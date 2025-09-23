Mica recalculare a pensiilor, amânată din primăvară. Ministrul Muncii spune că va cere fonduri la rectificare. Ce spune despre majorări
23 septembrie 2025
Mica recalculare a pensiilor este pusă pe pauză, din cauza lipsei banilor. Primele decizii pentru munca nepermanentă au fost emise, dar veniturile nu s-au schimbat. Procesul trebuia finalizat în luna martie, dar a fost întârziat din cauza mai multor erori. Ministrul Muncii susține că va cere o rectificare bugetară pentru plata pensiilor și că nu poate vorbi de majorări, decât după ce se va vedea impactul celor două pachete de măsuri fiscale.
Principalul operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România spune că are stocul pentru sezonul rece la 90% # Digi24.ro
Depogaz Ploieşti, companie membră a Grupului Romgaz şi principalul operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România, a anunţat că a atins, în avans de peste 41 de zile, obiectivul de constituire a stocurilor de gaze pentru sezonul rece 2025-2026, informează Agerpres.
Reacția Kremlinului după ce Polonia a amenințat că va doborî avioane rusești dacă îi încalcă spațiul aerian # Digi24.ro
Kremlinul a respins, marţi, ameninţarea formulată de Polonia, ţară care se învecinează cu Ucraina, că va doborî următoarele aparate de zbor ruseşti care îi vor încălca spaţiul aerian.
NATO, avertisment pentru Rusia. Mark Rutte: „Suntem pregătiți și dispuși să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un avertisment Rusiei, declarând că Alianța este „pregătită și dispusă să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat”. El a subliniat că provocările Moscovei sunt „iresponsabile” și „inacceptabile” și nu vor împiedica sprijinul pentru Ucraina.
Iranul a testat prima sa rachetă balistică intercontinentală capabilă să ajungă în SUA. Ce arată analiza fotografiilor și filmelor # Digi24.ro
Iranul susține că a testat cu succes prima sa rachetă balistică intercontinentală, care ar fi capabilă să ajungă în Statele Unite.
Primăria Capitalei sprijină campania națională de eliminare a mașinilor abandonate de pe străzi # Digi24.ro
Primăria Municipiului București anunță că sprijină campania coordonată de Ministerul Economiei pentru îndepărtarea mașinilor abandonate de pe domeniul public. Autoritățile spun că aceste vehicule blochează locurile de parcare, poluează și generează costuri suplimentare, iar soluțiile propuse includ reutilizarea sau reciclarea prin programe de casare.
Euro digital. Mugur Isărescu explică de ce o țară încă nu poate trece la o economie fără numerar. „Sunt două considerente” # Digi24.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a vorbit, marţi, despre procesul de introducere a unui euro digital şi spune că acesta nu ar înlocui numerarul în moneda europeană. Vorbind despre încercările Suediei şi ale Noii Zeelande, state care au dorit să treacă la digitalizare totală, Isărescu a spus că acestea s-au lovit de două considerente: pensionarii, care nu preferă digitalul, şi „dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină ruşii, ne blochează plăţile în trei zile”.
Aliat al lui Robert Fico, despre planul UE privind „zidul anti-drone”: „E ca și cum am construi un gard cu o gaură uriașă în el” # Digi24.ro
Un aliat al premierului slovac Robert Fico a criticat planul Uniunii Europene de a construi un „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic, care nu include Slovacia sau Ungaria, relatează Bloomberg.
Prima reacție a Chișinăului, după ce spionii lui Putin au declarat că UE va „ataca Republica Moldova” # Digi24.ro
Guvernul de la Chișinău a venit cu o reacție oficială, după comunicatul SVR potrivit căruia UE va „ataca Republica Moldova pentru a desanta trupe spre Odessa”. Oficialii moldoveni consideră poziția spionilor ruși drept „o reacție isterică”.
AFM anunță plângere penală împotriva unei platforme online care promite utilizatorilor că-i înscrie rapid în Programul Rabla # Digi24.ro
Conducerea Administraţiei Fondului pentru Mediu a depus, marţi, o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată, ce promite cetăţenilor posibilitatea de înscriere rapidă şi contra cost în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice.
Horia Tecău: Aplică practica recunoștinței câteva săptămâni, să vezi ce produce. S-ar putea să se creeze un miracol acolo # Digi24.ro
Dacă în fiecare zi am fi recunoscători pentru ceva, n-am mai avea timp de critici, prejudecăți și răutăți gratuite. E credința cu care Horia Tecău a învățat să facă performanță în tenis și pe care acum le-o transmite copiiilor pe care îi ghidează în sport. Fostul tenismen s-a alăturat campaniei "Împreună, fără ură" și ne-a povestit cum a trecut de la un jucător nervos la campion de Grand Slam.
Ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, a cerut marţi Europei să intensifice pregătirile pentru un conflict armat, având în vedere ameninţarea reprezentată de Rusia.
Parchetul General a cerut ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Aceasta a fost citată marți, în calitate de suspect, la Parchetul General, într-un dosar deschis pentru 11 infracțiuni. Șefa S.O.S însă nu s-a prezentat. Procurorii ar putea emite mandat pe numele ei și să o aducă cu jandarmii.
Tânără angajată la un hotel din Alba Iulia, amenințată și violată de un bărbat care s-a dat drept client. Suspectul, dus la audieri # Digi24.ro
O tânără în vârstă de 21 de ani, angajată la un hotel din Alba Iulia, ar fi fost amenințată și violată de un individ care s-a dat drept client. Bărbatul a fost prins de polițiști și dus la audieri.
Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Cristina Nisipașu, medic primar chirurgie dermatolog, ne învață cum să acordăm primul ajutor în caz de arsură cu lichid fierbinte.
Macron l-a sunat pe Trump, după ce a rămas blocat în trafic, la New York, din cauza coloanei președintelui SUA: „Totul e închis” # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a fost nevoit să meargă pe jos, la New York, deoarece convoiul său a fost blocat de coloana oficială a lui Donald Trump la o intersecţie.
Bărbat din SUA, arestat după ce a îndreptat un fascicul laser către elicopterul lui Trump. „A pus Marine One în pericol” # Digi24.ro
Autorităţile americane au arestat şi au pus sub acuzare un bărbat suspectat că a îndreptat un fascicul laser spre Marine One, elicopterul preşedintelui american Donald Trump, în timp ce acesta părăsea Casa Albă, transmite AFP, citată de Agerpres.
Cum explică medicii legătura dintre paracetamol și autism în sarcină. În ce situații poate fi medicamentul periculos pentru organism # Digi24.ro
Declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump au stârnit dezbateri aprinse, după ce acesta a sfătuit femeile însărcinate să evite paracetamolul. Ce spun medicii specialiști despre consumul de paracetamol în sarcină și posibilele efecte asupra dezvoltării fătului.
Ciprian Ciucu: „Deficitul real al României este astăzi de cca. 10% din PIB”. Ce spune despre cei care cântă prohodul guvernului # Digi24.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu declară, marţi, că oamenii care cântă prohodul guvernului proşti nu sunt, înţeleg situaţia şi au acces la date şi totuşi nu îşi explică de ce o fac, întrebându-se ce are de câştigat România dintr-o criză politică. Ciucu mai afirmă că Ilie Bolojan le-a mulţumit membrilor PNL, în Biroul Politic, că nu au răspuns atacurilor membrilor PSD pentru că nu vrea să mai intre în logica conflictului dur care a erodat încrederea oamenilor, Nicu şi Marcel, însă „acum, la televizor este doar Marcel”. Ciucu mai scrie că deficitul real al României este acum de circa 10%.
O misterioasă navă chineză a acostat de mai multe ori în Crimeea ocupată de Rusia, în ciuda sancțiunilor, manipulând transponderul # Digi24.ro
O misterioasă nava de marfă chineză a acostat în repetate rânduri în portul Sevastopol din Crimeea, ocupat de Rusia, care se află sub sancțiuni occidentale din 2014, a raportat Financial Times (FT) pe 23 septembrie, citând date de la transponderul navei și imagini din satelit.
Secetă pedologică extremă în sudul țării. Culturile de toamnă nu pot răsări iar fermierii își distrug utilajele în solul uscat # Digi24.ro
Este secetă puternică în sudul țării, în perioada în care se face însămânțarea pentru culturile de toamnă. Pe câmpuri se văd utilajele care produc nori de praf și, de multe ori, se strică pe terenurile tari ca piatra.
Un băiat afgan a zburat la New Delhi ascuns în trenul de aterizare al unui avion. După ce a ajuns la destinație, a fost trimis înapoi # Digi24.ro
Un băiat afgan în vârstă de 13 ani a zburat până în capitala Indiei ascunzându-se în trenul de aterizare al unui avion de pe ruta Kabul-New Delhi, fiind ulterior trimis înapoi în Afganistan.
Mihai Tudose, întrebat dacă premierul ar trebui să rămână în funcție: „Nu am ajuns la starea civilă cu Bolojan de mână” # Digi24.ro
Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat că premierul Ilie Bolojan ar trebui să țină cont că este într-o Coaliție de guvernare, de propunerile acestora, dar și de „efectele măsurilor haotice pe care le ia”. Acesta a oferit exemplul plafonării prețurilor pentru alimentele de bază, o măsură care a stârnit tensiuni între partidele aflate la guvernare, și a subliniat că numirea unui alt premier, care să fie tot de la PNL, „se rezolvă în 24 de ore”.
Omul lui Ilan Șor din Republica Moldova a apelat la interlopi din Iași pentru a obține domiciliu în România # Digi24.ro
Victoria Furtună, președintele partidului „Moldova Mare” din Republica Moldova a apelat la clanul Cordunenilor din Iași pentru a obține domiciliu în România. Partidul condus de către aceasta a fost exclus de la alegerile parlamentare de la Chișinău pentru că ar fi fost finanțat ilegal de către oligarhul fugar, Ilan Șor.
Cristian Popescu Piedone, chemat la audieri de procurorii din Ploiești: despre ce dosar e vorba și în ce calitate a fost citat # Digi24.ro
Fostul preşedinte al ANPC, Cristian Popescu Piedone, a fost citat, marţi, să se prezinte la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. Surse judiciare a declarat pentru Agerpres că el a fost citat în calitate de martor în dosarul apei contaminate cu bacteria clostridium perfringens, de la Breaza.
Gafa lui Donald Trump: președintele american se laudă că a încheiat un război între Armenia și Cambodgia, care nu a existat niciodată # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump, care-şi doreşte Premiul Nobel pentru Pace, a făcut o gafă într-un discurs ținut la o gală conservatoare, lăudându-se că a pus capăt unui război între Armenia şi Cambodgia, care nu a avut loc vreodată.
România face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în UE. Sondaj Inscop # Digi24.ro
Conform unui sondaj Inscop Research, 7 din 10 români cred că România face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană.
Șeful armatei române a avut o conversație telefonică cu omologul său din Ucraina. Oleksandr Sîrski a anunțat printr-o postare pe rețelele sociale că cei doi au discutat despre încălcările spațiului aerian al României de către dronele Rusiei și posibilitatea aprofundării cooperării dintre București și Kiev.
Un cerb a intrat într-o localitate din Călărași, unde a provocat haos pe șosea. Animalul ulterior a fost scos din canalul de irigații # Digi24.ro
Un cerb a fost filmat alergând, haotic, pe șosea în localitatea Borcea din județul Călărași. Pompierii au intervenit pentru a-l direcționa spre pădure, dar au fost nevoiți să-l scoată dintr-un canal de irigații.
Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) a publicat marţi un raport în care acuză autorităţile ruse de torturarea "răspândită şi sistematică", inclusiv prin violenţe sexuale, a civililor din zonele ocupate din Ucraina.
Doi români au fost arestați în Grecia pentru spionarea bazei navale Salamis, cea mai mare a Marinei Elene # Digi24.ro
Doi cetățeni români, care fotografiau baza navală Salamis din Grecia cu telefoanele mobile de pe barca lor, au fost arestați, luni după-amiază, pentru spionaj, transmite site-ul de știri Skai.
Metropola Hong Kong s-a închis marți înaintea super-taifunului Ragasa, cel mai puternic ciclon tropical din acest an, autoritățile îndemnând populația să rămână acasă, în timp ce majoritatea zborurilor de pasageri urmau să fie suspendate până joi, transmite Reuters.
Dificultăți la respirat? Care pot fi cauzele
„UE va ocupa Republica Moldova”. Noua teorie halucinantă a spionilor lui Putin înainte de alegerile de la Chișinău # Digi24.ro
Principalul serviciu secret al lui Putin a venit cu nouă teorie halucinantă înaintea alegerilor din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al SVR „Uniunea Europeană este hotărâtă să ocupe Moldova și se pregătește să trimită un „debarcament” NATO în regiunea Odessa din Ucraina pentru a intimida Transnistria”.
Mașinile de marfă și de gunoi ar putea avea acces restricționat în București. Care este propunerea PMB # Digi24.ro
Primăria Generală pregătește un proiect prin care își propune să reducă traficul de coșmar la orele de vârf. Una dintre propuneri este ca mașinile de marfă și de gunoi să aibă un program restricționat, informează Digi24.
Cum arată lucrările pe Autostrada 7, lotul 3 dintre Ploiești și Buzău. Lucrările au ajuns la 81% # Digi24.ro
Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a publicat imagini de pe şantierul lotului 3 (Pietroasele - Municipiul Buzău) al Autostrăzii Ploieşti-Buzău (A7) şi precizează că, pe cei 13,9 km ai acestui lot, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 81%. Circulaţia pe lotul 3 al sectorului de autostradă Ploieşti-Buzău (A7) trebuie să fie deschisă până la finalul acestui an.
UE a semnat un acord de liber schimb cu Indonezia, după războiul tarifar început de Donald Trump # Digi24.ro
Uniunea Europeană şi Indonezia au încheiat marţi un acord de liber schimb conform căruia 80% din produsele indoneziene importate în UE vor fi scutite de taxe vamale, iar exportatorii europeni vor economisi anual circa 600 de milioane de euro, transmite AFP, preluat de Agerpres.
Mihai Fifor reia atacurile PSD la adresa Dianei Buzoianu: „Preferă să fie avocatul unor grupuri de presiune” # Digi24.ro
Deputatul Mihai Fifor (PSD), declară marţi, despre ministrul Diana Buzoianu (USR) că în loc să fie ministru al Mediului pentru România, preferă să fie avocatul unor grupuri de presiune, să protejeze interese înguste şi să sacrifice interesul naţional. El mai afirmă că România are nevoie de soluţii, nu de miniştri ai ONG-urilor radicale, nu de politicieni disperaţi să-şi apere scaunul, ci de oameni capabili să ducă la capăt proiecte strategice pentru ţară. Atacul lui Fifor vine cu o zi înainte de votul din Camera Deputaţilor pe moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă de AUR.
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au dus la închiderea aeroportului din capitală # Digi24.ro
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat pentru postul de televiziune TV2 într-un comentariu scris că întreruperea de la Copenhaga a fost „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”.
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost răpită # Digi24.ro
Informații revoltătoare ies la iveală în cazul fetei ucise în județul Mureș de Emil Gânj, urmărit de autorități de aproape trei luni. Recorder a publicat o conversație telefonică dintre tatăl victimei și un operator 112, care arată modul în care polițiștii au gestionat situația înainte de crimă.
Kelemen Hunor, despre amenințarea lui Ilie Bolojan cu demisia: „Poţi s-o faci o dată. A doua oară nu e bine” # Digi24.ro
Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat că premierul nu poate amenința cu demisia de mai multe ori la rând. „Poţi s-o faci o dată. A doua oară nu e bine, că nimeni nu te mai opreşte”, a precizat acesta. Declarația liderului UDMR făcută la Euronews vine după ce Ilie Bolojan a pus problema retragerii sale în cazul în care proiectul pensiilor magistraţilor nu trece de Curtea Constituţională. Kelemen crede că vor fi probleme la Guvern și Coaliție, dacă legea pensiilor magistraților, asumată de premier, pică la CCR.
Comisarul european Roxana Mînzatu, discuții la Bruxelles cu Ilie Bolojan despre investițiile din PNRR # Digi24.ro
Vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu a discutat cu premierul Bolojan, la Bruxelles, despre situaţia investiţiilor din PNRR şi despre transferarea unora dintre acestea în fondurile UE clasice despre continuarea unor investiții cheie din PNRR precum unele dintre spitale. Aceasta arată că politica de coeziune rămâne o sursă de finanţare crucială pentru a rezolva în România o parte dintre nevoile cheie din educaţie, sănătate, incluziune socială.
România și alte șase țări UE participă la dezbaterea privind „zidul de drone”. Slovacia și Ungaria, excluse de la discuțiile inițiale # Digi24.ro
Ungaria și Slovacia nu au fost invitate la o videoconferință la nivel înalt privind propunerea de „zid de drone” de-a lungul frontierei estice a UE, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, pentru Suspilne.
Alertă în mai multe spitale din țară, după amenințările primite pe mail. Rogobete: „Fac apel la calm. Situația este monitorizată” # Digi24.ro
Este alertă în mai multe spitale din țară, după ce, pe mailul mai multor unități spitalicești au ajuns, luni, mesaje de amenințare. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit marți în direct la Digi24 despre această situație și a precizat că au fost luate măsuri de siguranță excepționale în spitale și că nu „vede un pericol în momentul de față”, dar situația este atent monitorizată.
Polonia avertizează Rusia: „Nu vă plângeți dacă avioanele vă sunt doborâte în spațiul aerian NATO” # Digi24.ro
Rusia nu ar trebui să se plângă la Națiunile Unite dacă rachetele sau avioanele sale sunt doborâte după ce intră în spațiul aerian al NATO, a avertizat luni ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, Moscova.
(P) Romanian ESG Summit 2025 – Punctul de întâlnire al Afacerilor Sustenabile
Ce răspuns pregătește Netanyahu la recunoașterea statului palestinian. Riscul statutului de „super-Sparta” vehiculat de premier # Digi24.ro
Benjamin Netanyahu s-a grăbit să denunțe recunoașterea unui stat palestinian de către mulți dintre aliații istorici ai Israelului, dar prim-ministrul s-ar putea să aibă dificultăți să decidă cum să transforme retorica într-un răspuns concret, potrivit unei analize The Guardian.
Preot și profesor de religie din Constanța, acuzat că a încercat să corupă sexual doi elevi. Mitropolia Tomisului l-a suspendat # Digi24.ro
Un preot din Năvodari, care este și profesor de religie la un liceu din Constanța, este cercetat după ce ar fi trimis mai multe mesaje cu conținut sexual explicit unor elevi. Adolescenții implicați au 16 și 17 ani. Mitropolia Tomisului a anunțat că l-a retras pe bărbat de la slujire.
Încă un oraș mare din țară ia măsuri suplimentare în cazul trotinetelor electrice, după înmulțirea tragediilor. După ce Primăria Piatra Neamț le-a interzis pe cele închiriate, autoritățile din Buzău pregătesc o decizie prin care trotinetele electrice să fie interzise în centrul orașului, în curtea școlilor și în parcuri, relatează Digi24.
