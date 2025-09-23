Coaliția de guvernare se reunește la Palatul Victoria după întâlnirea liderilor cu Nicușor Dan la Cotroceni

23:30

În urmă cu o lună și jumătate, la Aeroportul din Cluj-Napoca, un controlor de trafic a adormit în timp ce se afla pe tură și a pus în pericol viața a sute de pasageri aflați într-o aeronavă Wizz Air, care se pregătea de aterizare. Surse din aviația românească au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că …