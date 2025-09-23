George Simion acuză guvernarea de la Chișinău că vrea să-l elimine pe Vasile COSTIUC din cursa electorală
Gândul, 23 septembrie 2025 12:50
Surse politice de la Chișinău susțin că Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, va fi exclus din competiția electorală chiar astăzi, la ora 15:00. Decizia vine pe fondul creșterii în sondaje a formațiunii, care ar fi depășit pragul electoral și amenința monopolul PAS în viitorul Parlament. Ședința Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău va […]
• • •
Acum 5 minute
13:20
INVESTIȚIE marca Bolojan în 2023: 200.000 de euro de la CJ Bihor, plus Primăria Oradea, pentru un parc și un havuz în comuna Băcioi, Republica Moldova # Gândul
200.000 de euro de la CJ Bihor, plus primăria Oradea, pentru un parc și un havuz în comuna Băcioi, Republica Moldova. Este o investiție marca Bolojan în anul 2023, atunci când premierul de astăzi al României nu se temea de „apocalipsa” austerității pe care o clamează în timpul mandatului de la Palatul Victoria. La evenimentul […]
13:20
MACRON se confruntă cu critici aspre din partea foștilor săi aliați/ „Nu-și dorește un prim-ministru care ocupă mult spațiu” # Gândul
Președintele Franței, Emmanuel Macron, se confruntă cu critici tot mai aspre din partea foștilor prim-miniștri, care denunță schimbările frecvente făcute de liderul francez și dorința acestuia de a deține controlul deplin în stat. Foștii premieri s-au distanțat de politicile lui Macron, a cărui popularitate a scăzut semnificativ, conform sondajului de opinie Ifop-JDD. Gabriel Attal și-a […]
13:20
Lucrările avansează în ritm susținut pe lotul 3 al sectorului de autostradă Ploieşti-Buzău (A7) # Gândul
Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a precizat că, pe cei 13,9 km din lotul 3 al sectorului de autostradă Ploieşti-Buzău (A7), stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 81%. Circulaţia pe lotul 3 al sectorului de autostradă Ploieşti-Buzău (A7) trebuie să fie deschisă până în noiembrie 2025, conform contractului. „Pe cei 13,9 km ai […]
Acum 15 minute
13:10
Cum va fi vremea în țară până pe 20 octombrie/Prognoza ANM care dă peste cap planurile românilor # Gândul
Meteorologii ANM au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Pentru cei care și-au făcut planuri în perioada următoare, veștile nu sunt tocmai cele așteptate. Astfel, între 29 septembrie și 6 octombrie, temperaturile vor scădea sub normalul perioadei la nivel național. Cel mai frig va fi în regiunile estice din țară, arată ANM. Vremea în săptămâna […]
Acum o oră
12:50
12:40
Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit cu ce rețetă a reușit să-l cucerească pe Smiley, în vârstă de 42 de ani. Gina Pistol a devenit mămică pentru prima oară în luna martie a anului 2021. Smiley a fost cel care a dat vestea venirii pe lume a fetiței lor, care […]
12:40
Moșteanu, prins cu MINCIUNA. Drona “rusească” nu putea fi doborâtă. Nimeni nu putea da comanda. De aceea a convocat Nicușor Dan CSAT # Gândul
Pătrunderea dronei rusești în spațiul aerian al României a redeschis „Cutia Pandorei” în ceea ce privește doborârea dronelor neautorizate. Incidentul a stârnit multe controverse și semne de întrebare despre cine are dreptul final de a ordona doborârea dronei. Reamintim că drona rusească nu a fost doborâtă de avioanele F16, deși Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a […]
12:40
Culmea iresponsabilității! Jurnalistul Lucian Mîndruță cere sfaturi de slăbit pe Facebook. Comentariile sunt pline de tratamente și medicamente interzise în România. Soția lui Mîndruță e medic # Gândul
„Nu mai luați sfaturi medicale de pe Facebook!” Acest refren a fost rostit obsesiv ani de zile în perioada pandemiei de jurnalistul Lucian Mândruță, care a ajuns acum să ceară sfaturi de slăbit „bazat pe injecții” chiar de pe Facebook. Cum a ajuns un mega-influencer să deschidă un asemenea subiect controversat? Secțiunea de comentarii este […]
12:40
Diana Șoșoacă, chemată la Parchet ca SUSPECT într-un dosar cu 11 acuzații. Procurorii spun că, dacă nu va merge, poate fi adusă cu mandat # Gândul
Diana Șoșoacă trebuie să se prezinte marți la Parchetul General, unde este chemată ca suspect într-un dosar în care este acuzată de 11 fapte diferite. Printre acuzații se numără că i-ar fi ținut închiși în birou pe niște jurnaliști italieni, că a promovat simboluri și idei leginoare și chiar că a minimalizat Holocaustul. Procurorii i-au […]
12:40
Kim Jong-Un și Xi Jinping relansează relațiile dintre COREEA DE NORD și CHINA/ Cele două state promovează dezvoltarea cooperării strategice # Gândul
Președintele nord-coreean, Kim Jong-Un, l-a asigurat pe omologul său chinez, Xi Jinping, că Phenianul va consolida în continuare relațiile cu Beijingul, garantând că va susține mai activ legăturile dintre cele două state. „Este poziția fermă a Partidului Muncitorilor din Coreea și a Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC) de a consolida și dezvolta în continuare […]
12:30
Specie rară, descoperită în Marea Neagră. Se înmulțește rapid și are un PREȚ de 100 de dolari pe piața din Statele Unite # Gândul
Ecosistemul Mării Negre trece prin schimbări accelerate, iar cercetătorii atrag atenția unui fapt interesant. Se pare că, în timp ce populația de scrumbie de Dunăre scade vizibil, o altă specie invazivă se înmulțește rapid. Biologii de la Institutul de Cercetări Marine din Constanța explică faptul că, din cauza temperaturilor scăzute din timpul migrației și a […]
12:30
Autoritățile elene au arestat luni, 22 septembrie, doi români sub acuzația de spionaj, după ce au fost surprinși în timp ce fotografiau cu telefonul dintr-o barca, baza navală Salamis, cea mai mare a Marinei Elene. Autoritățile portuare din Grecia au fost sesizate cu privire la o ambarcațiune turistică sub pavilion grecesc, cu doi pasageri străini, […]
Acum 2 ore
12:20
Nicușor Dan i-a chemat pe liderii coaliției la Cotroceni să le transmită că, în cazul în care decizia de mâine de la CCR va fi defavorabilă reformei legii magistraților, Bolojan să NU demisioneze # Gândul
În încercarea de a atenua tensiunile din coaliție, Nicușor Dan i-a convocat azi pe liderii din coaliția de guvernământ la Cotroceni. Surse apropiate de președinție au declarat pentru Gândul că îngrijorarea lui Nicușor Dan vizează anunțul premierului Ilie Bolojan de acum câteva săptămâni că va demisiona dacă legea magistraților pică la CCR. Acesta le-a spus […]
12:20
Mai mulți primari PSD îi trimit un memoriu Dianei Buzoianu. Edilii, nemulțumiți de „modul în care se încearcă extinderea zonelor de arii protejate” # Gândul
Primarii PSD din Bistrița Năsăud au redactat un memoriu pe care urmează să îl trimită Dianei Buzoianu, ministrul Mediului, au precizat surse politice pentru Gândul. În memoriul consultat de Gândul, primarii își exprimă nemulțumirea „față de modul în care se încearcă extinderea zonelor incluse în categoria de «arii protejate», fără respectarea procedurilor de lucru și […]
12:20
Alexandru Chirilă a explicat conceptul de randament fără risc: „Una dintre cele mai BUNE alternative pe care cetățeanul român le are astăzi” # Gândul
În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a explicat cum funcționează conceptul de „randament fără risc” în investiții și ce opțiuni au românii în actualul context economic. Urmăriți aici emisiunea integrală Chirilă a arătat că, la nivel internațional, reperul pentru un astfel de randament este dat de obligațiunile de stat americane pe […]
12:10
Imagini incredibile cu Emmanuel Macron. Președintele Franței, blocat în trafic la New York de coloana oficială a președintelui Trump. Polițiștii nu l-au recunoscut și l-au oprit pe troturar # Gândul
După discursul rostit la Adunarea Națiunilor Unite (ONU), președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a văzut blocat de coloana oficială a omologului american, Donald Trump. Mergând la pas spre ambasada Franței, după ce a pledat pentru cauza palestiniană, președintele Emmanuel Macron s-a lovit de un blocaj rutier la o intersecție din New York. Mai mult, polițiștii nu […]
12:10
Exercițiu INTERNAȚIONAL de securitate în Dâmbovița cu 500 de militari din 15 țări. Jandarmeria: „Apel la populație să nu intre în panică” # Gândul
Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița a anunțat că în perioada 21–26 septembrie 2025, la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri se desfășoară exercițiul „Carpathian Blue Shield” în cadrul căruia vor participa peste 500 de militari români și străini. Exercițiul „Carpathian Blue Shield” include simulări tactice și scenarii specifice intervențiilor în situații de criză, […]
12:00
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan evidențiază o confuzie majoră într-o declarație a președintelui Nicușor Dan. Este vorba despre două instituții-cheie ale Uniunii Europene, Consiliul European și Consiliul ECOFIN, sugerând că această confuzie ar putea avea implicații majore asupra percepției publice privind modul în care se iau deciziile la nivel […]
12:00
România își cumpără securitatea datelor la atacurile hibride. 55 de milioane de lei costă un astfel de sistem „eDIAS” # Gândul
55 de milioane de lei vor fi investiți de Ministerul Apărării pentru cumpărarea unui sistem care să-i securizeze datele în fața atacurilor hibride din Rusia. „eDIAS” va fi achiziționat prin licitație și are drept scop securizarea tranzacțiilor și comunicațiilor online, în contextul intensificării atacurilor cibernetice rusești în regiune. Anunțul de achiziție a sistemului de protecție […]
11:50
Alertă aeriană în mai multe state europene. DRONE, observate în spațiul aerian. Aeroporturile au fost închise: „Poliția a lansat o anchetă” # Gândul
Aeroportul din Copenhaga și cel din Oslo au fost redeschise marți, 23 septembrie, după ce două sau trei drone au survolat spațiul aerian, timp de câteva ore, transmite Reuters. Aeroportul din Copenhaga, unul dintre cele aglomerate din nordul Europei, a fost nevoit să întrerupă activitatea vreme de aproape patru ore, după ce mai multe drone […]
11:50
În cea mai recentă analiză, publicată marți, 23 septembrie, Ion Cristoiu a comentat discursul susținut de președintele Franței, Emmanuel Macron, la Adunarea Generală a ONU de la New York, acolo unde liderul de la Elysee a anunțat recunoașterea statului palestinian. Cristoiu consideră că gestul lui Macron nu este altceva decât un act de imagine, pe […]
11:50
Fost ministru al Apărării de la Chișinău, DISCUȚIE cu Nicușor Dan: Președintele României este foarte bine informat despre situația din Moldova # Gândul
„Președintele României este foarte bine informat despre situația din Republica Moldova și conștientizează pe deplin pericolul de securitate care pândește regiunea noastră, dacă la putere vor ajunge partidele pro-Kremlin”, spune fostul ministru al Apărării de la Chișinău, Anatol Șalaru, care anunță că a avut, luni, o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan. Marți, presa din […]
11:40
Din 2026, primarul Sectorului 5-Vlad Popescu Piedone are planuri mari cu zona Panduri. Acesta a anunțat, prin intermediul unui interviu acordat influencerului Marian Ceaușescu, că va începe reamenajarea completă a locului. Pe lângă acest proiect, tot din 2026, primăria de sector va realiza și cel mai lung parc din București, așa cum l-a descris primarul […]
11:30
11:30
Marco Leu continuă să ducă mai departe numele legendar al tatălui său și a bifat încă o etapă importantă în drumul său spre visul de a deveni campion în automobilismul sportiv românesc, concurând cu succes la Râșnov Brașov Challenge, penultima etapă a sezonului de viteză în coastă. Pentru Leu a fost a doua apariție oficială […]
Acum 4 ore
11:20
România primește din partea NATO sistemul de supraveghere aeriană MEROPS, dezvoltat de Turcia/Cine îi va instrui pe militari să opereze aparatura # Gândul
În urma incursiunilor dronelor rusești în spațiul aerian al statelor de pe Flancul Estic, România și Polonia vor primi un sistem modern de detectare a dronelor, produs în Turcia. MEROPS este menit să întărească apărarea aeriană a țării noastre în fața amenințărilor lansate de Moscova. Site-ul Euractiv scrie că un dispozitiv similar va fi instalat […]
11:20
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 22 septembrie 2025, Valentin Stan vorbește despre un rechizitoriu prin care se încearcă încarcerarea lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan critică dur rechizitoriul întocmit pentru Călin Georgescu, evidențiind că acest document este folosit ca un instrument incorect și abuziv pentru a-l băga la pușcărie […]
11:20
SUA, Japonia și Coreea de Sud se opun programului NUCLEAR nord-coreean/ Cele trei state sunt deschise la negocieri cu Phenianul # Gândul
Statele Unite, Japonia și Coreea de Sud și-au reafirmat „angajamentul ferm” față de „denuclearizarea completă” a Coreei de Nord, în urma declarațiilor președintelui Kim Jong-Un cu privire la reluarea discuțiilor cu omologul său american, Donald Trump. Ministrul japonez de Externe, Takeshi Iwaya, omologul său sud-coreean, Cho Hyun, și secretarul american de Stat, Marco Rubio, s-au […]
11:10
Scandal în Coaliție. PSD vrea să răstoarne măsurile din EDUCAȚIE ale „Legii Bolojan”. Bursele ar putea reveni și profesorii să fie plătiți ca înainte # Gândul
Se încing spiritele în Coaliția de guvernare. Deputații PSD, Adrian Solomon și Mihai Ghigiu, au trecut, luni seară, prin Comisia de muncă din Camera Deputaților, amendamente care răstoarnă două dintre măsurile emblematice din educație ale „Legii Bolojan”. Bursele de excelență pentru olimpici ar putea reveni. Cele tăiate în vară, prin legea care a dus la […]
11:00
Petrolul și-a găsit antrenor, după demiterea lui Ciobotariu! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp # Gândul
Eugen Neagoe, ultima dată la Gloria Buzău, este noul antrenor al echipei de fotbal Petrolul Ploiești care activează în Superliga. După eșecul cu Dinamo, scor 0-3, Liviu Ciobotariu a fost demis și interimatul a fost asigurat de Bebe Bărbulescu. Petrolul și-a găsit antrenor, după demiterea lui Ciobotariu! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin […]
11:00
Dacă votează proiectul Camera Deputaților, PSD obține anularea tăierilor de burse pentru elevi și a plății cu ora pentru profesori # Gândul
Deputații PSD Alexandru Solomon și Mihai Ghigiu au înregistrat niște propuneri în Comisia de muncă a Camerei Deputaților care vizează anularea „reformelor” din Pachetul1, în Parlament. Parlamentarii vor reintroducerea unor burse și a plății cu ora pentru profesori, prin amendamentele depuse la legea învățământului preuniversitar. Miercuri, proiectul depus de social-democrați urmează să fie votat în […]
11:00
Facturi uriașe după ce ani la rând au primit apă potabilă la discreție. Datorii colosale la operatorul regional # Gândul
Sute de oameni din județul Botoșani au primit ani la rând apă potabilă la discreție. Pentru acest răsfăț primăriile trebuie să scoată sume uriașe din buzunar, datoriile sunt pe măsură la operatorul regional, de aproape 3 milioane de lei. Totul s-a întâmplat pentru că rețelele de apă construite din fonduri proprii sau prin proiecte europene […]
10:40
Imagini spectaculoase din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Cum arată picturile după ce schelele au fost înlăturate # Gândul
Catedrala Mântuirii Neamului poate fi admirată de credincioși, în toată măreția, la 14 ani de la începerea lucrărilor, după ce schelele din interiorul lăcașului de cult au fost îndepărtate, potrivit unui anunț al reprezentanților instituției. Icoanele impresionante și elementele decorative care împodobesc interiorul Catedralei Mântuirii Neamului pot fi, în sfârșit, admirate de cei care calcă […]
10:40
Conducta de gaze Power of Siberia 2. Beneficii uriașe, dar Rusia și China nu ajung la un ACORD: „Beijingul nu cheltuiește nimic dacă tergiversează” # Gândul
Negocierile dintre Rusia și China în legătură cu conducta de gaze Power of Siberia 2 sunt împotmolite în discuții despre preț, flexibilitate și termene, iar lipsa cumpărătorilor alternativi pentru Moscova înseamnă că Beijingul nu este presat de timp. Anunțurile referitoare la progresul discuțiilor privind conducta de gaze Power of Siberia 2, făcute în timpul vizitei […]
10:40
Prima legendă a lui DINAMO care îl atacă pe Zeljko Kopic. „Zicu a fost băiat deștept, n-ai voie să faci asta” # Gândul
Încep să apară și primele critici la adresa lui Zeljko Kopic, după ce Dinamo nu a trecut de Farul, pe Arena Națională, în etapa a 10-a a Superligii, meci încheiat la egalitate, scor 1-1. Tehnicianul croat este acuzat pentru strategia adoptată în repriza secundă, una considerată falimentară de cei mai mulți dinamoviști. „Farul a făcut […]
10:40
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Inflația este o forță constantă în capitalism. Cetățenii trebuie să învețe să-și SECURIZEZE banii” # Gândul
În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a explicat cum afectează inflația valoarea economiilor și de ce românii trebuie să fie atenți la randamentele reale ale investițiilor lor. Urmăriți aici emisiunea integrală „Inflația este o forță constantă în capitalism, iar băncile centrale urmăresc o țintă anuală de aproximativ 2%. Noi trebuie să […]
10:30
Moșteanu este pregătit de război: “Dacă un avion militar rusesc nu răspunde avertismentelor, va fi doborât” # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, este pregătit de orice situație care ar putea apărea intempestiv pe cerul patriei, materializată sub formă de dronă sau aparat militar de luptă rusesc. Acesta a declarat la Antena 3 CNN că România posedă și „early warnings” în dotarea militară. Ionuț Moșteanu, botezat de internauți „Captain America versiunea de Dâmbovița” a […]
10:30
10:20
Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant # Gândul
Destin frânt înainte de vreme. Ciprian-Cristian Scrobotă, student la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a murit la doar 20 de ani, în Statele Unite, unde se afla prin programul „Work and Travel”. Tânărul s-a dezechilibrat pe terasa unui restaurant și a căzut în râul Wisconsin, cu doar o […]
10:20
Valentin Stan: CENTRALELE pe cărbune funcționează în Germania sau în Polonia, dar la noi se închid # Gândul
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 22 septembrie 2025, Valentin Stan vorbește despre o „epistemologie a analfabetului funcțional”, evidențiind cum personaje cu înțelegere limitată au momente de revelație și își exprimă opiniile. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan critică modul în care s-au gestionat problemele energetice, menționând închiderea termocentralelor pe cărbune și […]
10:20
Stagiul MILITAR voluntar, implementat începând cu 2026. Anunțul lui Ionuț Moșteanu: „Avem o rezervă îmbătrânită” # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, luni, la Antena 3, că proiectul, care vizează introducerea serviciului militar voluntar, va intra în vigoare în 2026. Oficialul a subliniat că acest are drept scop consolidarea Armatei României, în condițiile în care actuala rezervă este considerată „îmbătrânită”, după ce stagiul militar obligatoriu a fost eliminat în 2007. Proiectul […]
10:10
Motivul pentru care zborurile din București sunt mai scumpe decât cele din Budapesta, Praga sau Varșovia # Gândul
Pentru mulți călători români, biletele de avion din București către destinații populare precum Budapesta, Praga sau Varșovia pot fi mai scumpe, chiar și în perioadele în care există oferte. Diferența de preț nu este datorată unei cereri mai mari din partea românilor, ci mai degrabă unor factori structural-geografici care influențează oferta companiilor aeriene. De ce […]
10:10
Indiferent cine câștigă alegerile din Republica Moldova, democrația a fost învinsă de multă vreme # Gândul
În 2013, Ucraina se pregătea să semneze, pe 28-29 noiembrie, la summitul parteneriatului estic de la Vilnius, acordul de asociere la UE. Primul pas în lungul proces al aderării vecinilor noștri la Uniunea Europeană. Anterior acestui pas, Ucraina, aflată într-o situație economică dezastruoasă, a cerut Uniunii Europene un ajutor consistent: 20 de miliarde de euro […]
10:10
Maginot 2.0. „Linia de Apărare Baltică” va putea opri tancurile Rusiei? Apel la istorie: „Fortificațiile fixe sunt un monument al prostiei umane” # Gândul
„Când Mama Natură a binecuvântat statele baltice, nu se gândea la tancurile rusești”, avertizează analistul Michael Peck, specializat în domeniul apărării, într-un articol de opinie publicat de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA). Acesta notează că peisajul țărilor baltice este unul pitoresc, lacurile și mlaștinile oferă unele beneficii în cazul unui război, „dar nu […]
10:10
Negocierile dintre Iran și AIEA stagnează/ Rafael Grossi încurajează menținerea dialogului cu Teheranul în vederea reglementării programului NUCLEAR # Gândul
Discuțiile cu Iranul privind programul său nuclear se află într-un „punct de cotitură dificil”, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), Rafael Grossi. „Evident, acesta este un punct de cotitură destul de dificil”, a subliniat Grossi, în contextul în care Teheranul a amenințat, sâmbătă, că va suspenda cooperarea cu organismul de supraveghere nucleară […]
10:10
Ce zodii atrag banii și succesul profesional. Urmează o perioadă de stabilitate profesională și prosperitate # Gândul
Ce zodii vor avea parte de bani zilele următoare. Astrele sunt de partea lor și aduc câștiguri financiare însemnate. În perioada imediat următoare, cinci zodii se pot considera resfățate de Univers. Astrele se aliniază pentru ele și vor crea un cadru perfect pentru abundența financiară. Există posibilitatea ca unii nativi să își dorească mai mult […]
10:00
„Gata cu răbdarea! Gata cu iluziile! Dacă escaladezi, plătești!”. Țara care a acuzat Rusia, la ONU, că nu poate trăi în pace cu nimeni # Gândul
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite se anunță a fi una dintre cele mai tensionate din istoria întâlnirilor ținute la New York. Iar Rusia, la fel ca-n ultimii ani, ține capul de afiș și în 2025, după ce a violat spațiul aerian al statelor est-europene în ultimele zile, conform declarațiilor oficiale. Luni, în cadrul unei […]
09:40
Aventură românească în Australia. O echipă de studenți români a TRAVERSAT continentul cu un vehicul solar: „Autonomie de 300 km fără soare” # Gândul
Echipa studențească Solis de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a parcurs în august deșertul australian, de la Darwin la Adelaide, la bordul mașinii solare Hyperion. Timp de șase zile, tinerii au testat inovația românească într-una dintre cele mai dure competiții internaționale dedicate vehiculelor electrice solare. Un grup de 30 de studenți români de la Universitatea […]
09:40
Articolul 4 al NATO, activat la cererea Estoniei după incursiunea avioanelor rusești. La ora 11:00, ora României, Consiliul se reunește la Bruxelles # Gândul
Marţi la Bruxelles, la cererea Estoniei, ambasadorii celor 32 de state membre ale NATO se vor reuni – la cererea Estoniei – pentru a discuta despre încălcarea spaţiului aerian al acestei ţări de către Rusia. Ședința va avea loc la ora 11:00, ora României. Estonia a convocat reprezentanţii aliaţilor la consultări conform Articolului 4 din […]
09:30
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!” # Gândul
România se confruntă cu o criză acută de forță de muncă, având anul trecut peste 600.000 de locuri vacante. Pentru a acoperi lipsa de personal, tot mai mulți muncitori asiatici ajung să își facă o viață aici. Un srilankez a mărturisit într-un videoclip pe TikTok căt câștigă pe lună în țara noastră și ce planuri […]
