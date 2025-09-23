Benfica – Rio Ave LIVE VIDEO (22:15). Jose Mourinho vrea o nouă victorie pe banca “vulturilor”
Antena Sport, 23 septembrie 2025 12:50
Benfica – Rio Ave, duelul restant din prima etapă din Liga Portugal, va fi live video în AntenaPLAY, de la ora 22:15. Jose Mourinho vrea o nouă victorie pe banca "vulturilor". Jose Mourinho a revenit la Benfica după o pauză de 20 de ani. El a preluat echipa săptămâna trecută, după ce Bruno Lage a […]
Acum 5 minute
13:20
Gigi Becali îl vinde pe Daniel Bîrligea doar cu 15 milioane de euro: “Are o clauză prea mică” # Antena Sport
Ajax îşi trimite oamenii să-l vadă pe Daniel Bîrligea, în meciul dintre Go Ahead Eagles şi FCSB din grupa principală a Europe League. Gigi Becali susţine că nu se desparte de golgheterul său decât dacă un alt club va plăti clauza de reziliere a fotbalistului. Atacantul de 25 de ani cotat la 5 milioane de […]
13:20
Cum a reacţionat Gigi Becali după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională: “Totul e pe bani” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională. Mijlocaşul de 30 de ani a decis să nu mai îmbrace tricoul României, deşi a fost convocat în lotul lărgit pentru partidele cu Moldova şi Austria de luna viitoare. Gigi Becali l-a felicitat pe Alexandru Mitriţă pentru decizia luată, […]
Acum 30 minute
12:50
Benfica – Rio Ave LIVE VIDEO (22:15). Jose Mourinho vrea o nouă victorie pe banca “vulturilor” # Antena Sport
Benfica – Rio Ave, duelul restant din prima etapă din Liga Portugal, va fi live video în AntenaPLAY, de la ora 22:15. Jose Mourinho vrea o nouă victorie pe banca "vulturilor". Jose Mourinho a revenit la Benfica după o pauză de 20 de ani. El a preluat echipa săptămâna trecută, după ce Bruno Lage a […]
12:50
FRF nu renunță la Edi Iordănescu! Condițiile în care ar putea reveni la națională și când ar fi posibil # Antena Sport
FRF nu renunță la Edi Iordănescu! După ce chiar directorul sportiv al celor de la Legia Varșovia a recunoscut interesul celor de la echipa națională pentru antrenorul lor, as.ro a reușit să afle detalii despre posibilitatea ca Iordănescu să revină pe banca primei reprezentative. Așa cum Antena Sport a anunțat, șefii Federației au dorit să-l […]
Acum o oră
12:40
Fabio Capello, sfat pentru Cristi Chivu. Ce trebuie să facă românul la Inter: “Totul e din memorie” # Antena Sport
Fabio Capello i-a dat un sfat lui Cristi Chivu. Marele antrenor italian a analizat situaţia de la Inter şi a transmis că la echipa nu s-a schimbat nimic de când Simone Inzaghi a fost demis. Capello l-a sfătuit pe Chivu să înceapă să facă diferenţa la Inter şi să schimbe unele lucruri treptat, pentru a […]
12:40
Cea mai dură reacţie după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: “Înainte erau zei cei care aveau trofeul. Azi e Dembele” # Antena Sport
Ciprian Marica a avut o reacţie dură după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur. Fostul internaţional român susţine că francezul nu are un nume destul de mare pentru a pune mâna pe râvnitul trofeu. Atacantul de 28 de ani a reuşit tripla campionat-cupă-Liga Campionilor cu PSG, a marcat 35 de goluri şi a […]
Acum 2 ore
11:50
“Nu cred în vrăjeala asta”. Adrian Mutu, reacţie categorică după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la naţională # Antena Sport
Adrian Mutu a oferit o reacţie categorică după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la echipa naţională. "Briliantul" consideră că mijlocaşul de 30 de ani a luat această decizie deoarece era nemulţumit pentru faptul că nu i se acordă minute. Mutu se aştepta ca Mitriţă să ia o astfel de decizie, ţinând cont că la ultima […]
Acum 4 ore
11:10
Gianluigi Donnarumma a recunoscut că voia să rămână la PSG: “E dificil când treci prin atâtea lucruri” # Antena Sport
Gianluigi Donnarumma, care a primit Trofeul Iaşin, acordat celui mai bun portar al sezonului precedent, luni seara, la gala premiilor "Balonul de Aur", a declarat că şi-a dorit să rămână la campioana Europei, PSG, înainte de transferul său la Manchester City. Portarul de 26 ani, care s-a alăturat lui PSG de la AC Milan în […]
10:50
Tensiuni uriaşe în vestiarul FCSB-ului. Decizia luată de fani înainte de debutul în grupa de Europa League # Antena Sport
Gigi Mustaţă a anunţat că sunt tensiuni uriaşe în vestiarul FCSB-ului, dată fiind criza pe care echipa o traversează în campionat. Liderul galeriei roş-albaştrilor a ridicat un semn de întrebare în privinţa reacţiilor pe care jucătorii le au în timpul meciurilor. Concret, Mustaţă a subliniat că jucătorii FCSB-ului nu mai fac celebră horă a bucuriei, […]
10:50
“Să îşi caute echipă”. Cea mai dură reacţie după ce Alexandru Dobre s-a certat cu fanii Rapidului: “A comis-o rău de tot” # Antena Sport
Florin Manea a oferit cea mai dură reacţie, după ce Alexandru Dobre s-a certat cu fanii Rapidului, la finalul partidei cu Hermannstadt, pierdută de giuleşteni cu 1-2. Impresarul l-a sfătuit pe internaţionalul român să-şi caute o altă echipă. Manea a avut un discurs dur şi a transmis că Dobre a "comis-o rău", pentru faptul că […]
10:40
“Poate să revină în doi ani”. Variantă surpriză după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională # Antena Sport
Cosmin Contra a reacţionat după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la echipa naţională şi a lansat o variantă surpriză. Fostul selecţioner consideră că mijlocaşul ar putea reveni asupra deciziei sale. Contra a declarat că sunt şanse ca Mitriţă să mai joace la echipa naţională, în cazul în care va reveni la o echipă din Europa, […]
10:10
Ce se întâmplă la FRF? Mihai Stoichiţă şi-a dat cuvântul de onoare că nu ştia de retragerea lui Alexandru Mitriţă # Antena Sport
Mihai Stoichiţă a surprins pe toată lumea la finalul meciului Dinamo – Farul 1-1, atunci când şi-a dat cuvântul de onoare că nu ştia nimic despre retragerea pe care Alexandru Mitriţă şi-a anunţat-o de la echipa naţională a României. Reporterii au crezut că directorul general al Federației Române de Fotbal glumeşte atunci când le-a spus […]
10:00
Brazilianul Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, a fost invitat la SuperFAZE, emisiunea difuzată în fiecare luni seară la Antena 1 după Asia Express. Alături de Florin Răducioiu și Dan Pavel, Eric a povestit amintiri spectaculoase despre Cupa Mondială din 1994 și legătura sa specială cu România. „World Cup […]
09:50
Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor. Eugen Neagoe a revenit în Liga 1 şi i-a preluat pe "lupi", după ce Liviu Ciobotariu a fost demis. Înainte să-l numească pe Neagoe, Petrolul a fost refuzată de mai mulţi antrenori, printre care Marius Şumudică, Dorinel Munteanu, Cristiano Bergodi şi Florin Pârvu. Eugen Neagoe, noul antrenor de la […]
09:40
Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului # Antena Sport
Alexandru Mitriţă i-a dat replica lui Mircea Lucescu, după retragerea de la naţională. Mjlocaşul de 30 de ani a decis să nu mai joace pentru România, deşi era inclus în lotul lărgit pentru partida cu Austria din octombrie. La scurt timp după ce Alexandru Mitriţă şi-a anunţat decizia de a nu mai îmbrăca tricolorul, Mircea […]
09:30
Întregul weekend din Azerbaidjan a mers prost pentru australian. El nu a reușit să domine nicio sesiune de antrenamente dintre cele trei. În cea de-a doua a înregistrat chiar cel de-al doisprezecelea timp. În același timp, colegul de la McLaren, Lando Norris, a realizat în prima și în cea de-a treia sesiune cei mai buni […]
Acum 6 ore
09:20
“O mare glumă”. Ce l-a nemulţumit pe Neymar, după ce Balonul de Aur a ajuns la Ousmane Dembele # Antena Sport
Neymar a răbufnit după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur. Starul brazilian, ajuns la 33 de ani, a fost nemulţumit atunci când a văzut pe ce loc s-a clasat colegul din naţională, Raphinha. Jucătorul Barcelonei a terminat pe locul cinci, după Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Vitihna şi Mohamed Salah. Ce l-a nemulţumit pe […]
09:20
Lovitura uriaşă pe care Dan Şucu vrea să o dea cu Alex Dobre. Suma cerută de Rapid pentru transferul la Legia # Antena Sport
Alex Dobre a fost dorit de Edi Iordănescu, la Legia Varşovia, în perioada de mercato recent încheiată. Totul a picat însă, din cauza preţului considerat mare de polonezi, iar Dan Şucu are acum un alt plan pentru căpitanul Rapidului. Conform surselor Antena Sport, patronul din Giuleşti speră ca jucătorul de 27 de ani cotat la […]
09:00
Ousmane Dembele, gest de mare campion după ce a câştigat Balonul de Aur. A sărbătorit în stradă alături de fani # Antena Sport
Ousmane Dembele a făcut un gest de mare campion după ce a câştigat Balonul de Aur. Starul lui PSG, în vârstă de 28 de ani, a sărbătorit în stradă alături de fanii francezi. Ousmane Dembele l-a învins pe Lamine Yamal şi a câştigat, pentru prima dată în carieră, Balonul de Aur. Puştiul Barcelonei a trebuit […]
08:50
Ce s-a auzit în sală în momentul în care Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur. Reacţia starului lui PSG # Antena Sport
Ousmane Dembele a câştigat lupta cu Lamine Yamal pentru Balonul de Aur din acest an, iar atacantul francez a primit premiul chiar la Paris, din mâinile uriaşului Ronaldinho. În momentul în care campionul mondial de 28 de ani a ajuns pe scenă, fanii francezi aflaţi la théâtre du Chatelet au oferit un moment pe care […]
08:40
Kylian Mbappe, reacţie la miezul nopţii după ce Ousmane Dembele a cucerit Balonul de Aur: “De o mie de ori” # Antena Sport
Kylian Mbappe a oferit o reacţie scurtă, după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur. Starul lui Real Madrid s-a bucurat pentru succesul colegului din naţionala Franţei. Ousmane Dembele (28 de ani) l-a învins pe Lamine Yamal şi a câştigat Balonul de Aur. Starul lui PSG a început să plângă pe scena de la […]
08:30
Tatăl lui Lamine Yamal, reacţie furibundă după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: “Nu spun furt, dar…” # Antena Sport
Tatăl lui Lamine Yamal a oferit o reacţie dură după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur. Mounir Nasroui a declarat că fiul său ar fi meritat să cucerească prestigiosul trofeu. Starul Barcelonei s-a clasat pe locul secund în clasamentul Balonului de Aur. Lamine Yamal a cucerit trofeul Kopa, acordat celui mai bun tânăr […]
08:30
Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur, trofeu ce i-a fost acordat luni seară, la Paris. Specialiştii au anunţat că lupta se va da între starul lui PSG şi Lamine Yamal. Dembele a fost cel care a pus mâna pe râvnitul trofeu, iar jucătorul Barcelonei şi-a arătat imediat clasa pe care o are de la […]
Acum 24 ore
00:00
Ousmane Dembele, prima reacție după ce a câștigat Balonul de Aur: “E un moment senzațional!” # Antena Sport
Ousmane Dembele a oferit prima reacție după ce a câștigat Balonul de Aur. Starul de la PSG a fost în culmea fericirii, pe scenă. Ousmane Dembele l-a învins pe Lamine Yamal, în lupta pentru Balonul de Aur 2025. Vedeta Barcelonei s-a mulțumit cu trofeul Kopa, pentru cel mai bun tânăr jucător. Ce a spus Ousmane […]
22 septembrie 2025
23:50
Luni pe Arena Națională a avut loc meciul care a închis etapa cu numărul zece din Liga 1. Dinamo București și Farul Constanța și-au împărțit reprizele, dar la final au împărțit și punctele puse în joc. „Câinii" lui Zeljko Kopic nu au reușit să profite în totalitate de eșecul suferit de Rapid duminică, împotriva celor […]
23:50
Ioan Andone l-a criticat pe Zeljko Kopic după Dinamo – Farul 1-1: “Nu ai voie”! Cum l-a numit pe Zicu # Antena Sport
Ioan Andone (65 de ani), fost jucător şi ulterior antrenor al lui Dinamo, l-a criticat pe tehnicianul "câinilor", Zeljko Kopic (48 de ani). Dinamo a condus-o cu 1-0 pe Farul, dar nu a reuşit să se impună. Milanov a deschis scorul rapid, cu o lovitură de cap, în minutul 8 al meciului. În a doua […]
23:30
Ianis Zicu, mulțumit cu punctul scos cu Dinamo. Ce a spus despre retragerea lui Mitriță de la echipa națională # Antena Sport
Dinamo București și Farul Constanța s-au anihilat reciproc pe Arena Națională, în ultimul meci al etapei cu numărul 10 din Liga 1. Formația antrenată de Zeljko Kopic a ratat șansa de a urca pe locul al doilea în clasament și de a se apropia de Universitatea Craiova. Deși a făcut o primă repriză excelentă, gruparea […]
23:20
Fosta conducere a Juventus Torino, inclusiv fostul preşedinte Andrea Agnelli, dar şi fostul mare jucător Pavel Nedved, a primit luni pedepse cu suspendare de peste un an pentru fiecare acuzat, într-un caz de nereguli financiare între anii 2019 şi 2021. Un tribunal din
23:20
Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a susţinut că echipa antrenată de Zeljko Kopic trebuia să abordeze altfel a doua repriză. După ce a controlat jocul în prima repriză şi a intrat la cabine cu avantaj, Dinamo a cedat centrul terenului în repriza secundă, iar constănţenii au ratat mai multe ocazii de gol. Dinamo […] The post “Nu am jucat ce trebuia” Reacţia lui Andrei Nicolescu după Dinamo – Farul 1-1! appeared first on Antena Sport.
23:00
Luis Suarez, ratare monumentală! Atacantul cumpărat cu 22 de milioane de euro nu a putut înscrie cu poarta goală # Antena Sport
The post Luis Suarez, ratare monumentală! Atacantul cumpărat cu 22 de milioane de euro nu a putut înscrie cu poarta goală appeared first on Antena Sport.
22:40
Mihai Stoica l-a distrus pe unul dintre jucătorii importanţi ai FCSB-ului: “Făcea şpagatul, era Nadia Comăneci” # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, l-a criticat pe Siyabonga Ngezana (28 de ani), unul dintre titularii postului de fundaş central la campioana României. Chiar dacă Mihai Toma (18 ani) a fost considerat vinovat pentru golul de 2-1 al Botoşaniului în meciul cu FCSB, el fiind driblat uşor de Mailat, Mihai Stoica […] The post Mihai Stoica l-a distrus pe unul dintre jucătorii importanţi ai FCSB-ului: “Făcea şpagatul, era Nadia Comăneci” appeared first on Antena Sport.
22:10
Florinel Coman a revenit în primul 11 pentru qatarezii de la Al-Gharafa, iar evoluția românului a fost una excelentă în disputa cu Muaither SC, fosta echipă a lui Denis Alibec. Din păcate, prestația internaționalului român a fost eclipsată de eșecul usturător suferit de echipa sa, în etapa a doua din prima ligă a Qatarului. Florinel […] The post Florinel Coman, dublă pentru Al-Gharafa! De când nu mai marcase românul appeared first on Antena Sport.
21:50
Apariții spectaculoase pe covorul roșu, la gala Balonului de Aur! Femeile care au întors toate privirile # Antena Sport
Vedetele au atras privirile tuturor, pe covorul roșu, la gala Balonului de Aur. Jucătoarele, dar și soțiile fotbaliștilor nominalizați, au avut apariții spectaculoase la Paris. În seara de 22 septembrie, cele mai importante nume din fotbalul normal s-au adunat la Theatre du Chatlet, pentru ceremonia de decernare a Balonului de Aur. Au fost apariții spectaculoase […] The post Apariții spectaculoase pe covorul roșu, la gala Balonului de Aur! Femeile care au întors toate privirile appeared first on Antena Sport.
21:40
Preşedintele clubului de fotbal FC Barcelona, Joan Laporta, a dat asigurări luni că gruparea a făcut “toate corecţiile necesare” pentru a deschide noul Camp Nou şi este încrezător că echipa va reveni pe stadionul său “cât mai curând posibil”, scrie EFE. “Acum, multe vor depinde de ceea ce spun oficialii municipali, dar noi ne-am făcut […] The post Juan Laporta, anunț despre revenirea Barcelonei pe Camp Nou appeared first on Antena Sport.
21:40
Imaginea deznădejdii! Cum au fost surprinşi Ciprian Marica, Gică Hagi şi Gică Popescu după golul lui Dinamo # Antena Sport
Ciprian Marica, Gică Hagi şi Gică Popescu au fost surprinşi foarte supăraţi în loja de pe Arena Naţională, după ce Dinamo a deschis rapid scorul în meciul cu Farul. Milanov a înscris cu o lovitură de cap, după un corner, în minutul 8 al meciului. Anterior, Karamoko a şutat plasat, pe poartă, iar Buzbuchi a […] The post Imaginea deznădejdii! Cum au fost surprinşi Ciprian Marica, Gică Hagi şi Gică Popescu după golul lui Dinamo appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal AntenaSport | Eric rămâne cu România appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal AntenaSport | Cod roșu de viteză la mare appeared first on Antena Sport.
21:00
Victor Angelescu îi ia apărarea lui Alex Dobre, după incidentul cu suporterii: „Avem informații că nu sunt fanii Rapidului” # Antena Sport
Eșecul suferit pe teren propriu cu Hermannstadt a scos în evidență un nou episod tensionat între jucătorii Rapidului și suporteri. Alex Dobre, cel mai în formă jucător al giuleștenilor, a fost luat la rost de o parte a galeriei. Extrema alb-vișiniilor a fost înjurat timp de câteva secunde bune de către fani, iar răspunsul acestuia […] The post Victor Angelescu îi ia apărarea lui Alex Dobre, după incidentul cu suporterii: „Avem informații că nu sunt fanii Rapidului” appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | David Popovici e rapid şi pe bicicletă appeared first on Antena Sport.
20:40
Mihai Stoica a reacționat după ce Alex Dobre a fost înjurat la finalul meciului cu Hermannstadt: “Să fie amendați!” # Antena Sport
Mihai Stoica a reacționat, după scandalul de la finalul meciului Rapid – Hermannstadt 1-2. Oficialul de la FCSB este de părere că fanii care l-au înjurat pe Alex Dobre ar trebui să fie amendați. La finalul duelului din etapa a 10-a, Alex Dobre a mers în fața peluzei, pentru a discuta cu suporterii. Acesta a […] The post Mihai Stoica a reacționat după ce Alex Dobre a fost înjurat la finalul meciului cu Hermannstadt: “Să fie amendați!” appeared first on Antena Sport.
20:10
Clubul Sportiv Concordia Chiajna a anunţat, luni seară, încheierea pe cale amiabilă a colaborării cu Nicolae Constantin Dică. Acesta a îndeplinit funcţia de antrenor principal al echipei în perioada 19 martie 2025 – 22 septembrie 2025. Nicolae Dică nu mai este antrenorul Concordiei Chiajna Concordia Chiajna precizează că va comunica în perioada următoare deciziile privind […] The post Nicolae Dică, OUT de la Concordia Chiajna! Anunțul oficial appeared first on Antena Sport.
20:00
Csikszereda și Metaloglobus București au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale rundei din Liga 1. Cele două formații nou promovate s-au luptat de la egal la egal pentru cele trei puncte puse în joc. Echipa gazdă a condus de două ori, însă de fiecare data gruparea antrenată de Mihai Teja a revenit de […] The post Csikszereda – Metaloglobus 2-2. Remiză spectaculoasă între cele două nou promovate appeared first on Antena Sport.
19:50
Un club din Liga 1 a anunțat că a semnat un parteneriat cu Villarrreal. Vestea a fost transmisă prin intermediul unei postări, pe rețelele de socializare. Este vorba despre UTA Arad, care a dezvăluit și ce beneficii aduce un astfel de parteneriat. UTA Arad a anunțat un parteneriat cu Villarreal „Suntem mândri să anunțăm încheierea […] The post Un club din Liga 1 a anunțat un parteneriat cu Villarreal: “Suntem mândri!” appeared first on Antena Sport.
19:40
Anunţul tranşant al lui Gheorghe Mustaţă după ce s-a vorbit de varianta Marius Şumudică la FCSB! # Antena Sport
Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, a confirmat că galeria FCSB-ului nu îl doreşte ca antrenor pe Marius Şumudică (54 de ani), după ce s-a discutat despre această variantă. Becali a transmis, recent, că Mustaţă nu îl vrea pe Şumudică pe banca FCSB-ului. În trecut, Şumudică a fost aproape de a fi numit antrenorul roş-albaştrilor. Becali […] The post Anunţul tranşant al lui Gheorghe Mustaţă după ce s-a vorbit de varianta Marius Şumudică la FCSB! appeared first on Antena Sport.
19:30
Motivul pentru care Jose Mourinho a accepat să o antreneze pe Benfica: “Este o mare oportunitate” # Antena Sport
Antrenorul Jose Mourinho a declarat luni că ar câştiga mai mult dacă ar sta acasă decât fiind pe banca echipei de fotbal Benfica Lisabona, dar a menţionat că a fost de acord să antreneze formaţia portugheză pentru a se testa, deoarece îi place “să-şi asume riscuri”, scrie EFE. “Dacă aş sta acasă până în iunie, […] The post Motivul pentru care Jose Mourinho a accepat să o antreneze pe Benfica: “Este o mare oportunitate” appeared first on Antena Sport.
19:20
Erling Haaland a făcut parte din as.ro/fotbal/ceremonia-de-decernare-a-balonului-de-aur-live-text-2100-nominalizatii-categoriile-si-toate-informatiile-despre-gala-567888.html. Grandiosul eveniment are loc luni seară în capitala Franței, însă norvegianul știe deja ce loc ocupă în cadrul clasamentului final. Sezonul lui Manchester City a fost unul dezamăgitor, gruparea terminând doar pe locul al treilea, după Liverpool și Arsenal. În Champions League, situația a fost și mai catastrofală […] The post Poziție surprinzătoare ocupată de Erling Haaland în clasamentul Balonului de Aur appeared first on Antena Sport.
19:10
Clubul din Italia care vrea să revoluționeze fotbalul: noua președintă are 23 de ani! # Antena Sport
Aflată în Serie C și antrenată de fostul internațional italian Fabio Liverani, Ternana face înconjurul lumii după cea mai recentă numire. Chiar în anul centenarului, clubul din regiunea Umbria (în centrul Italiei) va avea prima președintă din istorie. Pe deasupra, în vârstă de numai 23 de ani. Claudia Rizzo a fost numită în fruntea clubului, […] The post Clubul din Italia care vrea să revoluționeze fotbalul: noua președintă are 23 de ani! appeared first on Antena Sport.
19:10
Alarmă falsă, au câștigat iar! Echipa care bate tot de doi ani și jumătate, „suspectată” de un egal # Antena Sport
Înființată pe 1 aprilie 2023 de Gurbanguli Berdîmuhamedov, dictatorul din Turkmenistan care în 2022 și-a numit fiul în funcția de președinte, FK Arkadag continuă să distrugă absolut tot la ea în țară! Echipa cunoscută drept „Calul Alb”, care reprezintă un oraș construit în 2022 cu o investiție de 5 miliarde de dolari, tocmai a ajuns […] The post Alarmă falsă, au câștigat iar! Echipa care bate tot de doi ani și jumătate, „suspectată” de un egal appeared first on Antena Sport.
18:30
Dorinel Munteanu îl critică pe Alex Dobre pentru felul în care a răspuns nemulțumirii suporterilor: „Nu este în regulă” # Antena Sport
Eșecul dramatic suferit de Rapid a lăsat urme adânci pe Giulești. Aflată la prima înfrângere a sezonului, echipa antrenată de Costel Gâlcă a fost luată la rost de suporteri, iar cel mai șifonat a ieșit chiar Alex Dobre, cel mai important jucător al alb-vișiniilor. Marcator în disputa pierdută cu Hermannstadt, fotbalistul s-a luat la ceartă […] The post Dorinel Munteanu îl critică pe Alex Dobre pentru felul în care a răspuns nemulțumirii suporterilor: „Nu este în regulă” appeared first on Antena Sport.
18:20
Real Madrid, echipa lui Kylian Mbappe, care va juca marţi un meci din campionatul spaniol de fotbal împotriva lui Levante, nu va trimite nicio delegaţie la ceremonia Balonului de Aur de luni seara, potrivit unei surse apropiate organizatorilor, scrie AFP. Clubul însă le permite jucătorilor săi să participe individual, dacă doresc la eveniment. Astfel, Caroline […] The post Decizia luată de Real Madrid, înainte de gala Balonului de Aur appeared first on Antena Sport.
