Jose Mourinho spune că nu l-au interesat banii oferiți de Benfica: "Dacă aş rămâne acasă până la sfârşitul sezonului, aş câştiga mai mult"
DigiFM.ro, 23 septembrie 2025 15:50
Revenit pe banca tehnică a echipei Benfica Lisabona săptămâna trecută, Jose Mourinho spune că această alegere îi aduce pierderi financiare şi că s-a întors să antreneze în ţara natală din dragoste pentru meseria sa.
Acum 30 minute
16:00
Semnal de forță sau gafă de protocol? Macron, blocat în stradă de trecerea mașinilor lui Trump, la New York: "Ghici ce? Totul e blocat pentru tine" # DigiFM.ro
Emmanuel Macron a avut parte de o situație incomodă la New York, după ce polițiștii locali i-au oprit vehiculul pentru a face loc coloanei oficiale a lui Donald Trump. Președintele Franței a fost surprins pe stradă, vizibil nedumerit, la scurt timp după ce părăsise sediul ONU, luni seară.
Acum o oră
15:50
15:40
Europa trebuie să se asigure că este pregătită pentru război, susţine ministrul suedez al apărării # DigiFM.ro
Ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, a cerut marţi Europei să intensifice pregătirile pentru un conflict armat, având în vedere ameninţarea reprezentată de Rusia, relatează dpa.
Acum 4 ore
12:40
Doi români, arestați în Grecia pentru suspiciune de spionaj. Ce au găsit autoritățile în telefoanele lor # DigiFM.ro
Doi cetăţeni români au fost arestaţi, luni după-amiază, 22 septembrie, pentru că au fotografiat baza marinei elene de pe insula Salamina, lângă Attica, a anunţat marţi Paza de Coastă, potrivit Kathimerini.
12:40
Donald Trump, decret prin care desemnează Antifa drept ”organizaţie teroristă naţională” şi ”anarhistă” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a semnat un decret prin care clasează în mod oficial mişcarea Antifa drept ”organizaţie teroristă”, din care fac parte grupări care se revendică antifasciste, la o zi după ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk, relatează AFP și News.ro.
12:30
Un băiat afgan în vârstă de 13 ani a ajuns în India după ce s-a ascuns în trenul de aterizare al unui avion. Descoperit la destinație, a fost trimis înapoi acasă # DigiFM.ro
Un băiat afgan în vârstă de 13 ani a zburat până în capitala Indiei ascunzându-se în trenul de aterizare al unui avion de pe ruta Kabul-New Delhi, fiind ulterior trimis înapoi în Afganistan, transmite agenţia Xinhua.
12:30
Mihai Fifor de la PSD o atacă pe ministra Mediului, cu o zi înainte de votul moțiunii depuse de AUR: "Dispusă la orice numai să rămână pe scaun" # DigiFM.ro
Deputatul Mihai Fifor (PSD), declară marţi, despre ministrul Diana Buzoianu (USR), că în loc să fie ministru al Mediului pentru România, preferă să fie avocatul unor grupuri de presiune, să protejeze interese înguste şi să sacrifice interesul naţional. El mai afirmă că România are nevoie de soluţii, nu de miniştri ai ONG-urilor radicale, nu de politicieni disperaţi să-şi apere scaunul, ci de oameni capabili să ducă la capăt proiecte strategice pentru ţară. Atacul lui Fifor vine cu o zi înainte de votul din Camera Deputaţilor pe moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă de AUR.
Acum 6 ore
12:20
Un tânăr australian care a murit în Bali, repatriat fără inimă. Mama lui e pur și simplu șocată: "Chiar când credeam că nu pot suferi mai mult" # DigiFM.ro
Autorităţile din Australia au solicitat răspunsuri din partea Indoneziei după ce trupul neînsufleţit al unui tânăr australian a fost repatriat din Bali fără inimă, transmite AFP.
12:10
Aitana Bonmati, al treilea Balon de Aur consecutiv. Jucătoarea FC Barcelona e cea mai bună fotbalistă din lume # DigiFM.ro
Spaniola Aitana Bonmati, coordonatoarea de joc a echipei FC Barcelona, a cucerit pentru a treia oară în cariera sa Balonul de Aur, rezervat celei mai bune jucătoare de fotbal din lume, trofeul pe care l-a mai cucerit anterior în 2023 și 2024, informează AFP.
12:00
Actrița Anamaria Vartolomei, una dintre cele mai promițătoare tinere talente ale cinematografiei europene, a fost invitata Oanei Zamfir și a lui Vlad Craioveanu la matinalul Digi FM. Interviul a adus în prim-plan atât povestea personală a artistei, cât și detalii despre cel mai nou proiect în care joacă, Jaful secolului, filmul ales să reprezinte România la Premiile Oscar.
11:10
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu rapiditate şi forţă” # DigiFM.ro
Richard Gere a declarat, într-un interviu pentru BFMTV, că preşedintele SUA „distruge Constituţia americană cu rapiditate şi forţă”. Vedeta din „American Gigolo” şi „Pretty Woman” nu are cuvinte suficient de dure pentru a descrie acţiunile lui Donald Trump şi ale administraţiei sale de la începutul anului.
11:00
Fosta soţie a prinţului Andrew, exclusă din mai multe organizaţii caritabile din cauza legăturilor sale cu Epstein. „Ştiu că te-am dezamăgit teribil. Ai fost mereu un prieten generos” # DigiFM.ro
Sarah Ferguson, fosta soţie a prinţului Andrew, a fost exclusă luni din mai multe organizaţii caritabile cu care colabora, după publicarea unui e-mail expediat lui Jeffrey Epstein în care îl descria pe acest infractor sexual american drept "un prieten excepţional", informează AFP.
10:40
Avocaţii lui Sean 'Diddy' Combs cer 14 luni de închisoare la condamnarea pentru prostituţie. Când va fi dat verdictul # DigiFM.ro
Avocaţii lui Sean "Diddy" Combs au cerut luni seară unui judecător american să impună o pedeapsă de 14 luni de închisoare mogulului hip-hop, după ce acesta a fost condamnat pentru infracţiuni legate de prostituţie, dar a fost achitat de acuzaţii mai grave de trafic sexual şi extorcare, transmite Reuters.
Acum 8 ore
09:30
SUA şi aliaţii săi vor apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, susţine Mike Waltz, noul ambasador american la ONU # DigiFM.ro
Noul ambasador al Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a asigurat, luni, că ţara sa şi aliaţii săi vor apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate consacrată incursiunii avioanelor ruseşti deasupra Estoniei.
09:30
Cum va fi vremea în următoarea lună. Meteorologii anunță care sunt regiunile în care scad temperaturile și în care se vor semnala ploi # DigiFM.ro
Meteorologii au emis, marţi, prognoza pentru perioada 22.09.2025 - 20.10.2025, şi anunţă temperaturi mai ridicate în prima săptămână, după care urmează două săptămâni în care temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei. După ce în prima săptămână regimul ploilor va fi deficitar, urmează precipitatii în cea mai mare parte a ţării.
09:20
Ionuţ Moşteanu: „Dacă premierul Bolojan pleacă, România va fi într-o situaţie foarte proastă. Cine vine în locul lui?” # DigiFM.ro
Ionuţ Moşteanu, unul dintre liderii USR, este de părere că, dacă premierul Ilie Bolojan demisionează, România se va afla într-o ”criză politică majoră”. El le răspunde şi reprezentanţilor PSD care susţin că, dacă Bolojan pleacă din funcţia de şef al Guvernului, coaliţia va funcţiona în continuare, conform protocolului: ”Ştiu să zică un nume de premier acei lideri care zic? Eu i-aş întreba: cine? Cine ar veni în locul lui să-şi asume tot ce-şi asumă premierul Bolojan acum?”.
09:10
Tatăl lui Lamine Yamal, după ce fiul său nu a câştigat Balonul de Aur: „Nu aş spune că este vorba de un furt, ci mai degrabă de un prejudiciu moral” # DigiFM.ro
Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, nu poate accepta faptul că Balonul de Aur 2025 a fost pierdut de fiul său în favoarea lui Ousmane Dembélé, luni seara. El consideră că tânărul jucător catalan este deja cel mai bun din lume.
09:00
Atacantul francez Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: Este extraordinar ceea ce trăiesc # DigiFM.ro
Atacantul francez al echipei Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, a câştigat Balonul de Aur, trofeu decernat de France Football, luni seară, la théâtre du Châtelet din Paris.
Acum 24 ore
16:30
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Aglaia Grădinaru s-a retras din învățământ la 1 septembrie 2025 # DigiFM.ro
Liliana Aglaia Grădinaru, soacra lui Nicușor Dan, s-a retras oficial din învățământ la începutul acestei luni, după o carieră de peste patru decenii. În vârstă de 64 de ani, profesoara a predat atât în comuna natală Zăpodeni, județul Vaslui, cât și în orașul Vaslui, unde și-a încheiat activitatea la catedră.
Ieri
16:20
Franţa şi mai multe alte ţări urmează să recunoască luni Palestina ca stat şi să încerce astfel să crească presiunile asupra Israelului, la deschiderea marii reuniuni anuale a ONU, la New York, care urmează să fie dominată de Războiul din Fâşia Gaza, relatează AFP.
16:20
Alexandru Mitriţă și-a încheiat cariera la echipa naţională a României. A făcut anunțul prin intermediul unei scrisori # DigiFM.ro
Alexandru Mitriţă, în vârstă de 30 de ani, mijlocaşul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunţat prin intermediul unei scrisori că îşi încheie cariera la echipa naţională a României.
16:20
Vladimir Putin propune SUA să respecte încă un an tratatul dezarmării nucleare New START, care expiră în februarie # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin propune luni o prelungire - cu un an - a tratatului de dezarmare nucleară New START, încheiat de către Rusia cu Statele Unite, care urmează să expire în februarie, relatează AFP.
16:00
Vremea va fi mai caldă decât în mod normal în primele zile ale acestei săptămâni în toate regiunile, iar din 25 septembrie temperaturile vor coborî şi se vor apropia de cele specifice datei din calendar, oscilând între 17 şi 24 de grade Celsius, potrivit prognozei publicate, luni, de Adminstraţia Naţională de Meteorologie, pentru perioada 22 septembrie - 6 octombrie 2025.
15:50
Statele NATO agravează tensiunile prin acuzaţiile lor ”nefondate” privind încălcări aeriene, acuză Moscova # DigiFM.ro
Las mai jos INFO si link: Kremlinul acuză luni statele membre NATO de faptul că agravează tensiunile prin acuzaţiile lor ”nefondate” potrivit cărora Rusia le-a încălcat anumite spaţii aeriene, după ce Estonia a acuzat-o săptămâna trecută că i-a survolat teritoriul, relatează AFP.
14:40
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să credem!” Acum trăiește o poveste de iubire uimitoare # DigiFM.ro
O tânără care a fost dată dispărută de familie la doar 13 ani trăiește acum o poveste de iubire uimitoare, ajungând să se logodească chiar cu polițistul care a căutat-o atunci.
14:00
NATO se reuneşte marţi la Bruxelles, la cererea Estoniei, după încălcarea spaţiului aerian eston de către Rusia # DigiFM.ro
Reprezentanţii celor 32 de state membre NATO urmează să se reunească marţi dimineaţa la Bruxelles, la cererea Estoniei, în urma unei incursiuni ruse, vineri, în spaţiul aerian al acestei ţări baltice, anunţă luni un reprezentant al Alianţei Nord-Atlantice, relatează AFP.
14:00
Tom Holland a suferit o comoţie cerebrală, în urma unei accidentări pe platourile de la „Spider-Man: Brand New Day”. Actorul executa o cascadorie # DigiFM.ro
Tom Holland a fost spitalizat vineri, la Glasgow, după ce a suferit o comoţie cerebrală în timpul filmărilor pentru "Spider-Man: Brand New Day", relatează luni The Independent.
13:50
Furnizarea apei calde, sistată la sute de blocuri din sectoarele 2, 3, 4 şi 6, în următoarele zile # DigiFM.ro
Furnizarea apei calde va fi sistată, în următoarele zile, la blocuri din sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6, pentru lucrări de reparaţii şi modernizare.
13:30
Matinalul Digi FM aduce o serie de interviuri în premieră, cu patru invitați din film și muzică. Marți, 23 septembrie, vine actrița Anamaria Vartolomei; miercuri, 24 septembrie, îl auzim pe Victor Dorobanțu (Thing din „Wednesday”); iar vineri, 26 septembrie, vin împreună Cornel Ilie (VUNK) și Anastasia Sandu.
13:00
Ministerul Sănătăţii cere pază şi atenţie sporită în spitale, în contextul ameninţărilor primite pe e-mail de mai multe unităţi medicale # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a cerut luni pază şi atenţie sporită în spitale în contextul ameninţărilor primite pe e-mail de mai multe unităţi medicale şi unităţi de învăţământ.
11:40
Regele Charles, în vizită la cea mai vârstnică persoană din lume. Ethel are 116 ani. Amintirea care a adus zâmbetul pe chipul monarhului # DigiFM.ro
Regele Charles al III-lea al Regatului Unit i-a făcut recent o vizită specială decanei de vârstă a umanităţii.
11:30
Grupul DIGI și Asociația Îngeri Pentru Suflete aduc, pentru al patrulea an la rând, “Dulăpiorul Fermecat” în trei școli din mediul rural # DigiFM.ro
11:10
Ce relație mai au azi Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu. Cele două artiste s-au certat ani de zile # DigiFM.ro
Ani de zile, două dintre cele mai cunoscute voci ale folclorului românesc, Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu, au fost în centrul unor dispute publice. Tensiunile au pornit de la declarațiile Elenei Merișoreanu privind pensia Mariei Dragomiroiu, subiect care a generat reacții dure din partea celei din urmă.
10:50
O femeie a reușit să ghicească numerele la loterie cu ajutorul lui ChatGPT. Câți bani a câștigat și ce a făcut cu ei # DigiFM.ro
O femeie din Midlothian, Virginia, a transformat un joc de noroc într-un gest impresionant de generozitate. Kerri Edwards a câștigat 150.000 de dolari la celebra loterie americană Powerball, după ce a jucat pentru prima dată folosind numere generate de ChatGPT.
10:40
Balonul de Aur este decernat luni. Unde va avea loc ceremonia, ce jucători sunt nominalizaţi, cine va prezenta gala # DigiFM.ro
Ceremonia de decernare a Balonului de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, va avea loc luni, la Théâtre du Châtelet, din Paris, începând cu ora 21.00. În sezonul trecut, trofeul i-a revenit lui Rodri, la masculin şi Aitanei Bonmati, la feminin. În acest an, marii favoriţi sunt Lamine Yamal şi Ousmane Dembele.
10:40
Un oraş din Japonia adoptă o ordonanţă care limitează utilizarea smartphone-urilor la două ore pe zi # DigiFM.ro
Conducerea unui oraş din centrul Japoniei a adoptat luni o ordonanţă care recomandă tuturor locuitorilor săi să limiteze utilizarea smartphone-urilor, tabletelor, consolelor video şi altor dispozitive digitale la două ore pe zi în afara programului de lucru şi al orelor de şcoală, cu toate că nu sunt prevăzute sancţiuni, transmite agenţia Kyodo.
09:50
Angelina Jolie, întrebată ce o sperie ca americană: „Orice lucru care divide sau limitează libertăţile personale este foarte periculos” # DigiFM.ro
09:40
E-mail de ameninţare trimis la mai multe unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti. ”Voi provoca un adevărat masacru” se arată în mesaj # DigiFM.ro
Autorităţile au demarat verificări în mai multe unităţi de învăţământ, dar şi medicale din Bucureşti, după ce s-au primit e-mailuri de ameninţare pe adresele oficiale. ”Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta”, se arată în mesaj. ”Voi provoca un adevărat masacru”, a adăugat persoana care a trimis e-mailul, dar Poliţia Capitalei precizează că nu au fost identificate indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală.
09:40
Ministrul Economiei, despre plafonarea preţurilor unor alimente de bază: „Preţurile nu stau ele într-un anume cadru pentru că urlă un politician la ele” # DigiFM.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, referindu-se la plafonarea preţurilor alimentelor de bază, că decizia se ia în unanimitate, la fel cum se iau toate deciziile în coaliţia de guvernare. Ministrul a precizat că preţurile nu stau în loc pentru că ”urlă” un politician.
09:40
Elena Lasconi îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că minte ”sută la sută”, când afirmă că nu cunoştea situaţia reală a bugetului înainte de a prelua funcţia # DigiFM.ro
Fostul candidat la alegerile rpezidenţiale Elena Lasconi l-a acuzat, duminică seară, pe premierul Ilie Bolojan că minte ”sută la sută”, când afirmă că nu cunoştea situaţia reală a bugetului înainte de a prelua funcţia. Lasconi susţine că Bolojan ”a lovit în oameni”, de aceea nu-l mai poate susţine.
09:20
21 septembrie 2025
21:30
Pe 22 septembrie 2025, la ora 21:19, are loc echinocțiul de toamnă 2025, momentul care marchează începutul toamnei astronomice în emisfera nordică. Fenomenul este unul dintre cele mai importante din calendarul astronomic, pentru că ziua și noaptea devin aproape egale, iar natura intră într-un nou ciclu.
19:50
Trei călugărițe au fugit dintr-un azil de bătrâni din Austria. S-au întors pe ascuns în vechea lor mănăstire # DigiFM.ro
Povestea lor a emoţionat opinia publică din Austria şi a declanşat o acoperire mediatică aproape frenetică în ultimele zile: trei călugăriţe plasate împotriva voinţei lor într-un azil de bătrâni de autorităţile religioase austriece au reuşit să se întoarcă la mănăstirea în care au trăit aproape întreaga lor viaţă.
18:50
Casa Albă: Algoritmul şi datele TikTok vor fi controlate ”de America”, potrivit noului acord cu China # DigiFM.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat sâmbătă că detaliile noului acord dintre SUA şi China privind TikTok prevăd ca aplicaţia să fie controlată de un consiliu format din şapte membri, dintre care şase vor fi americani, iar algoritmul şi datele utilizatorilor vor fi administrate exclusiv în Statele Unite, transmite CNBC.
17:50
Antrenorul englez Matt Beard, care a câştigat titlul de campion al Angliei cu echipa feminină a clubului Liverpool, a murit la doar 47 de ani # DigiFM.ro
Antrenorul englez Matt Beard a decedat sâmbătă, la vârsta de 47 de ani. El a fost la cârma mai multor cluburi din Women's Super League (Campionatul Angliei feminin), precum Liverpool (2012-2015 şi 2021-2025), pe care l-a condus la titlu în 2013 şi 2014, punând capăt dominaţiei formaţiei Arsenal din acea perioadă.
17:40
Formula 1: Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului. Oscar Piastri a abandonat în primul tur # DigiFM.ro
Oscar Piastri are parte de un weekend de coşmar la Baku. După ce a ieşit de pe pistă în Q3, sâmbătă, şi a fost retrogradat pe locul nouă pe grila de start a Marelui Premiu al Azerbaidjanului, australianul a abandonat încă din primul tur.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Aeroporturile europene încearcă să repare sistemele de check-in după un atac cibernetic major. Zboruri anulate și întârzieri la Bruxelles, Berlin și Londra # DigiFM.ro
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la normal după ce hackeri au perturbat sistemele automate de check-in, transmite Reuters.
15:30
Formula 1: Oscar Piastri, liderul clasamentului general, a abandonat în primul tur la Grand Prix-ul de la Baku # DigiFM.ro
Oscar Piastri are parte de un weekend de coşmar la Baku. După ce a ieşit de pe pistă în Q3, sâmbătă, şi a fost retrogradat pe locul nouă pe grila de start a Marelui Premiu al Azerbaidjanului, australianul a abandonat încă din primul tur.
14:30
Adolescentul din Sibiu, internat după ce a căzut cu o trotinetă electrică, a murit. A suferit un traumatism cranio-cerebral grav # DigiFM.ro
Adolescentul de 13 ani internat la Sibiu după ce a căzut cu o trotinetă electrică, la începutul lunii septembrie, a murit la unitatea medicală. El suferise un traumatism cranio-cerebral grav în urma căzăturii, iar starea lui s-a înrăutăţit pe parcursul spitalizării.
13:10
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali rupe tăcerea: „Știau că are probleme cu cocaina” # DigiFM.ro
Ilie Dumitrescu încearcă să-și păstreze calmul în spațiul public, deși trece printr-o perioadă extrem de dificilă din cauza fiului său, Toto. Tânărul de 28 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după accidentul rutier produs pe 14 septembrie, în urma căruia o femeie a fost rănită. Polițiștii au stabilit că acesta a părăsit locul faptei, iar testele de la INML au confirmat prezența cocainei în organism.
