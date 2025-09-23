Super-taifunul Ragasa ajunge în China: Școli închise, zboruri anulate, evacuări masive

19:40

Caz revoltător în județul Botoșani, acolo unde mai multe localităţi au acumulat datorii uriașe la furnizorul de apă potabilă. Asta pentru că, timp de mai mulți ani, autorităţile locale au distribuit apă localnicilor fără să încaseze vreun leu. Mii de săteni au beneficiat de această facilitate, dar acum primăriile sunt înglodate în datorii şi le […] Articolul Mii de români s-au trezit cu facturi uriașe pentru apa pe care credeau că o primesc gratuit. A cui este vina apare prima dată în PS News.