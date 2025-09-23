Isărescu, despre introducerea unui euro digital: Nu înlocuieşte numerarul în euro […] pensionarii nu vor, nu preferă digitalul / Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină ruşii, ne blochează plăţile în trei zile

12:20

*“Vrem să rebalansăm portofoliul Fondului Proprietatea și să oferim acționarilor ceva la care ei nu au acces astăzi, […] The post Andrei Cionca, ROCA FP: Bursa trebuie să facă un efort susținut de a atrage mai multe listări, iar emitenții trebuie să se promoveze mai mult, să fie mai vandabili, ca să atragă mai mulți investitori – video appeared first on Financial Intelligence.