08:20
Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a. Ce riscuri există dacă România nu se încadrează în deficit? Globalizarea veniturilor: cum va funcționa? Ce efect asupra clasei de mijloc? Impactul majorării TVA și al accizelor # Profit.ro
Ce riscuri există dacă România nu se încadrează în ținta de reducere a deficitului bugetar?, Globalizarea veniturilor: cum va funcționa? Ce efect asupra clasei de mijloc? Impactul majorării TVA la 21% și al accizelor asupra consumului și companiilor sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a, programat să fie organizat pe 22 octombrie.
08:00
FOTO Primele imagini cu noul X5 și un anunț suprinzător: BMW nu renunță la diesel, dar va introduce a cincea propulsie diferită pe viitoarea generație # Profit.ro
Un anunț surprinzător arată că investițiile masive în propulsia cu hidrogen, inclusiv testele realizate în ultimul an în colaborare cu Toyota, vor aduce o nouă generație a SUV-ului BMW X5 cu nu mai puțin de cinci tehnologii diferite de propulsie.
08:00
Profit.ro TV Educație cu Profit - Cosmin Mălureanu, co-fondator Ascendia: Bursa și-a pierdut, practic, obiectul muncii. Trebuia să fie motorul finanțărilor companiilor private în România. În acest moment nu mai este # Profit.ro
Ascendia este o companie românească de e-learning înființată în 2007, fondată de Cosmin Mălureanu și alți co-fondatori, care dezvoltă atât soluții software personalizate, cât și produse educaționale proprii. Produsele sale acoperă segmente diverse: manuale tipărite și digitale, aplicații educaționale pentru copii (portaluri, jocuri), cursuri corporate și platforme de management al învățării. Compania s-a listat pe piața AeRO a Bursei de Valori București în vara anului 2016, printr-un plasament privat în urma căruia a atras 1,2 milioane de lei.
07:50
În 2100 vom fi o țară mică, îmbătrânită, lipsită de forță economică și de relevanță geopolitică. Întrebarea fundamentală este simplă: mai vrem ca România să existe, să prospere și să conteze cât de cât pe harta lumii, măcar pe harta Europei?
07:40
Șeful OMV spune că Europa va depinde de gaze cel puțin până în 2050. Creșterea producției - “singura modalitate” pentru scăderea prețurilor # Profit.ro
Europa va continua să depindă de gazele naturale importate și în următoarele decenii, deoarece tranziția către energia solară și eoliană durează mai mult decât se preconiza, potrivit șefului OMV, care spune că singura modalitate de a scădea prețurile energiei este creșterea producției de hidrocarburi.
07:30
Bani de la stat pentru factura la energie. Încă o categorie de români poate primi 50 lei lunar. Plus: Facilitate pentru persoanele nedeplasabile # Profit.ro
Încă o categorie de români ar putea beneficia de 50 lei lunar sprijin de la stat pentru plata facturii de consum de curent electric, prin tichetul electronic de energie.
07:30
Lovitură pentru mașini electrice celebre: Renault 5, VW ID.3 și alte modele, respinse la subvenție în Franța. Sunt acceptate doar mașini din Europa, cu baterii din Europa # Profit.ro
Noul program de subvenționare a achiziției de mașini electrice din Franța, care începe în luna octombrie și suplimentează programul de leasing social, lovește puternic în producătorii europeni de automobile după înăsprirea criteriilor de eligibilitate. Mașini precum Renault 5, VW ID.3 sau Ford Explorer nu vor fi acceptate.
07:20
Schimbare importantă - Contractele dintre experți contabili, contabili autorizați, consultanți, evaluatori sau auditori și clienții lor vor avea titlu executoriu # Profit.ro
Contractele încheiate între experți contabili, contabili autorizați, consultanți sau auditori și clienți vor avea titlu executoriu, similar contractelor încheiate de avocați cu clienții lor, prevăd trei proiecte de modificare a legislației în domeniu, adoptate acum prin vot de către o primă cameră a Parlamentului și analizate de Profit.ro.
Acum 8 ore
07:10
GRAFICE Prețul gazelor a coborât la cel mai redus nivel al ultimului an, consumul fiind redus, iar depozitele pline în proporție de peste 90% # Profit.ro
Gradul ridicat de umplere a depozitelor autohtone, în proporție de peste 91% pline, și consumul redus din această perioadă au coborât prețul gazelor de pe piața spot la minimul ultimului an, sub 150 lei/MWh în weekend, potrivit datelor Profit.ro.
07:00
Vânzările modelului Dacia Sandero au scăzut în luna august, sub impactul iminenței lansării versiunii restilizate din această toamnă, iar rivalii săi din piață au profitat de acest moment. De data aceasta, nu a mai fost depășit de Renault Clio, ci de VW T-Roc, care este într-o creștere accelerată, conform analizei Profit.ro.
06:10
Restricții auto. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:50
ULTIMA ORĂ Ministerul Energiei cere sute de milioane de lei de la Guvern pentru a nu fi lăsați craiovenii în frig la iarnă și uzina Ford din municipiu fără abur tehnologic # Profit.ro
Ministerul Energiei solicită sute de milioane de lei de la Guvern pentru ca locuitorii Craiovei racordați la sistemul centralizat de încălzire al capitalei Olteniei să nu rămână în frig la iarnă, dar și pentru continuarea furnizării de abur tehnologic către platforma industrială Ford Otosan din municipiul doljean.
00:40
ULTIMA ORĂ DOCUMENT S-a cerut falimentul celei mai mari fabrici de contoare din România, după respingerea planului de reorganizare # Profit.ro
Planul de reorganizare elaborat de conducerea companiei AEM SA, deținătoarea fabricii de contoare de consum de curent electric și gaze naturale din Timișoara, cea mai mare de profil din țară, societate intrată în insolvență anul trecut și cu activitatea de producție sistată încă din 2023, a fost respins de creditori, relevă date oficiale analizate de Profit.ro, fiind aprobat numai de acționarii AEM SA, în AGA, astfel că administatorii judiciari au cerut falimentul.
00:40
Antrenorul de fotbal Mircea Lucescu (80 de ani), selecționer al echipei naționale a României, pregătește cel mai mare ansamblu rezidențial în dezvoltarea căruia a fost implicat până acum, un proiect pe care l-a inițiat singur, relevă documente analizate de Profit.ro.
00:40
SURPRIZĂ Unul din marii producători de cărbune din Ucraina vine în România. Vrea să extragă antracit, dar se uită și la metale rare # Profit.ro
Coal Energy, printre cei mai mari producători de cărbune din Ucraina înainte de invazia Rusiei, vrea să extragă antracit în România, compania demarând deja discuțile cu autoritățile române pentru obținerea licenței, relevă datele Profit.ro.
00:40
EXCLUSIV Dezvoltatorul Atenor, susținut de milionari din Belgia, mai încearcă o dată să își vândă cea mai valoroasă proprietate din România, după ce tranzacția cu un fond ungar a eșuat în ultimul moment # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar belgian Atenor, susținut de mai multe familii de milionari din Belgia, a repus în vânzare complexul de birouri @Expo din București, după eșuarea tranzacției cu fondul ungar Adventum, care s-a retras în ultimul moment, potrivit surselor Profit.ro din piața imobiliară. Noile așteptări de preț ale proprietarilor par să se fi redus drastic.
00:40
GRAFICE Randamentele la titlurile de stat românești, în scădere. „Cererea e mare, în pofida deficitului bugetar încă ridicat.” # Profit.ro
Dobânzile din piața secundară a titlurilor de stat românești au scăzut pe parcursul săptămânii trecute, mai ales pe scadențele lungi. În piața primară, Finanțele au luat împrumuturi la costuri mai avantajoase față de lunea trecută.
Acum 24 ore
23:20
Hidroelectrica caută din nou contractori pentru retehnologizarea hidrocentralei Râul Mare Retezat. Investiția s-a scumpit de 2,6 ori în 4 ani și a ajuns la aproape 1 miliard lei # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, caută din nou contractori pentru retehnologizarea hidrocentralei Râul Mare Retezat, cu putere instalată de 349 MW, după 2 tentative similare eșuate, anul acesta și în 2021.
