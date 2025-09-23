19:10

Înființată pe 1 aprilie 2023 de Gurbanguli Berdîmuhamedov, dictatorul din Turkmenistan care în 2022 și-a numit fiul în funcția de președinte, FK Arkadag continuă să distrugă absolut tot la ea în țară! Echipa cunoscută drept „Calul Alb", care reprezintă un oraș construit în 2022 cu o investiție de 5 miliarde de dolari, tocmai a ajuns […]