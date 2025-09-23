Mugur Isărescu explică cum ar putea ”termina” rușii România
Cotidianul de Hunedoara, 23 septembrie 2025 15:50
Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a atras atenția asupra... [...] The post Mugur Isărescu explică cum ar putea ”termina” rușii România appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
16:20
David Petraeus trebuie să știe cum președintele Siriei a ajuns la putere chiar mai bine decât știe însuși al Sharaa [...] The post Fostul director CIA îl primește pe fondatorul Al-Qaeda din Siria appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
15:50
Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a atras atenția asupra... [...] The post Mugur Isărescu explică cum ar putea ”termina” rușii România appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Trebuie să ne pregătim să luptăm cu Rusia, spune președintele Finlandei [...] The post Flancul Estic cel nervos appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
15:20
Alegerea momentului potrivit pentru camping cu mașina poate transforma complet experiența. [...] The post Campingul cu mașina: Tot ce trebuie să știi în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Vehiculata demisie a premierului Ilie Bolojan daca Curtea Constitutionala va respinge... [...] The post VIRAL. ”Bolojane, te iubim. Ori învingem, ori murim”! appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Însă, pentru ca acest lucru să fie posibil, este necesar să existe consultanți imobiliari cu expertiză, care au... [...] The post De ce piața imobiliară locală are nevoie de expertiză cu orizont global appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Mihai Tudose: Dacă Bolojan demisionează, avem un alt prim-ministru în 24 de ore # Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat marți că, dacă premierul Ilie Bolojan dorește să... [...] The post Mihai Tudose: Dacă Bolojan demisionează, avem un alt prim-ministru în 24 de ore appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
14:00
”Am citit ieri despre accelerarea procesului de introducere a unui euro digital. [...] The post Isărescu, despre euro digital: ”Nu înlocuiește numerarul” appeared first on Cotidianul RO.
13:50
A cincea licitație pentru rezervarea de capacitate pe Coridorul Vertical, linia de gazoducte care pleacă din Grecia, apoi trece prin (...) [...] The post Interes zero pentru a livra gaz către Ucraina, prin România appeared first on Cotidianul RO.
13:30
România și-a făcut treaba în siguranța aprovizionării cu gaze a R. Moldova # Cotidianul de Hunedoara
Cu această ocazie a fost monitorizat stadiul implementării măsurilor pentru (...) [...] The post România și-a făcut treaba în siguranța aprovizionării cu gaze a R. Moldova appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Absența președintelui Nicușor Dan de la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU, unde a fost trimisă Oana Țoiu... [...] The post VIRAL. Poezie pentru Nicușor Dan și Oana Țoiu appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Fostul președinte al ANPC, Cristian Popescu [...] The post Piedone, citat la să se prezinte la Parchet appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Peste 60 de percheziții au loc, marți, la presupuși [...] The post Trafic cu droguri de risc. Percheziții de amploare în județul Arad appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Diana Șoșoacă a fost citată marți [...] The post Diana Șoșoacă trebuie să se prezinte la Parchetul General appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:00
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, [...] The post Rogobete, despre efectele secundare ale paracetamolului appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Studiile lui Andrei Marga marchează o schimbare în filosofia română. [...] The post Întâlnire cu ANDREI MARGA. „Despre rostul filosofiei astăzi” appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Un fost jucător al Craiovei dezvăluie de ce s-a retras Mitriță de la echipa națională # Cotidianul de Hunedoara
Selecționerul Mircea Lucescu îl inclusese în lista cu stranierii convocați [...] The post Un fost jucător al Craiovei dezvăluie de ce s-a retras Mitriță de la echipa națională appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Donald Trump le-a cerut aliaților NATO să nu mai achiziționeze [...] The post Ministrul de externe maghiar nu renunță la petrolul rusesc appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Să ne întoarcem puțin la episodul bombardării unei zone rezidențiale din capitala Qatarului, Doha [...] The post Bombardarea Qatarului explodează în fața autorilor ei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
10:10
Când ai de lucru cu transporturi grele sau echipamente care trebuie [...] The post Cele mai fiabile branduri și modele de kituri de basculare appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Noile taxe vamale americane la oțel [...] The post Industria din UE, afectată de noi reglementări în SUA appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Scandal la Balonul de Aur cu tatăl lui Yamal: N-o să spun jaf, ci daune morale!! # Cotidianul de Hunedoara
Francezul Ousmane Dembele este noul Balon de Aur [...] The post Scandal la Balonul de Aur cu tatăl lui Yamal: N-o să spun jaf, ci daune morale!! appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Emisiunea lui Jimmy Kimmel, suspendată săptămâna trecută [...] The post Emisiunea lui Jimmy Kimmel se reia appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Aitana Bonmati, coordonatoarea de joc a echipei FC Barcelona [...] The post Aitana Bonmati a cucerit Balonul de Aur appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
08:20
Preşeditele Nicuşor Dan a convocat, marţi, la Palatul [...] The post Liderii coaliției, convocați la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Compania Metrorex va trebui să elibereze spațiile pe care le ocupă [...] The post Ministerul Transporturilor dă afară Metrorex din Palatul CFR appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Tratament de societate, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Tratament de societate, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Tratament de societate appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Franța recunoaște astăzi statul Palestina”, [...] The post Franța recunoaște ”statul Palestina„ appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Ministrul Apărării, despre stagiul militar. ”Au fugit de orice temă legată de război„ # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat [...] The post Ministrul Apărării, despre stagiul militar. ”Au fugit de orice temă legată de război„ appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Președintele american Donald Trump a sfătuit insistent luni femeile [...] The post Trump recomandă femeilor însărcinate să nu ia paracetamol appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Atacantul francez Ousmane Dembele, jucătorul echipei [...] The post Ousmane Dembele a câștigat ”Balonul de Aur„ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:00
NATO a trimis avioane de vânătoare după ce trei avioane de luptă rusești MiG-31 au încălcat vineri spațiul aerian estonian timp de aproximativ 12 minute, [...] The post SUA promite că va „apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Legitimitatea coaliţiei, în mâna CCR: „Nu mai poți să ieși în fața oamenilor” # Cotidianul de Hunedoara
În cazul în care proiectul pensiilor magistraţilor va pica la Curtea Constituţională, legitimitatea coaliţiei, a guvernului, ar fi extrem de şubrezită, [...] The post Legitimitatea coaliţiei, în mâna CCR: „Nu mai poți să ieși în fața oamenilor” appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Forțele de securitate din Republica Moldova au arestat luni 74 de persoane după efectuarea a peste 250 de percheziții, acțiuni în urma cărora, [...] The post Republica Moldova anunță destructurarea unei rețele de sabotaj appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Erorile de calcul și imprudența transformă conflicte regionale în războaie mondiale [...] The post Noua generație vrea propriul ”război glorios” appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va avea loc joi, la Palatul Cotroceni, principalul [...] The post Nicușor Dan a convocat CSAT appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va introduce o raportare de tip date deschise, cu toate proiectele din PNRR, respectiv 17.000, [...] The post Săptămână cu suspans pentru banii din PNRR appeared first on Cotidianul RO.
19:50
”Dacă instanțele nu pun botul la poveștile nemuritoare ale SRI, singurul prizonier de lux... [...] The post Ivanciuc: Nicușor Dan a fost luat prizonier de SRI appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Este titlul unui film de Oscar din 2007 în regia fraților Coen. [...] The post Nu există țară pentru bătrâni appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a atras atenția luni, într-un discurs la Chișinău, că 'dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi [...] The post Maia Sandu, avertisment înainte de alegeri: „Pericolul este mare” appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Ungaria nu dorește intrarea Uniunii Europene în război, așadar nu susține aderarea Ucrainei la UE, care ar falimenta Ungaria și toată Europa, a afirmat [...] The post Viktor Orban: Vom fi cufundați până la gât în război appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Astăzi am reușit să punem pe picioare acest proiect. Am făcut o încercare vineri după-masa... [...] The post Prima ”Stradă Școală” din România. Ce înseamnă appeared first on Cotidianul RO.
17:40
”Romgaz, principalul producător şi furnizor de gaze naturale din România, anunţă (...) [...] The post Premieră pentru Romgaz appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Birouri din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră (STPF) Arad sunt percheziționate [...] The post Percheziții la polițişti de frontieră. Furau din țigările confiscate appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Fosta pușcăriașă de lux a început prin a se lăuda că a fost prima care l-a devoalat națiunii pe generalul negru Florian Coldea în toată monstruozitatea sa. [...] The post Duduia Elena nu cotcodăcește tot appeared first on Cotidianul RO.
16:50
La momentul actual, un stat palestinian nu este viabil, iar soluția cu două state sub lideri precum Netanyahu și Abbas este o iluzie [...] The post Recunoașterea Palestinei este virtute ostentativă appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Măsuri sporite de securitate au fost implementate în Manhattan înaintea de Adunarea Generală a ONU [...] The post New Yorkul geme de polițiști appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
16:20
Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni că este pregătit să extindă cu un an... [...] The post Putin i-a făcut o ofertă lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Tichetele pentru energie ar urma sa fie acordate și personelor aflate în (...) [...] The post Tichet de energie pentru o nouă categorie de români appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Robert Kagan: Polonia, România au încălcat neutralitatea, pot fi ținte legitime # Cotidianul de Hunedoara
După incidentul din Estonia, ministrul lituanian al Apărării sugerează doborârea avioanelor Rusiei [...] The post Robert Kagan: Polonia, România au încălcat neutralitatea, pot fi ținte legitime appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.