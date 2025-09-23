Răzvan Popescu, CEO Romgaz: Am depăşit borna de 6 miliarde de euro. Romgaz are posibilitatea să crească indiferent de performanţa economică a ţării

Ziarul Financiar, 23 septembrie 2025 14:30

Răzvan Popescu, CEO Romgaz: Am depăşit borna de 6 miliarde de euro. Romgaz are posibilitatea să crească indiferent de performanţa economică a ţării

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
14:45
Peter Stohr, director financiar Premier Energy: Veniturile noastre operaţionale se vor dubla în următorii 4–5 ani, suntem în grafic cu planul Ziarul Financiar
Acum 30 minute
14:30
OECD trage un semnal de alarmă: Economia globală a rezistat cu succes tarifelor lui Donald Trump, însă din 2026 vine furtuna. Care sunt cele mai mari temeri ale economiştilor şi cum ar putea arăta tabloul economic peste un an Ziarul Financiar
14:30
Răzvan Popescu, CEO Romgaz: Am depăşit borna de 6 miliarde de euro. Romgaz are posibilitatea să crească indiferent de performanţa economică a ţării Ziarul Financiar
14:30
Bergenbier S.A. lansează campania „Designed by Accident. Viaţa nu are buton de undo” Ziarul Financiar
14:30
Liviu Vătavu, Director Juridic şi Guvernanţă corporativă, Antibiotice: Antibiotice şi-a planificat creşterea cifrei de afaceri cu minim 5% pe an în următorii 4 ani. Ne menţinem trendul ascendent în valoarea acţiunii şi avem planuri de investiţii importante Ziarul Financiar
Acum 2 ore
13:30
Creşterea creditului neguvernamental a încetinit în august la un ritm anual de 8%, în timp ce creditul guvernamental creşte cu o viteză dublă, de peste 16% Ziarul Financiar
13:15
Andrei Cionca, reprezentant permanent RocaFP: Politica de lichidare controlată a portofoliului, din 2011, a avut sens într-un anumit moment istoric, dar e depăşită. Schimbarea strategiei este benefică Ziarul Financiar
Acum 4 ore
12:45
Diana Ispas, Partener, Bondoc si Asociaţii SCA: Listarea la bursă are nevoie de o pregătire temeinică, de peste un an, iar companiile trebuie să profite de fereastra de oportunitate Ziarul Financiar
12:30
Bursă. Comitetul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea: Selecţia noului administrator al FP a fost realizată transparent, iar numele celuilalt candidat nu a fost publicat din motive reputaţionale Ziarul Financiar
12:15
Berarii României: Sprijinul financiar din prezent nu acoperă costurile fermierilor cu producţia de orz de bere. Agricultorii au nevoie de sprijin cuplat pentru a trece de la pierdere la profit Ziarul Financiar
12:15
Expoziţia BIFE-SiM, organizată weekendul trecut, a atras cu 30% mai mulţi vizitatori faţă de ediţia precedentă Ziarul Financiar
12:00
Ştefan Nanu, Director General Trezoreria Statului : Valoarea totală a finanţărilor prin Fidelis şi Tezaur în acest an au ajuns la 37 mld lei, din care 21 miliarde lei pe Tezaur şi 16 mld.lei pe Fidelis. Ministerul stă bine pe finanţare Ziarul Financiar
12:00
Zitec, furnizor de servicii de IT şi marketing digital, creştere de 20% a cifrei de afaceri în prima jumătate a anului 2025. „Linia de business dedicată serviciilor financiare a înregistrat cea mai mare creştere, cu venituri duble faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024” Ziarul Financiar
12:00
Adrien Forrest, Goldman Sachs Asset Management: Acţiunile româneşti au performat foarte bine în prima parte a anului, depăşind performanţa Europei, per ansamblu, în special cele din energie, după eliminarea plafonării preţurilor. Pe termen lung, sectorul financiar oferă oportunităţi solide de investiţii Ziarul Financiar
11:15
Loredana Chitu, vicepreşedinte Consiliul de Administraţie BVB şi Partner & Head of the Capital Markets, Dentons: „Nu văd niciun motiv pentru care BvB nu ar reprezenta o varianta foarte bună de listare pentru o companie de talie mare” Ziarul Financiar
11:00
De la case de lux fără taxe în Zurich la impozite record în Catalonia şi Valencia. Cum s-a transformat visul de a avea o locuinţă într-o luptă pentru supravieţuire financiară în Europa Ziarul Financiar
Acum 6 ore
10:45
Ce spun datele despre piaţa imobiliară: Încrederea românilor a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 15 ani, cea mai semnificativă deteriorare de la ultima criză financiară Ziarul Financiar
10:45
Alexandru Petrescu, ASF: Din primăvara acestui an, piaţa bursieră a avut un zbor care a luat constant altitudine, chiar dacă a fost cu trepidaţii Ziarul Financiar
10:30
Cum a evoluat indicele CFA de încredere în economie? Cum se va închide anul macroeconomic? Urmăriţi la ZF Live marţi, 23 septembrie , ora 12.00, o discuţie cu Andreea NICA, vicepreşedinte, CFA România Ziarul Financiar
10:30
Ce se întâmplă la Galaţi şi Hunedoara? Ce soluţii putem găsi pentru supravieţuirea industriei siderurgice din România? Urmăriţi la ZF Live marţi, 23 septembrie , ora 12.30, o discuţie cu Petru IANC, Preşedinte, Societatea Română de Metalurgie Ziarul Financiar
10:30
Remus Vulpescu, CEO BVB : Avem in lucru o Piaţă de Creştere pentru IMM-uri, separată de AeRO, şi vrem să o propunem spre aprobare la ASF în acest an Ziarul Financiar
10:15
Cum a reuşit o tânără de doar 30 de ani, fără diplomă universitară, să construiască un imperiu tehnologic şi să intre în clubul exclusivist al miliardarilor, mizând doar pe curaj, reţele de prieteni şi o bursă de 200.000 de dolari Ziarul Financiar
10:15
Monica Stătescu, partener şi Anisia Coroamă, associate Filip&Company: Ce trebuie să ştie antreprenorii în contextul noilor modificări legislative: dizolvarea societăţilor inactive Ziarul Financiar
10:15
ZF Office şi Rezidenţial Summit II. Piaţa imobiliară din Bucureşti intră într-o nouă etapă: deficitul de locuinţe şi presiunea pe infrastructură aduc investiţii integrate, în timp ce estul oraşului devine tot mai atractiv. Dezvoltatorii cer colaborare cu autorităţile pentru a susţine ritmul de creştere Ziarul Financiar
10:15
ZF Office şi Rezidenţial Summit I. Piaţa imobiliară din Bucureşti intră într-o nouă etapă: deficitul de locuinţe şi presiunea pe infrastructură aduc investiţii integrate, în timp ce estul oraşului devine tot mai atractiv. Dezvoltatorii cer colaborare cu autorităţile pentru a susţine ritmul de creştere Ziarul Financiar
Marile companii de dezvoltare imobili­ară din România accelerează investi­ţiile în 2025, mizând pe potenţialul încă neexploatat al unei pieţe cu preţuri semnificativ sub media europeană şi un deficit de locuinţe noi, au declarat liderii din industrie în cadrul evenimentului ZF Office şi Rezidenţial Summit 2025, eveniment realizat cu susţinerea HILS Development, One United Properties, Hagag Development Europe, North Bucharest Invest­ments, Alesonor, Cloud9, Crosspoint, Evo Properties, EY, Băncilă&Dia­conu, FDP, imobiliare.ro, Kuziini, Monarc Hotels, Parapet, Popovici, Niţu, Stoica şi Asociaţii, Pinum, Rehau, Redport, SMAA Arhitectură, STC Partners, Vastint.
09:30
Războiul contra miliardarilor e departe de final: După ce super-bogaţii francezi s-au aprins când au auzit de taxarea cu 2% a marilor averi, Thomas Piketty, un economist francez, pune din nou gaz pe foc şi spune că impozitul pe avere este insuficient şi ar trebui să fie majorat Ziarul Financiar
09:30
Personalitate multiplă sau cum a devenit eşarfa, accesoriul vedetă al verii care abia a trecut, cel mai în vogă accesoriu pentru sezonul rece care abia începe? Ziarul Financiar
În ultimii ani, eşarfa a revenit în atenţia publicului şi pare că nu va ceda uşor locul unui alt accesoriu.
09:15
Inteligenţa ambientală: Cum viziunea „AI Home” de la Samsung transformă tehnologia într-un partener invizibil al vieţii de zi cu zi Ziarul Financiar
09:15
PartnerVet anunţă o nouă achiziţie în piaţa locală de servicii veterinare: clinica KarmaVet Medical din Tulcea, fondată de Vlad Cucu Ziarul Financiar
Acum 8 ore
08:45
Spaţiul lăsat liber de Diverta în centrul istoric al Bucureştiului a fost ocupat rapid: o altă librărie a venit în loc. Businessul fondat acum 19 ani e originar din Satu Mare şi e controlat de Cristina şi Alin Farcaş Ziarul Financiar
În centrul istoric al Bucureştiului, o zo­nă dominată de cafe­nele, restaurante şi cluburi de noapte care mizează pe turiştii ajunşi în zonă, îşi fac loc timid şi o serie de concepte de retail. Numărul lor este clar mai mic decât al celor din zona HoReCa. Ba mai mult, sunt iniţia­ti­ve care vin aici pentru a testa terenul, pentru ca după o vreme să tragă obloanele.
08:45
Întrebări Ziarul Financiar. Răspunde Andrei Cionca, Reprezentantul Permanent al ROCA FP Ziarul Financiar
08:15
ZF IT Generation. Vlad Cazacu, român mutat în SUA de 10 ani, care a cofondat platforma Flowlie, prin care start-up-urile pot găsi investitori şi finanţări: Avem 3.200 de fondatori care au strâns 630 mil. dolari şi sperăm să trecem pragul de 1 miliard dolari până la finalul anului Ziarul Financiar
Start-up-ul american Flowlie Technologies, cofondat de românul Vlad Cazacu după zece ani petrecuţi în SUA, a creat o platformă bazată pe inteligenţă artificială care facilitează accesul fondatorilor de start-up-uri la investitori şi finanţări. În prezent, platforma înregistrează peste 3.200 de antreprenori care au atras finanţări cumulate de circa 630 mil. dolari, iar obiectivul companiei este să depăşească pragul de 1 miliard de dolari venituri până la sfârşitul lui 2025.
07:45
Cu cât a contribuit UE la creşterea nivelului de trai din România. Veniturile din fondurile nerambursabile ale UE sunt, la şapte luni din an, de 15 miliarde de lei (3 miliarde de euro). Dar sondajele spun că 40% din populaţie votează cu „suveranismul“, adică întoarcerea în trecut. Spre ce trecut? Ziarul Financiar
Satul Buceşti din judetul Galaţi era în urmă cu 40 de ani o ruină. Când ploua puţin, uliţa se umplea de nămol, nu puteai merge decât cu cizme de cauciuc. Oamenii erau buni şi atunci, aveau ghete sau pantofi, dar nămolul era atât de mare, încât nu puteai merge pe uliţă în pantofi.
Acum 24 ore
00:45
Bursă. Brand de ţară propus de ZF: dividendele de la Bursa de Valori Bucureşti Ziarul Financiar
Marile com­panii listate la Bursa de Valori Bucureşti şi-au remunerat investitorii în ultimul deceniu cu un randament mediu al dividendelor de 6,1%
00:15
Cea mai mare bancă din Polonia, PKO BP, îşi deschide reprezentanţe în Suedia şi Lituania Ziarul Financiar
00:15
Oktoberfest începe cu preţuri record la bere Ziarul Financiar
00:15
Sute de muncitori chinezi vor lua cu asalt un orăşel din sudul Ungariei Ziarul Financiar
00:15
Benzi de autobuze şi biciclete mai lungi, mai multe staţii şi parcări: cum au extins Varşovia şi Voievodatul Mazovia infrastructura pentru a facilita călătoriile fără maşini Ziarul Financiar
00:15
PKP Cargo, transportator feroviar de mărfuri deţinut de statul polonez, are nevoie de comenzi şi reduceri de costuri Ziarul Financiar
00:15
Piaţa de factoring: aproape 5 mld. euro în S1/2025 Ziarul Financiar
Asociaţia Română de Factoring (ARF) a finalizat analiza datelor de piaţă pentru primul semestru (S1) din 2025, iar creşterea înregistrată faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut este de 13%, cu un volum al creanţelor cesionate de peste 4,9 mld. euro. Din anul 2014, ARF realizează cercetări de piaţă care are au la bază date oferite de membrii ARF (bănci şi IFN-uri), dar şi de non-membri.
00:15
Gigantul Edeka, cel mai mare lanţ de supermarketuri din Germania, a deschis un centru de IT la Cluj. Este singurul din peste 20 inaugurat în afara ţării-mamă Ziarul Financiar
Gigantul Edeka, cel mai mare lanţ de supermarketuri din Germania, a deschis un centru de IT la Cluj-Napoca, acesta fiind singurul din afara ţării-mamă.
00:15
În Ungaria, autosuficienţa industriei laptelui este de aproximativ 95-100%, dar aceasta continuă să exporte cantităţi semnificative de lapte neprocesat, în timp ce pe rafturi se găsesc multe produse finite importate Ziarul Financiar
Producţia de lapte a Ungariei este în creştere în pofida scăderii numărului de ferme, în timp ce industria procesatoare înregistrează evoluţii semnificative, a declarat Zoltan Harcz, director executiv al Consiliului Produselor Lactate, pentru Portfolio.
00:15
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Restaurantul Meat Up din Cluj, specializat în burgeri, se extinde în Bucureşti. „După ce treci de anumite sume, ştii ca poti mai mult“ Ziarul Financiar
Paul Petri şi Viorica Nechiti începeau călătoria antreprenorială în 2018, când au deschis restaurantul Meat Up în Cluj-Napoca. La sapte ani distanţă, businessul a trecut de 3 mil. lei şi urmează să se extindă şi în Bucureşti, în zona Otopeni.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Bogdan Florea, CEO al grupului de companii de IT Connections Consult: încercăm să compensăm incertitudinile din economie printr-un volum foarte mare de participări la licitaţii publice Ziarul Financiar
Furnizorul de soluţii şi servicii IT Connections Consult (simbol bursier CC) participă în prezent la un număr sem­nificativ de licitaţii pu­blice pentru a diminua impactul in­cer­ti­tu­dinilor din economie, emi­ten­tul vizând pentru următorii ani un portofoliu diversificat, bazat pe teh­nologii de securitate digitală şi inte­ligenţă artificială, afirmă Bogdan Florea, co-CEO în cadrul companiei.
00:15
ZF Agropower. Producţia de cartofi din România scade cu 20% pentru al doilea an consecutiv, iar în Covasna, patria cartofului, începe să se simtă lipsa apei. Fermierii sunt forţaţi să investească în irigaţii pentru a creşte randamentul într-o piaţă cu preţuri mici Ziarul Financiar
Pentru anul acesta este estimată o producţie de circa 800.000 de tone de cartofi, în scădere cu cel puţin 20% faţă de anul anterior, spun jucători mari din acest sector, prezenţi la emisiunea ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny. Principalul vinovat este vremea, iar situaţia din acest an vine după ce în 2024 România mai marcase o pierdere de 18% a recoltei, conform datelor INS.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Turiştii caută tot mai mult vacanţele personalizate, în timp ce grupurile organizate pierd teren. „Toţi clienţii îşi doresc flexibilitate, iar noi trebuie să ne adaptăm“ Ziarul Financiar
Una dintre tendinţele care începe să se contureze tot mai puternic în ultima perioada este nevoia turiştilor de personalizare, de a avea o vacanţă care să ţină cont de nevoile şi dorinţele lor, renunţând astfel să meargă în grupuri organizate mari. Această tendinţă se observă tot mai puternic în ultimii ani.
00:15
S-au grăbit românii să ia credite de consum înainte de majorarea TVA din august? Creditele de consum noi în lei au urcat în iulie la un volum istoric de peste 5,2 mld. lei, marcând un record lunar al ultimelor două decenii Ziarul Financiar
Apetitul românilor pentru creditele de consum noi în lei a dat semne de revigorare, luna iulie aducând un volum al finanţărilor de acest tip de peste 5,2 mld. lei, cel mai mare nivel lunar din ultimele două decenii.
00:15
De unde vine deficitul de 800 mil. euro din lactate: din brânzeturi, adică produse cu valoare adăugată mare Ziarul Financiar
Deficitul comercial din sectorul lactatelor a crescut de aproape cinci ori în perioada 2014-2024, ajungând la aproape 800 de milioane de euro, arată calculele ZF fă­cute pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică.
00:15
Farmaciile Dona mizează pe oraşele mici şi medii pentru extindere. Sunt 330 de farmacii proprii în reţeaua Dona şi încă 38 de unităţi în franciză Ziarul Financiar
O prezenţă mai puternică în oraşele mici şi medii din ţară este una dintre direcţiile de creştere pentru brandul de farmacii Dona, cu o istorie de peste 30 de ani pe piaţa românească, companie controlată de antreprenorul român Eugen Banciu.
00:15
Primul răspuns oficial legat de firmele „misterioase“, cu afaceri de miliarde de lei şi zeci de angajaţi. Inspecţia Muncii: Nu există niciun contract de muncă înregistrat pe firmele Romnef Steel Company şi Zeus Corporation. Ele apar în bilanţurile depuse cu 95 şi 55 de angajaţi Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.