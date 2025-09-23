Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Golazo.ro, 23 septembrie 2025 12:50
La 31 de ani de la performanța istorică a Generației de Aur la Cupa Mondială din 1994 din Statele Unite, au fost făcute publice fotografii-document cu Valentin Ceaușescu.
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău # Golazo.ro
Ion Geolgău (64 de ani) a fost acuzat de mama unui copil care urma să participe la o selecție FRF de faptul că i-a trimis mesaje cu tentă sexuală
Ce a remarcat Panduru Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți” # Golazo.ro
Dinamo-Farul 1-1. Basarab Panduru a vorbit despre antrenorii Ianis Zicu și Zeljko Kopic, după remiza de pe Arena Națională.
Cum cucerești NBA la 1,83 metri Apare documentarul care spune istoria lui Allen Iverson, un revoluționar al baschetului # Golazo.ro
O poveste de viață care oscilează între cei 15 ani de închisoare cu care se putea alege puștiul Allen Iverson și legenda lui Philadelphia 76ers selecționată de 11 ori în All Star Game
Imaginile care nu s-au văzut la TV Ce a făcut Lamine Yamal, după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur # Golazo.ro
Lamine Yamal a avut o reacție demnă de un jucător de clasă după ce Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur.
Parteneriat cu Villarreal O echipă din Superliga va colabora cu formația care i-a crescut pe Rațiu, Rodri, Nicolas Jackson sau Pau Torres # Golazo.ro
UTA Arad a anunțat că va începe o colaborare cu Villarreal, clubul din Spania care a câștigat Europa League in sezonul 2020-2021. Formația spaniolă a ajutat la formarea unor jucători precum Rodri, Alex Baena, Nicolas Jackson, Pau Torres, Yeremy Pino, dar și fundașului naționalei României, Andrei Rațiu.
Mitriță, „niciun regret” Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate” # Golazo.ro
Alexandru Mitriță a postat pe contul de Instagram un mesaj care pare a fi un răspuns pentru selecționer și pentru alți oameni din fotbal care i-au spus că s-a grăbit cu retragerea de la națională.
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular # Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani) ar putea deveni cea mai bună variantă pentru John Heitinga (41 de ani), tehnicianul celor de la Ajax. O analiză făcută de SciSports arată că atacantul de la FCSB îl poate înlocui pe Wout Weghorst (33 de ani), în cazul unei eventuale plecări.
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!” # Golazo.ro
Eduardo Iturralde Gonzalez, fost „central” spaniol, dezvăluie planurile lui Pierluigi Collina, șeful Comisiei de Arbitri FIFA. Regula loviturii de pedeapsă s-ar putea transforma în curând
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om” # Golazo.ro
Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal (18 ani), nu crede că Ousmane Dembele (28 de ani) trebuia să câștige Balonul de Aur.
L-a criticat pe Kopic Ioan Andone, după ce Dinamo a ratat șansa să urce pe locul 2: „N-ai voie să faci asta” » Ce a spus despre Mitriță # Golazo.ro
Dinamo - Farul 1-1. Ioan Andone (65 de ani), legenda „câinilor”, l-a criticat pe tehnicianul Zeljko Kopic (48 de ani) pentru deciziile din partida cu „marinarii”.
„Plătim tot” Superbet, reacție de ultimă oră, după eroarea de soft care a dus la pagube de 30 mil. de € # Golazo.ro
Operatorul de jocuri de noroc Superbet care este și sponsorul Superligii a oferit o reacție, după ce, în weekend, a pierdut peste 30.000.000 de euro, din cauza unei erori de soft.
Degringoladă totală la FRF A aflat de la jurnaliști că Mitriță s-a retras: „Știți voi mai bine decât mine?! M-ați lăsat fără cuvinte... ” # Golazo.ro
Scene jenante după Dinamo - Farul (1-1), unde Mihai Stoichiță, președintele Comisiei Tehnice de la FRF, a aflat de la jurnaliști că Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională!
Kopic a anticipat rezultatul Antrenorul lui Dinamo și-a avertizat jucătorii la pauza meciului cu Farul: „Le-am spus că așa se va întâmpla!” # Golazo.ro
Dinamo - Farul 1-1. Zeljko Kopic (48 de ani) a oferit primele reacții după remiza de luni seară.
„Am greșit față de el” Remarcatul lui Ianis Zicu după remiza cu Dinamo: „Nu o să spun niciodată asta despre mine” # Golazo.ro
Dinamo - Farul 1-1. Ianis Zicu a tras primele concluzii după remiza obținută pe Arena Națională.
Eugen Neagoe (58 de ani) este aproape de un acord cu Petrolul Ploiești, rămasă fără antrenor după demisia lui Liviu Ciobotariu.
Lucescu, discuție cu Ionuț Radu Selecționerul s-a decis în privința portarului despre aflase că ar veni la națională „doar dacă e titular” # Golazo.ro
Ionuț Radu (28 de ani) este pe cale să revină în poarta echipei naționale a României.
Probleme pentru Dinamo! Titularul lui Kopic va rata derby-ul cu Universitatea Craiova » Sancționat la ultima fază! # Golazo.ro
Dinamo - Farul 1-1. „Câinii” au remizat pe teren propriu în fața formației lui Ianis Zicu.
Demis după 7 etape! Fostul antrenor de la FCSB a fost concediat după două înfrângeri consecutive în campionat # Golazo.ro
Nicolae Dică (45 de ani) a fost demis din funcția de antrenor principal al celor de la Concordia Chiajna.
Rapid ia măsuri Victor Angelescu, poziție fermă după ce Dobre a fost înjurat în Giulești : „O să ne uităm pe camere!” # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a reacționat după conflictul dintre Alex Dobre și câțiva dintre suporterii rapidiști.
„Cum e relația ta cu Viktor Orban?” Marco Rossi, dezvăluiri incredibile: „Îmi dă mai mereu mesaje, dar am libertate! Ungaria mi-a salvat viața!” # Golazo.ro
Marco Rossi (61 de ani), selecționerul Ungariei, a vorbit în presa din Italia despre relația sa cu controversatul premier Viktor Orban.
„Guardiola a închis ușa!” Pep a schimbat tactica la City: autobuz în poartă, în stil Mourinho. Analiștii îl ironizează. Reacția sa genială # Golazo.ro
Pep Guardiola, modificare stupefiantă de strategie la Manchester City la 1-1 cu Arsenal. „A construit un zid albastru”, au comentat sarcastic foști fotbaliști englezi
Mitriță, pus la zid! Legenda naționalei nu-l înțelege pe fotbalistul care s-a retras din prima reprezentativă: „Mi se pare deplasat” # Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani) și Ionuț Badea (49 de ani) au criticat decizia lui Alexandru Mitriță (30 de ani) de a se retrage de la echipa națională.
„Sigur vom fi campioni!” Crețu, convins că FCSB își va reveni + Ce spune Lixandru despre adversarele din Europa League # Golazo.ro
Mihai Lixandru (24 de ani) a vorbit despre șansele celor de la FCSB în acest sezon de Europa League.
Acum poate profita Man Ghinionul uriaș al unui coleg poate fi șansa „tricolorului” la PSV: „Nici nu mai pot să mă uit” # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, are ocazia de a pătrunde în prima echipă a lui PSV. Extrema Ruben van Bommel (21), cel mai în formă jucător de la Eindhoven în acest start de sezon, a suferit cea mai gravă accidentare din fotbal
Cum ar putea reveni Mitriță Cârțu crede că atacantul nu a renunțat definitiv la națională: „Dacă face asta, se poate răzgândi!” # Golazo.ro
Sorin Cârțu (69 de ani) a comentat retragerea lui Alexandru Mitriță (30 de ani) de la echipa națională.
Acuzați de Roger Federer Starul elvețian nu s-a cenzurat: „ Turneele îi favorizează pe Alcaraz și Sinner! De asta îi vezi în toate finalele” # Golazo.ro
Roger Federer (44 de ani) susține că directorii turneelor îi favoriează pe Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP), pe care îi doresc cu orice preț în finale.
David Popovici strigă în zadar Apelurile campionului olimpic, ignorate: „Tot cu dezamăgire mă găsiți și astăzi. E nevoie de renovare!” # Golazo.ro
David Popovici (21 de ani) a vorbit din nou despre condițiile de la complexul sportiv „Lia Manoliu”.
Mitriță, mereu în conflict Extrema a avut probleme la națională cu toți selecționerii: „Numai eu sunt de vină” # Golazo.ro
Alex Mitriță părăsește naționala la 30 de ani. Din 2018, de când a debutat printre „tricolori”, a avut perioade când nu s-a înțeles cu niciun selecționer
„Mi-au cerut să mă sinucid” Gestul făcut la EURO 2025 a urmărit-o până la celălalt capăt al lumii: „Acuzațiile au fost absurde!” # Golazo.ro
Kathy Hendrich (33 de ani) a oferit mai multe detalii despre problemele cu care s-a confruntat în urma eliminării din meciul cu Franța de la Euro 2025.
Silviu Tudor Samuilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre incidentul dintre Alex Dobre și fanii Rapidului.
Două pierderi mari pentru Barcelona Gavi va fi operat, iar Fermin Lopez va lipsi mai multe săptămâni # Golazo.ro
Dublă lovitură pentru Barcelona. Gavi (21 de ani) va fi suspus unei intervenții chirurgicale, în urma problemelor la genunchiul drept.
Când se joacă FCSB - U Craiova LPF a stabilit programul complet al rundei #12 din Liga 1 # Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #12 din Liga 1.
Mircea Lucescu reacționează Selecționerul comentează pentru GOLAZO.ro retragerea de la echipa națională a lui Mitriță: „Să nu ajungă să regrete!” # Golazo.ro
Lucescu spune că n-a fost anunțat în prealabil de această decizie, susține că îi pare rău de decizia lui Mitriță și exclude varianta că e într-un conflict cu fotbalistul.
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre criteriile în urma cărora e acordat Balonul de Aur.
Stranierii chemați la U21 și U20 Pe cine mizează Curelea și Iencsi pentru acțiunile României din luna octombrie + bilete la meciurile de acasă # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a publicat lista preliminară a stranierilor U21 și U20 convocați de Costin Curelea, respectiv Adrian Iencsi pentru pentru meciurile internaționale din luna octombrie.
Mitriță s-a retras de la națională! Fotbalistul a făcut anunțul printr-o scrisoare deschisă # Golazo.ro
Alex Mitriță (30 de ani) a anunțat că se retrage de la echipa națională a României
De ce merită să fie nr. 1 la națională Ionuț Radu are cel mai bun start de sezon la echipa de club dintre goalkeeperii selecționatei # Golazo.ro
Ionuț Radu, 28 de ani, a fost singurul dintre portarii urmăriți de Mircea Lucescu de la începutul stagiunii care a jucat și nu a greșit la echipa de club. MVP la Celta în ultimele două etape
Rapid răspunde acuzațiilor făcute de fani Ce spune clubul despre confiscarea materialelor facțiunii Original # Golazo.ro
RAPID - HERMANNSTADT 1-2. Clubul din Giulești a reacționat, după incidentele dinaintea partidei în care au fost implicați membrii ai facțiunii „Original 1923”.
Cristina Negrilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre scenele regretabile de după Rapid - Hermannstadt 1-2, când Alex Dobre a fost înjurat de propriii fani, în Giulești.
Ia Lamine Yamal Balonul de Aur? Perla de la Barcelona are 20 de invitați la ceremonie: „E gata să organizeze o petrecere privată la Paris” # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani) se află printre favoriții la câștigarea Balonului de Aur.
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre principiile lui Mirel Rădoi și asemănările cu Hansi Flick.
Dinamo - Farul LIVE de la ora 21:00, în etapa #10 din Liga 1 » „Câinii” pot urca pe locul 2 în cazul unui succes # Golazo.ro
Dinamo și Farul se întâlnesc în ultimul meci din etapa #10 din Liga 1.
„Nu e o canalie!” Aurel Țicleanu, fostul coechipier al lui Ion Geolgău din vremea «Craiovei Maxima», analizează situația acestuia + Idila lui Geolgău cu Nadia Comăneci # Golazo.ro
GOLAZO.ro a luat legătura cu unul dintre oamenii care-l cunosc cel mai bine pe Geolgău, și anume Aurel Țicleanu, pentru a afla opinia celui din urmă despre cazul în care Ion e acuzat de hărțuire sexuală.
Cojocaru, prestație de coșmar în Polonia VIDEO. Fostul portar de la FCSB a greșit la 3 dintre cele 4 goluri primite # Golazo.ro
Valentin Cojocaru (29 de ani) a avut o prestație de coșmar în campionatul Poloniei.
Secretul expulzării Israelului Cine și de ce vrea dintr-odată ca Israel să fie exclus din fotbal. Legătura cu PSG și UEFA # Golazo.ro
Israel riscă suspendarea din competițiile europene ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu. Dar nu distrugerea Gaza și acuzația extrem de gravă ONU au mărit la maximum presiunea la UEFA împotriva autorităților de la Ierusalim
Balonul de Aur 2025 LIVE de la ora 21:00 » Ousmane Dembele și Lamine Yamal, marii favoriți la gala de la Paris # Golazo.ro
Balonul de Aur își va afla în această seară noul deținător într-o gală ce se va desfășura la Theatre du Chatelet, din Paris.
De ce va fi Dembele de Aur Avantajul față de ceilalți candidați. Semnele care arată că el va câștiga Balonul de Aur # Golazo.ro
Ousmane Dembele a cucerit patru trofee, mai ales Liga Campionilor, principalul său atu. Pe un post nou, vârf, a fost liderul celei mai bune echipe a Franței și a Europei. Cu cifre fantastice. Ce au spus Luis Enrique, Mbappe și Hansi Flick
Clubul Rapid, amendă uriaşă Jandarmeria a aplicat sancţiuni drastice, după partida cu Hermannstadt + 5 suporteri interziși pe stadion # Golazo.ro
RAPID - HERMANNSTADT 1-2. Jandarmeria a aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 51.300 de lei la partida de duminică seară.
Daună de peste 30 de milioane de € Superbet, principalul sponsor al Superligii, pierdere uriașă în doar câteva ore » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Lovitură grea primită de operatorul de jocuri de noroc Superbet.
