S-a încheiat Festivalul Enescu 2025. Cristian Măcelaru a spus că generozitatea, respectul și dragostea, valorile care au definit cariera compozitorului, definesc și festivalul care-i poartă numele
QMagazine.ro, 23 septembrie 2025 12:50
După 29 de zile de efervescență artistică, Festivalul Internațional „George Enescu” 2025 a tras cortina peste o ediție strălucitoare și memorabilă, trăită la intensitate maximă de publicul prezent la București, în peste 20 orașe din țară sau la Chișinău și de milioane de melomani care au urmărit concertele transmise în direct online pe www.festivalenescu.ro, la […]
• • •
Alte ştiri de QMagazine.ro
Acum 5 minute
13:20
Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților au participat astăzi la o ședință de lucru organizată la sediul Ministerului Apărării Naționale, la invitația conducerii instituției, se arată într-un comunicat de presă transmis de deputatul Mihai Weber. Întâlnirea a avut loc în prezența ministrului apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a șefului Statului […]
Acum 30 minute
12:50
S-a încheiat Festivalul Enescu 2025. Cristian Măcelaru a spus că generozitatea, respectul și dragostea, valorile care au definit cariera compozitorului, definesc și festivalul care-i poartă numele # QMagazine.ro
După 29 de zile de efervescență artistică, Festivalul Internațional „George Enescu” 2025 a tras cortina peste o ediție strălucitoare și memorabilă, trăită la intensitate maximă de publicul prezent la București, în peste 20 orașe din țară sau la Chișinău și de milioane de melomani care au urmărit concertele transmise în direct online pe www.festivalenescu.ro, la […]
Acum 4 ore
10:00
Președintele Nicușor Dan i-a invitat pe liderii coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni, la ora 11.00. Motivul convocării nu a fost comunicat public, însă este posibil ca președintele să abordeze temele care au provocat dispute în coaliţie: plafonarea preţurilor la produsele de bază şi mult aşteptata decizie a Curţii Constituţionale cu privire la legile din al […]
Acum 24 ore
23:40
Alexandru Rogobete a evidențiat astăzi „un exemplu remarcabil de leadership”. Poartă numele unei femei # QMagazine.ro
Prezent la cea de-a XIV-a ediție a Conferinței Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, Alexandru Rogobete, ministrul care de la preluarea mandatului său a impus criterii drastice managerilor de spitale și chiar șefilor de secții, a recunoscut performanța managerială când a întâlnit-o. „Spitalele militare din România nu sunt doar instituții […]
20:20
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 25 septembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni, informează Administrația Prezidențială. Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la: Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot […]
20:10
Republica Moldova. Percheziții, inclusiv în închisori, pentru contracararea acțiunilor Rusiei la alegerile legislative # QMagazine.ro
Forțele de securitate din Republica Moldova au anunțat că au efectuat luni peste 250 de percheziții în cadrul unui dosar penal pentru „pregătirea de tulburări masive și acțiuni destabilizatoare” din partea Rusiei la alegerile legislative ce vor avea loc duminică, informează Agerpres. Peste o sută de persoane au fost vizate de aceste percheziții, a menționat […]
18:10
Teatrul Metropolis va avea, începând de miercuri 24 septembrie, un nou director, după ce mandatul actualului director interimar, regizorul Radu Nica, nu a mai fost prelungit. Actorul și profesorul universitar George Ivașcu revine la conducerea teatrului pe l-a fondat și pe care l-a condus timp de 15 ani, până la demisia sa din aprilie 2022. […]
Ieri
13:00
Moțiunea împotriva ministrului Mediului se dezbate astăzi. „Nu te juca cu focul, că nu scapi!” # QMagazine.ro
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, depusă de AUR, va fi dezbătută astăzi în plenul Camerei Deputaților urmând a fi supusă votului miercuri. Parlamentarii AUR au depus, săptămâna trecută, moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în […]
12:20
Judecător CSM: „Ciocu’ mic, că acum noi suntem la putere!” – o nouă lecție de democrație originală # QMagazine.ro
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), atrage atenția asupra presiunii directe și inadmisibile exercitate de liderii USR asupra Curții Constituționale din România (CCR), în contextul în care judecătorii CCR urmează să se pronunțe, în 24 septembrie, asupra legii privind pensiile magistraţilor, alături de celelalte legi din pachetul doi de măsuri pentru […]
11:40
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului solicită intervenția instituțiilor europene și internaționale # QMagazine.ro
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a transmis o scrisoare deschisă către Comisia Europeană, Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Ombudsmanul European prin care semnalează o serie de practici abuzive și contrare standardelor europene și internaționale privind libertatea de asociere și protecția liderilor sindicali exercitate la vârful Guvernului, se arată într-un comunicat […]
10:20
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, va conduce, în intervalul 22-29 septembrie 2025, delegația României la Adunarea Generală a ONU și va susține intervenția națională în plenul înaltului for, conform Ministerului Afacerilor Externe (MAE). La data de 29 septembrie, Oana Țoiu va susține intervenția națională în plenul UNGA, ocazie cu care va prezenta obiectivele și […]
00:40
Charlie Kirk, atletul polemicii, condus pe ultimul drum. De dincolo de moarte, el i-a adus din nou împreună pe Donald Trump și Elon Musk # QMagazine.ro
Peste 200.000 de americani s-au înscris pentru a participa la funeraliile activistului conservator Charlie Kirk, care are loc duminică, 21 septembrie. Deși stadionul din Glendale, Arizona, pe care are loc ceremonia de evocare a personalității lui Kirk, are capacitate de 63.000 de locuri, oamenii au venit pentru a fi măcar pe traseul pe care va […]
21 septembrie 2025
21:50
Peste 200.000 de americani s-au înscris pentru a participa la funeraliile activistului conservator Charlie Kirk, care are loc duminică, 21 septembrie. Deși stadionul din Glendale, Arizona, pe care are loc ceremonia de evocare a personalității lui Kirk, are capacitate de 63.000 de oameni, oamenii au venit pentru a fi măcar pe traseul pe care va […]
21:30
145 de ani de discreție și eleganțǎ. Masoneria românǎ, între umbrele istoriei și luminile scenei # QMagazine.ro
Într-o seară în care muzica a devenit limbajul sufletului, iar arta a îmbrăcat scena în strălucire, Marea Lojă Națională din România a marcat 145 de ani de existență printr-un eveniment memorabil: prima ediție a Balului Marii Loji Naționale, desfășurat sub cupola Operei Naționale Române. Nu au fost discursuri, ci muzică. Nu au fost declarații, ci emoție. […]
19:20
Regatul Unit, Australia și Canada au recunoscut oficial duminică Statul Palestina, în ajunul unor anunțuri similare din partea altor țări, decizie istorică denunțată de premierul israelian Benjamin Netanyahu drept un „pericol” pentru existența Israelului, relatează France Presse. „Astăzi, pentru a reanima speranța păcii și a unei soluții cu două state, declar clar în calitate de […]
18:20
Moșteanu spune că România „primește” de la UE 17 miliarde de euro. În realitate, îi împrumută și vor putea fi direcționați spre armament pentru Ucraina # QMagazine.ro
„O nouă binecuvântare aproape divină s-a abătut asupra țărișoarei noastre, greu încercată de reformele absolut necesare, dar deocamdată inexistente: plouă cu bani.“, scrie Patrick Andre de Hillerin în ultimul său editorial pentru Gândul. Redăm mai jos textul integral: Pe seceta asta monetară europeană și globală, ministrul Apărării, domnul Moșteanu de la USR, a ieșit cu […]
15:10
După o absență de peste un secol, lucrările pe hârtie ale lui Pierre-Auguste Renoir revin în atenția publicului printr-o expoziție-eveniment la Morgan Library and Museum din New York, relatează Curatorial.ro REDESCOPERIT Mai mult de o sută de pasteluri, desene, acuarele și gravuri rare, multe prezentate pentru prima dată, revin acum în prim-plan și oferă o perspectivă […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Intervision 2025. Rusia lanseazǎ alternativa conservatoare la Eurovision. Vietnam câștigǎ. SUA este în juriu. # QMagazine.ro
Într-un spectacol grandios cu lumini strălucitoare și mulțimi entuziaste , Rusia a organizat sâmbătă seara finala concursului internațional de muzică Intervision, o relansare a unui eveniment din epoca sovietică, inițiat la cererea președintelui Vladimir Putin. Cu accent puternic pe „valorile tradiționale ale familiei”, Intervision se poziționează ca replică conservatoare la celebrul și liberalul Eurovision Song […]
20 septembrie 2025
23:20
„Gândul” prezintă imaginile dezastrului diplomatic din SUA. Țoiu l-a omagiat pe Kirk cu sala goală # QMagazine.ro
Ziarul Gândul a publicat imagini dezolante de la ceea ce s-a dorit a fi un Summit al comunității românești din Statele Unite ale Americii la care participă ministrul de Externe Oana Țoiu. Acestea arată o sală goală în care pare că s-au strâns doar membrii delegației care o însoțesc pe Țoiu și angajați ai ambasadei […]
16:20
Sondaj Avangarde: 74% dintre români cred că direcția României e greșită, iar 41% ar vota AUR # QMagazine.ro
Aproape trei sferturi dintre români (74%) consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, 21% sunt de părere că direcția este bună, iar 2% nu pot aprecia/nu răspund, relevă un sondaj autofinanțat AVANGARDE, dat sâmbătă publicității. Dacă în iunie 38% dintre respondenți considerau că direcția în care se îndreaptă România este una bună, în iulie […]
12:50
Tezaurul furat în Olanda, pierdut definitiv. România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire # QMagazine.ro
Muzeul Național de Istorie a României a confirmat că suma integrală aferentă poliței de asigurare, respectiv 5.700.000 de euro, a fost virată de către asigurător, potrivit contractului incheiat între părți, anunță Ministerul Culturii. Aceasta reprezintă valoarea de asigurare a celor patru artefacte sustrase: trei brățări și Coiful dacic de la Coțofenești. Ultima tranșă, în valoare […]
11:10
Al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei vizează în premieră platformele de criptomonede # QMagazine.ro
Comisia Europeană le-a propus vineri țărilor membre ale Uniunii Europene să adopte al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei. Președintele Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a susținut o declarație în care a explicat ce domenii sunt vizate în acest nou pachet. „În primul rând, în ceea ce privește energia. Economia de război a […]
06:00
EUROSTAT: România a înregistrat în T2 2025 o creștere cu 26% a falimentelor față de anul trecut. Suntem pe locul 2 în Europa, după Letonia # QMagazine.ro
Într-o economie românească puternic afectată de inflație, de creșterea taxelor și de blocajul financiar, falimentul a ajuns să reprezinte cea mai mare temere a antreprenorilor români. Datele statistice de la Eurostat arată că România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană după creşterea numărului de falimente înregistrate în al doilea trimestru din 2025, cu un […]
19 septembrie 2025
20:30
România revine în Consiliul Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică # QMagazine.ro
România a fost aleasă membru al Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru un mandat de doi ani, în perioada 2025-2027, la alegerile din 19 septembrie 2025, ultima zi a Conferinței Generale a AIEA. Ultima prezență în acest for a fost în 2008-2010, a transmis Ministerul Afacerilor Externe. România a participat activ în […]
14:40
Secretarul de stat Flavius Nedelcea, din Ministerul Economiei, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), potrivit surselor HotNews. Se pare că ministrul Economiei, Radu Miruță, avea deja în plan să-l înlocuiască pe Nedelcea, având în vedere că era secretar de stat din vechiul Guvern, conform unor surse guvernamentale. Flavius Nedelcea a fost în […]
14:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că a depus la Guvern memorandumul cu privire la problema facturilor și a prețurilor la energie care ar urma să fie analizat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Ivan a fost întrebat, într-o conferință de presă la sediul central al PSD, când va intra în discuția CSAT problema […]
13:50
Bolojan și retailerii au discutat despre plafonarea adaosului comercial pentru produse alimentare # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat, vineri, cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România despre promovarea produselor autohtone, dar și despre plafonarea adaosului comercial pentru produse alimentare. „În cadrul discuțiilor, reprezentanții retailerilor au menționat faptul că, principial, nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă […]
12:20
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus efectuarea urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 18 septembrie 2025, față de suspectul Liviu Cocoș, în calitate de director interimar al SC Compania Apa Brașov SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență și dare de mită […]
11:20
Șantaj electoral: Dacă nu câștigă partidul Maiei Sandu, UE va lăsa Moldova fără bani și în frig # QMagazine.ro
La Bruxelles, în spatele ușilor închise și sub protecția anonimatului, oficialii UE au schițat un scenariu de care se tem, dar pe care nu-l mai pot ignora: ce se va întâmpla dacă viitoarele alegeri din Moldova vor readuce forțele pro-ruse la putere în Chișinău? Dacă se va întâmpla acest lucru, UE este pregătită să răspundă […]
10:30
Legenda „primarului-erou” (devenit ulterior președinte al Consiliului Județean Bihor) de la Oradea, mitul austerului Ilie Bolojan, cel lăudat pentru toate realizările din capitala județului Bihor, se destramă ca un fum. Gândul. ro a publicat în exclusivitate contractele și sumele exacte pe care le-au primit mai mulți influenceri, din bani publici, pentru a promova Oradea și […]
06:10
În ultimele luni, procesul de recrutare a devenit o nouă țintă pentru atacurile cibernetice. Infractorii cibernetici nu se mai limitează la falsificarea e-mailurilor sau exploatarea vulnerabilităților software, acum aplică pentru locuri de muncă. VULNERABILITATEA INTEGRĂRII DIGITALE În ultimul an, organizațiile din SUA care angajează pentru roluri remote – în special în IT – au fost lovite de […]
18 septembrie 2025
17:40
Lia Olguța Vasilescu despre dotarea ambulatoriului pentru copii din cadrul Spitalului Municipal: Aceste investiții ridică nivelul serviciilor medicale # QMagazine.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat finalizarea unui proiect privind ambulatoriul pentru copii din cadrul Spitalului Clinic Municipal „Filantropia”. Proiectul, realizat din fonduri europene, viza în principal dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație. „Am finalizat un nou proiect finanțat din fonduri europene la Spitalul Clinic Municipal Filantropia din Craiova, destinat ambulatoriului pentru […]
14:30
Philip Morris International (PMI) a publicat un studiu referitor la impactul economic generat în Uniunea Europeană în perioada 2019–2023. Contribuția PMI la ecosistemul „Fabricat în UE” Studiul realizat de EY-Parthenon confirmă contribuția semnificativă a PMI la competitivitatea și reziliența industrială a Europei. In ultimii cinci ani, PMI a investit la nivelul UE 43,4 miliarde de […]
13:10
Câciu lansează o întrebare pentru Bolojan: Câte posturi/cheltuieli s-au redus de la Administrația Publică Centrală? # QMagazine.ro
Fostul ministru de Finanțe, social democrate Adrian Câciu arată că reforma premierului Ilie Bolojan este de fapt un „balet”, având în vedere că în administrația centrală nu se întâmplă nimic notabil pentru „reducerea cheltuielilor publice”. În schimb, afirmă Câciu, „dușmanul” este administrația locală. Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor Publice, în luna iulie numărul posturilor […]
12:10
Președintele Franței, Emmanuel Macron, și soția sa, Brigitte, intenționează să prezinte dovezi fotografice și științifice în fața unei instanțe din Statele Unite pentru a demonstra că Brigitte este femeie, a declarat avocatul cuplului, Tom Clare, pentru postul de radio BBC, informează Agerpres. Potrivit avocatului, Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta documentația într-un proces de defăimare […]
12:10
GRAMPET Group autorizează BITUROM, cea mai modernă unitate de topire a bitumului rutier # QMagazine.ro
BITUROM, companie românească membră a GRAMPET Group, a obținut autorizarea terminalului de topire și stocare a bitumului de la Onești și a început comercializarea acestuia în România și Republica Moldova. GRAMPET Group anunță autorizarea celei mai noi și moderne unități de topire a bitumului rutier din România. Amplasată pe platforma industrială a fostei rafinării RAFO […]
11:30
Marin Cazacu și Violocellissimo pornesc în luna octombrie în cel de-al 7-lea Turneu Național Clasic la puterea a treia. Concert la Ateneul Român în 26 octombrie # QMagazine.ro
După succesul de la Expoziţia Mondială de la Osaka – Expo Osaka 2025 din primăvara acestui an, unde ansamblul Violoncellissimo a prezentat programul De la Baroc la Rock, violoncelistul Marin Cazacu și tinerii muzicieni pe care i-a format încep în România cea de-a 7-a ediție a Turneului Național Violoncellissimo – Clasic la puterea a treia. Turneul va avea loc în lunile octombrie şi […]
11:20
Deputatul PSD Mihai Fifor îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că, după ce a creat haos în învățământ, vrea să bulverseze și administrația publică locală, bazându-se pe aceeași logică: „sacrificii mari pentru oameni și comunități, beneficii financiare minore pentru stat”. Fifor arată, într-o postare pe Facebook, că „disponibilizarea a 13.000 de angajați înseamnă o economie […]
10:30
Greva din Franța. 80.000 de polițiști și jandarmi vor fi mobilizați, urmând să fie folosite tunuri cu apă, drone și 24 de vehicule blindate Centaur # QMagazine.ro
La opt zile după acțiunea „Blocăm totul”, sindicatele vor manifesta împotriva măsurilor bugetare „brutale” anunțate în această vară. În ciuda căderii guvernului Bayrou, liderii sindicali și-au menținut apelul. Se așteaptă o participare masivă, comparabilă cu cea împotriva reformei pensiilor din 2023. Serviciile de informații estimează că participarea va fi semnificativ mai mare decât pe 10 […]
10:00
Sorin Ioniță nu primește răspunsuri la întrebarea de ce s-au anulat alegerile, Sorina Matei arată de ce s-ar putea anula și dosarul „Georgescu” # QMagazine.ro
Reacțiile la rechizitoriul prezentat de procurorul general Alex Florența marți, 17 septembrie, prin care Horațiu Potra, Călin Georgescu și alți 20 de acuzați au fost trimiși în judecată pentru că ar fi vrut să de o lovitură de stat, să răstoarne ordinea constituțională, fiind nemulțumiți de anularea alegerilor prezidențiale din 2024, sunt diverse. Cei mai […]
06:00
Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, i-au oferit regelui Charles o replică a sabiei președintelui Dwight Eisenhower drept simbol al „parteneriatului istoric”, într-un schimb de cadouri cu prilejul vizitei sale de stat în Regatul Unit, relatează dpa, preluată de Agerpres. Charles și Camilla au pregătit și ei cadouri pentru oaspeții lor americani, potrivit […]
00:50
Drona care zbura deasupra clădirii Guvernului polonez era manevrată de un ucrainean, deși fuseseră arestați doi belaruși # QMagazine.ro
Un tânăr ucrainean de 21 de ani a fost expulzat din Polonia și nu va mai avea voie să intre în spațiul Schengen timp de 5 ani, după ce a ridicat o dronă deasupra cartierului guvernamental din Varșovia, unde se află biroul premierului și Ministerul Apărării. Incidentul a avut loc la câteva zile după ce […]
17 septembrie 2025
23:10
Nicușor Dan cere Parlamentului votul pentru înființarea Comandamentului Nodului Logistic din România # QMagazine.ro
Conducerile Senatului şi Camerei Deputaţilor se reunesc în şedinţă, miercuri, de la ora 15:30, pentru a analiza, printre altele, o scrisoare din partea şefului statului, Nicuşor Dan, care propune Parlamentului aprobarea înfiinţării pe teritoriul naţional a Comandamentului Nodului Logistic – România, transmite Agerpres. Şedinţa va avea loc în format online. Printr-o altă scrisoare, aflată pe […]
20:20
Un sondaj arată că vorbim de droguri, dar adicțiile digitale (telefon 70%, TV 55%) sunt problema zilnică. Apelul mamelor celebre din Asociația „Eu te-am făcut, eu te iubesc” # QMagazine.ro
În urma unui sondaj CURS realizat la nivel național, în perioada 23 iunie – 4 iulie 2025, Asociația „Eu te-am făcut, eu te iubesc” trage un semnal de alarmă: mamele sunt în burnout. Adicția de ecrane este percepută ca fiind mai periculoasă decât adicția de droguri. Asociația „Eu te-am făcut, eu te iubesc” trage un […]
20:00
Judecătoria Sectorului 1 a dispus, miercuri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident de mașină în cartierul Primăverii din Capitală și a fugit de la fața locului. Duminică, în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin numărul de urgență […]
17:10
Lucian Duță, eliberat. Înalta Curte a admis în principiu recursul în casație al acestuia și a dispus suspendarea pedepsei # QMagazine.ro
La mai bine de trei ani de la condamnarea definitivă pentru o fapta prescrisă dispusă de judecătoarele CAB Daniela Panioglu și Alina Guluțanu, ICCJ a suspendat pedeapsa fostului șef CNAS Lucian Duță. Judecătoarea ICCJ Adriana Ispas a admis în principiu recursul în casație formulat de Duță și a dispus suspendarea executării condamnării până la soluționarea […]
16:30
Președintele american Donald Trump a ajuns miercuri în jurul prânzului la castelul Windsor, fiind primit de familia regală în a doua sa vizită de stat în Regatul Unit. Liderul american și soția sa, Melania, au fost întâmpinați la coborârea din elicopter de prințul moștenitor William și soția sa, Catherine, iar apoi au fost primiți de […]
15:50
Nicușor Dan cere Parlamentului votul pentru înființarea Comandamentului Nodului Logistic la Baza Kogălniceanu # QMagazine.ro
Conducerile Senatului şi Camerei Deputaţilor se reunesc în şedinţă, miercuri, de la ora 15:30, pentru a analiza, printre altele, o scrisoare din partea şefului statului, Nicuşor Dan, care propune Parlamentului aprobarea înfiinţării pe teritoriul naţional a Comandamentului Nodului Logistic – România, transmite Agerpres. Şedinţa va avea loc în format online. Printr-o altă scrisoare, aflată pe […]
11:40
Grindeanu, după declarațiile Kremlinului: Democrația în România nu este pasivă, se apără, se adaptează și răspunde ferm atunci când este atacată # QMagazine.ro
Președintele interimar al PSD a reacționat pe Facebook după declarațiile lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, subliniind că „interferența rusă este documentată” și că în România „instituțiile își fac treaba și vor prezenta probele în fața judecătorilor”. Grindeanu mai afirmă că lupta „pentru apărarea democrației nu s-a încheiat ieri odată cu trimiterea în […]
11:10
Putin îl contrazice pe Alex Florența: Rusia nu s-a amestecat în alegerile din România # QMagazine.ro
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, a respins azi declarația procurorului general al României, Alex Florența, privind presupusa implicare a Rusiei în alegerile prezidențiale din țară. El a făcut această precizare într-un comentariu pentru RBC. Peskov a amintit situația din SUA, când Rusia a fost acuzată de amestec în alegerile […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.