Platforma PRIME, pe care mulți români și-au făcut conturi, acuzată că își păcălește clienții. Mega-procesul a început luni, 22 septembrie
Gândul, 23 septembrie 2025 14:20
Un proces federal care a început luni, 22 septembrie, va stabili dacă gigantul american din domeniul comerțului online cu amănuntul și-a păcălit clienții să se înscrie la serviciul său de streaming video, Prime. În același timp, sunt acuze că Prime îngreunează anularea abonamentelor după ce clienții se înscriu pe platformă, relatează AP. Peste 200 de […]
Descinderi în forță ale DIICOT, într-un dosar de trafic DROGURI de mare risc, în Arad. 64 de percheziții și peste 20 de persoane implicate # Gândul
Procurorii DIICOT și oolițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad au descins, marți 23 septembrie, la peste 60 de locații din județul Arad, într-un dosar privind traficul de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, în formă continuată. În urma cercetărilor a reieșit că peste 20 de persoane au vândut, depozitat sau […]
Discuții cruciale pentru economia ARGENTINEI, între Javier Milei și Donald Trump. „Toate opțiunile” sunt pe masă # Gândul
Președintele Argentinei Javier Milei urmează să discute marți cu omologul american Donald Trump, cu privire la o formă de ajutor financiar oferit lui Milei, aliatul ideologic al lui Trump, după zile de turbulențe pe piața financiară din Argentina. Secretarul Trezoreriei SUA Scott Bessent a declarat luni că „toate opțiunile” sunt pe masă pentru a-l sprijini […]
Trei bărbați, un cetățean albanez de 44 de ani și doi români de 43 și 44 de ani, au fost reținuți de procurorii DIICOT Iași pentru trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022 – septembrie 2025, cei trei ar fi deținut și vândut cocaină în municipiul Iași. Cetățeanul albanez ar fi […]
Andreea Antonescu, în vârstă de 42 de ani, a luat o decizie importantă pentru binele celor două fetițe ale sale. ”Sunt capabilă să plătesc orice preț”, a spus artista. Andreea Antonescu a cunoscut succesul alături de Andreea Bălan, în trupa Andre. De altfel, cele două au făcut echipă și în show-ul ”America Express”. În […]
Alexandru Rogobete îl CONTRAZICE pe Trump, cu juma’ de gură, cu privire la interzicerea Paracetamolului: „Este nevoie de studii ştiinţifice” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat la declarațiile președintelui american Donald Trump despre posibilitatea existenței unei legături între administrarea paracetamolului la femeile însărcinate și riscul dezvoltării autismului la făt. Ministrul a precizat că așteaptă punctul de vedere avizat al Agenției Naționale a Medicamentului înainte de a se exprima pe acest subiect. „Am văzut declaraţia domnului […]
ONU acuză AUTORITĂȚILE ruse de aplicarea actelor de tortură asupra deținuților ucraineni/ Volker Turk cere respectarea dreptului umanitar # Gândul
Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a publicat, marți, un raport conform căruia autoritățile ruse au supus deținuții civili din teritoriile ucrainene ocupate la tortură, într-un mod „sistematic”. Anchetatorii ONU au intervievat 216 civili eliberați din iunie 2023. Dintre aceștia, 92% au oferit detalii despre „tortură” sau alte acte de violență în […]
Rusia acuză Europa că „se pregătește să ocupe Moldova” / Guvernul de la Chișinău răspunde: „Reacție isterică la mesajul președintei Maia Sandu” # Gândul
Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse acuză Uniunea Europeană, citând doar „informații primite de SVR” și fără a prezenta nicio dovadă, că se pregătește „să ocupe” Republica Moldova. Reacția SVR vine cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din Moldova, pe care Kremlinul a încercat să le influențeze în detrimentul forțelor pro-occidentale. Serviciul rusesc […]
USR vrea TVA mai mic la prezervative. Deputații cer un preț la raft care să nu depășească 5% # Gândul
USR propune prezervative mai ieftine pentru români, motivând cu faptul că, proiectul care ar aduce completări art. 291 din Legea 227/2015, are drept scop prevenția sarcinilor nedorite și a BTS(boli cu transmitere sexuală). Mai mulți deputați USR semnează un proiect de lege prin care cer Camerei Deputaților să voteze un TVA de 5% la profilacticele […]
Aripa suveranistă din USR îndeamnă moldovenii să voteze pentru „un viitor european, cu șanse și prosperitate”” # Gândul
USR îndeamnă la vot, în Republica Moldova, cu ajutorul unor mesaje electorale aproape suveraniste. Pâinea caldă și Ivan sunt folosiți de USR pentru a-i aduce pe moldoveni la secțiile de votare, duminică, în favoarea partidului cu deschidere spre Uniunea Europeană. Aripa suveranistă din partidul progresist al USR a conceput un afiș electoral prin care frații […]
Procurorii din cadrul PÎCCJ cer RIDICAREA imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, din cauza dosarului în care e vizată de 11 acuzații grave # Gândul
În urma acuzațiilor grave aduse la adresa europarlamentarei Diana Șoșoacă, procurorul din cadrul Parchetului de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a solicitat ridicarea imunității acesteia, se arată într-un comunicat de presă. PÎCCJ a transmis că Diana Șoșoacă este în continuare urmărită penal pentru o serie de infracțiuni grave, precum lipsire de […]
Țara din Europa care suspendă cumpărarea de armament american. Motivele tensiunii cu Washingtonul # Gândul
Pentru prima dată în istorie, o țară europeană suspendă contractele de furnizare pe armament cu Statele Unite, din cauza întârzierilor survenite la livrearea comenzilor. Potrivit Blick, tensiunile s-au amplificat și pe fondul tarifelor suplimentare americane, care au majorat prețul produselor achiziționate. În urmă cu trei ani, Elveția comanda cinci sisteme Patriot, a căror valoare se ridica […]
Afacerist bistrițean cu contracte publice URIAȘE, surprins cu Rolls-Royce și ceas de lux în valoare de sute de mii de euro # Gândul
Claudiu Petruț, un om de afaceri din Bistrița cunoscut pentru contractele numeroase cu bani publici în Cluj și alte județe din Ardeal, a fost filmat recent în București conducând un Rolls-Royce Spectre evaluat la 900.000 de euro și purtând un ceas Richard Mille de 325.000 de euro, potrivit clujust. @tabloidvip Claudiu Pătruț – abonatul la […]
FOTO / Maria Constantin dă detalii din culisele show-ului ”Vocea României”. ”Toți cei care au participat ȘTIU foarte bine” # Gândul
Maria Constantin, în vârstă de 38 de ani, a dat detalii din culisele show-ului ”Vocea României”, la care a fost concurentă în urmă cu câțiva ani. În urmă cu câțiva ani, Maria Constantin a fost concurentă la emisiunea ”Vocea României”, difuzată de postul de televiziune Pro TV. Invitată recent la podcastul realizat de Adrian Enache, […]
Oana Țoiu se ia de piept cu Rusia, în discursul prezentat în fața membrilor Consiliului de Securitate al ONU: „Este consternant” # Gândul
Aflată în vizită oficială în SUA, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a făcut o oprire și la ONU, acolo unde a prezentat o un discurs pe care l-a citit în fața membrilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, reuniți în ședință de urgență. Cei din sală au reacționat pe măsură. Oana Țoiu atacă direct […]
Cât a ajuns chiria pentru un apartament cu 2 camere în CLUJ/Ce arată datele celui mai recent studiu de piață # Gândul
Piața imobiliară din România atinge noi niveluri record ale prețurilor practicate. Și, așa cum ne-a obișnuit de câțiva ani, Cluj-Napoca este pe locurile fruntașe la tarifele pentru închirierea locuințelor. Un apartament cu 2 camere are un preț prohibitiv pentru mulți români, dar cu toate acestea nivelul chiriilor rămâne ridicat. Cu cât se închiriază un apartament […]
Valentin Stan: Dominic Fritz este ilegal într-un partid în acest moment. Poate să se înscrie în USR doar cu hotărâre judecătorească # Gândul
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 22 septembrie 2025, Valentin Stan explică conflictul dintre Comisia Europeană și unele țări din UE. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan explică conflictul dintre Comisia Europeană și unele țări din UE, precum Cehia și Polonia, legat de drepturile cetățenilor europeni fără cetățenia țării de reședință. […]
AVERTISMENTUL lui Alexandru Chirilă, la Pastila Financiară: „Titlurile de stat sunt singurul instrument cu potențial de randament real” # Gândul
Alexandru Chirilă, expert financiar, a explicat în cadrul emsiunii „Pastila Financiară„, difuzată în exclusivitate de Mediafax, a vorbit despre titlurile de stat, despre care a precizat că „sunt singurul instrument cu potențial de randament real”. În dialog cu Alexandru Chrilă, jurnalistul Adrian Artene a prezentat ipoteza unei investiții de 10.000 lei pentru 3 ani la […]
Roberto Viola, șeful Direcției Generale pentru Rețele de Comunicații, Conținut și Tehnologie din cadrul Comisiei Europene a trimis o scrisoare oficială autorităților române. El cere detalii despre măsurile Guvernului Bolojan privind salariile angajaților de la ANCOM. Recent, premierul Ilie Bolojan a anunțat că va reduce indemnizațiile șefilor ANCOM. Această instituție se autofinanțează, deci măsura nu […]
INVESTIȚIE marca Bolojan în 2023: 200.000 de euro de la CJ Bihor, plus Primăria Oradea, pentru un parc și un havuz în comuna Băcioi, Republica Moldova # Gândul
200.000 de euro de la CJ Bihor, plus primăria Oradea, pentru un parc și un havuz în comuna Băcioi, Republica Moldova. Este o investiție marca Bolojan în anul 2023, atunci când premierul de astăzi al României nu se temea de „apocalipsa” austerității pe care o clamează în timpul mandatului de la Palatul Victoria. La evenimentul […]
MACRON se confruntă cu critici aspre din partea foștilor săi aliați/ „Nu-și dorește un prim-ministru care ocupă mult spațiu” # Gândul
Președintele Franței, Emmanuel Macron, se confruntă cu critici tot mai aspre din partea foștilor prim-miniștri, care denunță schimbările frecvente făcute de liderul francez și dorința acestuia de a deține controlul deplin în stat. Foștii premieri s-au distanțat de politicile lui Macron, a cărui popularitate a scăzut semnificativ, conform sondajului de opinie Ifop-JDD. Gabriel Attal și-a […]
Lucrările avansează în ritm susținut pe lotul 3 al sectorului de autostradă Ploieşti-Buzău (A7) # Gândul
Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a precizat că, pe cei 13,9 km din lotul 3 al sectorului de autostradă Ploieşti-Buzău (A7), stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 81%. Circulaţia pe lotul 3 al sectorului de autostradă Ploieşti-Buzău (A7) trebuie să fie deschisă până în noiembrie 2025, conform contractului. „Pe cei 13,9 km ai […]
Cum va fi vremea în țară până pe 20 octombrie/Prognoza ANM care dă peste cap planurile românilor # Gândul
Meteorologii ANM au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Pentru cei care și-au făcut planuri în perioada următoare, veștile nu sunt tocmai cele așteptate. Astfel, între 29 septembrie și 6 octombrie, temperaturile vor scădea sub normalul perioadei la nivel național. Cel mai frig va fi în regiunile estice din țară, arată ANM. Vremea în săptămâna […]
George Simion acuză guvernarea de la Chișinău că vrea să-l elimine pe Vasile COSTIUC din cursa electorală # Gândul
Surse politice de la Chișinău susțin că Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, va fi exclus din competiția electorală chiar astăzi, la ora 15:00. Decizia vine pe fondul creșterii în sondaje a formațiunii, care ar fi depășit pragul electoral și amenința monopolul PAS în viitorul Parlament. Ședința Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău va […]
Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit cu ce rețetă a reușit să-l cucerească pe Smiley, în vârstă de 42 de ani. Gina Pistol a devenit mămică pentru prima oară în luna martie a anului 2021. Smiley a fost cel care a dat vestea venirii pe lume a fetiței lor, care […]
Moșteanu, prins cu MINCIUNA. Drona “rusească” nu putea fi doborâtă. Nimeni nu putea da comanda. De aceea a convocat Nicușor Dan CSAT # Gândul
Pătrunderea dronei rusești în spațiul aerian al României a redeschis „Cutia Pandorei” în ceea ce privește doborârea dronelor neautorizate. Incidentul a stârnit multe controverse și semne de întrebare despre cine are dreptul final de a ordona doborârea dronei. Reamintim că drona rusească nu a fost doborâtă de avioanele F16, deși Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a […]
Culmea iresponsabilității! Jurnalistul Lucian Mîndruță cere sfaturi de slăbit pe Facebook. Comentariile sunt pline de tratamente și medicamente interzise în România. Soția lui Mîndruță e medic # Gândul
„Nu mai luați sfaturi medicale de pe Facebook!” Acest refren a fost rostit obsesiv ani de zile în perioada pandemiei de jurnalistul Lucian Mândruță, care a ajuns acum să ceară sfaturi de slăbit „bazat pe injecții” chiar de pe Facebook. Cum a ajuns un mega-influencer să deschidă un asemenea subiect controversat? Secțiunea de comentarii este […]
Diana Șoșoacă, chemată la Parchet ca SUSPECT într-un dosar cu 11 acuzații. Procurorii spun că, dacă nu va merge, poate fi adusă cu mandat # Gândul
Diana Șoșoacă trebuie să se prezinte marți la Parchetul General, unde este chemată ca suspect într-un dosar în care este acuzată de 11 fapte diferite. Printre acuzații se numără că i-ar fi ținut închiși în birou pe niște jurnaliști italieni, că a promovat simboluri și idei leginoare și chiar că a minimalizat Holocaustul. Procurorii i-au […]
Kim Jong-Un și Xi Jinping relansează relațiile dintre COREEA DE NORD și CHINA/ Cele două state promovează dezvoltarea cooperării strategice # Gândul
Președintele nord-coreean, Kim Jong-Un, l-a asigurat pe omologul său chinez, Xi Jinping, că Phenianul va consolida în continuare relațiile cu Beijingul, garantând că va susține mai activ legăturile dintre cele două state. „Este poziția fermă a Partidului Muncitorilor din Coreea și a Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC) de a consolida și dezvolta în continuare […]
Specie rară, descoperită în Marea Neagră. Se înmulțește rapid și are un PREȚ de 100 de dolari pe piața din Statele Unite # Gândul
Ecosistemul Mării Negre trece prin schimbări accelerate, iar cercetătorii atrag atenția unui fapt interesant. Se pare că, în timp ce populația de scrumbie de Dunăre scade vizibil, o altă specie invazivă se înmulțește rapid. Biologii de la Institutul de Cercetări Marine din Constanța explică faptul că, din cauza temperaturilor scăzute din timpul migrației și a […]
Autoritățile elene au arestat luni, 22 septembrie, doi români sub acuzația de spionaj, după ce au fost surprinși în timp ce fotografiau cu telefonul dintr-o barca, baza navală Salamis, cea mai mare a Marinei Elene. Autoritățile portuare din Grecia au fost sesizate cu privire la o ambarcațiune turistică sub pavilion grecesc, cu doi pasageri străini, […]
Nicușor Dan i-a chemat pe liderii coaliției la Cotroceni să le transmită că, în cazul în care decizia de mâine de la CCR va fi defavorabilă reformei legii magistraților, Bolojan să NU demisioneze # Gândul
În încercarea de a atenua tensiunile din coaliție, Nicușor Dan i-a convocat azi pe liderii din coaliția de guvernământ la Cotroceni. Surse apropiate de președinție au declarat pentru Gândul că îngrijorarea lui Nicușor Dan vizează anunțul premierului Ilie Bolojan de acum câteva săptămâni că va demisiona dacă legea magistraților pică la CCR. Acesta le-a spus […]
Mai mulți primari PSD îi trimit un memoriu Dianei Buzoianu. Edilii, nemulțumiți de „modul în care se încearcă extinderea zonelor de arii protejate” # Gândul
Primarii PSD din Bistrița Năsăud au redactat un memoriu pe care urmează să îl trimită Dianei Buzoianu, ministrul Mediului, au precizat surse politice pentru Gândul. În memoriul consultat de Gândul, primarii își exprimă nemulțumirea „față de modul în care se încearcă extinderea zonelor incluse în categoria de «arii protejate», fără respectarea procedurilor de lucru și […]
Alexandru Chirilă a explicat conceptul de randament fără risc: „Una dintre cele mai BUNE alternative pe care cetățeanul român le are astăzi” # Gândul
În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a explicat cum funcționează conceptul de „randament fără risc” în investiții și ce opțiuni au românii în actualul context economic. Urmăriți aici emisiunea integrală Chirilă a arătat că, la nivel internațional, reperul pentru un astfel de randament este dat de obligațiunile de stat americane pe […]
Imagini incredibile cu Emmanuel Macron. Președintele Franței, blocat în trafic la New York de coloana oficială a președintelui Trump. Polițiștii nu l-au recunoscut și l-au oprit pe troturar # Gândul
După discursul rostit la Adunarea Națiunilor Unite (ONU), președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a văzut blocat de coloana oficială a omologului american, Donald Trump. Mergând la pas spre ambasada Franței, după ce a pledat pentru cauza palestiniană, președintele Emmanuel Macron s-a lovit de un blocaj rutier la o intersecție din New York. Mai mult, polițiștii nu […]
Exercițiu INTERNAȚIONAL de securitate în Dâmbovița cu 500 de militari din 15 țări. Jandarmeria: „Apel la populație să nu intre în panică” # Gândul
Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița a anunțat că în perioada 21–26 septembrie 2025, la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri se desfășoară exercițiul „Carpathian Blue Shield” în cadrul căruia vor participa peste 500 de militari români și străini. Exercițiul „Carpathian Blue Shield” include simulări tactice și scenarii specifice intervențiilor în situații de criză, […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan evidențiază o confuzie majoră într-o declarație a președintelui Nicușor Dan. Este vorba despre două instituții-cheie ale Uniunii Europene, Consiliul European și Consiliul ECOFIN, sugerând că această confuzie ar putea avea implicații majore asupra percepției publice privind modul în care se iau deciziile la nivel […]
România își cumpără securitatea datelor la atacurile hibride. 55 de milioane de lei costă un astfel de sistem „eDIAS” # Gândul
55 de milioane de lei vor fi investiți de Ministerul Apărării pentru cumpărarea unui sistem care să-i securizeze datele în fața atacurilor hibride din Rusia. „eDIAS” va fi achiziționat prin licitație și are drept scop securizarea tranzacțiilor și comunicațiilor online, în contextul intensificării atacurilor cibernetice rusești în regiune. Anunțul de achiziție a sistemului de protecție […]
Alertă aeriană în mai multe state europene. DRONE, observate în spațiul aerian. Aeroporturile au fost închise: „Poliția a lansat o anchetă” # Gândul
Aeroportul din Copenhaga și cel din Oslo au fost redeschise marți, 23 septembrie, după ce două sau trei drone au survolat spațiul aerian, timp de câteva ore, transmite Reuters. Aeroportul din Copenhaga, unul dintre cele aglomerate din nordul Europei, a fost nevoit să întrerupă activitatea vreme de aproape patru ore, după ce mai multe drone […]
În cea mai recentă analiză, publicată marți, 23 septembrie, Ion Cristoiu a comentat discursul susținut de președintele Franței, Emmanuel Macron, la Adunarea Generală a ONU de la New York, acolo unde liderul de la Elysee a anunțat recunoașterea statului palestinian. Cristoiu consideră că gestul lui Macron nu este altceva decât un act de imagine, pe […]
Fost ministru al Apărării de la Chișinău, DISCUȚIE cu Nicușor Dan: Președintele României este foarte bine informat despre situația din Moldova # Gândul
„Președintele României este foarte bine informat despre situația din Republica Moldova și conștientizează pe deplin pericolul de securitate care pândește regiunea noastră, dacă la putere vor ajunge partidele pro-Kremlin”, spune fostul ministru al Apărării de la Chișinău, Anatol Șalaru, care anunță că a avut, luni, o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan. Marți, presa din […]
Din 2026, primarul Sectorului 5-Vlad Popescu Piedone are planuri mari cu zona Panduri. Acesta a anunțat, prin intermediul unui interviu acordat influencerului Marian Ceaușescu, că va începe reamenajarea completă a locului. Pe lângă acest proiect, tot din 2026, primăria de sector va realiza și cel mai lung parc din București, așa cum l-a descris primarul […]
Marco Leu continuă să ducă mai departe numele legendar al tatălui său și a bifat încă o etapă importantă în drumul său spre visul de a deveni campion în automobilismul sportiv românesc, concurând cu succes la Râșnov Brașov Challenge, penultima etapă a sezonului de viteză în coastă. Pentru Leu a fost a doua apariție oficială […]
România primește din partea NATO sistemul de supraveghere aeriană MEROPS, dezvoltat de Turcia/Cine îi va instrui pe militari să opereze aparatura # Gândul
În urma incursiunilor dronelor rusești în spațiul aerian al statelor de pe Flancul Estic, România și Polonia vor primi un sistem modern de detectare a dronelor, produs în Turcia. MEROPS este menit să întărească apărarea aeriană a țării noastre în fața amenințărilor lansate de Moscova. Site-ul Euractiv scrie că un dispozitiv similar va fi instalat […]
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 22 septembrie 2025, Valentin Stan vorbește despre un rechizitoriu prin care se încearcă încarcerarea lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan critică dur rechizitoriul întocmit pentru Călin Georgescu, evidențiind că acest document este folosit ca un instrument incorect și abuziv pentru a-l băga la pușcărie […]
SUA, Japonia și Coreea de Sud se opun programului NUCLEAR nord-coreean/ Cele trei state sunt deschise la negocieri cu Phenianul # Gândul
Statele Unite, Japonia și Coreea de Sud și-au reafirmat „angajamentul ferm” față de „denuclearizarea completă” a Coreei de Nord, în urma declarațiilor președintelui Kim Jong-Un cu privire la reluarea discuțiilor cu omologul său american, Donald Trump. Ministrul japonez de Externe, Takeshi Iwaya, omologul său sud-coreean, Cho Hyun, și secretarul american de Stat, Marco Rubio, s-au […]
Scandal în Coaliție. PSD vrea să răstoarne măsurile din EDUCAȚIE ale „Legii Bolojan”. Bursele ar putea reveni și profesorii să fie plătiți ca înainte # Gândul
Se încing spiritele în Coaliția de guvernare. Deputații PSD, Adrian Solomon și Mihai Ghigiu, au trecut, luni seară, prin Comisia de muncă din Camera Deputaților, amendamente care răstoarnă două dintre măsurile emblematice din educație ale „Legii Bolojan”. Bursele de excelență pentru olimpici ar putea reveni. Cele tăiate în vară, prin legea care a dus la […]
Petrolul și-a găsit antrenor, după demiterea lui Ciobotariu! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp # Gândul
Eugen Neagoe, ultima dată la Gloria Buzău, este noul antrenor al echipei de fotbal Petrolul Ploiești care activează în Superliga. După eșecul cu Dinamo, scor 0-3, Liviu Ciobotariu a fost demis și interimatul a fost asigurat de Bebe Bărbulescu. Petrolul și-a găsit antrenor, după demiterea lui Ciobotariu! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin […]
