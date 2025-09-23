Super-taifunul Ragasa ajunge în China: Școli închise, zboruri anulate, evacuări masive
PSNews.ro, 23 septembrie 2025 12:50
Autoritățile din sudul Chinei au închis școli, au suspendat activități economice și au anulat sute de zboruri marți, pe măsură ce regiunea se pregătește pentru sosirea super-taifunului Ragasa, una dintre cele mai puternice furtuni din ultimii ani. Observatorul meteorologic din Hong Kong a emis avertisment ridicat de furtună după ce au fost înregistrate rafale de […] Articolul Super-taifunul Ragasa ajunge în China: Școli închise, zboruri anulate, evacuări masive apare prima dată în PS News.
Acum 5 minute
13:20
VIDEO Cum arată lucrările pe Autostrada 7, lotul 3 dintre Ploiești și Buzău. Lucrările au ajuns la 81% # PSNews.ro
Lucrările pe lotul 3 (Pietroasele – Municipiul Buzău) al autostrăzii A7 Ploieşti-Buzău au ajuns la un stadiu fizic de 81%, pe cei 13,9 kilometri ai acestui sector. Asocierea de constructori turci Nurol-Makyol este mobilizată în şantier cu 319 muncitori şi 229 de utilaje, concentrându-se pe terasamente, amenajarea nodurilor rutiere DN2 (Spătaru) şi DN2B, precum şi […] Articolul VIDEO Cum arată lucrările pe Autostrada 7, lotul 3 dintre Ploiești și Buzău. Lucrările au ajuns la 81% apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
13:10
INTERVIU Florentin-Nicolae Tuș: UE așteaptă R.Moldova cu brațele deschise! Să nu uităm că fiecare vot contează # PSNews.ro
Într-un interviu pentru PS News, consulul onorific al R.Moldova la Baia Mare, Florentin-Nicolae Tuș, vorbește despre direcțiile prioritare ale oficiului, dificultățile cetățenilor moldoveni, parteneriatele economice și culturale, dar și despre rolul esențial al integrării europene. Înființat de mai puțin de un an, Consulatul Onorific de la Baia Mare și-a stabilit un plan de dezvoltare cu […] Articolul INTERVIU Florentin-Nicolae Tuș: UE așteaptă R.Moldova cu brațele deschise! Să nu uităm că fiecare vot contează apare prima dată în PS News.
13:10
Doi noi benzi unice pentru transportul în comun au fost amenajate în Capitală, pe Calea Crângași și Șoseaua Cotroceni, a anunțat marți primarul general interimar Stelian Bujduveanu. Noile benzi funcționează pe Calea Crângași, între Gen. Petre Popovăț și Pasajul Grant, și pe Șoseaua Cotroceni, între Prof. Dr. Ghe. Marinescu și Splaiul Independenței. „Rezultatul e clar: […] Articolul Bucureștiul are două noi benzi unice, amenajate pentru transportul în comun apare prima dată în PS News.
13:10
O nouă victimă a trotinetelor electrice: Un bărbat de 58 ani din Mediaș a murit la după două săptămâni de la accident # PSNews.ro
Un bărbat de 58 de ani a murit, marţi, la Spitalul Judeţean Sibiu, la aproape două săptămâni după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în municipiul Mediaş. Bărbatul fusese supus unei intervenţii chirurgicale şi a petrecut mai multe zile la ATI. ”Bărbatul în vârstă de 58 de ani, transferat la Spitalul Clinic Judeţean […] Articolul O nouă victimă a trotinetelor electrice: Un bărbat de 58 ani din Mediaș a murit la după două săptămâni de la accident apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
13:00
FOTO Noile blindate 4×4 „Made in România”, VLAH, aproape de finalizare. Imagini impresionante # PSNews.ro
Primul blindat 4×4 produs integral în România, realizat în colaborare între BlueSpace Technology și Uzina Automecanică Moreni, este tot mai aprope de finalizare. Compania a oferit mai multe detalii despre stadiul actual al proiectului, dar și care sunt pașii următori. BlueSpace Technology a oferit pe pagina sa de Linkedin informații despre VLAH, primul blindat 4×4 românesc. Conform […] Articolul FOTO Noile blindate 4×4 „Made in România”, VLAH, aproape de finalizare. Imagini impresionante apare prima dată în PS News.
13:00
Unde pot vota moldovenii din România la alegerile parlamentare din R. Moldova. Lista celor 23 de secții deschise # PSNews.ro
Cetățenii din diasporă sunt încurajați să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie 2025. Votul poate fi exprimat la orice secție de votare deschisă în străinătate, indiferent de statutul de rezidență, prezentând unul dintre documentele valabile: cartea de identitate, buletinul de identitate provizoriu sau pașaportul, chiar și dacă […] Articolul Unde pot vota moldovenii din România la alegerile parlamentare din R. Moldova. Lista celor 23 de secții deschise apare prima dată în PS News.
Acum o oră
12:50
Elena Udrea face marele anunț după ieșirea din închisoare: În ce domeniu de activitate revine în forță # PSNews.ro
Pe 20 septembrie, Elena Udrea și-a serbat pentru prima dată fiica, pe Eva Maria, după eliberarea din detenție, la aniversarea celor șapte ani. Ziua a fost una plină de emoții și bucurie, micuța primind în dar un pui de pisică adoptat, dar și ocazia mult așteptată de a-și avea mama aproape la o zi de […] Articolul Elena Udrea face marele anunț după ieșirea din închisoare: În ce domeniu de activitate revine în forță apare prima dată în PS News.
12:50
Autoritățile din sudul Chinei au închis școli, au suspendat activități economice și au anulat sute de zboruri marți, pe măsură ce regiunea se pregătește pentru sosirea super-taifunului Ragasa, una dintre cele mai puternice furtuni din ultimii ani. Observatorul meteorologic din Hong Kong a emis avertisment ridicat de furtună după ce au fost înregistrate rafale de […] Articolul Super-taifunul Ragasa ajunge în China: Școli închise, zboruri anulate, evacuări masive apare prima dată în PS News.
12:40
Șapte state membre ale UE – Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda, Polonia, România și Bulgaria –, împreună cu Ucraina, vor participa în data de 26 septembrie la discuțiile privind „zidul de drone”, reuniune convocată de comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius. România și alte șase state membre UE vor participa vineri, 26 septembrie, la reuniunea privind […] Articolul România și alte 6 state UE participă vineri la discuțiile privind „zidul de drone” apare prima dată în PS News.
12:40
Anatol Șalaru a anunțat arestarea în R. Moldova a unei femei din rețeaua lui Călin Georgescu # PSNews.ro
Fostul ministru al apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a anunțat arestarea unei femei din rețeaua lui Călin Georgescu care a luat parte la campania de manipulare a alegătorilor din statul vecin. La percheziții, anchetatorii de peste Prut au găsit un portofel digital cu criptomonede în valoare de 107 milioane de dolari. Ea a făcut […] Articolul Anatol Șalaru a anunțat arestarea în R. Moldova a unei femei din rețeaua lui Călin Georgescu apare prima dată în PS News.
12:30
Protest la ArcelorMittal din Hunedoara. Sute de siderurgiști sunt în stradă după anunțul că se va închide combinatul # PSNews.ro
Aproximativ o sută de angajați ai combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara au declanșat un protest spontan, marți dimineață, în fața secției Oțelăriei electrice 2, nemulțumiți de modul în care se derulează procesul de disponibilizare, după anunțul de oprire a producției la această întreprindere. Oamenii reclamă faptul că nu cunosc termenii prin care se va desfășura procesul […] Articolul Protest la ArcelorMittal din Hunedoara. Sute de siderurgiști sunt în stradă după anunțul că se va închide combinatul apare prima dată în PS News.
12:30
Siegfried Mureșan: Parcursul european al R. Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan afirmă că teama Rusiei este că parcursul european al Republicii Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri. Mureșan mai spune că în următorii 4 ani, Moldova ar putea fi stat membru al Uniunii Europene. ”Teama Rusiei: parcursul european al Republicii Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană […] Articolul Siegfried Mureșan: Parcursul european al R. Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri apare prima dată în PS News.
12:30
Spionaj sau prostie? Doi români, arestați după ce au fotografiat nave de război din cea mai mare bază a Marinei Elene # PSNews.ro
Doi români au fost arestați în Grecia pentru spionarea bazei navale Salamis, cea mai mare a Marinei Elene Doi cetățeni români, care fotografiau baza navală Salamis din Grecia cu telefoanele mobile de pe barca lor, au fost arestați, luni după-amiază, pentru spionaj, transmite site-ul de știri Skai. Autoritatea Portuară Salamis (Salamina) a fost informată despre […] Articolul Spionaj sau prostie? Doi români, arestați după ce au fotografiat nave de război din cea mai mare bază a Marinei Elene apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
12:20
Ministrul Muncii o spune cu subiect și predicat: „Nu sunt adeptul concedierilor, mai ales subiective” # PSNews.ro
„Nu sunt adeptul concedierilor, mai ales subiective”, spune ministrul Muncii, Florin Manole. El precizează că instituţia pe care o conduce va reduce din cheltuieli, fără să se ajungă însă la disponibilizări. Petre Florin Manole explică la RFI ce presupune reforma administraţiei, din perspectiva Ministerului Muncii: „Avem un document în lucru, care va duce la comasarea […] Articolul Ministrul Muncii o spune cu subiect și predicat: „Nu sunt adeptul concedierilor, mai ales subiective” apare prima dată în PS News.
12:20
Serviciul militar voluntar se introduce din 2026: Moșteanu anunță o rezervă „mai mare, mai pregătită și mai tânără” # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat luni introducerea serviciului militar voluntar în România începând cu anul 2026, ca răspuns la provocările de securitate din regiune și necesitatea modernizării rezervei militare. Programul se adresează tinerilor de ambele sexe și presupune patru luni de pregătire militară remunerată. Moșteanu a explicat că proiectul privind introducerea serviciului militar voluntar […] Articolul Serviciul militar voluntar se introduce din 2026: Moșteanu anunță o rezervă „mai mare, mai pregătită și mai tânără” apare prima dată în PS News.
12:10
Cea mai mare fabrică de contoare din România, în prag de faliment, după respingerea planului de reorganizare # PSNews.ro
Planul de reorganizare elaborat de conducerea companiei AEM SA, deținătoarea fabricii de contoare de consum de curent electric și gaze naturale din Timișoara, cea mai mare de profil din țară, societate intrată în insolvență anul trecut și cu activitatea de producție sistată încă din 2023, a fost respins de creditori, relevă date oficiale analizate de […] Articolul Cea mai mare fabrică de contoare din România, în prag de faliment, după respingerea planului de reorganizare apare prima dată în PS News.
12:00
Liderii coaliției, față în față marți, ora 13:00.Plafonarea, reforma administrației și decizia CCR complică negocierile # PSNews.ro
Ședință a coaliției marți, de la ora 13. Printre subiectele pe care le-ar putea aborda se numără plafonarea la raft, reforma administrației sau decizia CCR legată de legile din pachetul doi. Liderii coaliției se reunesc marți, la ora 13:00, pentru a tranșa câteva dintre cele mai tensionate subiecte de pe agenda guvernamentală. În ultima perioadă, […] Articolul Liderii coaliției, față în față marți, ora 13:00.Plafonarea, reforma administrației și decizia CCR complică negocierile apare prima dată în PS News.
11:50
ANALIZĂ Iluzia schimbării: 41 de partide noi în 2 ani, dar sistemul electoral le blochează # PSNews.ro
Românii și-au pierdut încrederea în partidele tradiționale și tot mai mulți sunt dispuși să voteze un partid nou. În aproape 2 ani, scena politică din România a fost invadată de 41 de partide noi, însă niciunul nu a fost norocos la alegeri, pentru că sistemul electoral nu le oferă șanse. 41 de partide noi de […] Articolul ANALIZĂ Iluzia schimbării: 41 de partide noi în 2 ani, dar sistemul electoral le blochează apare prima dată în PS News.
11:40
Tabel. Important pentru toți șoferii. Cine mai vinde acum RCA sub 1.000 de lei. Ce firme și pentru ce categorii au crescut prețurile RCA după ridicarea plafonării – Date în premieră Șase din cele nouă societăți care emit RCA pe piața din România, reprezentând peste 90% din toate contractele vândute, au crescut prețurile după ridicarea […] Articolul Important pentru toți șoferii. Cine mai vinde acum RCA sub 1.000 de lei apare prima dată în PS News.
11:40
VIDEO Daraban: Diplomația economică ar trebui să fie o prioritate a Guvernului. Investitorii străini sunt ignorați # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a declarat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor că multe dintre organizațiile chemate la dialog cu guvernul nu au reprezentativitate reală și nu pot dovedi că își susțin cu adevărat membrii. Daraban a ridicat și problematica diplomației economice care cam lipsește la Palatul Victoria. „Sunt organizații […] Articolul VIDEO Daraban: Diplomația economică ar trebui să fie o prioritate a Guvernului. Investitorii străini sunt ignorați apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
11:20
Dosarul Georgescu – Potra, tentativa de lovitură de stat, este, în continuare, departe de a fi încheiat. Jurnaliştii de la Antena 3 CNN au relatat noi detalii despre fuga mercenarului Horaţiu Potra din România. În momentul în care fostul soldat în Legiunea Franceză a părăsit ţara, era filat de serviciile secrete 24 de ore din […] Articolul Cum a reușit Horațiu Potra să fugă din țară, deși era filat 7 zile din 7 apare prima dată în PS News.
11:10
Președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța recunoaște oficial Statul Palestina, subliniind necesitatea relansării procesului de pace și a soluției cu două state. Președintele Emmanuel Macron a declarat că Franța recunoaște oficial Statul Palestina. „Aceasta este responsabilitatea noastră: să păstrăm șansa unei soluții cu două state”, a spus liderul francez, subliniind că acest pas reprezintă […] Articolul Franța recunoaște oficial Statul Palestina apare prima dată în PS News.
10:50
Articolul 4 al NATO a fost activat. Consiliul se reunește, astăzi, la solicitarea Estoniei, din cauza avioanelor ruse # PSNews.ro
Ambasadorii celor 32 de state membre ale NATO se vor reuni marţi la Bruxelles, la cererea Estoniei, pentru a discuta încălcarea spaţiului aerian al acestei ţări de către Rusia. Ședința are loc la ora 11:00, ora României. Estonia a convocat reprezentanţii aliaţilor la consultări conform Articolului 4 din Tratatul NATO, după ce avioane militare rusești au […] Articolul Articolul 4 al NATO a fost activat. Consiliul se reunește, astăzi, la solicitarea Estoniei, din cauza avioanelor ruse apare prima dată în PS News.
10:50
Kelemen Hunor vorbeşte despre o a treia variantă pentru reducerea cheltuielilor în administraţie # PSNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că pentru reducerea cheltuielilor în administraţia publică locală ar exista şi o treia soluţie, pe lângă cele două variante avansate deja, privind reducerea cu zece procente fie a posturilor deja ocupate, fie a cheltuielilor primăriilor şi consiliilor judeţene. Kelemen consideră că reducerea cheltuielilor nu este fezabilă, pentru că unităţile administrativ-teritoriale […] Articolul Kelemen Hunor vorbeşte despre o a treia variantă pentru reducerea cheltuielilor în administraţie apare prima dată în PS News.
10:40
Societatea Metrorex va trebui să plece din sediul central din Palatul CFR, în urma unei somaţii de evacuare pe care a primit-o luni. Adresa a fost trimisă de directorul general al GEI Palat CFR, Vlad Săcăreanu, către directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, iar scandalul a izbucnit după ce ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, le-a cerut […] Articolul Ministrul Transporturilor evacuează Metrorex din Palatul CFR. Care e motivul apare prima dată în PS News.
10:20
Lunea neagră la CFR Călători. Cinci locomotive defecte plus două Desiro și persoană lovită de tren # PSNews.ro
Operatorul feroviar de stat a început prost săptămâna. În doar câteva ore au fost trei locomotive defecte, iar o a patra a lovit o persoană. Au mai fost încă două locomotive defecte. EA 128 aflată la tracțiunea trenului Regio 4207 s-a defectat la Ilva Mică, iar EA 721 care tracta trenul Regio 4305 a rămas […] Articolul Lunea neagră la CFR Călători. Cinci locomotive defecte plus două Desiro și persoană lovită de tren apare prima dată în PS News.
10:20
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a şedinţei se află stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord şi a persoanelor care au dreptul de […] Articolul CSAT-ul, convocat joi de Nicuşor Dan. Doborârea dronelor, printre temele principale apare prima dată în PS News.
10:10
Şoşoacă, pe urmele lui Călin Georgescu. Lidera S.O.S, 11 capete de acuzare, riscă să fie adusă cu cătuşe la Parchet # PSNews.ro
Diana Șoșoacă a fost chemată marți la Parchetul General. Lidera S.O.S este acuzată de propagandă legionară, lipsire de libertate și alte infracțiuni. Procurorii i-au atras atenţia acesteia că, dacă nu se prezintă la audieri, ar putea fi adusă cu mandat. Diana Şoşoacă, șefa partidului suveranist SOS, a fost citată, marți, la Parchetul General, în calitate […] Articolul Şoşoacă, pe urmele lui Călin Georgescu. Lidera S.O.S, 11 capete de acuzare, riscă să fie adusă cu cătuşe la Parchet apare prima dată în PS News.
10:10
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a transmis lui Ilie Bolojan, în contextul în care premierul a ameninţat cu demisia, că „asta poţi să faci o dată. A doua oară nu e bine s-o faci, că nimeni nu te mai opreşte”. Întrebat dacă în şedinţele de coaliţie, sau poate de guvern, premierul Bolojan a pus problema retragerii […] Articolul Kelemen, mesaj pentru Bolojan, care a ameninţat cu demisia: „A doua oară nu e bine” apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:10
VIDEO „Sintagma că economia României nu merge bine trebuie exclusă. Cifrele arată altceva”, se anunță de la vârful CCIR # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a declarat luni, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că datele oficiale contrazic discursul pesimist despre starea economiei. Acesta a subliniat că, la 1 august 2025, situația mediului de afaceri reflectă o evoluție pozitivă, chiar dacă există presiuni fiscale care influențează comportamentul companiilor. „Ar trebui exclusă […] Articolul VIDEO „Sintagma că economia României nu merge bine trebuie exclusă. Cifrele arată altceva”, se anunță de la vârful CCIR apare prima dată în PS News.
20:00
Sute de mii de români, în pericol să fie dați afară din UK. Farage amenință că le ia statutul obținut în urma Brexit # PSNews.ro
Șeful Reform UK Nigel Farage a anunțat că va elimina dreptul migranților de a se califica pentru stabilire permanentă în Marea Britanie după cinci ani, dacă partidul câștigă următoarele alegeri. Românii din UK riscă expulzarea. Conform planurilor, migranții ar trebui să solicite din nou vize noi cu reguli mai stricte, iar Reform ar elimina permisiunea […] Articolul Sute de mii de români, în pericol să fie dați afară din UK. Farage amenință că le ia statutul obținut în urma Brexit apare prima dată în PS News.
20:00
VIDEO Mihai Daraban (CCIR): Sunt împotriva plafonării prețurilor. Piața trebuie lăsată să funcționeze liber # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a declarat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor că este împotriva oricărei măsuri de plafonare a prețurilor, subliniind că piața trebuie lăsată să se autoregleze. Declarația vine în contextul în care plafonarea prețurilor la alimentele de bază urmează să expire la 1 octombrie, iar autoritățile nu […] Articolul VIDEO Mihai Daraban (CCIR): Sunt împotriva plafonării prețurilor. Piața trebuie lăsată să funcționeze liber apare prima dată în PS News.
19:50
Ciprian Dobre: Reformele sunt ale acestei coaliţii / În PNL nu există subiectul demisiei lui Ilie Bolojan # PSNews.ro
Deputatul PNL Ciprian Dobre, preşedinte al PNL Mureş, a declarat luni, în contextul deciziei aşteptate la CCR pe reforma pensiilor magistraţilor, că reformele nu sunt ale premierului Ilie Bolojan ci sunt ale acestei coaliţii. El a dat asigurări că în PNL nu există subiectul demisiei lui Ilie Bolojan. ”Noi încercăm să facem reformă şi nu […] Articolul Ciprian Dobre: Reformele sunt ale acestei coaliţii / În PNL nu există subiectul demisiei lui Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
19:40
Abrudean: Profesioniştii din contabilitate și consultanţă fiscală primesc aceleaşi protecţii juridice ca avocaţii # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, declară că, de astăzi, profesioniştii din contabilitate, consultanţă fiscală, evaluare şi audit fiscal au parte de aceeaşi protecţie juridică de care beneficiază deja alte profesii liberale, precum avocaţii, după adoptarea în Senat a mai multor proiecte de lege. ”De astăzi, profesioniştii din contabilitate, consultanţă fiscală, evaluare şi audit fiscal au […] Articolul Abrudean: Profesioniştii din contabilitate și consultanţă fiscală primesc aceleaşi protecţii juridice ca avocaţii apare prima dată în PS News.
19:40
Mii de români s-au trezit cu facturi uriașe pentru apa pe care credeau că o primesc gratuit. A cui este vina # PSNews.ro
Caz revoltător în județul Botoșani, acolo unde mai multe localităţi au acumulat datorii uriașe la furnizorul de apă potabilă. Asta pentru că, timp de mai mulți ani, autorităţile locale au distribuit apă localnicilor fără să încaseze vreun leu. Mii de săteni au beneficiat de această facilitate, dar acum primăriile sunt înglodate în datorii şi le […] Articolul Mii de români s-au trezit cu facturi uriașe pentru apa pe care credeau că o primesc gratuit. A cui este vina apare prima dată în PS News.
19:30
Măsura, în contextul în care SUA au introdus taxa de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B. Guvernul lui Kier Starmer vrea să atragă oamenii de știință, profesorii universitari și specialiștii IT, iar printre scenariile discutate se numără eliminarea completă a taxelor de viză pentru absolvenții celor mai bune cinci universități din lume sau câștigătorii unor […] Articolul Marea Britanie vrea să elimine taxele de viză pentru angajații înalt calificați apare prima dată în PS News.
19:30
În ultima săptămînă înaintea alegerilor, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un apel direct către cetățeni, avertizînd că Rusia vrea să pună mîna pe Moldova prin interpuși pentu a ataca alte state cu mîna ei, mesajul subînțeles fiind că singura opțiune politică trebuie să fie partidul ei, PAS. „Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, […] Articolul Maia Sandu, apel ferm către cetățeni: Suveranitatea Moldovei este în pericol! apare prima dată în PS News.
19:30
Cum pot fi folosite informațiile banale de către hackeri pentru fraude online. DNSC trage un semnal de alarmă # PSNews.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) trage un semnal de alarmă privind expunerea datelor personale în mediul online. Instituția arată că, deși mulți utilizatori consideră că nu păstrează informații sensibile pe internet, detalii precum adresa de e-mail, numele complet, data nașterii sau chiar locația pot fi exploatate de atacatori. „Aparent inofensive, aceste informații pot fi folosite pentru […] Articolul Cum pot fi folosite informațiile banale de către hackeri pentru fraude online. DNSC trage un semnal de alarmă apare prima dată în PS News.
19:20
R. Moldova. Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, urmărit internațional, se află la Tiraspol, cu identitate falsă # PSNews.ro
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false. Informațiile în acest sens au fost confirmate de către surse IPN din regiune, care au expediat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol. Potrivit surselor, acesta ar fi ajuns în […] Articolul R. Moldova. Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, urmărit internațional, se află la Tiraspol, cu identitate falsă apare prima dată în PS News.
19:10
Municipiul Reghin experimentează, începând de luni, prima ‘Stradă Școală’ din România, care presupune închiderea traficului rutier a două porțiuni de străzi din apropierea Școlii Gimnaziale ‘Alexandru Ceușianu’, iar elevii apelează la Pedibus, în sensul că merg la școală pe jos utilizând trei trasee prestabilite, pe care sunt însoțiți de voluntari, profesori și părinți. ‘Este un […] Articolul Orașul unde a fost implementată în premieră prima „Stradă-Școală” din România apare prima dată în PS News.
19:10
George Simion, petrecere de ziua lui, cu miei la proţap, la un restaurant din Bucureşti. Cum a mascat evenimentul # PSNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a dat petrecere, duminică, pentru a-şi serba ziua de naştere. El a petrecut cu miei la proţap la restaurantul deţinut de un deputat AUR, conform g4media.ro. Simion susţine că n-a fost o petrecere pentru aniversarea lui, ci un eveniment pentru antreprenori, însă patronul localului l-a dat de gol şi a zis că […] Articolul George Simion, petrecere de ziua lui, cu miei la proţap, la un restaurant din Bucureşti. Cum a mascat evenimentul apare prima dată în PS News.
19:00
La 3 m de tragedie. Coliziune evitată în ultimul moment între două avioane pe aeroportul din Nisa # PSNews.ro
Distanța incredibil de mică dintre cele două avioane, care ar fi putut să ducă la o tragedie O coliziune între două avioane a fost evitată în ultimul moment pe aeroportul din Nisa. Cele două aparate de zbor au fost la o distanță de trei metri, au relatat martorii. Autoritățile au deschis o anchetă. Un avion […] Articolul La 3 m de tragedie. Coliziune evitată în ultimul moment între două avioane pe aeroportul din Nisa apare prima dată în PS News.
18:50
R. Moldova. Serviciile secrete și poliția au reținut 74 de persoane care pregăteau violențe după alegeri # PSNews.ro
Procurorii moldoveni, alături de reprezentanții serviciilor secrete de la Chișinău au anunțat reținerea a 74 de persoane, luni, în urma unor percheziții care au avut loc în această dimineață la peste 250 de adrese. „Toate aceste elemente erau pregătite în contextul unor eventuale măsuri de proteste, unde trebuiau să aibă rolul de provocare, de […] Articolul R. Moldova. Serviciile secrete și poliția au reținut 74 de persoane care pregăteau violențe după alegeri apare prima dată în PS News.
18:50
Regizorul Cristian Mungiu: „Cea mai mare dramă a României e exodul. Milioane de oameni au plecat” # PSNews.ro
Regizorul și scenaristul Cristian Mungiu a vorbit într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro despre cel mai nou film la care a lucrat, Jaful secolului, regizat de Teodora Ana Mihai. Povestea, inspirată dintr-un fapt divers, devine un comentariu social despre România de azi, despre emigrație, lipsa de perspective și fragilitatea vieților noastre. Premiera „Jaful secolului” din Bucureşti, are […] Articolul Regizorul Cristian Mungiu: „Cea mai mare dramă a României e exodul. Milioane de oameni au plecat” apare prima dată în PS News.
18:40
AUR susține plafonarea în continuare la produsele de bază. Modificările cerute de partidul lui Simion # PSNews.ro
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat luni, 22 septembrie, că agreează plafonarea în continuare a adaosului comercial la produsele de bază, dar a atras atenția că trebuie estimată perioada în care problema trebuie rezolvată. ‘Noi ne opunem plafonării la producători și ne opunem plafonării care atinge distribuitorii și transportatorii români. Dacă vorbim de o […] Articolul AUR susține plafonarea în continuare la produsele de bază. Modificările cerute de partidul lui Simion apare prima dată în PS News.
18:30
Grav accident pe „drumul morții”, în Bacău. Mai multe victime. Traficul pe DN2- E85, blocat pe ambele sensuri # PSNews.ro
Un accident rutier grav s-a produs luni după-amiază în localitatea Cleja, județul Bacău. Sunt trei victime, dintre care două au rămas încarcerate, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău. La fața locului au intervenit pompieri cu autospeciale de stingere și descarcerare, echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanță Județean și polițiști rutieri. „Ajunşi la […] Articolul Grav accident pe „drumul morții”, în Bacău. Mai multe victime. Traficul pe DN2- E85, blocat pe ambele sensuri apare prima dată în PS News.
18:30
Gheorghe Șimon, fost parlamentar PSD și fost ministru al Economiei, este propunerea PSD pentru un loc în Comitetul de Reglementare al ANRE, în locul lui Valeriu Steriu, al cărui mandat a expirat în vară, potrivit unor surse politice. Gheorghe Șimon, născut în Vișeul de Sus, județul Maramureș, este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic […] Articolul Gheorghe Șimon, propunerea PSD pentru Comitetul de Reglementare al ANRE – surse apare prima dată în PS News.
18:20
Cristoiu despre finalul lui Bolojan: „Nu știe să negocieze, e provincial, i-a intrat în cap că este atottăietorul” # PSNews.ro
Ion Cristoiu a făcut portretul premierului Ilie Bolojan la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”. Publicistul a subliniat că actulul șef al Executivului are „câteva caracteristici care-l exclud de la orice concurs din funcția de premier”. „În curând îl înmormântează politic pe Bolojan. Nu mai rezistă. Vor să scape de el. Nu e bun de […] Articolul Cristoiu despre finalul lui Bolojan: „Nu știe să negocieze, e provincial, i-a intrat în cap că este atottăietorul” apare prima dată în PS News.
18:10
Victor Ponta anunță că va vota pentru moțiunea împotriva ministrului Mediului din partea USR, motivând că decizia se bazează pe lipsa pregătirii profesionale și experienței necesare pentru funcție, și nu pe considerente politice, criticând în același timp conducerea și abordarea USR. Fostul premier Victor Ponta a declarat că va vota pentru moțiunea împotriva ministrului Mediului, […] Articolul Victor Ponta anunță că va vota moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Mediului apare prima dată în PS News.
18:00
UE și Moldova au decis să prelungească valabilitatea actualului acord privind transportul rutier până la 31 martie 2027. Acordul are scopul de a sprijini accesul Moldovei la piețele globale, facilitând tranzitul prin țările UE și consolidând legăturile țării cu piața UE. De la semnarea sa inițială, la 29 iunie 2022, acordul a stimulat în mod […] Articolul UE și R. Moldova au prelungit Acordul privind transportul rutier până la 31 martie 2027 apare prima dată în PS News.
