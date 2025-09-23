CCR discută miercuri sesizarea Înaltei Curţi în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor

22:30

Șase din cele nouă societăți care emit RCA pe piața din România, reprezentând peste 90% din toate contractele vândute, au crescut prețurile după ridicarea plafonării, la 1 iulie anul acesta, iar una singură se mai menține cu prima medie semnificativ sub pragul de 1.000 de lei. Per ansamblu, majorările de preț sunt relativ limitate, însă sunt și societăți cu un număr mare de clienți care au urcat tarifele cu un procent semnificativ.