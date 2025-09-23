CCR discută miercuri sesizarea Înaltei Curţi în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor
Economica.net, 23 septembrie 2025 14:20
Curtea Constituţională a României dezbate, miercuri, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.
Acum 30 minute
14:30
Alertă în Marea Neagră – Conducerea MApN şi membrii Comisiei pentru apărare poartă discuţii despre situaţia de securitate din regiunea extinsă a Mării Negre # Economica.net
Conducerea Ministerului Apărării Naţionale (MApN) şi membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor au avut, luni, o întâlnire în care au discutat, printre altele, despre situaţia de securitate din regiunea extinsă a Mării Negre şi stadiul programelor de achiziţii militare şi priorităţile de înzestrare.
14:30
Economia mondială s-a dovedit mai rezilientă decât se anticipa în primul semestru din 2025, în special datorită evoluţiei pieţelor emergente, potrivit previziunilor actualizate ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), publicate marţi, transmit DPA şi Reuters.
14:30
Hellas Direct continuă investițiile sociale în România: Safe Roads project ajunge în București, al cincilea oraș din inițiativă # Economica.net
Compania de asigurări auto Hellas Direct, care a acumulat deja peste 1 milion de clienți, își extinde inițiativa de responsabilitate socială Safe Roads project în Capitală. După Brașov, Târgu Jiu, Oradea și Piatra Neamț, proiectul ajunge în București, printr-o intervenție asupra trecerii de pietoni din fața Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” din sectorul 3.
14:20
14:20
Ungaria nu are nicio intenție de a suspenda importurile de petrol rusesc, în ciuda presiunilor asupra întregii Uniuni Europene din partea președintelui american Donald Trump și a presiunilor specifice asupra Ungariei din partea UE, spun oficialii de la Budapesta.
14:20
Au fost înregistrate 4.460 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (Covid-19) în săptămâna 15 - 21 septembrie, în scădere cu 8% față de săptămâna precedentă, transmite Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP).
14:20
Depogaz a umplut 90% din depozitele de gaze, cerință minimă a UE, cu 41 de zile înainte de data-limită # Economica.net
Depogaz Ploiești, companie membră a Grupului Romgaz și principalul operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România, anunță atingerea cu succes, în avans de peste 41 de zile, a obiectivului de constituire a stocurilor de gaze pentru sezonul rece 2025–2026, potrivit unui comunicat de presă.
Acum o oră
13:50
Încă un record la cursul BNR şi la nivel mondial. Cele mai mari valori din istorie pentru aur, în România şi pe pieţele internaţionale (date oficiale, marţi, 23 septembrie 2025) # Economica.net
Curs BNR - Aurul atinge un nou record. Preţul gramului de aur a atins azi, marţi, 23 septembrie 2025, cea mai mare valoare din istorie, la referinţa Băncii Naţionale. Precedentul record a fost atins pe 22 septembrie 2025. Preţurile cotaţiilor futures şi cele spot au atins cele mai mari valori din istorie în cursul zilei de marţi, conform datelor citate de Reuters şi Bloomberg.
Acum 2 ore
13:30
Fostul preşedinte al ANPC, Cristian Popescu Piedone, a fost citat, marţi, să se prezinte la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.
13:20
Niciuna dintre culturile de orz de bere nu a fost profitabilă în acest an agricol. Pierderile sunt de până la 25%. Studiu # Economica.net
În prezent, cererea de materii prime agricole pentru bere precum hamei sau orz este de două ori mai mare decât cantitățile livrate de agricultorii români. Producțiile locale stagnează însă pentru că fermierii fac prea puțin profit sau deloc pentru a cultiva mai mult. Cea mai afectată este cultura orzului în contextul în care, în anul agricol 2024-2025, niciuna dintre culturile de orz de bere nu este profitabilă în România.
13:10
Cea mai puternică creştere din ultimele 16 luni pentru activitatea economică din zona euro, în septembrie # Economica.net
Activitatea economică în zona euro a înregistrat în septembrie cea mai puternică creştere din ultimele 16 luni, arată rezultatele unui sondaj S&P Global, publicat marţi, transmite Reuters.
13:10
Două noi benzi unice pentru autobuze în București. Care este rezultatul și unde urmează să mai fie amenajate # Economica.net
Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu a prezentat marți imagini cu două noi benzi unice pentru autobuze în București, deja folosite pentru transportul public.
Acum 4 ore
12:40
VIDEO Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Turcii de la Nurol – Makyol au ajuns la un stadiu de 81% pe lotul 3 Pietroasele – Buzău # Economica.net
Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a transmis marți imagini de pe șantierul lotului 3 (Pietroasele - Municipiul Buzău) al secțiunii de autostradă Ploiești - Buzău (A7).
12:40
Primii pași spre proiectul Iulius de 800 de milioane de euro la Constanța: peste 29 de milioane de euro în bioremedierea terenului VIDEO # Economica.net
Dezvoltatorul Iulius investește 29 de milioane de euro în cel mai amplu proces privat de bioremediere din Europa. Cele 38 de hectare contaminate din centrul Constanței vor fi transformate într-un proiect de regenerare urbană.
12:40
Euro nu poate înlocui dolarul ca monedă de rezervă globală, dar trebuie să-şi întărească rolul pe plan mondial, parţial pentru a proteja blocul în cazul unei pierderi masive de încredere în moneda SUA, a afirmat preşedintele Bundesbank, Joachim Nagel, transmite Reuters.
12:40
VIDEO Autostrada A1 Lugoj – Deva: UMB a depășit stadiul de 36% la secțiunea tunelurilor, unde se lucrează non-stop # Economica.net
Asocierea româno - bosniacă UMB - Euro Asfalt a ajuns la un stadiu fizic al lucrărilor de peste 36% pe secțiunea Margina - Holdea din Autostrada A1 Lugoj - Deva, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, care a transmis marți imagini de la construcția "tunelurilor pentru urși".
12:40
Belgia a anunţat luni, la New York, că recunoaşte oficial statul palestinian, alăturându-se astfel Franţei şi altor ţări care au făcut acest pas în ultimele zile, transmit AFP şi DPA.
11:10
Primul blindat 4×4 produs integral în România, realizat în colaborare între BlueSpace Technology și Uzina Automecanică Moreni, este tot mai aprope de finalizare. Compania a oferit mai multe detalii despre stadiul actual al proiectului, dar și care sunt pașii următori.
10:50
Ministerul Energiei dă din bugetul de stat 350 de milioane de lei pentru ca Electrocentrale Craiova să poată trece iarna # Economica.net
Electrocentrale Craiova, compania care cu un CET pe cărbune asigură energia termică pentru 40.000 de apartamente din Craiova și pentru fabrica de mașini Ford, urmează să primească 350 de milioane de lei de la stat ca să poată asigura livrarea în perioada de iarnă. Compania este într-o situație financiară catastrofală.
10:50
Grecia se pregăteşte de „chatarsis” – Economia gri e în scădere. Tranzacţiile online au crescut cu 8% # Economica.net
Tranzacţiile online au crescut cu 8% în Grecia, în timp ce numerarul utilizat în primele şapte luni din acest an a scăzut cu trei miliarde de euro, reducând şi mai mult economia gri, informează publicaţia Kathimerini.
Acum 6 ore
10:20
Topeşte şi toarnă – Criză pentru oţel şi aluminiu în UE. Industria reclamă costuri suplimentare din cauza taxelor suplimentare # Economica.net
Noile taxe vamale americane la oţel şi aluminiu, concepute pentru a determina originea oţelului şi aluminiului din produsele importate, creează costuri suplimentare, pe lângă taxele vamale de bază impuse de SUA, susţin reprezentanţii industriei UE, informează Euronews.
10:20
E oficial – Guvernul SUA a desemnat mişcarea Antifa drept „organizaţie teroristă internă” # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a desemnat luni mişcarea de extremă stânga Antifa drept 'organizaţie teroristă internă', transmit AFP, Reuters şi DPA.
10:20
Acord important între UE şi Indonezia – 80% din produsele indoneziene importate în Europa vor fi scutite de taxe vamale # Economica.net
Uniunea Europeană şi Indonezia au încheiat marţi un acord de liber schimb conform căruia 80% din produsele indoneziene importate în UE vor fi scutite de taxe vamale, iar exportatorii europeni vor economisi anual circa 600 de milioane de euro, transmite AFP.
10:20
Premierul spaniol Pedro Sanchez, critic fervent al ofensivei israeliene din Fâşia Gaza, a lansat luni un apel la aderarea cu drepturi depline a statului palestinian la ONU, unde palestinienii au statut de observator, notează AFP.
10:20
Valoarea muncii tale, acum în România: vorbitorii de limbi nordice ofertaţi cu salarii nete de la 6.500 de lei, şoferii internaţionali de TIR – 9.000 de lei net, AI Engineer – de la 15.000 de lei net lunar – Prohuman APT # Economica.net
Sudorii și operatorii CNC câștigă salarii cuprinse între 4.500 de lei şi 5.500 lei net pe lună, iar electricienii obțin frecvent salarii de 6.000 de lei – 8.000 de lei net pe lună, cu variații în funcţie de orașe și industrie, arată grilele de salarizare comunicate de firma de recrutare Prohuman APT, jucător de talie medie din piaţa de recrutare din ţara noastră.
09:10
Canada consideră „necesară” recunoaşterea statului palestinian fără să îşi facă „iluzii” (Carney) # Economica.net
Premierul canadian Mark Carney a afirmat luni că "nu îşi face nicio iluzie" cu privire la impactul concret pe care îl va avea recunoaşterea statului Palestina, dar a considerat-o "necesară" pentru a contracara un guvern israelian care se opune existenţei sale, notează AFP.
09:00
Trump spune că unele medicamente precum Tylenol, Paracetamol, Doliprane sau Dalfagan pot fi asociate cu un risc foarte crescut de autism # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a sfătuit insistent luni femeile însărcinate să nu ia paracetamol (Tylenol în SUA), spunând că acesta este "probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism", comentarii condamnate de specialiştii în această tulburare complexă cu un spectru foarte larg, notează AFP.
09:00
Aeroportul din capitala Danemarcei, Copenhaga, a fost închis luni după ce mai multe drone neidentificate au fost observate în spaţiul aerian din jurul acestuia, provocând devierea a aproximativ cincisprezece zboruri, au anunţat poliţia şi aeroportul, citate de AFP.
09:00
Moment de cotitură dificil în negocierile pentru programul nuclear al Iranului, anunţă AIEA # Economica.net
Discuţiile cu Iranul privind programul său nuclear se află într-un "punct de cotitură destul de dificil", a recunoscut luni şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), declarând în marja Adunării Generale a ONU, că o soluţie diplomatică este încă posibilă, notează AFP.
09:00
Macron: Franţa recunoaşte „statul Palestina”, „pentru pacea” între israelieni şi palestinieni # Economica.net
"Franţa recunoaşte astăzi statul Palestina", "pentru pacea între poporul israelian şi poporul palestinian", a declarat luni solemn preşedintele francez Emmanuel Macron la tribuna Naţiunilor Unite, scrie AFP.
09:00
Alin Meteșan, InAfaceri.ro: Sunt companii care au câștigat proiecte pe fonduri europene și nu le implementează din cauza cash flow-ului # Economica.net
„Toată lumea prioritizează cash flow-ul în această perioadă și amână foarte mult plățile. Avem proiecte câștigate pentru clienți și neimplementate exact din această cauză. Am trei proiecte din care eu pierd peste 550.000 de euro comision de succes pentru că nu se mai implementează din cauza cash flow-ului”, a declarat Alin Meteșan pentru Termene Business Hub.
09:00
În sfârșit, carburanții s-au ieftinit. Cât costă benzina și motorina azi, 23 septembrie # Economica.net
Benzina și motorina s-au ieftinit azi, pentru prima dată în această lună în care prețurile au crescut în patru rânduri.
Acum 24 ore
23:10
Hidroelectrica scoate din nou la licitație retehnologizarea hidrocentralei Râul Mare-Retezat. Una dintre cele mai mari din România, dar care a avut mereu probleme # Economica.net
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică, a lansat din nou în sistemul electronic de achiziții publice licitația pentru retehnologizarea centralei Râul Mare – Retezat, una dintre cele mai importante din România.
22:30
Tabel. Important pentru toți șoferii. Cine mai vinde acum RCA sub 1.000 de lei. Ce firme și pentru ce categorii au crescut prețurile RCA după ridicarea plafonării – Date în premieră # Economica.net
Șase din cele nouă societăți care emit RCA pe piața din România, reprezentând peste 90% din toate contractele vândute, au crescut prețurile după ridicarea plafonării, la 1 iulie anul acesta, iar una singură se mai menține cu prima medie semnificativ sub pragul de 1.000 de lei. Per ansamblu, majorările de preț sunt relativ limitate, însă sunt și societăți cu un număr mare de clienți care au urcat tarifele cu un procent semnificativ.
22:20
Dragoș Pîslaru: Circa 17.000 de proiecte finanțate prin PNRR vor fi puse într-o bază de date indexabilă și monitorizată printr-un sistem semafor # Economica.net
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) va introduce o raportare de tip date deschise, cu toate proiectele din PNRR, respectiv 17.000, care vor fi puse într-o bază de date indexabilă după localizare, tipul de beneficiar sau tipul de intervenţie, a anunţat luni, ministrul de resort, Dragoş Pîslaru, la un eveniment de specialitate.
22:20
Gaze: Blocul Han Asparuh din Marea Neagră bulgărească ar putea avea același impact ca Neptun Deep – Christina Verchere, CEO OMV Petrom # Economica.net
Perimetrul Han Asparuh din Bulgaria, operat de OMV Petrom, ar putea avea același impact pentru Bulgaria și țările vecine la fel ca blocul Neptun Deep din România, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, într-un interviu pentru publicația de specialitate Upstream.
22:20
Prețul de producător al ouălor se apropie din nou de pragul de 2 euro kilogramul, în România. Care este trendul în Europa # Economica.net
Prețul mediu al ouălor la poarta stațiilor de ambalare din Europa a început din nou să crească după o perioadă în care se stabilizase la aproximativ 250 de euro suta de kilograme. Și în România trendul este ascendent, apropiindu-se de pragul de 200 de euro suta de kilograme.
22:20
Prima scădere în trei ani pe piața de telefoane second-hand. 100 de milioane de smartphone-uri stau în sertarele europenilor # Economica.net
Piața globală a smartphone-urilor second-hand a înregistrat o scădere de 2% în primul trimestru al anului 2025, prima contracție anuală în mai mult de trei ani, potrivit CCS Insight. Au fost vândute doar 27,1 milioane de telefoane.
22:20
Românii de la Prime Batteries au început un business nou: închiriază baterii pentru firme # Economica.net
Prime Batteries Tehnologies, companie românească ce produce baterii într-una dintre cele mai mari fabrici din Europa de Est, aflată în proces de extindere, a început să închirieze baterii clienților comerciali, a declarat Vicențiu Ciobanu, CEO al companiei, la o conferință organizată de Govnet.
21:50
Tranzacție pe piața de soliții IT destinate HoReCa. Compania românească Bit Soft a fost cumpărată de canadienii de la Volaris # Economica.net
Bit Soft, un furnizor de top de soluții integrate pentru industria ospitalității în România, Ungaria, Franța și Bulgaria, s-a alăturat Grupului Volaris pentru a-și sprijini ambițiile de creștere pe termen lung, informează cele două companii prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
21:40
Premierul scoțian John Swinney salută decizia Londrei de a recunoaște Palestina, dar spune că nu e de ajuns. El cere sancțiuni pentru membrii Guvernului israelian și retragerea din acordul de liber schimb # Economica.net
Premierul scoţian John Swinney a salutat luni decizia Regatului Unit de a recunoaşte oficial statul Palestina şi a îndemnat guvernul britanic să facă următorul pas, relatează DPA, transmite Agerpres.
21:40
Viktor Orban consideră că intrarea Ucrainei în UE va duce la falimentarea Ungariei și a întregii Europe. Premierul maghiar susține că nu vrea ca țara sa să fie implicată în război # Economica.net
Ungaria nu doreşte intrarea Uniunii Europene în război, aşadar nu susţine aderarea Ucrainei la UE, care ar falimenta Ungaria şi toată Europa, a afirmat luni premierul ungar Viktor Orban, într-un discurs la deschiderea sesiunii de toamnă a parlamentului de la Budapesta, potrivit agenţiei MTI, transmite Agerpres.
21:40
Căile ferate din Ucraina vor crește tarifele pentru transportul de marfă, pentru a-și putea plăti datoriile # Economica.net
Ukrzaliznytsia, compania naţională de căi ferate din Ucraina, a pregătit un plan de redresare care include creşterea tarifelor de transport de marfă, pentru a-şi controla datoria în contextul intensificării atacurilor ruseşti şi al scăderii livrărilor de marfă, a declarat directorul general Oleksandr Pertsovskyi, într-un interviu pentru Reuters, transmite Agerpres.
21:40
Producătorul de inputuri organice Norofert raportează un profit în creștere cu 68% pentru primele șase luni din 2025 # Economica.net
Producătorul de inputuri organize Norofert a înregistrat în primul semestru al anului 2025 o cifră de afaceri de 19 milioane de lei, în ușoară scădere față de anul trecut, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
21:40
Producătorul de semiconductori Nvidia intenţionează să investească până la 100 de miliarde de dolari în start-up-ul de inteligenţă artificială OpenAI, în cadrul unui nou acord, au anunţat luni cele două companii într-un comunicat comun de presă, transmite Reuters, relatează Agerpres.
21:40
SUA promit să apere „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, în contextul incursiunilor avioanelor rusești în spațiul aerian al Estoniei # Economica.net
Statele Unite s-au angajat luni să apere "fiecare centimetru din teritoriul NATO", în timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU convocată de Estonia, după ce aeronave ruseşti au intrat în spaţiul aerian al acestei ţări, al treilea incident în zece zile care vizează vecini ai Rusiei, relatează AFP, transmite Agerpres.
21:40
Societatea Metrorex va trebui să părăsească sediul central din Palatul CFR pe care îl ocupă încă de la înființarea metroului bucureștean. Somația vine după ce ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, le-a cerut angajaților de la etajul 9 să renunțe la sporul de metrou, scrie Club Feroviar.
18:40
Compania Municipală Parking București a inaugurat 189 de parcaje noi în prima jumătate din 2025 # Economica.net
Compania Municipală Parking București S.A. anunță că a încheiat primul semestru (S1) al anului 2025 cu rezultate financiare și operaționale solide, confirmând importanța investițiilor în infrastructura de parcare a Capitalei. În S1 2025, Compania Municipală Parking București (CMPB) a inaugurat 189 de parcaje, cu o investiție de 6.346.829 de lei. Încasările din plata parcărilor au crescut cu 20,05%, totalizând 50,4 milioane de lei (50.440.754 de lei). Compania a înregistrat un profit de 28,3 milioane de lei (28.374.188 de lei), în creștere cu 14,03% față de prima jumătate din 2024.
18:40
Compania românească Safetech Innovations participă în calitate de subcontractant la furnizare a de servicii de securitate cibernetică FREIA pentru Uniunea Europeană # Economica.net
Safetech Innovations (BVB: SAFE) anunță participarea, în calitate de subcontractant, într-un consorțiu internațional care va fi implicat în contractul-cadru FREIA al Comisiei Europene, prin Direcția Generală pentru Servicii Digitale (DG DIGIT).
18:40
Sergiu Neguţ, cofondator FintechOS,și antreprenoarea Raluca Neagu lansează platforma basetolearn. „Vrem să avem peste 50 de cursuri disponibile şi 1.500 de participanţi înscrişi” # Economica.net
Sergiu Neguț, antreprenor în serie și inovator în zona de startup-uri, cofondator FintechOS, alături de antreprenoarea Raluca Neagu și în parteneriat educațional cu Bucharest International School of Management, lansează oficial basetolearn – un ecosistem românesc de e-learning pentru dezvoltarea profesională.
