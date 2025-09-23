Parchetul General cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea Dianei Şoşoacă, acuzată de 11 infracțiuni
PSNews.ro, 23 septembrie 2025 14:20
Parchetul General a cerut marți, 23 septembrie, Parlamentului European ridicarea imunității pentru Diana Șoșoacă. Fosta senatoare este acuzată de mai multe infracțiuni, între care lipsire de libertate, propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe. „Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație […] Articolul Parchetul General cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea Dianei Şoşoacă, acuzată de 11 infracțiuni apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
14:50
CCR discută miercuri sesizarea Înaltei Curţi în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor # PSNews.ro
Curtea Constituţională a României dezbate, miercuri, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. La începutul lunii septembrie, Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie au decis sesizarea Curţii Constituţionale a României în legătură cu legea […] Articolul CCR discută miercuri sesizarea Înaltei Curţi în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor apare prima dată în PS News.
Acum 10 minute
14:40
Prețul mediu al ouălor în Europa a început din nou să crească. Și în România trendul este ascendent # PSNews.ro
Prețul mediu al ouălor la poarta stațiilor de ambalare din Europa a început din nou să crească după o perioadă în care se stabilizase la aproximativ 250 de euro suta de kilograme. Și în România trendul este ascendent, apropiindu-se de pragul de 200 de euro suta de kilograme. Ouăle au început să se scumpească din […] Articolul Prețul mediu al ouălor în Europa a început din nou să crească. Și în România trendul este ascendent apare prima dată în PS News.
14:40
Anunțul ministrului Sănătății după afirmațiile lui Trump legate de efectele paracetamolului # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacţionat marţi, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat că există o legătură între autism şi consumul de paracetamol în sarcină, el precizând că a solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului un punct de vedere avizat, cu studiile recente în vigoare. „Am văzut declaraţia domnului preşedinte, sigur că nu mă […] Articolul Anunțul ministrului Sănătății după afirmațiile lui Trump legate de efectele paracetamolului apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
14:30
Isărescu: Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină ruşii, ne blochează plăţile în 3 zile # PSNews.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a vorbit, marţi, despre procesul de introducere a unui euro digital şi spune că aceasta nu ar înlocui numerarul în euro. Vorbind de încercările Suediei şi ale Noii Zeelande, state care au dorit să treacă la digitalizare totală, Isărescu a spus că acestea s-au lovit de două […] Articolul Isărescu: Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină ruşii, ne blochează plăţile în 3 zile apare prima dată în PS News.
14:20
Parchetul General cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea Dianei Şoşoacă, acuzată de 11 infracțiuni # PSNews.ro
Parchetul General a cerut marți, 23 septembrie, Parlamentului European ridicarea imunității pentru Diana Șoșoacă. Fosta senatoare este acuzată de mai multe infracțiuni, între care lipsire de libertate, propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe. „Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație […] Articolul Parchetul General cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea Dianei Şoşoacă, acuzată de 11 infracțiuni apare prima dată în PS News.
14:20
Plafonarea adaosului comercial, prelungită până la final de an după negocierile de la Cotroceni – surse # PSNews.ro
Liderii Coaliţiei au decis marţi prelungirea plafonării adaosului comercial până la final de an, după discuţiile cu Nicuşor Dan de la Cotroceni. Măsura va fi prelungită până la finalul anului 2025, așa cum şi-au dorit, de altfel, social-democrații, care au depus în Parlament și un amendament prin care să fie prelungită această schemă cu trei luni. Tocmai de […] Articolul Plafonarea adaosului comercial, prelungită până la final de an după negocierile de la Cotroceni – surse apare prima dată în PS News.
Acum o oră
14:10
Percheziţii la Iaşi, legat de legalitatea stabilirii în România a unor cetăţeni din R. Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă # PSNews.ro
Poliţiştii ieşeni au făcut 23 de percheziţii în mai multe locaţii din Iaşi şi au legitimat 30 de persoane, scopul acţiunii vizând legalitatea stabilirii în România a cetăţenilor români originari din Republica Moldova, Ucraina, dar şi din Federaţia Rusă. Potrivit Poliţiei judeţului Iaşi, la percheziţiile de marţi au fost verificate 23 de locaţii de pe […] Articolul Percheziţii la Iaşi, legat de legalitatea stabilirii în România a unor cetăţeni din R. Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă apare prima dată în PS News.
14:10
Înalta Curte a dat o decizie importantă ieri. Este o lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă și condiții speciale. Asta chiar dacă pensionarii care au muncit în condiții speciale au contribuit la CAS mai mult. Înalta Curtea de Casație și Justiție a dat o lovitură […] Articolul Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă apare prima dată în PS News.
14:00
S-a rupt lanțul de iubire PSD-PNL și Mihai Tudose confirmă: „Nu am ajuns la starea civilă cu Bolojan de mână” # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat că premierul Ilie Bolojan ar trebui să țină cont că este într-o Coaliție de guvernare, de propunerile acestora, dar și de „efectele măsurilor haotice pe care le ia”. Acesta a oferit exemplul plafonării prețurilor pentru alimentele de bază, o măsură care a stârnit tensiuni între partidele aflate la guvernare, […] Articolul S-a rupt lanțul de iubire PSD-PNL și Mihai Tudose confirmă: „Nu am ajuns la starea civilă cu Bolojan de mână” apare prima dată în PS News.
14:00
Negrescu: Ne așteptăm ca taxa pe corporații propusă de Comisia Europeană, pentru viitorul buget, să nu fie aprobată # PSNews.ro
Legat de taxa pe corporații, România nu a transmis, în momentul de față, nicio poziție oficială, a declarat Victor Negrescu; Legat de taxa pe tutun, România își negociază poziția în raport cu beneficiile pe care ar urma să le obțină ulterior Executivul european va trebui să vină cu o nouă propunere de buget, dacă noile […] Articolul Negrescu: Ne așteptăm ca taxa pe corporații propusă de Comisia Europeană, pentru viitorul buget, să nu fie aprobată apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
13:50
VIDEO Nu economia e la pământ, ci politicienii sunt într-o situație dificilă cu cheltuielile bugetare – Mihai Daraban # PSNews.ro
Declarațiile pesimiste ale politicienilor sperie mediul de afaceri, spune Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. „Mesajul decidentului nu trebuie să blameze mediul economic. Nu suntem cu economia la pământ, ci politicienii sunt într-o situație dificilă cu cheltuielile bugetare. Mai ușor cu pianul pe scări, […] Articolul VIDEO Nu economia e la pământ, ci politicienii sunt într-o situație dificilă cu cheltuielile bugetare – Mihai Daraban apare prima dată în PS News.
13:50
Comandantul armatei ucrainene a vorbit cu șeful armatei române. Printre subiecte, o temă care va fi joi pe masa CSAT # PSNews.ro
Șeful Armatei Române a avut o conversație telefonică cu omologul său din Ucraina. Oleksandr Sîrski a anunțat printr-o postare pe rețelele sociale că cei doi au discutat despre încălcările spațiului aerian al României de către dronele Rusiei și posibilitatea aprofundării cooperării dintre București și Kiev. „Am avut o conversație la telefon cu șeful Statului Major […] Articolul Comandantul armatei ucrainene a vorbit cu șeful armatei române. Printre subiecte, o temă care va fi joi pe masa CSAT apare prima dată în PS News.
13:50
Doi deputați din partidul lui Șoșoacă cer audit extern la SRI, pe securitate cibernetică și finanțe # PSNews.ro
Doi deputați ai grupului SOS România, Simona-Elena Macovei și Vasile Nagy, au depus în Parlament un proiect de lege pentru instituirea unui mecanism permanent de audit extern independent al Serviciului Român de Informații (SRI), limitat la două domenii: securitatea cibernetică și activitatea financiară. Conform inițiativei, auditul cibernetic ar urma să fie realizat anual de un organism tehnic […] Articolul Doi deputați din partidul lui Șoșoacă cer audit extern la SRI, pe securitate cibernetică și finanțe apare prima dată în PS News.
13:40
Vremea se schimbă radical: Temperaturi minime sub zero grade Celsius spre finalul săptămânii # PSNews.ro
România se pregătește pentru o schimbare radicală de temperatură spre finalul acestei săptămâni, cu minime care vor ajunge până la minus 2 grade Celsius în depresiuni, unde se va forma și brumă, anunță Elena Mateescu la Antena 3 CNN. Dacă marți vremea este deosebit de caldă, cu 32 de grade în Banat și 28 de […] Articolul Vremea se schimbă radical: Temperaturi minime sub zero grade Celsius spre finalul săptămânii apare prima dată în PS News.
13:40
Ciprian Ciucu: Deficitul real este de circa 10% din PIB, iar atacurile PSD pun în pericol stabilitatea ţării # PSNews.ro
Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, avertizează, marţi, că atacurile PSD la adresa premierului Ilie Bolojan riscă să declanşeze procedura de deficit excesiv şi să afecteze fondurile europene, în contextul unui deficit real al României de circa 10% din PIB. Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a avertizat asupra consecinţelor unei crize politice generate de atacurile membrilor PSD la […] Articolul Ciprian Ciucu: Deficitul real este de circa 10% din PIB, iar atacurile PSD pun în pericol stabilitatea ţării apare prima dată în PS News.
13:30
Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice începe pe 30 septembrie, cu buget limitat. Persoanele fizice pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă, în schimbul uneia vechi, prin ediția Rabla pentru 2025, care începe pe 30 septembrie, cu buget limitat. Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice va începe pe 30 septembrie 2025, […] Articolul Rabla 2025 începe pe 30 septembrie: Cum îți schimbi mașina veche și ce sumă primești apare prima dată în PS News.
13:30
Achizițiile de 17 miliarde euro prin SAFE trecute de la Armată la premier. Suspiciuni de corupție # PSNews.ro
Mișcare în forță: Guvernul vrea să treacă de la Armată la premier achizițiile de 17 miliarde de euro prin SAFE. Care este motivul Guvernul se pregătește să adopte o Ordonanță de Urgență (OUG) prin care decizia în privința achizițiilor prin programul SAFE să fie trecută de la Armată la premierul Ilie Bolojan. Amintim că România […] Articolul Achizițiile de 17 miliarde euro prin SAFE trecute de la Armată la premier. Suspiciuni de corupție apare prima dată în PS News.
13:20
VIDEO Cum arată lucrările pe Autostrada 7, lotul 3 dintre Ploiești și Buzău. Lucrările au ajuns la 81% # PSNews.ro
Lucrările pe lotul 3 (Pietroasele – Municipiul Buzău) al autostrăzii A7 Ploieşti-Buzău au ajuns la un stadiu fizic de 81%, pe cei 13,9 kilometri ai acestui sector. Asocierea de constructori turci Nurol-Makyol este mobilizată în şantier cu 319 muncitori şi 229 de utilaje, concentrându-se pe terasamente, amenajarea nodurilor rutiere DN2 (Spătaru) şi DN2B, precum şi […] Articolul VIDEO Cum arată lucrările pe Autostrada 7, lotul 3 dintre Ploiești și Buzău. Lucrările au ajuns la 81% apare prima dată în PS News.
13:10
INTERVIU Florentin-Nicolae Tuș: UE așteaptă R.Moldova cu brațele deschise! Să nu uităm că fiecare vot contează # PSNews.ro
Într-un interviu pentru PS News, consulul onorific al R.Moldova la Baia Mare, Florentin-Nicolae Tuș, vorbește despre direcțiile prioritare ale oficiului, dificultățile cetățenilor moldoveni, parteneriatele economice și culturale, dar și despre rolul esențial al integrării europene. Înființat de mai puțin de un an, Consulatul Onorific de la Baia Mare și-a stabilit un plan de dezvoltare cu […] Articolul INTERVIU Florentin-Nicolae Tuș: UE așteaptă R.Moldova cu brațele deschise! Să nu uităm că fiecare vot contează apare prima dată în PS News.
13:10
Doi noi benzi unice pentru transportul în comun au fost amenajate în Capitală, pe Calea Crângași și Șoseaua Cotroceni, a anunțat marți primarul general interimar Stelian Bujduveanu. Noile benzi funcționează pe Calea Crângași, între Gen. Petre Popovăț și Pasajul Grant, și pe Șoseaua Cotroceni, între Prof. Dr. Ghe. Marinescu și Splaiul Independenței. „Rezultatul e clar: […] Articolul Bucureștiul are două noi benzi unice, amenajate pentru transportul în comun apare prima dată în PS News.
13:10
O nouă victimă a trotinetelor electrice: Un bărbat de 58 ani din Mediaș a murit la după două săptămâni de la accident # PSNews.ro
Un bărbat de 58 de ani a murit, marţi, la Spitalul Judeţean Sibiu, la aproape două săptămâni după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în municipiul Mediaş. Bărbatul fusese supus unei intervenţii chirurgicale şi a petrecut mai multe zile la ATI. ”Bărbatul în vârstă de 58 de ani, transferat la Spitalul Clinic Judeţean […] Articolul O nouă victimă a trotinetelor electrice: Un bărbat de 58 ani din Mediaș a murit la după două săptămâni de la accident apare prima dată în PS News.
13:00
FOTO Noile blindate 4×4 „Made in România”, VLAH, aproape de finalizare. Imagini impresionante # PSNews.ro
Primul blindat 4×4 produs integral în România, realizat în colaborare între BlueSpace Technology și Uzina Automecanică Moreni, este tot mai aprope de finalizare. Compania a oferit mai multe detalii despre stadiul actual al proiectului, dar și care sunt pașii următori. BlueSpace Technology a oferit pe pagina sa de Linkedin informații despre VLAH, primul blindat 4×4 românesc. Conform […] Articolul FOTO Noile blindate 4×4 „Made in România”, VLAH, aproape de finalizare. Imagini impresionante apare prima dată în PS News.
13:00
Unde pot vota moldovenii din România la alegerile parlamentare din R. Moldova. Lista celor 23 de secții deschise # PSNews.ro
Cetățenii din diasporă sunt încurajați să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie 2025. Votul poate fi exprimat la orice secție de votare deschisă în străinătate, indiferent de statutul de rezidență, prezentând unul dintre documentele valabile: cartea de identitate, buletinul de identitate provizoriu sau pașaportul, chiar și dacă […] Articolul Unde pot vota moldovenii din România la alegerile parlamentare din R. Moldova. Lista celor 23 de secții deschise apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
12:50
Elena Udrea face marele anunț după ieșirea din închisoare: În ce domeniu de activitate revine în forță # PSNews.ro
Pe 20 septembrie, Elena Udrea și-a serbat pentru prima dată fiica, pe Eva Maria, după eliberarea din detenție, la aniversarea celor șapte ani. Ziua a fost una plină de emoții și bucurie, micuța primind în dar un pui de pisică adoptat, dar și ocazia mult așteptată de a-și avea mama aproape la o zi de […] Articolul Elena Udrea face marele anunț după ieșirea din închisoare: În ce domeniu de activitate revine în forță apare prima dată în PS News.
12:50
Autoritățile din sudul Chinei au închis școli, au suspendat activități economice și au anulat sute de zboruri marți, pe măsură ce regiunea se pregătește pentru sosirea super-taifunului Ragasa, una dintre cele mai puternice furtuni din ultimii ani. Observatorul meteorologic din Hong Kong a emis avertisment ridicat de furtună după ce au fost înregistrate rafale de […] Articolul Super-taifunul Ragasa ajunge în China: Școli închise, zboruri anulate, evacuări masive apare prima dată în PS News.
12:40
Șapte state membre ale UE – Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda, Polonia, România și Bulgaria –, împreună cu Ucraina, vor participa în data de 26 septembrie la discuțiile privind „zidul de drone”, reuniune convocată de comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius. România și alte șase state membre UE vor participa vineri, 26 septembrie, la reuniunea privind […] Articolul România și alte 6 state UE participă vineri la discuțiile privind „zidul de drone” apare prima dată în PS News.
12:40
Anatol Șalaru a anunțat arestarea în R. Moldova a unei femei din rețeaua lui Călin Georgescu # PSNews.ro
Fostul ministru al apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a anunțat arestarea unei femei din rețeaua lui Călin Georgescu care a luat parte la campania de manipulare a alegătorilor din statul vecin. La percheziții, anchetatorii de peste Prut au găsit un portofel digital cu criptomonede în valoare de 107 milioane de dolari. Ea a făcut […] Articolul Anatol Șalaru a anunțat arestarea în R. Moldova a unei femei din rețeaua lui Călin Georgescu apare prima dată în PS News.
12:30
Protest la ArcelorMittal din Hunedoara. Sute de siderurgiști sunt în stradă după anunțul că se va închide combinatul # PSNews.ro
Aproximativ o sută de angajați ai combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara au declanșat un protest spontan, marți dimineață, în fața secției Oțelăriei electrice 2, nemulțumiți de modul în care se derulează procesul de disponibilizare, după anunțul de oprire a producției la această întreprindere. Oamenii reclamă faptul că nu cunosc termenii prin care se va desfășura procesul […] Articolul Protest la ArcelorMittal din Hunedoara. Sute de siderurgiști sunt în stradă după anunțul că se va închide combinatul apare prima dată în PS News.
12:30
Siegfried Mureșan: Parcursul european al R. Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan afirmă că teama Rusiei este că parcursul european al Republicii Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri. Mureșan mai spune că în următorii 4 ani, Moldova ar putea fi stat membru al Uniunii Europene. ”Teama Rusiei: parcursul european al Republicii Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană […] Articolul Siegfried Mureșan: Parcursul european al R. Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri apare prima dată în PS News.
12:30
Spionaj sau prostie? Doi români, arestați după ce au fotografiat nave de război din cea mai mare bază a Marinei Elene # PSNews.ro
Doi români au fost arestați în Grecia pentru spionarea bazei navale Salamis, cea mai mare a Marinei Elene Doi cetățeni români, care fotografiau baza navală Salamis din Grecia cu telefoanele mobile de pe barca lor, au fost arestați, luni după-amiază, pentru spionaj, transmite site-ul de știri Skai. Autoritatea Portuară Salamis (Salamina) a fost informată despre […] Articolul Spionaj sau prostie? Doi români, arestați după ce au fotografiat nave de război din cea mai mare bază a Marinei Elene apare prima dată în PS News.
12:20
Ministrul Muncii o spune cu subiect și predicat: „Nu sunt adeptul concedierilor, mai ales subiective” # PSNews.ro
„Nu sunt adeptul concedierilor, mai ales subiective”, spune ministrul Muncii, Florin Manole. El precizează că instituţia pe care o conduce va reduce din cheltuieli, fără să se ajungă însă la disponibilizări. Petre Florin Manole explică la RFI ce presupune reforma administraţiei, din perspectiva Ministerului Muncii: „Avem un document în lucru, care va duce la comasarea […] Articolul Ministrul Muncii o spune cu subiect și predicat: „Nu sunt adeptul concedierilor, mai ales subiective” apare prima dată în PS News.
12:20
Serviciul militar voluntar se introduce din 2026: Moșteanu anunță o rezervă „mai mare, mai pregătită și mai tânără” # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat luni introducerea serviciului militar voluntar în România începând cu anul 2026, ca răspuns la provocările de securitate din regiune și necesitatea modernizării rezervei militare. Programul se adresează tinerilor de ambele sexe și presupune patru luni de pregătire militară remunerată. Moșteanu a explicat că proiectul privind introducerea serviciului militar voluntar […] Articolul Serviciul militar voluntar se introduce din 2026: Moșteanu anunță o rezervă „mai mare, mai pregătită și mai tânără” apare prima dată în PS News.
12:10
Cea mai mare fabrică de contoare din România, în prag de faliment, după respingerea planului de reorganizare # PSNews.ro
Planul de reorganizare elaborat de conducerea companiei AEM SA, deținătoarea fabricii de contoare de consum de curent electric și gaze naturale din Timișoara, cea mai mare de profil din țară, societate intrată în insolvență anul trecut și cu activitatea de producție sistată încă din 2023, a fost respins de creditori, relevă date oficiale analizate de […] Articolul Cea mai mare fabrică de contoare din România, în prag de faliment, după respingerea planului de reorganizare apare prima dată în PS News.
12:00
Liderii coaliției, față în față marți, ora 13:00.Plafonarea, reforma administrației și decizia CCR complică negocierile # PSNews.ro
Ședință a coaliției marți, de la ora 13. Printre subiectele pe care le-ar putea aborda se numără plafonarea la raft, reforma administrației sau decizia CCR legată de legile din pachetul doi. Liderii coaliției se reunesc marți, la ora 13:00, pentru a tranșa câteva dintre cele mai tensionate subiecte de pe agenda guvernamentală. În ultima perioadă, […] Articolul Liderii coaliției, față în față marți, ora 13:00.Plafonarea, reforma administrației și decizia CCR complică negocierile apare prima dată în PS News.
11:50
ANALIZĂ Iluzia schimbării: 41 de partide noi în 2 ani, dar sistemul electoral le blochează # PSNews.ro
Românii și-au pierdut încrederea în partidele tradiționale și tot mai mulți sunt dispuși să voteze un partid nou. În aproape 2 ani, scena politică din România a fost invadată de 41 de partide noi, însă niciunul nu a fost norocos la alegeri, pentru că sistemul electoral nu le oferă șanse. 41 de partide noi de […] Articolul ANALIZĂ Iluzia schimbării: 41 de partide noi în 2 ani, dar sistemul electoral le blochează apare prima dată în PS News.
11:40
Tabel. Important pentru toți șoferii. Cine mai vinde acum RCA sub 1.000 de lei. Ce firme și pentru ce categorii au crescut prețurile RCA după ridicarea plafonării – Date în premieră Șase din cele nouă societăți care emit RCA pe piața din România, reprezentând peste 90% din toate contractele vândute, au crescut prețurile după ridicarea […] Articolul Important pentru toți șoferii. Cine mai vinde acum RCA sub 1.000 de lei apare prima dată în PS News.
11:40
VIDEO Daraban: Diplomația economică ar trebui să fie o prioritate a Guvernului. Investitorii străini sunt ignorați # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a declarat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor că multe dintre organizațiile chemate la dialog cu guvernul nu au reprezentativitate reală și nu pot dovedi că își susțin cu adevărat membrii. Daraban a ridicat și problematica diplomației economice care cam lipsește la Palatul Victoria. „Sunt organizații […] Articolul VIDEO Daraban: Diplomația economică ar trebui să fie o prioritate a Guvernului. Investitorii străini sunt ignorați apare prima dată în PS News.
11:20
Dosarul Georgescu – Potra, tentativa de lovitură de stat, este, în continuare, departe de a fi încheiat. Jurnaliştii de la Antena 3 CNN au relatat noi detalii despre fuga mercenarului Horaţiu Potra din România. În momentul în care fostul soldat în Legiunea Franceză a părăsit ţara, era filat de serviciile secrete 24 de ore din […] Articolul Cum a reușit Horațiu Potra să fugă din țară, deși era filat 7 zile din 7 apare prima dată în PS News.
11:10
Președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța recunoaște oficial Statul Palestina, subliniind necesitatea relansării procesului de pace și a soluției cu două state. Președintele Emmanuel Macron a declarat că Franța recunoaște oficial Statul Palestina. „Aceasta este responsabilitatea noastră: să păstrăm șansa unei soluții cu două state”, a spus liderul francez, subliniind că acest pas reprezintă […] Articolul Franța recunoaște oficial Statul Palestina apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
10:50
Articolul 4 al NATO a fost activat. Consiliul se reunește, astăzi, la solicitarea Estoniei, din cauza avioanelor ruse # PSNews.ro
Ambasadorii celor 32 de state membre ale NATO se vor reuni marţi la Bruxelles, la cererea Estoniei, pentru a discuta încălcarea spaţiului aerian al acestei ţări de către Rusia. Ședința are loc la ora 11:00, ora României. Estonia a convocat reprezentanţii aliaţilor la consultări conform Articolului 4 din Tratatul NATO, după ce avioane militare rusești au […] Articolul Articolul 4 al NATO a fost activat. Consiliul se reunește, astăzi, la solicitarea Estoniei, din cauza avioanelor ruse apare prima dată în PS News.
10:50
Kelemen Hunor vorbeşte despre o a treia variantă pentru reducerea cheltuielilor în administraţie # PSNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că pentru reducerea cheltuielilor în administraţia publică locală ar exista şi o treia soluţie, pe lângă cele două variante avansate deja, privind reducerea cu zece procente fie a posturilor deja ocupate, fie a cheltuielilor primăriilor şi consiliilor judeţene. Kelemen consideră că reducerea cheltuielilor nu este fezabilă, pentru că unităţile administrativ-teritoriale […] Articolul Kelemen Hunor vorbeşte despre o a treia variantă pentru reducerea cheltuielilor în administraţie apare prima dată în PS News.
10:40
Societatea Metrorex va trebui să plece din sediul central din Palatul CFR, în urma unei somaţii de evacuare pe care a primit-o luni. Adresa a fost trimisă de directorul general al GEI Palat CFR, Vlad Săcăreanu, către directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, iar scandalul a izbucnit după ce ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, le-a cerut […] Articolul Ministrul Transporturilor evacuează Metrorex din Palatul CFR. Care e motivul apare prima dată în PS News.
10:20
Lunea neagră la CFR Călători. Cinci locomotive defecte plus două Desiro și persoană lovită de tren # PSNews.ro
Operatorul feroviar de stat a început prost săptămâna. În doar câteva ore au fost trei locomotive defecte, iar o a patra a lovit o persoană. Au mai fost încă două locomotive defecte. EA 128 aflată la tracțiunea trenului Regio 4207 s-a defectat la Ilva Mică, iar EA 721 care tracta trenul Regio 4305 a rămas […] Articolul Lunea neagră la CFR Călători. Cinci locomotive defecte plus două Desiro și persoană lovită de tren apare prima dată în PS News.
10:20
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a şedinţei se află stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord şi a persoanelor care au dreptul de […] Articolul CSAT-ul, convocat joi de Nicuşor Dan. Doborârea dronelor, printre temele principale apare prima dată în PS News.
10:10
Şoşoacă, pe urmele lui Călin Georgescu. Lidera S.O.S, 11 capete de acuzare, riscă să fie adusă cu cătuşe la Parchet # PSNews.ro
Diana Șoșoacă a fost chemată marți la Parchetul General. Lidera S.O.S este acuzată de propagandă legionară, lipsire de libertate și alte infracțiuni. Procurorii i-au atras atenţia acesteia că, dacă nu se prezintă la audieri, ar putea fi adusă cu mandat. Diana Şoşoacă, șefa partidului suveranist SOS, a fost citată, marți, la Parchetul General, în calitate […] Articolul Şoşoacă, pe urmele lui Călin Georgescu. Lidera S.O.S, 11 capete de acuzare, riscă să fie adusă cu cătuşe la Parchet apare prima dată în PS News.
10:10
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a transmis lui Ilie Bolojan, în contextul în care premierul a ameninţat cu demisia, că „asta poţi să faci o dată. A doua oară nu e bine s-o faci, că nimeni nu te mai opreşte”. Întrebat dacă în şedinţele de coaliţie, sau poate de guvern, premierul Bolojan a pus problema retragerii […] Articolul Kelemen, mesaj pentru Bolojan, care a ameninţat cu demisia: „A doua oară nu e bine” apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:10
VIDEO „Sintagma că economia României nu merge bine trebuie exclusă. Cifrele arată altceva”, se anunță de la vârful CCIR # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a declarat luni, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că datele oficiale contrazic discursul pesimist despre starea economiei. Acesta a subliniat că, la 1 august 2025, situația mediului de afaceri reflectă o evoluție pozitivă, chiar dacă există presiuni fiscale care influențează comportamentul companiilor. „Ar trebui exclusă […] Articolul VIDEO „Sintagma că economia României nu merge bine trebuie exclusă. Cifrele arată altceva”, se anunță de la vârful CCIR apare prima dată în PS News.
20:00
Sute de mii de români, în pericol să fie dați afară din UK. Farage amenință că le ia statutul obținut în urma Brexit # PSNews.ro
Șeful Reform UK Nigel Farage a anunțat că va elimina dreptul migranților de a se califica pentru stabilire permanentă în Marea Britanie după cinci ani, dacă partidul câștigă următoarele alegeri. Românii din UK riscă expulzarea. Conform planurilor, migranții ar trebui să solicite din nou vize noi cu reguli mai stricte, iar Reform ar elimina permisiunea […] Articolul Sute de mii de români, în pericol să fie dați afară din UK. Farage amenință că le ia statutul obținut în urma Brexit apare prima dată în PS News.
20:00
VIDEO Mihai Daraban (CCIR): Sunt împotriva plafonării prețurilor. Piața trebuie lăsată să funcționeze liber # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a declarat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor că este împotriva oricărei măsuri de plafonare a prețurilor, subliniind că piața trebuie lăsată să se autoregleze. Declarația vine în contextul în care plafonarea prețurilor la alimentele de bază urmează să expire la 1 octombrie, iar autoritățile nu […] Articolul VIDEO Mihai Daraban (CCIR): Sunt împotriva plafonării prețurilor. Piața trebuie lăsată să funcționeze liber apare prima dată în PS News.
19:50
Ciprian Dobre: Reformele sunt ale acestei coaliţii / În PNL nu există subiectul demisiei lui Ilie Bolojan # PSNews.ro
Deputatul PNL Ciprian Dobre, preşedinte al PNL Mureş, a declarat luni, în contextul deciziei aşteptate la CCR pe reforma pensiilor magistraţilor, că reformele nu sunt ale premierului Ilie Bolojan ci sunt ale acestei coaliţii. El a dat asigurări că în PNL nu există subiectul demisiei lui Ilie Bolojan. ”Noi încercăm să facem reformă şi nu […] Articolul Ciprian Dobre: Reformele sunt ale acestei coaliţii / În PNL nu există subiectul demisiei lui Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.