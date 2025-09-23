PSD și-a impus voința în negocierile din coaliție. Guvernul va prelungi plafonarea adaosului comercial
MainNews.ro, 23 septembrie 2025 17:20
După mai multe săptămâni de discuții tensionate, liderii coaliției de guvernare PSD, PNL, USR și UDMR au ajuns la un consens în privința prelungirii măsurii plafonării adaosului comercial la anumite alimente, relatează HotNews. Conform sursei citate, măsura ar urma să fie prelungită cu 6 luni, adică până în martie 2026. De dimineață, liderii coaliției de
• • •
Acum 10 minute
17:50
Victor Ponta dezvăluie că acum 11 ani Oana Țoiu a fost în internship în Guvernul pe care-l conducea: „Nu multe femei s-au uitat așa la mine” # MainNews.ro
Fostul premier al României, Victor Ponta, a dezvăluit, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache", că, în urmă cu 11 ani, Oana Țoiu, actual ministru al Afacerilor Externe, a făcut internship la Guvern, pe vremea când era șef al Executivului. „Ce vremuri, ce tânăr eram și eu.(…) Nu multe femei s-au uitat la mine așa!
17:50
Prima reacție a Dianei Șoșoacă, după ce Parchetul General a solicitat ridicarea imunității în cazul său: „O încercare jalnică de a mă intimida” # MainNews.ro
Diana Șoșoacă a criticat ancheta procurorilor de la Parchetul General, care au solicitat marți ridicarea imunității sale de europarlamentar. Șoșoacă susține că dosarul penal în care are calitatea de suspect nu reprezintă decât o încercare de intimidare. Europarlamentara a fost chemată marți de procurori pentru a fi audiat în acest caz, însă nu s-a prezentat
Acum o oră
17:20
PSD și-a impus voința în negocierile din coaliție. Guvernul va prelungi plafonarea adaosului comercial # MainNews.ro
După mai multe săptămâni de discuții tensionate, liderii coaliției de guvernare PSD, PNL, USR și UDMR au ajuns la un consens în privința prelungirii măsurii plafonării adaosului comercial la anumite alimente, relatează HotNews. Conform sursei citate, măsura ar urma să fie prelungită cu 6 luni, adică până în martie 2026. De dimineață, liderii coaliției de
Acum 2 ore
16:10
Iranul, Franța, Germania și Marea Britanie vor purta negocieri critice în încercarea de a evita în ultima clipă reintroducerea sancțiunilor ONU # MainNews.ro
Iranul și statele europene părți la acordul nuclear din 2015, Franța, Germania și Marea Britanie, vor purta noi negocieri în marja Adunării Generale a ONU, pentru a evita în ultima clipă reintroducerea sancțiunilor ONU. Cu toate acestea, șansele găsirii unui compromis par mici, relatează Reuters. La discuții vor lua parte miniștrii de externe ai celor
Acum 4 ore
15:50
Coaliția de guvernare se reunește la Palatul Victoria după întâlnirea liderilor cu Nicușor Dan la Cotroceni # MainNews.ro
Tensiuni și negocieri intense în coaliția de guvernare, marți, la Palatul Victoria, după întâlnirea liderilor cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Principalele teme de discuție au fost prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază – o măsură susținută de PSD, dar respinsă de premierul Ilie Bolojan – și așteptata decizie a Curții Constituționale cu privire la legile
15:30
Federația Rusă încearcă să îi sperie pe basarabeni înainte de votul crucial de duminică: UE și NATO pregătesc ocuparea Republicii Moldova # MainNews.ro
Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) a publicat un comunicat în care acuză Uniunea Europeană și NATO că ar pregăti „ocuparea militară" a Republicii Moldova, în contextul în care duminică au loc la Chișinău alegeri parlamentare decisive pentru soarta țării. Declarațiile, prezentate fără nicio probă, reiau teme tipice propagandei ruse și au fost
15:10
Guvernul Norvegiei a transmis marți că avioane militare rusești au pătruns în spațiul aerian al țării de trei ori în acest an, un gest pe care Oslo îl califică drept „inacceptabil", potrivit AFP. „Rusia a încălcat spaţiul aerian norvegian în trei rânduri în această primăvară şi în această vară", a declarat, într-un comunicat oficial, premierul
15:00
Cristian Popescu Piedone este audiat în calitate martor într-un dosar penal deschis după ce în oraşul Breaza a fost furnizată ca potabilă apă contaminată cu bacterii # MainNews.ro
Cristian Popescu Piedone, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) este audiat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. El dă declarații în calitate de martor într-un dosar penal deschis după ce în orașul prahovean Breaza a fost furnizată ca potabilă apă contaminată cu bacterii. Procurorii vor să afle punctul de
14:00
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a publicat recent un raport detaliat privind incendiile de vegetaţie înregistrate la nivel naţional în perioada 01 iunie – 31 august 2025. Datele relevă o tendinţă descendentă a numărului total de intervenţii, însă cu variaţii notabile la nivel regional. Potrivit IGSU, în cele trei luni de vară, pompierii
Acum 6 ore
13:50
BREAKING Parchetul General cere Parlamentului European ridicarea imunității pentru Diana Șoșoacă # MainNews.ro
Procurorii de la Parchetul General au solicitat Parlamentului European ridicarea imunității pentru europarlamentara Diana Șoșoacă. Potrivit unui comunicat transmis de procurori, Șoșoacă este urmărită penal pentru patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, patru infracțiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru genocid, respectiv idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, promovarea
13:30
Reprezentanții Uniunii Europene și ai Indoneziei au ajuns la un acord de liber schimb după peste nouă ani de negocieri. Negocierile au primit un nou impuls în urma deciziilor președintelui american Donald Trump de a introduce taxe vamale pentru importurile din majoritatea celorlalte țări, relatează DW. Comisarul UE pentru comerț, Maros Šefčovič, și ministrul indonezian
12:30
Doi cetăţeni români au fost arestaţi, luni după-amiază, pentru că au fotografiat baza marinei elene de pe insula Salamina, lângă Attica, a anunţat marţi Paza de Coastă, notează Kathimerini. Conform sursei citate, Paza de Coastă a anunţat că a fost alertată de Marina Militară, care i-a văzut pe cei doi bărbaţi pe o barcă turistică
Acum 8 ore
11:50
Franța a recunoscut oficial Palestina. Emmanuel Macron a cerut desfășurarea în Fâșia Gaza a unei misiuni internaționale de stabilizare cu mandat din partea ONU # MainNews.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat la Organizația Națiunilor Unite recunoașterea oficială a statului Palestina. Liderul de la Palatul Élysée a mai cerut desfășurarea în Fâșia Gaza a unei misiuni internaționale de stabilizare în baza unui mandat al ONU, relatează The Guardian. „A venit momentul să punem capăt războiului din Gaza, masacrelor și morților. A
11:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns luni la New York pentru a lua parte la evenimentele de nivel înalt organizate în cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Această vizită subliniază importanța diplomației multilaterale în eforturile Ucrainei de a gestiona impactul războiului. Agenda președintelui Zelenski include participarea la o reuniune
11:40
VIDEO Șeful CFR Infrastructură, apropiat de Sorin Grindeanu, surprins cu un ceas de peste 100.000 de dolari: „O replică din Turcia” # MainNews.ro
Mai multe fotografii și imagini video intrate în posesia G4Media.ro îi arată pe Ion Alexandru Simu, directorul general al CFR Infrastructură, și pe Victor Adrian Istrati, fostul director al Regionalei Timișoara, purtând ceasuri de lux care nu apar în declarațiile lor de avere. Simu a fost surprins cu un Patek Philippe evaluat pe site-urile de
11:20
Anatol Șalaru a anunțat arestarea în Republica Moldova a unei femei din rețeaua lui Călin Georgescu. Anchetatorii au găsit un portofel digital cu criptomonede în valoare de 107 milioane de dolari # MainNews.ro
Fostul ministru al apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a anunțat arestarea unei femei din rețeaua lui Călin Georgescu care a luat parte la campania de manipulare a alegătorilor din statul vecin. La percheziții, anchetatorii de peste Prut au găsit un portofel digital cu criptomonede în valoare de 107 milioane de dolari. Ea a făcut
11:00
Ungaria refuză să înceteze achiziţionarea de petrol rusesc, în ciuda presiunilor lui Trump # MainNews.ro
Ungaria nu va renunța la aprovizionarea cu energie din Rusia, a declarat ministrul de Externe Péter Szijjarto într-un interviu pentru The Guardian, în ciuda apelurilor Casei Albe și ale liderilor europeni de a opri importurile de petrol rusesc. Declarațiile vin pe fondul presiunilor tot mai mari exercitate de Donald Trump, care a condiționat impunerea de
10:30
Meteorologii au emis, marți, prognoza pentru următoarea lună, acoperind intervalul 22 septembrie – 20 octombrie 2025. Estimările indică o primă săptămână cu valori termice mai ridicate, urmată de două săptămâni în care temperaturile vor fi sub normalul perioadei. Regimul pluviometric va fi deficitar inițial, urmând ca ulterior să se înregistreze precipitații în cea mai mare
10:10
Nicușor Dan se întâlnește la ora 11:00 cu liderii coaliției. Care sunt temele de discuție # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan i-a convocat la ora 11:00 la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor care formează coaliția de guvernare. Printre subiectele sensibile care au provocat dispute în coaliție și care ar putea fi abordate în cadrul discuțiilor se numără plafonarea prețurilor la produsele de bază și așteptata decizie a Curții Constituționale cu privire la legile
Acum 12 ore
09:00
Reprezentanții la nivel înalt ai statelor lumii se reunesc la sediul ONU. Nicușor Dan lipsește de la Dezbaterea Generală # MainNews.ro
Reprezentanții la nivel înalt ai statelor lumii se reunesc la sediul Organizației Națiunilor Unite cu ocazia începerii Dezbaterii Generale din cadrul celei de-a 80-a Adunări Generale. În ciuda învestirii relativ recente în funcția de președinte al României, Nicușor Dan nu va lua parte la evenimentul aniversar de la New York. Tema dezbaterii din acest an
Acum 24 ore
21:20
Noul ambasador american la ONU promite apărarea totală a NATO: „Vom proteja fiecare centimetru” # MainNews.ro
Luni, Mike Waltz, noul ambasador al Statelor Unite la ONU, a reafirmat angajamentul Washingtonului și al aliaților săi de a proteja „fiecare centimetru din teritoriul NATO", în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate dedicată incursiunilor avioanelor rusești în spațiul aerian al Estoniei. „În momentul în care preşedintele Trump şi Statele Unite încearcă să pună
20:20
Oana Ţoiu, la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU: Am prezentat interesele de securitate ale României în faţa provocărilor continue ale Rusiei. Am condamnat cu fermitate încălcările imprudente ale spaţiului aerian european # MainNews.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a participat la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU, unde a prezentat interesele de securitate ale României în faţa provocărilor continue ale Rusiei şi a condamnat cu fermitate încălcările imprudente ale spaţiului aerian european. "În cadrul reuniunii de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU de astăzi am
20:20
CSAT se reuneşte joi la Cotroceni pentru decizii legate de neutralizarea dronelor intrate ilegal în România # MainNews.ro
Administrația Prezidențială a anunțat că președintele României, Nicușor Dan, a chemat membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării la o nouă ședință, programată pentru joi, 25 septembrie 2025, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe agenda întâlnirii se află măsuri ce vizează protecția obiectivelor strategice în fața „ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la
20:10
Maia Sandu, mesaj ferm înainte de alegeri: Kremlinul are complici în Moldova, dar țara noastră nu e de vânzare # MainNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis luni un mesaj de avertizare cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare de duminică, acuzând Rusia că încearcă să influențeze rezultatul scrutinului prin cumpărarea de voturi, campanii agresive de dezinformare și acțiuni menite să provoace violențe. Șefa statului a explicat că, dacă Moscova ar reuși să preia controlul
18:00
Protestatarii din Italia cer recunoașterea Palestinei și sancțiuni împotriva Israelului/ Italienii, alarmați de criza umanitară din Gaza # MainNews.ro
Luni, mai multe orașe din Italia au fost animate de manifestații, greve și blocaje organizate de sindicate, care au cerut mobilizarea pentru „denunțarea genocidului din Fâșia Gaza" și solicitarea unor sancțiuni economice și diplomatice împotriva Israelului, informează AFP. Acțiunile vin în contextul în care Franța și alte state urmează să recunoască Palestina ca stat la
Ieri
17:30
Portugalia a făcut un pas simbolic important recunoscând oficial Palestina ca stat, însă momentul a fost umbrit de o eroare de protocol: pe rețelele sociale a fost publicat din greșeală steagul Sudanului în locul celui palestinian, notează Le Figaro. Conform CNews, duminică guvernul portughez a distribuit pe X o postare care ilustra greșit drapelul, declanșând
16:30
Evaziune fiscală uriașă la companii de ride-sharing și livrări: aproape toți șoferii și curierii lucrau la negru # MainNews.ro
Doi administratori ai unor firme de ride-sharing și livrări au fost plasați sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul estimat depășind 18,6 milioane de lei, a anunțat luni Direcția Națională Anticorupție (DNA), potrivit Agerpres. Procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea, pentru
16:00
Vladimir Putin a propus extinderea cu încă un an a ultimului tratat de control al armelor nucleare în vigoare între SUA și Rusia # MainNews.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că este pregătit să prelungească cu un an ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Washington și Moscova, care limitează numărul de arme nucleare deținute de fiecare parte, dacă președintele american Donald Trump va face același lucru, relatează Reuters. Noul Tratat de Reducere a Armelor Strategice, sau Noul
15:40
Undă verde pentru începrea proiectării la calea ferată București – Giurgiu. Când ar trebui finalizate lucrările de modernizare # MainNews.ro
CFR Infrastructură a emis luni Ordinul pentru începerea activităților de proiectare necesare lucrărilor de modernizare și electrificare a căii ferate București – Giurgiu. După 19 ani de așteptare, în care circulația ferovi
15:30
Moscova: Statele NATO agravează tensiunile prin acuzaţiile lor ”nefondate” privind încălcări aeriene # MainNews.ro
Kremlinul a acuzat luni ţările membre NATO că „alimentează tensiunile” prin acuzaţii considerate „nefondate”, după ce Estonia a reclamat săptămâna trecută o incursiune aeriană rusă pe teritoriul său, transmite AFP. „Noi considerăm aceste declaraţii drept goale de sens, nefondate şi înscriindu-se în continuitatea unui politici complet sfruntate care constă în aţâţarea tensiunilor şi provocarea unei … Articolul Moscova: Statele NATO agravează tensiunile prin acuzaţiile lor ”nefondate” privind încălcări aeriene apare prima dată în Main News.
15:00
Daniel Zamfir anunță că ar vota moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu # MainNews.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir și-a arătat sprijinul pentru moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei mediului, Diana Buzoianu, declarând că dacă ar fi deputat ar vota-o. În ciuda apartenenței PSD și USR la coaliția de guvernare, Daniel Zamfir a criticat-o pe Diana Buzoianu, acuzând-o de rea intenție în privința controversatelor hidrocentrale rămase neterminate după căderea … Articolul Daniel Zamfir anunță că ar vota moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu apare prima dată în Main News.
14:50
Elon Musk și Donald Trump, reuniți la evenimentul de omagiere a lui Charlie Kirk, la trei luni după confruntare # MainNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, și omul de afaceri Elon Musk au apărut din nou împreună în public, duminică seară, la o ceremonie organizată în Arizona în memoria influencerului ultraconservator Charlie Kirk, ucis cu doar o săptămână în urmă. Cei doi s-au salutat călduros și au schimbat câteva cuvinte în tribunele stadionului, marcând astfel prima lor … Articolul Elon Musk și Donald Trump, reuniți la evenimentul de omagiere a lui Charlie Kirk, la trei luni după confruntare apare prima dată în Main News.
14:20
Ministerul Educației solicită măsuri sporite de securitate în școli, după amenințările cu „masacru” # MainNews.ro
Ministerul Educației a solicitat unităților de învățământ să aplice cu strictețe regulile de acces și să colaboreze cu autoritățile locale pentru securitatea perimetrului școlar, ca răspuns la amenințările cu „masacru” primite pe e-mail. Ministerul Educației a emis o solicitare fermă către conducerile unităților de învățământ din întreaga țară, cerându-le să aplice cu maximă strictețe regulile … Articolul Ministerul Educației solicită măsuri sporite de securitate în școli, după amenințările cu „masacru” apare prima dată în Main News.
13:50
Rusia încearcă să obțină la OACI relaxarea sancțiunilor privind importul de piese de schimb pentru avioanele civile # MainNews.ro
Rusia solicită Organizației Aviației Civile Internaționale relaxarea sancțiunilor privind importul de piese de schimb pentru avioanele civile și a celor privind survolul. Oficialii de la Moscova au respins răspunsul acesteia față de războiul din Ucraina, calificându-l drept „măsuri coercitive ilegale”, relatează Reuters. De la începutul războiului în februarie 2022, sancțiunile occidentale au blocat accesul la … Articolul Rusia încearcă să obțină la OACI relaxarea sancțiunilor privind importul de piese de schimb pentru avioanele civile apare prima dată în Main News.
13:30
Bloomberg: Planul secret al lui Putin pentru deturnarea alegerilor din Republica Moldova # MainNews.ro
Documente consultate de Bloomberg arată că Federația Rusă a pus la punct o strategie amplă pentru a interveni în alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate duminică, și a submina aderarea la Uniunea Europeană. Planul, coordonat direct de Kremlin și finalizat în primăvară, urmărește slăbirea Partidului Acțiune și Solidaritate și în ultimă instanță îndepărtarea de la … Articolul Bloomberg: Planul secret al lui Putin pentru deturnarea alegerilor din Republica Moldova apare prima dată în Main News.
12:00
Premierul Ilie Bolojan va efectua luni o vizită la Bruxelles, unde va avea întrevederi cu trei comisari europeni. Potrivit datelor transmise, luni, de către reprezentanţii Guvernului, la ora 11.30, premierul Ilie Bolojan are întâlnire cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie și productivitate. Ulterior, la ora 13.00, Ilie Bolojan are întâlnire şi prânz de lucru … Articolul Ilie Bolojan pleacă luni la Bruxelles. Ce întrevederi sunt pe agenda premierului apare prima dată în Main News.
11:50
Termoenergetica anunță lucrări pe rețeaua termică în aproape toată Capitala: Sute de blocuri afectate # MainNews.ro
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) a anunțat recent demararea unor ample lucrări de înlocuire, modernizare și reparații la rețeaua termică primară, intervenții care vor afecta cinci din cele șase sectoare ale Capitalei în următoarele zile. Aceste operațiuni, cu durate variabile în funcție de complexitatea lor, vor duce la sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă … Articolul Termoenergetica anunță lucrări pe rețeaua termică în aproape toată Capitala: Sute de blocuri afectate apare prima dată în Main News.
11:40
Un membru al CSM reclamă presiuni asupra judecătorilor CCR după declarațiile unor lideri ai USR # MainNews.ro
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a reclamat presiunea exercitată asupra Curții Constituționale, după ultimele declarații ale unor lideri USR. Membrii CCR urmează să dezbată pe 24 septembrie constituționalitatea legii privind reforma pensiilor magistraților. „Declarațiile recente prin care liderii unui partid din coaliția de guvernare atrag public atenția judecătorilor CCR, reamintindu-le că … Articolul Un membru al CSM reclamă presiuni asupra judecătorilor CCR după declarațiile unor lideri ai USR apare prima dată în Main News.
11:00
Amenințări prin e-mail la școli și spitale din București, Mureș și Prahova:„Voi provoca un adevărat masacru” se arată în mesaj # MainNews.ro
Autoritățile române au demarat verificări ample în mai multe unități de învățământ și medicale din București, Mureș și Prahova, ca urmare a unor e-mailuri de amenințare primite pe adresele oficiale. Mesajele, care includeau amenințări cu un „masacru”, au generat o mobilizare rapidă a forțelor de ordine. Potrivit Poliției Capitalei, sesizarea inițială a avut loc pe … Articolul Amenințări prin e-mail la școli și spitale din București, Mureș și Prahova:„Voi provoca un adevărat masacru” se arată în mesaj apare prima dată în Main News.
10:20
BREAKING Peste 250 de percheziții în Republica Moldova, într-un dosar privind destabilizări coordonate din Rusia # MainNews.ro
Peste 250 de percheziții au loc, luni dimineață, pe teritoriul Republicii Moldova, într-un dosar penal ce vizează organizarea de dezordini și acțiuni de destabilizare în masă, coordonate din Federația Rusă, potrivit newsmaker.md. Descinderile vizează peste 100 de persoane din mai multe localități și se desfășoară atât la domiciliile acestora, cât și în anumite penitenciare. Operațiunea … Articolul BREAKING Peste 250 de percheziții în Republica Moldova, într-un dosar privind destabilizări coordonate din Rusia apare prima dată în Main News.
10:00
Franța și Arabia Saudită găzduiesc la ONU summit-ul pentru soluția celor două state în conflictul israeliano-palestinian # MainNews.ro
Zeci de lideri mondiali vor lua parte la summit-ul găzduit de către Franța și Arabia Saudită la sediul Organizației Națiunilor Unite. Evenimentul este consacrat implementării soluției celor două state pentru soluționarea conflictului israeliano-palestinian. Israelul și SUA vor boicota reuniunea, relatează Reuters. În cadrul summit-ului, mai multe state, printre care Franța și Belgia, vor anunța recunoașterea … Articolul Franța și Arabia Saudită găzduiesc la ONU summit-ul pentru soluția celor două state în conflictul israeliano-palestinian apare prima dată în Main News.
09:10
Parlamentarii dezbat moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu. Ce critici îi sunt aduse ministrei # MainNews.ro
Deputații se reunesc în cadrul unei ședințe la ora 16:00 pentru a dezbate moțiunea simplă depusă de către AUR împotriva Dianei Buzoianu, Ministra Mediului. Aleșii formațiunii politice o acuză că pune în pericol securitatea energetică a României prin blocarea mai multor proiecte de hidrocentrale începute înainte de 1989. AUR acuză creșterea deficitului de electricitate al … Articolul Parlamentarii dezbat moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu. Ce critici îi sunt aduse ministrei apare prima dată în Main News.
09:10
ANALIZĂ Saptămâna decisivă pentru Guvernul Bolojan. Reforma pensiilor speciale pe masa CCR # MainNews.ro
Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe miercuri asupra sezizărilor privind Pachetul 2 de reformă, care cuprinde și reforma pensiilor speciale ale magistraților. În cazul unui verdict nefavorabil la CCR, premierul Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia. Săptămână decisivă pentru soarta Guvernului condus de Ilie Bolojan. Pe fondul tensiunilor tot mai ridicate între liderii celor … Articolul ANALIZĂ Saptămâna decisivă pentru Guvernul Bolojan. Reforma pensiilor speciale pe masa CCR apare prima dată în Main News.
21 septembrie 2025
18:10
Discuții la cel mai înalt nivel în cadrul NATO, după ce Rusia a intrat în spațiul aerian al Estoniei # MainNews.ro
Consiliul Alianţei Nord Atlantice s-ar putea reuni săptămâna viitoare pentru consultări, după trei avioane de vânătoare ruse de tip MIG-31 au pătruns în spațiul aerian eston. Estonia a calificat drept inacceptabilă violarea spaţiului său aerian, a decis să invoce articolul 4 din Tratatul NATO și să solicite consultări cu membrii alianţei. Mai multe detalii pe … Articolul Discuții la cel mai înalt nivel în cadrul NATO, după ce Rusia a intrat în spațiul aerian al Estoniei apare prima dată în Main News.
18:10
Marea Britanie, Canada şi Australia au anunţat duminică recunoaşterea statului Palestina, alăturându-se celor aproximativ 140 de ţări care sprijină aspiraţiile palestinienilor de a-şi construi un stat independent pe teritoriile ocupate de Israel. Aceste decizii, motivate de frustrarea faţă de războiul din Gaza şi dorinţa de a revigora soluţia celor două state, sunt aşteptate să provoace … Articolul Marea Britanie, Canada şi Australia recunosc oficial statul Palestina apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
INTERVIU Cătălin Hentea, expert în propagandă: Cazul Călin Georgescu, exemplu de manual de operaţii informaţionale și război hibrid # MainNews.ro
Serviciile secrete româneşti ştiu identitatea agenţilor de influenţă străini pro-ruşi care acţionează pe teritoriul ţării noastre, dar prezenţa în interiorul acestor servicii a unei tabere suveraniste de susţinători ai ideilor antioccidentale le permite acestor agenţi să supravieţuiască şi să se desfăşoare în continuare, afirmă pentru News.ro colonelul în retragere Călin Hentea, expert în propagandă, operaţii … Articolul INTERVIU Cătălin Hentea, expert în propagandă: Cazul Călin Georgescu, exemplu de manual de operaţii informaţionale și război hibrid apare prima dată în Main News.
16:50
Investigație BBC: Republica Moldova, ținta unei operațiuni de propagandă finanțată de la Moscova # MainNews.ro
O investigație BBC a dezvăluit existența unei rețele finanțate din Rusia, care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie. Gruparea recruta persoane care, contra unor sume de bani, distribuiau propagandă pro-rusă pe rețelele sociale. Un jurnalist BBC, infiltrat în rețea, a aflat că participanții primeau aproximativ 3.000 de lei moldovenești … Articolul Investigație BBC: Republica Moldova, ținta unei operațiuni de propagandă finanțată de la Moscova apare prima dată în Main News.
15:50
Generalul rus Alexander Lapin, comandat de rang înalt care a luptat în Ucraina, demis din armată # MainNews.ro
General-colonelul rus Alexander Lapin, comandant de rang înalt care a participat la primele faze ale războiului din Ucraina, a fost demis din serviciul militar, a relatat duminică publicaţia RBC, citând o sursă neidentificată, transmite Reuters. Lapin, în vârstă de 61 de ani, urmează să fie numit consilier al liderului din Tatarstan, responsabil pentru sprijinul acordat … Articolul Generalul rus Alexander Lapin, comandat de rang înalt care a luptat în Ucraina, demis din armată apare prima dată în Main News.
13:20
USR București și-a stabilit propunerea pentru funcția de prefect al Capitalei. Cine este Andrei Nistor # MainNews.ro
Uniunea Salvați România (USR) filiala București l-a nominalizat pe Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei. „Nominalizarea sa pentru funcția de prefect al Capitalei reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României. Mai bine de jumătate dintre locuitorii Ilfovului au buletin de București, muncesc în Capitală și își duc viața în cadrul acestei zone … Articolul USR București și-a stabilit propunerea pentru funcția de prefect al Capitalei. Cine este Andrei Nistor apare prima dată în Main News.
12:50
Grupul austriac OMV, principalul acționar al Petrom, a anunțat că a concediat un director executiv, bănuit că ar fi colaborat cu serviciile de informații ruse, relatează Reuters. Potrivit sursei, angajatul – aflat anterior într-o misiune la Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), partener strategic al OMV – ar fi furnizat informații confidențiale unui diplomat rus, … Articolul Grupul OMV a concediat un director bănuit spionaj în favoarea Rusiei apare prima dată în Main News.
