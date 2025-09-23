Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită cu șase luni
Gândul, 23 septembrie 2025 15:50
După discuțiile de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, liderii coaliției au căzut de acord ca plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază să fie prelungită pentru încă șase luni, au confirmat surse politice pentru Gândul. Este un pas în spate făcut de premierul Ilie Bolojan, care inițial nu a fost de acord cu […]
• • •
Acum 5 minute
16:20
Diana Șoșoacă reacționează la amenințările cu reținerea sa: „Abia aștept să fac pușcărie. Am o mătușă” # Gândul
Diana Șoșoacă a fost chemată din nou la Parchetul General, marți, însă nu a putut să fie prezentă din cauză că este la Bruxelles. Europarlamentarul SOS a declarat că „spectacolul de toată jena” al procurorilor este doar o presiune menită doar să-i provoace temeri și să-i discrediteze partidul. Reacția Dianei Șoșoacă, în direct la România […]
16:20
Cum îl cheamă, de fapt, pe Gabi TAMAȘ în buletin. Puțin știu numele colegului lui Dan Alexa de la Asia Express # Gândul
Cum îl cheamă, de fapt, pe Gabi Tamaș în buletin. Puțin știu numele colegului lui Dan Alexa de la Asia Express. Cum îl cheamă, de fapt, pe Gabi Tamaș în buletin Gabi Tamaș este unul dintre cei mai ageri concurenți din noul sezon Asia Express. Mulți dintre fani îl cunosc de pe vremea când juca […]
16:20
Victor Ponta DEMASCĂ strategia de „plafonare a prețurilor”: „Populisme sinistre / Alimentele costă dublu” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, a precizat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că măsurile de plafonare a prețurilor sunt doar „populisme sinistre”. „Voi i-ați mințit pe oameni și acum faceți invers și acum dați vina pe oameni. Nu s-a redus niciun leu de la partide și mai vin cu populisme sinistre „plafonăm […]
16:20
Victor Ponta a prezis REZULTATUL alegerilor din Republica Moldova: „Vor câștiga pro-europenii” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a comentat alegerile din Republica Moldova, afirmând că rezultatul va fi favorabil forțelor pro-europene, dar obținut prin metode „nedemocratice și ne-europene” Urmăriți aici emisiunea integrală. „O să fiu fericit duminică pentru că l-am învins pe Putin încă o dată. Vă pot da scorul încă de […]
16:20
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 11+5=9 într-o egalitate corectă # Gândul
GÂNDUL.ro vă propune pentru azi, 23 septembrie 2025, un nou test IQ care să vă pună la încercare aptitudinile la matematică, precum și capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur chibrit pentru a corecta eroarea de mai sus. Din operația matematică „11+5” nu are cum […]
16:20
Planul de reînarmare al Germaniei nu include achiziții din SUA. Motivul pentru care Berlinul renunță la sprijinul aliaților de la Washington # Gândul
Germania vrea să investească în industria europeană de apărare, astfel că din bugetul alocat de peste 80 de miliarde de euro, nu va achiziționa foarte multe arme din Statele Unite. Potrivit Politico, planul de reînarmare conturat de Berlin exclude aliatul tradițional al țării și cel mai mare furnizor global de arme, SUA, din ecuația achizițiilor. […]
Acum 15 minute
16:10
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a lansat un nou atac la adresa USR, afirmând că, dacă politica de apărare va fi preluată de acest partid, România ar putea ajunge un „stat userist”, comparabil cu regimurile nazist sau comunist. Urmăriți aici emisiunea integrală. Fostul premier Victor Ponta a criticat în termeni […]
16:10
Escrocherie de proporții în Programul Rabla. Cum acționa platforma online falsă pentru a induce în eroare românii interesați # Gândul
AFM anunță plângere penală împotriva unei platforme online care promite utilizatorilor că-i înscrie rapid în Programul Rabla. Conducerea Administraţiei Fondului pentru Mediu a depus, marţi, o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată. Înșelătorie contra cost pentru înscriere rapidă în Programul Rabla Aceasta promite cetăţenilor posibilitatea de înscriere rapidă […]
16:10
Victor Ponta atrage atenția asupra erorilor flagrante din rechizitoriul lui Georgescu: „Care e dovada că ați anulat pe 5 decembrie?” # Gândul
Victor Ponta, fost candidat la prezidențiale, a comentat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, rechizitoriul întocmit de procurorul Alex Florența lui Călin Georgescu și anularea alegerilor din noiembrie 2024. Victor Ponta a atras atenția asupra unor discordanțe în rechizitoriul întocmit de Alex Florența lui Călin Georgescu. „Au prezentat că pe 10 decembrie Georgescu s-a […]
16:10
UE a definitivat Acordul COMERCIAL și de investiții cu Indonezia /„Creează noi oportunități pentru companii și fermieri” # Gândul
Uniunea Europeană și Indonezia au finalizat, marți, negocierile în vederea unui Acord Complet de Parteneriat Economic și Investiții, un tratat prin care vor fi eliminate 98% din tarifele comerciale. “Am asumat angajamentul de a accelera diversificarea și parteneriatele, de susținere în continuare a creării locurilor de muncă în spațiul UE și de stimulare a creșterii […]
Acum 30 minute
16:00
Victor Ponta ironizează discursul în engleză al Oanei Țoiu la ONU: „Engleză de lemn / Eu vorbesc 5 limbi, la ce mi-a folosit” # Gândul
Victor Ponta a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” momentul în care ministrul de Externe, Oana Țoiu, s-a adresat în limba engleză oficialilor prezenți la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU. „Eu sunt personajul din bancul ăla care a zis în engleză, în italiană, în turcă, în engleză, și ăla a […]
Acum o oră
15:50
15:50
Tatăl tinerei ucise de Emil Gânj a RECLAMAT că fiica sa a fost presată de polițiști să declare că nu a fost răpită # Gândul
Noi informații ies la iveală în cazul fetei ucise de Emil Gânj. Tatăl tinerei a sunat la 112 pentru a reclama că Anda Maria ar fi fost presată de polițiștii din Sărmașu de Câmpie să declare că nu a fost răpită, deși ea susținea contrariul. Convorbirea halucinantă a fost publicată de Recorder. „Sunt tatăl Andei […]
15:50
Șeful unei delegații americane cere consolidarea unui dialog deschis între BEIJING și WASHINGTON pentru evitarea oricărui „conflict” # Gândul
Șeful unei delegații a Congresului SUA aflată în vizită în China a cerut, marți, consolidarea dialogului dintre Beijing și Washington pentru a evita orice „neînțelegere” între cele două armate, care concurează pentru influență în regiunea Asia-Pacific. Adam Smith, parlamentar democrat cu experiență în Comitetul pentru Forțe Armate al Camerei Reprezentanților, a declarat că Beijingul trebuie […]
15:50
Ponta: „PSD a dat semnal să nu se voteze moțiunea împotriva lui Buzoianu. Ea, Țoiu și Moșteanu au mandat să BLOCHEZE lucruri esențiale pentru România” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a afirmat că România se confruntă cu cel mai ridicat preț la energie din Uninunea Europeană și a acuzat actualii miniștri USR că blochează orice soluție pentru reducerea acestuia. Fostul premier a anunțat că va vota moțiunea depusă împotriva Dianei Buzoianu. Urmăriți aici emisiunea integrală. […]
15:40
Victor Ponta critică vizita ministrului de Externe în SUA: „Înțeleg că Muraru are o reședință mai mare la Washington decât SALA lui Țoiu” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a comentat într-un mod critic vizita ministrului de Externe, Oana Țoiu, în SUA, spunând că aceasta a evitat Departamentul de Stat și a organizat o întâlnire la Chicago într-o sală închiriată din bani publici. Urmăriți aici emisiunea integrală. Ionuț Cristache a ridicat întrebarea dacă este […]
15:40
Victor Ponta: „Este prima dată în istoria României, când la Adunarea Generală a ONU nu merge șeful de stat sau de Guvern” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul că „este prima dată în istoria României, când la Adunarea Generală a ONU nu merge șeful de stat sau de Guvern” „Oamenii acolo la ONU au o singură problemă adevărată, ce se întâmplă în Palestina, […]
15:30
REVOLTA sindicatelor împotriva lui Ilie Bolojan. Mai multe organizații sindicale fac SCUT și reclamă intimidarea angajaților care au participat la proteste # Gândul
Organizațiile sindicale fac scut în jurul Sindicatului Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG). În concret, mai multe asociații sindicale – Sindicatul SCUT pentru Administrația Publică, confederația Cartel ALFA, Sindicatul din Administrația Publică Locală Dâmbovița, Sindicatul Liber Solidaritatea – au trimis note de protest către premierul Ilie Boloajn și către Mihai Jurca, șeful Cancelariei […]
15:30
Victor Ponta: „Până mâine, dacă azi trimite Putin 100 de drone, nu le dă nimeni jos pentru că nu-i hârtia” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, convocarea Consiliului Suprem de Apărare al Țării de către Nicușor Dan, miercuri 24 septembrie, pentru a stabili, potrivit comunicatului oficial persoanele „care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva […]
15:30
Victor Ponta ironizează decizia de a doborî DRONE iraniene cu F-16: „E ca și cum ai trimite BMW-urile poliției după un biciclist” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a criticat modul în care România gestionează situația dronelor iraniene, susținând că e disproporționat să trimiți avioane de luptă F-16 împotriva unor ținte ieftine, de doar 30.000 de euro bucata. Urmăriți aici emisiunea integrală. Fostul premier Victor Ponta a comentat decizia autorităților de a doborî […]
15:30
Ministrul de Finanțe al Germaniei: Incursiunile Rusiei pe flancul estic justifică majorarea masivă a bugetului pentru APĂRARE # Gândul
Ministrul german de Finanțe Lars Klingbeil a declarat că recentele incursiuni aeriene rusești pe flancul estic al NATO justifică mai mult ca niciodată decizia Guvernului de a spori masiv cheltuielile pentru forțele armate. Prezentând bugetul pentru 2026 Parlamentului de la Berlin marți, Lars Klingbeil le-a spus parlamentarilor că unul dintre elementele cheie ale proiectului de […]
15:30
Propunerea lui Ponta la provocările Rusiei: „Să trimitem și noi niște drone pe la Sevastopol!” # Gândul
Victor Ponta a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că în contextul unui atac al Rusiei „o să ajungem sa doboram dronele cu praștia”. „O să ajungem sa doboram dronele cu praștia. Avem niște istericale în loc să ai un răspuns deștept. Să trimitem și noi niște drone […]
Acum 2 ore
15:20
Prima ediție a Balului MLNR. La 145 de ani de la înființare, o seară excepțională la Opera Națională București # Gândul
Marea Lojă Națională din România (MLNR) a inaugurat Anul Masonic 2025-2026 printr-un eveniment cultural de anvergură. A fost o Seară de Bal Vienez găzduită de Opera Națională București. Anul masonic a debutat cu acest spectacol la Operă și se va încheia la Ateneul Român, printr-o Gală de Excelență. Aceasta a fost prima ediție a Balului […]
15:20
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.00. „Războiul rece” de la Dinamo s-a aprins după egalul cu Farul! Primele dezvăluiri și o mare surpriză # Gândul
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu fac dezvăluiri despre conflictul care tinde să se aprindă la Dinamo: s-a ajuns deja la episodul cu numărul 4 după meciul cu Farul! Dăm calificativele pentru jucători și vorbim despre problemele din lot. Discutăm despre ce urmează la meciul cu Craiova și […]
15:20
Tudose îi amintește lui Bolojan că nu e căsătorie, e coaliție: „Noi nu ne-am dus la starea civilă, de mână” # Gândul
„Noi nu i-am cerut demisia, îi cerem să țină cont de niște realități” i-a transmis social-democratul Mihai Tudose premierului Ilie Bolojan, prin intermediul Digi24. Europarlamentarul a mai adăugat că PSD se află într-un proiect politic cu Bolojan și partidul pe care-l reprezintă acesta din urmă și nicidecum într-o căsătorie. „Noi nu ne-am dus la starea […]
15:10
Ai multe motive să fii recunoscător. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 24 septembrie 2025. Berbec Așteaptă-te ca relația ta romantică să fie mai bună ca niciodată astăzi. Comunicați bine și sunteți în contact cu sentimentele celuilalt. Ce minunat este să poți menține o legătură inspiratoare și plină de satisfacții cu cineva […]
15:10
Stejarii Collection este cel mai premiat complex rezidențial de lux din România. 8 distincții internaționale au intrat în portofoliul Stejarii # Gândul
La doi ani de la inaugurarea sa, din septembrie 2023, Stejarii Collection se afirmă drept cel mai premiat complex rezidențial de lux, din România, și un reper incontestabil în Europa. Ansamblul a obținut opt distincții de prestigiu, marcând un bilanț remarcabil într-un timp record. Conceptul Stejarii redefinește standardele rezidențiale de lux și transformă experiența rezidențială […]
15:10
15:00
DIICOT a reținut la Iași doi români și un albanez pentru trafic de DROGURI de mare risc. Albanezul e unul dintre cei mai temuți traficanți din Europa # Gândul
Trei bărbați, un cetățean albanez de 44 de ani și doi români de 43 și 44 de ani, au fost reținuți de procurorii DIICOT Iași pentru trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022 – septembrie 2025, cei trei ar fi deținut și vândut cocaină în municipiul Iași. Cetățeanul albanez ar fi […]
15:00
Bogdan Robert Pascu, ofițer de poliție la IPJ Argeș, a fost reținut de DNA sub acuzația de trafic de influență # Gândul
Bogdan Robert Pascu, ofițer de poliție la IPJ Argeș, a fost reținut de DNA sub acuzația de trafic de influență. Acesta ar fi luat 100.000 de euro de la o persoană, susţinând că poate interveni pe lângă un magistrat. Procurorii DNA au anunțat trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Pascu Bogdan […]
15:00
Apropierea sezonului rece și mai ales preconizata scădere a temperaturilor îi determină pe specialiști să reamintească proprietarilor de locuințe că trebuie să-și verifice centralele termice. Pentru a evita defecțiuni costisitoare și a asigura un consum eficient de energie, centralele trebuie pregătite corespunzător pentru iarna care urmează. Iar o centrală termică atent verificată înseamnă siguranță și […]
14:50
Descinderi în forță ale DIICOT, într-un dosar de trafic DROGURI de mare risc, în Arad. 64 de percheziții și peste 20 de persoane implicate # Gândul
Procurorii DIICOT și oolițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad au descins, marți 23 septembrie, la peste 60 de locații din județul Arad, într-un dosar privind traficul de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, în formă continuată. În urma cercetărilor a reieșit că peste 20 de persoane au vândut, depozitat sau […]
14:50
Discuții cruciale pentru economia ARGENTINEI, între Javier Milei și Donald Trump. „Toate opțiunile” sunt pe masă # Gândul
Președintele Argentinei Javier Milei urmează să discute marți cu omologul american Donald Trump, cu privire la o formă de ajutor financiar oferit lui Milei, aliatul ideologic al lui Trump, după zile de turbulențe pe piața financiară din Argentina. Secretarul Trezoreriei SUA Scott Bessent a declarat luni că „toate opțiunile” sunt pe masă pentru a-l sprijini […]
14:50
14:40
Andreea Antonescu, în vârstă de 42 de ani, a luat o decizie importantă pentru binele celor două fetițe ale sale. ”Sunt capabilă să plătesc orice preț”, a spus artista. Andreea Antonescu a cunoscut succesul alături de Andreea Bălan, în trupa Andre. De altfel, cele două au făcut echipă și în show-ul ”America Express”. În […]
14:30
Alexandru Rogobete îl CONTRAZICE pe Trump, cu juma’ de gură, cu privire la interzicerea Paracetamolului: „Este nevoie de studii ştiinţifice” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat la declarațiile președintelui american Donald Trump despre posibilitatea existenței unei legături între administrarea paracetamolului la femeile însărcinate și riscul dezvoltării autismului la făt. Ministrul a precizat că așteaptă punctul de vedere avizat al Agenției Naționale a Medicamentului înainte de a se exprima pe acest subiect. „Am văzut declaraţia domnului […]
14:30
ONU acuză AUTORITĂȚILE ruse de aplicarea actelor de tortură asupra deținuților ucraineni/ Volker Turk cere respectarea dreptului umanitar # Gândul
Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a publicat, marți, un raport conform căruia autoritățile ruse au supus deținuții civili din teritoriile ucrainene ocupate la tortură, într-un mod „sistematic”. Anchetatorii ONU au intervievat 216 civili eliberați din iunie 2023. Dintre aceștia, 92% au oferit detalii despre „tortură” sau alte acte de violență în […]
14:30
Rusia acuză Europa că „se pregătește să ocupe Moldova” / Guvernul de la Chișinău răspunde: „Reacție isterică la mesajul președintei Maia Sandu” # Gândul
Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse acuză Uniunea Europeană, citând doar „informații primite de SVR” și fără a prezenta nicio dovadă, că se pregătește „să ocupe” Republica Moldova. Reacția SVR vine cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din Moldova, pe care Kremlinul a încercat să le influențeze în detrimentul forțelor pro-occidentale. Serviciul rusesc […]
Acum 4 ore
14:20
Platforma PRIME, pe care mulți români și-au făcut conturi, acuzată că își păcălește clienții. Mega-procesul a început luni, 22 septembrie # Gândul
Un proces federal care a început luni, 22 septembrie, va stabili dacă gigantul american din domeniul comerțului online cu amănuntul și-a păcălit clienții să se înscrie la serviciul său de streaming video, Prime. În același timp, sunt acuze că Prime îngreunează anularea abonamentelor după ce clienții se înscriu pe platformă, relatează AP. Peste 200 de […]
14:20
Alexandru Rogobete reacționează la afirmațiile controversate ale lui TRUMP despre interzicerea Paracetamolului: „Este nevoie de studii ştiinţifice” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat la declarațiile președintelui american Donald Trump despre posibilitatea existenței unei legături între administrarea paracetamolului la femeile însărcinate și riscul dezvoltării autismului la făt. Ministrul a precizat că așteaptă punctul de vedere avizat al Agenției Naționale a Medicamentului înainte de a se exprima pe acest subiect. „Am văzut declaraţia domnului […]
14:20
USR vrea TVA mai mic la prezervative. Deputații cer un preț la raft care să nu depășească 5% # Gândul
USR propune prezervative mai ieftine pentru români, motivând cu faptul că, proiectul care ar aduce completări art. 291 din Legea 227/2015, are drept scop prevenția sarcinilor nedorite și a BTS(boli cu transmitere sexuală). Mai mulți deputați USR semnează un proiect de lege prin care cer Camerei Deputaților să voteze un TVA de 5% la profilacticele […]
14:00
Aripa suveranistă din USR îndeamnă moldovenii să voteze pentru „un viitor european, cu șanse și prosperitate”” # Gândul
USR îndeamnă la vot, în Republica Moldova, cu ajutorul unor mesaje electorale aproape suveraniste. Pâinea caldă și Ivan sunt folosiți de USR pentru a-i aduce pe moldoveni la secțiile de votare, duminică, în favoarea partidului cu deschidere spre Uniunea Europeană. Aripa suveranistă din partidul progresist al USR a conceput un afiș electoral prin care frații […]
14:00
Procurorii din cadrul PÎCCJ cer RIDICAREA imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, din cauza dosarului în care e vizată de 11 acuzații grave # Gândul
În urma acuzațiilor grave aduse la adresa europarlamentarei Diana Șoșoacă, procurorul din cadrul Parchetului de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a solicitat ridicarea imunității acesteia, se arată într-un comunicat de presă. PÎCCJ a transmis că Diana Șoșoacă este în continuare urmărită penal pentru o serie de infracțiuni grave, precum lipsire de […]
14:00
Țara din Europa care suspendă cumpărarea de armament american. Motivele tensiunii cu Washingtonul # Gândul
Pentru prima dată în istorie, o țară europeană suspendă contractele de furnizare pe armament cu Statele Unite, din cauza întârzierilor survenite la livrearea comenzilor. Potrivit Blick, tensiunile s-au amplificat și pe fondul tarifelor suplimentare americane, care au majorat prețul produselor achiziționate. În urmă cu trei ani, Elveția comanda cinci sisteme Patriot, a căror valoare se ridica […]
14:00
Afacerist bistrițean cu contracte publice URIAȘE, surprins cu Rolls-Royce și ceas de lux în valoare de sute de mii de euro # Gândul
Claudiu Petruț, un om de afaceri din Bistrița cunoscut pentru contractele numeroase cu bani publici în Cluj și alte județe din Ardeal, a fost filmat recent în București conducând un Rolls-Royce Spectre evaluat la 900.000 de euro și purtând un ceas Richard Mille de 325.000 de euro, potrivit clujust. @tabloidvip Claudiu Pătruț – abonatul la […]
13:40
FOTO / Maria Constantin dă detalii din culisele show-ului ”Vocea României”. ”Toți cei care au participat ȘTIU foarte bine” # Gândul
Maria Constantin, în vârstă de 38 de ani, a dat detalii din culisele show-ului ”Vocea României”, la care a fost concurentă în urmă cu câțiva ani. În urmă cu câțiva ani, Maria Constantin a fost concurentă la emisiunea ”Vocea României”, difuzată de postul de televiziune Pro TV. Invitată recent la podcastul realizat de Adrian Enache, […]
13:40
Oana Țoiu se ia de piept cu Rusia, în discursul prezentat în fața membrilor Consiliului de Securitate al ONU: „Este consternant” # Gândul
Aflată în vizită oficială în SUA, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a făcut o oprire și la ONU, acolo unde a prezentat o un discurs pe care l-a citit în fața membrilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, reuniți în ședință de urgență. Cei din sală au reacționat pe măsură. Oana Țoiu atacă direct […]
13:40
Cât a ajuns chiria pentru un apartament cu 2 camere în CLUJ/Ce arată datele celui mai recent studiu de piață # Gândul
Piața imobiliară din România atinge noi niveluri record ale prețurilor practicate. Și, așa cum ne-a obișnuit de câțiva ani, Cluj-Napoca este pe locurile fruntașe la tarifele pentru închirierea locuințelor. Un apartament cu 2 camere are un preț prohibitiv pentru mulți români, dar cu toate acestea nivelul chiriilor rămâne ridicat. Cu cât se închiriază un apartament […]
13:30
Valentin Stan: Dominic Fritz este ilegal într-un partid în acest moment. Poate să se înscrie în USR doar cu hotărâre judecătorească # Gândul
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 22 septembrie 2025, Valentin Stan explică conflictul dintre Comisia Europeană și unele țări din UE. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan explică conflictul dintre Comisia Europeană și unele țări din UE, precum Cehia și Polonia, legat de drepturile cetățenilor europeni fără cetățenia țării de reședință. […]
13:30
AVERTISMENTUL lui Alexandru Chirilă, la Pastila Financiară: „Titlurile de stat sunt singurul instrument cu potențial de randament real” # Gândul
Alexandru Chirilă, expert financiar, a explicat în cadrul emsiunii „Pastila Financiară„, difuzată în exclusivitate de Mediafax, a vorbit despre titlurile de stat, despre care a precizat că „sunt singurul instrument cu potențial de randament real”. În dialog cu Alexandru Chrilă, jurnalistul Adrian Artene a prezentat ipoteza unei investiții de 10.000 lei pentru 3 ani la […]
