PSD și-a impus voința în negocierile din coaliție. Guvernul va prelungi plafonarea adaosului comercial

20:20

Ministrul de Externe Oana Ţoiu a participat la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU, unde a prezentat interesele de securitate ale României în faţa provocărilor continue ale Rusiei şi a condamnat cu fermitate încălcările imprudente ale spaţiului aerian european. ”În cadrul reuniunii de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU de astăzi am … Articolul Oana Ţoiu, la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU: Am prezentat interesele de securitate ale României în faţa provocărilor continue ale Rusiei. Am condamnat cu fermitate încălcările imprudente ale spaţiului aerian european apare prima dată în Main News.