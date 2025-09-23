Rețetele de toamnă ale lui Mircea Dinescu dau dependență. Cum se prepară usturoiul copt cu gust de ACADEA

15:10

După discuțiile de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, liderii coaliției au căzut de acord ca plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază să fie prelungită pentru încă trei luni, au precizat surse politice. Este un pas în spate făcut, astfel, de premierul Ilie Bolojan, care inițial nu a fost de acord cu prelungirea […]