Predicția lui Dembele Balonul de Aur a vorbit despre Lamine Yamal. Ce crede că se va întâmpla cu starul de la Barcelona
Golazo.ro, 23 septembrie 2025 14:20
Ousmane Dembele (28 de ani), distins cu Balonul de Aur 2025, l-a elogiat pe Lamine Yamal (18 ani), fotbalistul celor de la Barcelona care s-a clasat pe locul 2 în cursa pentru prestigiosul trofeu. Pe locul 3 a fost Vitinha (25 de ani).
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
14:40
Nicolas Hamilton, la un pas de tragedie Imagini terifiante, la Silverstone, cu monopostul în flăcări al fratelui lui Lewis Hamilton # Golazo.ro
Fratele lui Lewis Hamilton, Nicolas, a fost aproape de o tragedie după ce mașina sa a luat foc în timpul cursei de la Silverstone.
Acum 30 minute
14:30
FC Argeș câștigă fani în Brazilia Caio, pictat pe o clădire în Orașul Zâmbetelor: „Punte neașteptată între două lumi atât de îndepărtate # Golazo.ro
Caio, jucătorul lui FC Argeș, a devenit un idol pentru locuitorii orașului său natal, Niteroi.
Acum o oră
14:20
Predicția lui Dembele Balonul de Aur a vorbit despre Lamine Yamal. Ce crede că se va întâmpla cu starul de la Barcelona # Golazo.ro
Ousmane Dembele (28 de ani), distins cu Balonul de Aur 2025, l-a elogiat pe Lamine Yamal (18 ani), fotbalistul celor de la Barcelona care s-a clasat pe locul 2 în cursa pentru prestigiosul trofeu. Pe locul 3 a fost Vitinha (25 de ani).
14:10
Nu îl crede pe Mitriță Adrian Mutu, despre retragerea atacantului de la echipa națională: „E supărat 100%. Nu înțelege de ce nu e folosit” # Golazo.ro
Fostul internațional Adrian Mutu (46 de ani) nu este convins de explicațiile oferite de Alexandru Mitriță (30 de ani) pentru retragerea sa de la echipa națională. Fostul antrenor al naționalei U21 consideră că atacantul de la Zhejiang este nemulțumit față de lipsa de minute pe teren.
14:00
De ce Gyokeres și nu Mbappe Starul lui Real Madrid a luat Gheata de Aur, dar nu a câștigat Trofeul Gerd Muller. Care sunt explicațiile # Golazo.ro
Kylian Mbappe (26 de ani) a câștigat Gheata de Aur pentru cele 31 de goluri marcate în La Liga. Totuși, la Gala Balonului de Aur 2025, jucătorul lui Real Madrid nu a primit premiul pentru cele mai multe goluri în toate competițiile, Trofeul Gerd Muller.
Acum 2 ore
13:50
Balonul de Aur, ediția de meme-uri Lamine Yamal și Ousmane Dembele, „țintele” internauților + Nici Vinicius n-a scăpat # Golazo.ro
Ca în fiecare an, nu puteau să nu apară controverse după Gala Balonului de Aur. Lamine Yamal (18 ani) și Ousmane Dembele (28 de ani) au fost ironizați de internauți pe rețelele sociale.
13:20
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău # Golazo.ro
Ion Geolgău (64 de ani) a fost acuzat de mama unui copil care urma să participe la o selecție FRF de faptul că i-a trimis mesaje cu tentă sexuală
Acum 4 ore
12:50
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei # Golazo.ro
La 31 de ani de la performanța istorică a Generației de Aur la Cupa Mondială din 1994 din Statele Unite, au fost făcute publice fotografii-document cu Valentin Ceaușescu.
12:40
Ce a remarcat Panduru Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți” # Golazo.ro
Dinamo-Farul 1-1. Basarab Panduru a vorbit despre antrenorii Ianis Zicu și Zeljko Kopic, după remiza de pe Arena Națională.
12:20
Cum cucerești NBA la 1,83 metri Apare documentarul care spune istoria lui Allen Iverson, un revoluționar al baschetului # Golazo.ro
O poveste de viață care oscilează între cei 15 ani de închisoare cu care se putea alege puștiul Allen Iverson și legenda lui Philadelphia 76ers selecționată de 11 ori în All Star Game
12:00
Imaginile care nu s-au văzut la TV Ce a făcut Lamine Yamal, după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur # Golazo.ro
Lamine Yamal a avut o reacție demnă de un jucător de clasă după ce Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur.
11:50
Parteneriat cu Villarreal O echipă din Superliga va colabora cu formația care i-a crescut pe Rațiu, Rodri, Nicolas Jackson sau Pau Torres # Golazo.ro
UTA Arad a anunțat că va începe o colaborare cu Villarreal, clubul din Spania care a câștigat Europa League in sezonul 2020-2021. Formația spaniolă a ajutat la formarea unor jucători precum Rodri, Alex Baena, Nicolas Jackson, Pau Torres, Yeremy Pino, dar și fundașului naționalei României, Andrei Rațiu.
11:20
Mitriță, „niciun regret” Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate” # Golazo.ro
Alexandru Mitriță a postat pe contul de Instagram un mesaj care pare a fi un răspuns pentru selecționer și pentru alți oameni din fotbal care i-au spus că s-a grăbit cu retragerea de la națională.
11:00
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular # Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani) ar putea deveni cea mai bună variantă pentru John Heitinga (41 de ani), tehnicianul celor de la Ajax. O analiză făcută de SciSports arată că atacantul de la FCSB îl poate înlocui pe Wout Weghorst (33 de ani), în cazul unei eventuale plecări.
Acum 6 ore
10:50
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!” # Golazo.ro
Eduardo Iturralde Gonzalez, fost „central” spaniol, dezvăluie planurile lui Pierluigi Collina, șeful Comisiei de Arbitri FIFA. Regula loviturii de pedeapsă s-ar putea transforma în curând
10:20
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om” # Golazo.ro
Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal (18 ani), nu crede că Ousmane Dembele (28 de ani) trebuia să câștige Balonul de Aur.
09:50
L-a criticat pe Kopic Ioan Andone, după ce Dinamo a ratat șansa să urce pe locul 2: „N-ai voie să faci asta” » Ce a spus despre Mitriță # Golazo.ro
Dinamo - Farul 1-1. Ioan Andone (65 de ani), legenda „câinilor”, l-a criticat pe tehnicianul Zeljko Kopic (48 de ani) pentru deciziile din partida cu „marinarii”.
09:30
„Plătim tot” Superbet, reacție de ultimă oră, după eroarea de soft care a dus la pagube de 30 mil. de € # Golazo.ro
Operatorul de jocuri de noroc Superbet care este și sponsorul Superligii a oferit o reacție, după ce, în weekend, a pierdut peste 30.000.000 de euro, din cauza unei erori de soft.
Acum 24 ore
00:40
Degringoladă totală la FRF A aflat de la jurnaliști că Mitriță s-a retras: „Știți voi mai bine decât mine?! M-ați lăsat fără cuvinte... ” # Golazo.ro
Scene jenante după Dinamo - Farul (1-1), unde Mihai Stoichiță, președintele Comisiei Tehnice de la FRF, a aflat de la jurnaliști că Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională!
00:30
Kopic a anticipat rezultatul Antrenorul lui Dinamo și-a avertizat jucătorii la pauza meciului cu Farul: „Le-am spus că așa se va întâmpla!” # Golazo.ro
Dinamo - Farul 1-1. Zeljko Kopic (48 de ani) a oferit primele reacții după remiza de luni seară.
00:20
„Am greșit față de el” Remarcatul lui Ianis Zicu după remiza cu Dinamo: „Nu o să spun niciodată asta despre mine” # Golazo.ro
Dinamo - Farul 1-1. Ianis Zicu a tras primele concluzii după remiza obținută pe Arena Națională.
00:20
Eugen Neagoe (58 de ani) este aproape de un acord cu Petrolul Ploiești, rămasă fără antrenor după demisia lui Liviu Ciobotariu.
00:00
Lucescu, discuție cu Ionuț Radu Selecționerul s-a decis în privința portarului despre aflase că ar veni la națională „doar dacă e titular” # Golazo.ro
Ionuț Radu (28 de ani) este pe cale să revină în poarta echipei naționale a României.
22 septembrie 2025
23:30
Probleme pentru Dinamo! Titularul lui Kopic va rata derby-ul cu Universitatea Craiova » Sancționat la ultima fază! # Golazo.ro
Dinamo - Farul 1-1. „Câinii” au remizat pe teren propriu în fața formației lui Ianis Zicu.
23:00
Demis după 7 etape! Fostul antrenor de la FCSB a fost concediat după două înfrângeri consecutive în campionat # Golazo.ro
Nicolae Dică (45 de ani) a fost demis din funcția de antrenor principal al celor de la Concordia Chiajna.
22:20
Rapid ia măsuri Victor Angelescu, poziție fermă după ce Dobre a fost înjurat în Giulești : „O să ne uităm pe camere!” # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a reacționat după conflictul dintre Alex Dobre și câțiva dintre suporterii rapidiști.
22:10
„Cum e relația ta cu Viktor Orban?” Marco Rossi, dezvăluiri incredibile: „Îmi dă mai mereu mesaje, dar am libertate! Ungaria mi-a salvat viața!” # Golazo.ro
Marco Rossi (61 de ani), selecționerul Ungariei, a vorbit în presa din Italia despre relația sa cu controversatul premier Viktor Orban.
21:50
„Guardiola a închis ușa!” Pep a schimbat tactica la City: autobuz în poartă, în stil Mourinho. Analiștii îl ironizează. Reacția sa genială # Golazo.ro
Pep Guardiola, modificare stupefiantă de strategie la Manchester City la 1-1 cu Arsenal. „A construit un zid albastru”, au comentat sarcastic foști fotbaliști englezi
21:40
Mitriță, pus la zid! Legenda naționalei nu-l înțelege pe fotbalistul care s-a retras din prima reprezentativă: „Mi se pare deplasat” # Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani) și Ionuț Badea (49 de ani) au criticat decizia lui Alexandru Mitriță (30 de ani) de a se retrage de la echipa națională.
21:10
„Sigur vom fi campioni!” Crețu, convins că FCSB își va reveni + Ce spune Lixandru despre adversarele din Europa League # Golazo.ro
Mihai Lixandru (24 de ani) a vorbit despre șansele celor de la FCSB în acest sezon de Europa League.
20:20
Acum poate profita Man Ghinionul uriaș al unui coleg poate fi șansa „tricolorului” la PSV: „Nici nu mai pot să mă uit” # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, are ocazia de a pătrunde în prima echipă a lui PSV. Extrema Ruben van Bommel (21), cel mai în formă jucător de la Eindhoven în acest start de sezon, a suferit cea mai gravă accidentare din fotbal
19:40
Cum ar putea reveni Mitriță Cârțu crede că atacantul nu a renunțat definitiv la națională: „Dacă face asta, se poate răzgândi!” # Golazo.ro
Sorin Cârțu (69 de ani) a comentat retragerea lui Alexandru Mitriță (30 de ani) de la echipa națională.
19:30
Acuzați de Roger Federer Starul elvețian nu s-a cenzurat: „ Turneele îi favorizează pe Alcaraz și Sinner! De asta îi vezi în toate finalele” # Golazo.ro
Roger Federer (44 de ani) susține că directorii turneelor îi favoriează pe Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP), pe care îi doresc cu orice preț în finale.
18:40
David Popovici strigă în zadar Apelurile campionului olimpic, ignorate: „Tot cu dezamăgire mă găsiți și astăzi. E nevoie de renovare!” # Golazo.ro
David Popovici (21 de ani) a vorbit din nou despre condițiile de la complexul sportiv „Lia Manoliu”.
18:30
Mitriță, mereu în conflict Extrema a avut probleme la națională cu toți selecționerii: „Numai eu sunt de vină” # Golazo.ro
Alex Mitriță părăsește naționala la 30 de ani. Din 2018, de când a debutat printre „tricolori”, a avut perioade când nu s-a înțeles cu niciun selecționer
18:00
„Mi-au cerut să mă sinucid” Gestul făcut la EURO 2025 a urmărit-o până la celălalt capăt al lumii: „Acuzațiile au fost absurde!” # Golazo.ro
Kathy Hendrich (33 de ani) a oferit mai multe detalii despre problemele cu care s-a confruntat în urma eliminării din meciul cu Franța de la Euro 2025.
17:40
Silviu Tudor Samuilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre incidentul dintre Alex Dobre și fanii Rapidului.
17:00
Două pierderi mari pentru Barcelona Gavi va fi operat, iar Fermin Lopez va lipsi mai multe săptămâni # Golazo.ro
Dublă lovitură pentru Barcelona. Gavi (21 de ani) va fi suspus unei intervenții chirurgicale, în urma problemelor la genunchiul drept.
16:50
Când se joacă FCSB - U Craiova LPF a stabilit programul complet al rundei #12 din Liga 1 # Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #12 din Liga 1.
16:40
Mircea Lucescu reacționează Selecționerul comentează pentru GOLAZO.ro retragerea de la echipa națională a lui Mitriță: „Să nu ajungă să regrete!” # Golazo.ro
Lucescu spune că n-a fost anunțat în prealabil de această decizie, susține că îi pare rău de decizia lui Mitriță și exclude varianta că e într-un conflict cu fotbalistul.
16:40
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre criteriile în urma cărora e acordat Balonul de Aur.
15:40
Stranierii chemați la U21 și U20 Pe cine mizează Curelea și Iencsi pentru acțiunile României din luna octombrie + bilete la meciurile de acasă # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a publicat lista preliminară a stranierilor U21 și U20 convocați de Costin Curelea, respectiv Adrian Iencsi pentru pentru meciurile internaționale din luna octombrie.
15:10
Mitriță s-a retras de la națională! Fotbalistul a făcut anunțul printr-o scrisoare deschisă # Golazo.ro
Alex Mitriță (30 de ani) a anunțat că se retrage de la echipa națională a României
15:00
De ce merită să fie nr. 1 la națională Ionuț Radu are cel mai bun start de sezon la echipa de club dintre goalkeeperii selecționatei # Golazo.ro
Ionuț Radu, 28 de ani, a fost singurul dintre portarii urmăriți de Mircea Lucescu de la începutul stagiunii care a jucat și nu a greșit la echipa de club. MVP la Celta în ultimele două etape
Ieri
14:50
Rapid răspunde acuzațiilor făcute de fani Ce spune clubul despre confiscarea materialelor facțiunii Original # Golazo.ro
RAPID - HERMANNSTADT 1-2. Clubul din Giulești a reacționat, după incidentele dinaintea partidei în care au fost implicați membrii ai facțiunii „Original 1923”.
14:20
Cristina Negrilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre scenele regretabile de după Rapid - Hermannstadt 1-2, când Alex Dobre a fost înjurat de propriii fani, în Giulești.
14:10
Ia Lamine Yamal Balonul de Aur? Perla de la Barcelona are 20 de invitați la ceremonie: „E gata să organizeze o petrecere privată la Paris” # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani) se află printre favoriții la câștigarea Balonului de Aur.
14:00
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre principiile lui Mirel Rădoi și asemănările cu Hansi Flick.
13:20
Dinamo - Farul LIVE de la ora 21:00, în etapa #10 din Liga 1 » „Câinii” pot urca pe locul 2 în cazul unui succes # Golazo.ro
Dinamo și Farul se întâlnesc în ultimul meci din etapa #10 din Liga 1.
13:00
„Nu e o canalie!” Aurel Țicleanu, fostul coechipier al lui Ion Geolgău din vremea «Craiovei Maxima», analizează situația acestuia + Idila lui Geolgău cu Nadia Comăneci # Golazo.ro
GOLAZO.ro a luat legătura cu unul dintre oamenii care-l cunosc cel mai bine pe Geolgău, și anume Aurel Țicleanu, pentru a afla opinia celui din urmă despre cazul în care Ion e acuzat de hărțuire sexuală.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.