Mihai Tudose, nou atac la Bolojan privind plafonarea: „Noi i-am zis că nu e bine, că e inflație”
Newsweek.ro, 23 septembrie 2025 15:50
Mihai Tudose a declarat că PSD l-a avertizat pe ilie Bolojan cu privire la ridicarea plafonării preț...
Acum 5 minute
16:20
Ce spune Ministrul sănătății despre creșterea natalității în România? „Nu presăm femeile” # Newsweek.ro
Ce spune Ministrul sănătății despre creșterea natalității în România? „Nu presăm femeile”. Care ar f...
Acum o oră
15:50
15:40
NATO, după ce avioanele și dronele Rusiei au intrat în spațiul aliat: Ripostam cu mijloace militare # Newsweek.ro
NATO a condamnat marți Rusia pentru încălcarea spațiului aerian estonian de săptămâna trecută și a d...
Acum 2 ore
15:20
Nou „ingredient” pentru cauciucurile auto eco, luat direct din bucătărie. Costă 7-8 lei litrul # Newsweek.ro
În cursa pentru producția de cauciucuri auto cât mai ecologice intră un nou „ingredient” care este f...
15:20
SIE așteaptă noul șef. Mihai Caraman, primul director după 1990, a cauzat cea mai mare breșă NATO # Newsweek.ro
Serviciul de Informații Extrene (SIE) își așteaptă noul șef, care va fi numit de președintele Nicușo...
15:10
Avertismentul ISW: Putin pregătește „rezerva strategică” de soldați pentru un posibil război cu NATO # Newsweek.ro
Vladimir Putin ar putea pregăti un conflict direct cu alianța nord-atlantică prin consolidarea unei ...
15:00
Escrocherie cu Programul Rabla. Un site fals promite cetăţenilor posibilitatea de înscriere rapidă # Newsweek.ro
Escrocherie cu Programul Rabla. Un site fals promite cetăţenilor posibilitatea de înscriere rapidă. ...
Acum 4 ore
14:20
Parchetul General cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea Dianei Şoşoacă.
14:20
Paracetamolul și „legătura” cu autismul. Rogobete cere poziția ANM după avertismentul lui Trump # Newsweek.ro
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a solicitat Agenției Naționale a Medicamentului un punct de...
14:20
Plafonarea prețului la alimente se prelungește după discuțiile Coaliției cu președintele (SURSE) # Newsweek.ro
Plafonarea prețului la alimente urmează să se prelungească, afirmă surse politice. Această informați...
14:00
Aprovizionarea trupelor Ucrainei se transformă în coșmar. Dronele Rusiei lovesc dincolo de front # Newsweek.ro
Cu timpul, aprovizionarea trupelor Ucrainei se transformă în coșmar. Dronele Rusiei lovesc dincolo d...
13:50
Mihai Fifor, despre Diana Buzoianu: „preferă să fie avocatul unor grupuri de presiune” # Newsweek.ro
Deputatul PSD, Mihai Fifor, o atacă pe Diana Buzoianu. Social-democratul afirmă că ministra mediului...
13:40
Ajutor la pensie. Ministrul Muncii, despre tichetele de energie: „Să se înscrie repede” # Newsweek.ro
Ministrul Muncii a vorbit despre tichetele de energie și i-a îndemnat pe potențialii beneficiari „să...
13:30
Membrii CSM acuză presiuni pentru tăierea pensiilor speciale. Au salarii între 40.000 și 51.000 lei # Newsweek.ro
CCR decide mâine dacă este constituțională tăierea pensiilor speciale inițiată de Ilie Bolojan. Memb...
13:20
UE face o mega-rețea de încărcare pentru camioanele electrice. România nu apare pe hartă # Newsweek.ro
Uniunea Europeană a aprobat dezvoltarea unei mega-rețele de încărcare pentru camioanele electrice, c...
13:10
Cum te înscrii în Programul Rabla 2025? Documentele se depun începând cu 30 septembrie # Newsweek.ro
Cum te înscrii în Programul Rabla 2025? Documentele se depun începând cu 30 septembrie, în aplicația...
13:00
Doi români, arestați în Grecia, după ce au fost acuzați de spionaj la baza navală militară Salamis # Newsweek.ro
Doi cetățeni români, în vârstă de 22 și 52 de ani, au fost arestați în grecia după ce au fost prinși...
12:50
VIDEO SUA, Marea Britanie, test neanunțat cu rachetă nucleară Trident II lângă Puerto Rico # Newsweek.ro
Un submarin nuclear din Statele Unite sau Regatul Unit a efectuat o lansare de test neanunțată a rac...
12:50
Superbet: Facem ceea ce este corect față de clienții noștri, indiferent de circumstanțe # Newsweek.ro
Superbet onorează integral plăți de peste 30 de milioane de euro, generate de un incident ale cărui ...
12:40
Euro trebuie să-şi sporească rolul global dar nu poate înlocui dolarul ca monedă internaţională # Newsweek.ro
Euro nu poate înlocui dolarul ca monedă de rezervă globală, dar trebuie să-şi întărească rolul pe pl...
12:30
VIDEO Teroare la Moscova. Explozii și resturi de drone pe străzile Moscovei după un atac ucrainean # Newsweek.ro
Un val de atacuri cu drone a lovit în noaptea de 22–23 septembrie capitala Rusiei și alte 4 regiuni ...
12:30
Petrolul Ploiești are un nou antrenor. A fost în stafful lui Victor Pițurcă la echipa națională # Newsweek.ro
Petrolul Ploiești are un nou antrenor, cu peste 20 de ani de experiență în antrenorat. El a făcut pa...
Acum 6 ore
12:10
Serviciul militar voluntar din 2026. Câte luni de armată, ce salariu și ce primă se achită la final # Newsweek.ro
Ministrul Ionuţ Moşteanu a transmis că în Consiliul Suprem de Apărare a Țării va fi avizată şi legea...
12:00
România trăiește pe datorie. Soldul creditului neguvernamental a crescut cu 8% în ultimul an # Newsweek.ro
Datoriile României se adâncesc continuu. Soldul creditului neguvernamental, de exemplu, a crescut cu...
11:50
Anatol Șalaru, despre mesaje de amenințare în școli: „Rusia vrea să creeze panică în România” # Newsweek.ro
După valul de cu ameninţări care au vizat luni mai multe școli din România, fostul ministru moldovea...
11:40
Tăierea pensiilor speciale. Ce crede Ministrul Muncii că va decide Curtea Constituțională # Newsweek.ro
Tăierea pensiilor speciale. Ce crede Ministrul Muncii că va decide Curtea Constituțională? Cei 9 jud...
11:40
Bursa salariilor în România: sudor – 5.500 lei, electrician – 8.000 lei. Cine ia 35.000 lei? # Newsweek.ro
Bursa salariilor în România arată discrepanțe foarte mari între regiuni și domenii. Dacă un sudor po...
11:30
Patru din 10 români apți de muncă nu lucrează — INS: doar 63% dintre angajabili au un loc de muncă # Newsweek.ro
Datele Institutului Național de Statistică arată că, din peste 8,2 milioane de români apți de muncă,...
11:20
Cum pot deveni ferestrele panouri fotovoltaice? Geamurile își păstrează și transparența # Newsweek.ro
Ferestrele pot deveni panouri fotovoltaice care ar putea genera o cantitate uriață de energie verde....
11:10
Germania poate trata 1.000 de răniți pe zi într-un război cu Rusia. Se antrenează pentru asta # Newsweek.ro
Germania a anunțat că până la 1.000 de soldați germani care pot fi răniți zilnic dacă Vladimir Putin...
11:00
Ce măsuri de securitate au luat spitalele și școlile după ce au primit mail-uri de amenințare? # Newsweek.ro
Școlile și spitalele au luat măsuri de securitate după ce luni au primit mesaje de amenințare. Manag...
10:50
Avertismentul României și al Poloniei pentru Putin: „Avioanele rusești neautorizate vor fi doborâte” # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu și ministrul polonez de externe Radosław Sikorski i-a transmis Ru...
10:30
Prezență sporită a militarilor străini pe teritoriul României. Jandarmeria: „Nu intrați în panică” # Newsweek.ro
Jandarmeria Română anunță prezență sporită a trupelor străine pe teritoriul României și face apel la...
10:30
Trafic infernal în București. S-au stricat semafoarele de lângă Guvern. Poliția face apel la calm # Newsweek.ro
Este haos în traficul din București. Semafoarele din Piața Victoriei, unde se află clădirea Guvernul...
Acum 8 ore
10:20
Fake news rusesc la Chișinău lansat înainte de alegeri: „România vrea să anexeze Moldova” # Newsweek.ro
Republica Moldova se confruntă, în săptămâna alegerilor decisive, cu cel mai amplu atac hibrid al Ru...
10:10
Care pensionari pierd pensia, daca nu trimit certificatul de viață. Mai au la dispoziție o săptămână # Newsweek.ro
Pensionarii români care se află în străinătate trebuie să depună un document, ca să nu rămână fără p...
09:50
Oligarhul moldovean Veaceslav Platon, eliberat pe cauțiune. A inundat Europa cu miliarde de ruble # Newsweek.ro
Oligarhul care a pus la cale o schemă de spălare de bani care a inundat Europa și SUA cu miliarde de...
09:40
Nicuşor Dan, consultări cu liderii coaliţiei. Plafonarea alimentelor, şi decizia CCR, pe agendă # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, s-a întâlnit marţi, la ora 11:00, cu liderii coaliţiei de guvern...
09:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat luni un apel ferm către cetățeni, acuzând Rusia ...
09:20
2.100.000 elevi studiază religia, niciunul educația sexuală. 2 elevi de 13 ani au făcut sex în baie # Newsweek.ro
Religia și „educația sexuală” au fost două materii care ar fi putut fi studiate opțional în școli. D...
09:00
Putin amenință Europa cu războiul: „Nu vom răspunde prin cuvinte, ci prin acţiuni directe” # Newsweek.ro
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat o nouă amenințare la adresa „Occidentului colectiv”, a...
08:50
Ce să facă clienții Hidroelectrica, pentru facturi mai mici? Termenul limită e 26 septembrie # Newsweek.ro
Facturi mai mici la Hidroelectrica. Ce să faci săptămâna aceasta, ca să plătești mai puțin? Compania...
08:40
NATO va începe să implementeze sistemul avansat de supraveghere MEROPS al Turciei în Polonia și Româ...
08:30
Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025. Legendarul Ronaldinho i-a înmânat trofeul suprem # Newsweek.ro
Ousmane Dembele, atacantul lui Paris Saint-Germain, a câștigat trofeul balonul de aur 2025, devenind...
Acum 12 ore
08:20
Aeroportul din Copenhaga, închis după ce au apărut mai multe drone pe cer. Stare de alertă # Newsweek.ro
Aeroportul din Copenhaga a fost închis luni după ce mai multe drone neidentificate au fost observate...
08:10
De ce au unele toalete două butoane și cum îți pot salva sute de lei la facturi? Ce reprezintă? # Newsweek.ro
Probabil te-ai întrebat vreodată de ce unele toalete au două butoane de tras apa și sigur nu știai d...
08:00
Alocații octombrie 2025: Când intră banii pe card și prin poștă pentru elevi și ajutoarele sociale # Newsweek.ro
Luna octombrie aduce, ca în fiecare început de lună, emoția așteptării banilor din prestațiile socia...
07:50
Zelenski ajunge la ONU. Va vorbi despre schimbările pe care le-a adus războiul în Ucraina # Newsweek.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit luni la New York pentru a participa la evenimente...
07:40
VIDEO Aeroportul Internațional Copenhaga, închis din cauza apariției a patru drone mari # Newsweek.ro
Aeroportul Internațional Copenhaga din Danemarca a fost închis din cauza apariției a 4 drone mari în...
07:30
Horoscop 24 septembrie. Luna în Scorpion aduce o zi imprevizibilă Capricornilor. Peștii, creativi # Newsweek.ro
Horoscop 24 septembrie. Luna în Scorpion aduce o zi imprevizibilă Capricornilor. Peștii sunt creativ...
