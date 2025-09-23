Liviu Vătavu, Director Juridic şi Guvernanţă corporativă, Antibiotice: Antibiotice şi-a planificat creşterea cifrei de afaceri cu minim 5% pe an în următorii 4 ani. Ne menţinem trendul ascendent în valoarea acţiunii şi avem planuri de investiţii importante
Ziarul Financiar, 23 septembrie 2025 14:30
Liviu Vătavu, Director Juridic şi Guvernanţă corporativă, Antibiotice: Antibiotice şi-a planificat creşterea cifrei de afaceri cu minim 5% pe an în următorii 4 ani. Ne menţinem trendul ascendent în valoarea acţiunii şi avem planuri de investiţii importante
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
14:45
Acum 30 minute
14:30
14:30
14:30
14:30
Acum 2 ore
13:30
13:15
Acum 4 ore
12:45
12:30
12:15
12:15
12:00
12:00
12:00
Adrien Forrest, Goldman Sachs Asset Management: Acţiunile româneşti au performat foarte bine în prima parte a anului, depăşind performanţa Europei, per ansamblu, în special cele din energie, după eliminarea plafonării preţurilor. Pe termen lung, sectorul financiar oferă oportunităţi solide de investiţii # Ziarul Financiar
11:15
11:00
Acum 6 ore
10:45
10:45
10:30
10:30
10:30
10:15
10:15
10:15
ZF Office şi Rezidenţial Summit II. Piaţa imobiliară din Bucureşti intră într-o nouă etapă: deficitul de locuinţe şi presiunea pe infrastructură aduc investiţii integrate, în timp ce estul oraşului devine tot mai atractiv. Dezvoltatorii cer colaborare cu autorităţile pentru a susţine ritmul de creştere # Ziarul Financiar
10:15
ZF Office şi Rezidenţial Summit I. Piaţa imobiliară din Bucureşti intră într-o nouă etapă: deficitul de locuinţe şi presiunea pe infrastructură aduc investiţii integrate, în timp ce estul oraşului devine tot mai atractiv. Dezvoltatorii cer colaborare cu autorităţile pentru a susţine ritmul de creştere # Ziarul Financiar
Marile companii de dezvoltare imobiliară din România accelerează investiţiile în 2025, mizând pe potenţialul încă neexploatat al unei pieţe cu preţuri semnificativ sub media europeană şi un deficit de locuinţe noi, au declarat liderii din industrie în cadrul evenimentului ZF Office şi Rezidenţial Summit 2025, eveniment realizat cu susţinerea HILS Development, One United Properties, Hagag Development Europe, North Bucharest Investments, Alesonor, Cloud9, Crosspoint, Evo Properties, EY, Băncilă&Diaconu, FDP, imobiliare.ro, Kuziini, Monarc Hotels, Parapet, Popovici, Niţu, Stoica şi Asociaţii, Pinum, Rehau, Redport, SMAA Arhitectură, STC Partners, Vastint.
09:30
09:30
Personalitate multiplă sau cum a devenit eşarfa, accesoriul vedetă al verii care abia a trecut, cel mai în vogă accesoriu pentru sezonul rece care abia începe? # Ziarul Financiar
În ultimii ani, eşarfa a revenit în atenţia publicului şi pare că nu va ceda uşor locul unui alt accesoriu.
09:15
09:15
Acum 8 ore
08:45
Spaţiul lăsat liber de Diverta în centrul istoric al Bucureştiului a fost ocupat rapid: o altă librărie a venit în loc. Businessul fondat acum 19 ani e originar din Satu Mare şi e controlat de Cristina şi Alin Farcaş # Ziarul Financiar
În centrul istoric al Bucureştiului, o zonă dominată de cafenele, restaurante şi cluburi de noapte care mizează pe turiştii ajunşi în zonă, îşi fac loc timid şi o serie de concepte de retail. Numărul lor este clar mai mic decât al celor din zona HoReCa. Ba mai mult, sunt iniţiative care vin aici pentru a testa terenul, pentru ca după o vreme să tragă obloanele.
08:45
08:15
ZF IT Generation. Vlad Cazacu, român mutat în SUA de 10 ani, care a cofondat platforma Flowlie, prin care start-up-urile pot găsi investitori şi finanţări: Avem 3.200 de fondatori care au strâns 630 mil. dolari şi sperăm să trecem pragul de 1 miliard dolari până la finalul anului # Ziarul Financiar
Start-up-ul american Flowlie Technologies, cofondat de românul Vlad Cazacu după zece ani petrecuţi în SUA, a creat o platformă bazată pe inteligenţă artificială care facilitează accesul fondatorilor de start-up-uri la investitori şi finanţări. În prezent, platforma înregistrează peste 3.200 de antreprenori care au atras finanţări cumulate de circa 630 mil. dolari, iar obiectivul companiei este să depăşească pragul de 1 miliard de dolari venituri până la sfârşitul lui 2025.
07:45
Cu cât a contribuit UE la creşterea nivelului de trai din România. Veniturile din fondurile nerambursabile ale UE sunt, la şapte luni din an, de 15 miliarde de lei (3 miliarde de euro). Dar sondajele spun că 40% din populaţie votează cu „suveranismul“, adică întoarcerea în trecut. Spre ce trecut? # Ziarul Financiar
Satul Buceşti din judetul Galaţi era în urmă cu 40 de ani o ruină. Când ploua puţin, uliţa se umplea de nămol, nu puteai merge decât cu cizme de cauciuc. Oamenii erau buni şi atunci, aveau ghete sau pantofi, dar nămolul era atât de mare, încât nu puteai merge pe uliţă în pantofi.
Acum 24 ore
00:45
Marile companii listate la Bursa de Valori Bucureşti şi-au remunerat investitorii în ultimul deceniu cu un randament mediu al dividendelor de 6,1%
00:15
00:15
00:15
00:15
Asociaţia Română de Factoring (ARF) a finalizat analiza datelor de piaţă pentru primul semestru (S1) din 2025, iar creşterea înregistrată faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut este de 13%, cu un volum al creanţelor cesionate de peste 4,9 mld. euro. Din anul 2014, ARF realizează cercetări de piaţă care are au la bază date oferite de membrii ARF (bănci şi IFN-uri), dar şi de non-membri.
00:15
Gigantul Edeka, cel mai mare lanţ de supermarketuri din Germania, a deschis un centru de IT la Cluj. Este singurul din peste 20 inaugurat în afara ţării-mamă # Ziarul Financiar
Gigantul Edeka, cel mai mare lanţ de supermarketuri din Germania, a deschis un centru de IT la Cluj-Napoca, acesta fiind singurul din afara ţării-mamă.
00:15
În Ungaria, autosuficienţa industriei laptelui este de aproximativ 95-100%, dar aceasta continuă să exporte cantităţi semnificative de lapte neprocesat, în timp ce pe rafturi se găsesc multe produse finite importate # Ziarul Financiar
Producţia de lapte a Ungariei este în creştere în pofida scăderii numărului de ferme, în timp ce industria procesatoare înregistrează evoluţii semnificative, a declarat Zoltan Harcz, director executiv al Consiliului Produselor Lactate, pentru Portfolio.
00:15
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Restaurantul Meat Up din Cluj, specializat în burgeri, se extinde în Bucureşti. „După ce treci de anumite sume, ştii ca poti mai mult“ # Ziarul Financiar
Paul Petri şi Viorica Nechiti începeau călătoria antreprenorială în 2018, când au deschis restaurantul Meat Up în Cluj-Napoca. La sapte ani distanţă, businessul a trecut de 3 mil. lei şi urmează să se extindă şi în Bucureşti, în zona Otopeni.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Bogdan Florea, CEO al grupului de companii de IT Connections Consult: încercăm să compensăm incertitudinile din economie printr-un volum foarte mare de participări la licitaţii publice # Ziarul Financiar
Furnizorul de soluţii şi servicii IT Connections Consult (simbol bursier CC) participă în prezent la un număr semnificativ de licitaţii publice pentru a diminua impactul incertitudinilor din economie, emitentul vizând pentru următorii ani un portofoliu diversificat, bazat pe tehnologii de securitate digitală şi inteligenţă artificială, afirmă Bogdan Florea, co-CEO în cadrul companiei.
00:15
ZF Agropower. Producţia de cartofi din România scade cu 20% pentru al doilea an consecutiv, iar în Covasna, patria cartofului, începe să se simtă lipsa apei. Fermierii sunt forţaţi să investească în irigaţii pentru a creşte randamentul într-o piaţă cu preţuri mici # Ziarul Financiar
Pentru anul acesta este estimată o producţie de circa 800.000 de tone de cartofi, în scădere cu cel puţin 20% faţă de anul anterior, spun jucători mari din acest sector, prezenţi la emisiunea ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny. Principalul vinovat este vremea, iar situaţia din acest an vine după ce în 2024 România mai marcase o pierdere de 18% a recoltei, conform datelor INS.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Turiştii caută tot mai mult vacanţele personalizate, în timp ce grupurile organizate pierd teren. „Toţi clienţii îşi doresc flexibilitate, iar noi trebuie să ne adaptăm“ # Ziarul Financiar
Una dintre tendinţele care începe să se contureze tot mai puternic în ultima perioada este nevoia turiştilor de personalizare, de a avea o vacanţă care să ţină cont de nevoile şi dorinţele lor, renunţând astfel să meargă în grupuri organizate mari. Această tendinţă se observă tot mai puternic în ultimii ani.
00:15
S-au grăbit românii să ia credite de consum înainte de majorarea TVA din august? Creditele de consum noi în lei au urcat în iulie la un volum istoric de peste 5,2 mld. lei, marcând un record lunar al ultimelor două decenii # Ziarul Financiar
Apetitul românilor pentru creditele de consum noi în lei a dat semne de revigorare, luna iulie aducând un volum al finanţărilor de acest tip de peste 5,2 mld. lei, cel mai mare nivel lunar din ultimele două decenii.
00:15
De unde vine deficitul de 800 mil. euro din lactate: din brânzeturi, adică produse cu valoare adăugată mare # Ziarul Financiar
Deficitul comercial din sectorul lactatelor a crescut de aproape cinci ori în perioada 2014-2024, ajungând la aproape 800 de milioane de euro, arată calculele ZF făcute pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică.
00:15
Farmaciile Dona mizează pe oraşele mici şi medii pentru extindere. Sunt 330 de farmacii proprii în reţeaua Dona şi încă 38 de unităţi în franciză # Ziarul Financiar
O prezenţă mai puternică în oraşele mici şi medii din ţară este una dintre direcţiile de creştere pentru brandul de farmacii Dona, cu o istorie de peste 30 de ani pe piaţa românească, companie controlată de antreprenorul român Eugen Banciu.
00:15
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.