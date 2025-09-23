Doi români, arestaţi în Grecia sub suspiciunea de spionaj, după ce au fotografiat o bază navală
Financial Intelligence, 23 septembrie 2025 15:50
Autorităţile din Grecia au arestat doi cetăţeni români pe care-i suspectează de spionaj, după ce au găsit în
Acum 15 minute
16:10
Gală aniversară: Kidprenor sărbătorește 5 ani de educație antreprenorială și anunță noi planuri de dezvoltare # Financial Intelligence
Kidprenor, platformă de educație antreprenorială dedicată copiilor din România, marchează cinci ani de activitate printr-un eveniment aniversar Gala
Acum o oră
15:50
Doi români, arestaţi în Grecia sub suspiciunea de spionaj, după ce au fotografiat o bază navală # Financial Intelligence
Autorităţile din Grecia au arestat doi cetăţeni români pe care-i suspectează de spionaj, după ce au găsit în
15:50
Horváth: Eficiența bate sustenabilitatea, iar optimizarea costurilor devine prioritatea nr. 1 a companiilor # Financial Intelligence
Pe locul al doilea se situează transformarea digitală și inteligența artificială, văzute drept pârghii esențiale pentru eficiență. Inovația
15:40
Dan Sebastian CÂMPEANU: "Strategia Impact Developer & Contractor pentru 2026-2034 necesită capitaluri de 900 de milioane de euro; ne vom baza pe finanțare din piața de capital și sistemul bancar" – video # Financial Intelligence
Strategia Impact Developer & Contractor pentru perioada 2026-2034 necesită capitaluri de aproximativ 900 de milioane de euro, iar
Acum 2 ore
15:20
Ionuț LIANU, CEC Bank: Sofisticarea tipurilor de capital – foarte importantă pentru piața financiară din România și este o evoluție de care noi avem foarte multă nevoie, inclusiv în sistemul bancar – video # Financial Intelligence
„Piața de obligațiuni cred că este una din piețele care au stat la baza dezvoltării burselor în întreaga
15:20
Exim Banca Românească acordă companiilor credite garantate de Fondul European de Investiții # Financial Intelligence
Exim Banca Românească sprijină dezvoltarea companiilor românești prin acordarea de credite pentru investiții și capital de lucru în
15:10
Daraban (CCIR): Nu prea cred în viitorul producţiei militare; departamentul de înzestrare din MApN este mai favorabil cumpărăturilor # Financial Intelligence
Departamentul din cadrul Ministerului Apărării Naţionale care se ocupă cu înzestrarea Armatei este mai favorabil achiziţiilor, decât de
15:10
China vrea un rol mai mare pe piaţa aurului prin servicii de custodie pentru rezervele străine # Financial Intelligence
China intenţionează să ofere servicii de custodie pentru rezervele de aur ale altor ţări, în încercarea de a-şi
15:00
DEPOGAZ și-a îndeplinit obiectivul de stocare a gazelor naturale pentru sezonul rece 2025-2026 # Financial Intelligence
DEPOGAZ Ploiești, companie membră a Grupului Romgaz și principalul operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România, anunță
14:50
Corneliu Bodea: "Contrapartea Centrală este un intermediar cu un rol extraordinar de important în ceea ce înseamnă responsabilizarea și rezolvarea problemelor de garanții pe piața de energie" – video # Financial Intelligence
Operaționalizarea Contrapărții Centrale (CCP-RO) în termen de 6-9 luni este una din cele cinci măsuri propuse de piața
14:50
Acțiunile Transgaz înregistrează o creștere de 115%, în ultimele 12 luni, la 48,8 lei/acțiune, la finalul ședinței de
14:50
Coloana lui Macron, blocată într-o intersecţie la New York de coloana lui Trump, după ce recunoaşte Palestina la ONU. "Totul este închis pentru tine", îi spune el la telefon şi se duce pe jos la un dineu la Ambasada Franţei # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a fost nevoit să meargă pe jos, la New York, după ce a recunoscut
14:50
Membrii Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea: Acționarii FP au toate opțiunile pe masă, la AGA din 29 septembrie; AGA va decide viitorul privind administrarea # Financial Intelligence
Acționarii Fondului Proprietatea au toate opțiunile pe masă, la votul cheie de săptămâna viitoare, au declarat pentru Financial
Acum 4 ore
14:20
Isărescu, despre introducerea unui euro digital: Nu înlocuieşte numerarul în euro […] pensionarii nu vor, nu preferă digitalul / Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină ruşii, ne blochează plăţile în trei zile # Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a vorbit, marţi, despre procesul de introducere a unui euro
14:20
Danemarca intenţionează să introducă prima taxă pe emisiile poluante ale animalelor de fermă # Financial Intelligence
Guvernul danez a pus la punct un plan pentru a implementa prima taxă din lume care se va
13:50
Isărescu: Nu putem amâna dezbaterea despre ce se întâmplă în lume, despre cum ne adecvăm noi ca societate, ca economie, la schimbările din lume şi să aşteptăm ajustarea fiscală. Trebuie făcute în paralel # Financial Intelligence
România nu poate amâna dezbaterea despre transformările globale şi despre modul în care ne adaptăm ca societate şi
13:50
Economia mondială s-a dovedit mai rezilientă decât se anticipa în primul semestru din 2025, în special datorită evoluţiei
13:40
Victor Negrescu: Ne așteptăm ca taxa pe corporații propusă de Comisia Europeană, pentru viitorul buget, să nu fie aprobată; dacă noile taxe nu vor trece, Executivul european trebuie să vină cu o nouă propunere de buget # Financial Intelligence
Legat de taxa pe corporații, România nu a transmis, în momentul de față, nicio poziție oficială, a declarat
13:40
Depozitele la bănci ale firmelor şi populaţiei au scăzut, în august 2025, cu 0,4% (BNR) # Financial Intelligence
Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut în luna august 2025 cu 0,4% faţă de luna anterioară, până la
13:30
Aurelian MIHĂILESCU: În următoarea perioadă, Unicredit Bank se va ocupa să aducă emitenți la Bursa de Valori și va aștepta listări din partea statului – video # Financial Intelligence
În următoarea perioadă, Unicredit Bank în se va ocupa să aducă emitenți la Bursa de Valori și va
13:00
Euro trebuie să-şi sporească rolul global dar nu poate înlocui dolarul ca monedă de rezervă internaţională (Bundesbank) # Financial Intelligence
Euro nu poate înlocui dolarul ca monedă de rezervă globală, dar trebuie să-şi întărească rolul pe plan mondial,
12:30
Autor: Andrei Rădulescu Pe parcursul ultimelor trimestre Republica Moldova a continuat să se confrunte cu un climat macroeconomic
Acum 6 ore
12:20
Andrei Cionca, ROCA FP: Bursa trebuie să facă un efort susținut de a atrage mai multe listări, iar emitenții trebuie să se promoveze mai mult, să fie mai vandabili, ca să atragă mai mulți investitori – video # Financial Intelligence
*"Vrem să rebalansăm portofoliul Fondului Proprietatea și să oferim acționarilor ceva la care ei nu au acces astăzi,
12:10
Superbet onorează integral plăți de peste 30 de milioane de euro, generate de un incident ale cărui cauze sunt analizate la acest moment împreună cu partenerii; "Facem ceea ce este corect față de clienții noștri, indiferent de circumstanțe" # Financial Intelligence
Superbet onorează integral plăți de peste 30 de milioane de euro, generate de un incident ale cărui cauze
12:00
Lasconi: Publicarea fotografiilor în care ar fi fost surprinsă o întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta a fost momentul în care Nicușor Dan a câștigat alegerile, nu le-am pierdut eu; decizia de a le publica a fost tocmai în sensul acesta # Financial Intelligence
Publicarea fotografiilor în care ar fi fost surprinsă o întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta
12:00
Cristian Agalopol: Contribuţia statului şi fondurile de pensii – cei mai importanți vectori care au condus la dezvoltarea Bursei de Valori – video # Financial Intelligence
Contribuţia statului şi fondurile de pensii au fost cei mai importanți vectori care au condus la dezvoltarea Bursei
10:30
Fundația Vodafone extinde programul Skills Upload Jr cu o componentă dedicată bunăstării digitale a copiilor # Financial Intelligence
Programul Skills Upload Junior al Fundației Vodafone se extinde cu o inițiativă la nivel european adresată bunăstării digitale
Acum 8 ore
10:10
Viorel Panait, Comvex: Reorganizarea administrațiilor – o necesitate pentru eficiența transportului fluvial și portuar în România – video # Financial Intelligence
La Forumul Pieței de Capital, organizat de Financial Intelligence, Viorel Panait, directorul general al Comvex, a subliniat importanța
09:30
Bogdan Drăgoi, Lion Capital: Îmi doresc ca Bursa de la București să devină cu adevărat un barometru al economiei; Lichiditatea, marfa și lipsa produselor sunt cele trei probleme în prezent – video # Financial Intelligence
* "Constat cu regret și cu puțină supărare că nu suntem în indicii MSCI de piață emergentă și
09:30
În iulie 2025, volumul lucrărilor de construcţii a crescut accentuat faţă de luna anterioară (+27,2% pe seria brută,
Acum 12 ore
07:40
România, hub global al industriei videochatului – o piață de sute de milioane de dolari; În România activează peste 400.000 de persoane în zona de videochat și content online, iar la nivel juridic sunt înregistrate aproximativ 5.000 de companii (date ANAF şi surse industrie) # Financial Intelligence
Industria videochatului din România continuă să își consolideze poziția în topul mondial, atât prin performanțele modelelor, cât și
07:00
Egiptul va găzdui o conferinţă privind reconstrucţia Fâşiei Gaza după introducerea unui armistiţiu # Financial Intelligence
Prim-ministrul egiptean Mustafa Madbouly a anunţat luni că ţara sa va găzdui o conferinţă privind reconstrucţia Fâşiei Gaza
07:00
Nicuşor Dan a convocat şedinţa CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Pe agendă, doborârea dronelor care intră în spaţiul aerian naţional şi stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva acestora # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc joi, la
07:00
Kelemen Hunor: Ne aşteaptă o iarnă grea. Trebuie să spunem, nu avem voie să minţim # Financial Intelligence
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că pe români îi aşteaptă ”o iarnă grea”, iar politicienii nu au voie […] The post Kelemen Hunor: Ne aşteaptă o iarnă grea. Trebuie să spunem, nu avem voie să minţim appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Trump face o legătură între paracetamol şi autism, în ciuda îndoielilor oamenilor de ştiinţă # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a sfătuit insistent luni femeile însărcinate să nu ia paracetamol (Tylenol în SUA), spunând […] The post Trump face o legătură între paracetamol şi autism, în ciuda îndoielilor oamenilor de ştiinţă appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Canada consideră “necesară” recunoaşterea statului palestinian fără să îşi facă “iluzii” (Carney) # Financial Intelligence
Premierul canadian Mark Carney a afirmat luni că “nu îşi face nicio iluzie” cu privire la impactul concret […] The post Canada consideră “necesară” recunoaşterea statului palestinian fără să îşi facă “iluzii” (Carney) appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Discuţiile cu Iranul privind programul său nuclear se află într-un “punct de cotitură destul de dificil”, a recunoscut […] The post Nuclear iranian: “Un punct de cotitură dificil” (şeful AIEA) appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Apariţia unor drone perturbă zborurile la aeroporturile din Copenhaga și Oslo # Financial Intelligence
Aeroportul din Copenhaga, Danemarca, se redeschide după ce a suspendat decolările și aterizările timp de aproape patru ore […] The post Apariţia unor drone perturbă zborurile la aeroporturile din Copenhaga și Oslo appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
22:00
Occidentul și Rusia se confruntă la ONU după incidentele din spațiul aerian al NATO # Financial Intelligence
NATO acuză Rusia de încălcarea spațiului aerian al Estoniei și Poloniei Yvette Cooper din Marea Britanie avertizează asupra […] The post Occidentul și Rusia se confruntă la ONU după incidentele din spațiul aerian al NATO appeared first on Financial Intelligence.
22:00
Putin îi oferă lui Trump o prelungire de un an a tratatului privind armele nucleare # Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin i-a oferit luni omologului său american Donald Trump o prelungire de un an a […] The post Putin îi oferă lui Trump o prelungire de un an a tratatului privind armele nucleare appeared first on Financial Intelligence.
21:50
Senat: Contractele contabililor autorizaţi, consultanţilor fiscali, evaluatorilor autorizaţi şi auditorilor financiari cu clienţii – titluri executorii # Financial Intelligence
Senatul a adoptat, luni, trei iniţiative legislative care prevăd ca toate contractele încheiate de contabilii autorizaţi, consultanţii fiscali, […] The post Senat: Contractele contabililor autorizaţi, consultanţilor fiscali, evaluatorilor autorizaţi şi auditorilor financiari cu clienţii – titluri executorii appeared first on Financial Intelligence.
21:50
Romgaz a încheiat un parteneriat strategic cu Weatherford pentru digitalizarea operaţiunilor de producţie # Financial Intelligence
SNGN Romgaz SA a încheiat un contract pe opt ani cu compania Weatherford International, pentru implementarea unui sistem […] The post Romgaz a încheiat un parteneriat strategic cu Weatherford pentru digitalizarea operaţiunilor de producţie appeared first on Financial Intelligence.
21:40
R. Moldova: 74 de arestări înaintea alegerilor; autoritățile afirmă că au destructurat o rețea de sabotaj a spionajului militar rus # Financial Intelligence
Forțele de securitate din Republica Moldova au arestat luni 74 de persoane după efectuarea a peste 250 de […] The post R. Moldova: 74 de arestări înaintea alegerilor; autoritățile afirmă că au destructurat o rețea de sabotaj a spionajului militar rus appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Ungaria: Aderarea Ucrainei la UE va falimenta Ungaria şi Europa, crede Viktor Orban # Financial Intelligence
Ungaria nu doreşte intrarea Uniunii Europene în război, aşadar nu susţine aderarea Ucrainei la UE, care ar falimenta […] The post Ungaria: Aderarea Ucrainei la UE va falimenta Ungaria şi Europa, crede Viktor Orban appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi periculoase pentru ţară şi întreaga regiune # Financial Intelligence
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a atras atenţia luni, într-un discurs la Chişinău, că “dacă Rusia ajunge să […] The post Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi periculoase pentru ţară şi întreaga regiune appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Un bancher experimentat va fi responsabil cu atragerea de investitori în Germania # Financial Intelligence
Cancelarul german, Friedrich Merz, a numit luni un bancher cu experienţă pentru promovarea economiei germane, care în prezent […] The post Un bancher experimentat va fi responsabil cu atragerea de investitori în Germania appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Diana Buzoianu: AUR ar vrea să ne întoarcem în epoca în care hidrocentralele se construiau cu buldozere fără să se mai respecte legi # Financial Intelligence
AUR ar vrea să ne întoarcem în epoca în care hidrocentralele se construiau cu buldozere fără să se […] The post Diana Buzoianu: AUR ar vrea să ne întoarcem în epoca în care hidrocentralele se construiau cu buldozere fără să se mai respecte legi appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Norofert își crește profitabilitatea în S1 2025 și accelerează investițiile în producție și piețele externe # Financial Intelligence
Norofert, principalul producător de inputuri organice și furnizor de biotehnologie pentru agricultură, listat pe piața AeRO (simbol BVB: […] The post Norofert își crește profitabilitatea în S1 2025 și accelerează investițiile în producție și piețele externe appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Austeritatea mascată și reforma birocratică; Studiu de caz: Institutul Național de Formare în Sectorul Public # Financial Intelligence
În România ultimelor decenii, discursul public despre administrația de stat s-a concentrat aproape obsesiv asupra bugetarilor. Declarațiile unor […] The post Austeritatea mascată și reforma birocratică; Studiu de caz: Institutul Național de Formare în Sectorul Public appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Electrica – Comunicat de disponibilitate Situatii Financiare Individuale S1 2025 # Financial Intelligence
COMUNICAT DE DISPONIBILITATE Incepand cu data de 29 septembrie 2025, ora 19:00 (ora Romaniei), Situatiile Financiare interimare individuale […] The post Electrica – Comunicat de disponibilitate Situatii Financiare Individuale S1 2025 appeared first on Financial Intelligence.
