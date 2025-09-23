Rețetele de toamnă ale lui Mircea Dinescu dau dependență. Cum se prepară usturoiul copt cu gust de ACADEA
Gândul, 23 septembrie 2025 17:20
Poet, disident, om de afaceri și nu în ultimul rând un pasionat bucătar, Mircea Dinescu nu pierde niciun prilej de a împărtăși din secretele sale culinare. Într-o postare pe contul său de Facebook, Mircea Dinescu le-a propus admiratorilor săi o rețetă savuroasă, care poartă amprenta inovației, marca sa personală când vine vorba de gastronomie. Poetul […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
17:50
NORVEGIA acuză Rusia că i-ar fi încălcat spațiul aerian de trei ori anul acesta. Autoritățile de la Oslo vorbesc și despre incidentele din România # Gândul
Guvernul norvegian a transmis marți că Rusia a încălcat spațiul aerian al țării de trei ori în 2025, adăugând că nu este clar dacă acest lucru a fost deliberat sau rezultatul unor erori. Incidentele, care au durat între unul și patru minute, au fost primele astfel de încălcări comise de Rusia în mai mult de […]
17:50
Donald Trump a trimis un reporter CNN la plimbare și i-a refuzat întrebarea: Tu nu! Ești fake-news! # Gândul
În cadrul conferinței susținute pentru a demonstra apariția autismului la copii dacă iau anumite medicamente, președintele american Donald Trump a avut o răbufnire de moment atunci când i s-a adresat o întrebare din partea presei. Un reporter al CNN a fost efectiv dat afară de președintele Donald Trump, atunci când acesta susținea că Tylenol, versiunea […]
Acum 30 minute
17:40
CHINA se pregătește de impactul super-taifunului RAGASA. „Regele furtunilor” ar putea provoca situații „catastrofale” # Gândul
După ce a lovit Filipinele, super-taifunul Ragasa, cea mai puternică furtună din lume până acum în acest an, se îndreaptă spre sudul Chinei, unde autoritățile au ordonat evacuarea a sute de mii de oameni din mega-orașele din regiune. China a evacuat sute de mii de oameni și a ordonat ca cel puțin zece orașe să […]
17:40
Cât vor plăti bucureștenii pentru căldură la iarnă. Anunțul făcut de Adrian Teodorescu, directorul Termoenergetica # Gândul
Adrian Teodorescu, director general al Termoenergetica, a anunțat, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, cât vor plăti bucureștenii pentru căldură la iarnă. Acesta a vorbit și despre starea sistemului de termoficare și spune că în ultima perioadă s-au reabilitat tronsoane foarte importante. „Până la acest moment nu există nicio modificare de tarif pentru populație. […]
17:40
Radu Miruță îl dă de gol pe Bolojan: „Nu are de gând să-și dea vreodată demisia. Discutăm despre chestiuni care au loc și după ședința CCR” # Gândul
Radu Miruță a declarat la Antena 3 că pachetul de măsuri pentru acoperirea deficitului bugetar este „constituțional”. De asemenea, acesta a menționat, referitor la o posibilă plecare a lui Bolojan din fruntea Guvernului, în urma ședinței CCR, că „nu înțeleg că are de gând să-și dea vreodată demisia”. „Nu luăm decizii după ambiții. Analiza juriștilor […]
17:30
Gazetarul Ion Cristoiu afirmă, în pastila sa, că președintele francez Emmanuel Macron este, la nivel european, „un izvor nesecat de comic involuntar”. „Într-o pastilă anterioară, am vorbit despre cucurigismul lui Emmanuel Macron, un personaj la nivelul mondial, creator de comic involuntar, cred că după Nicușor Dan. Dacă Nicușor Dan stârnește râsul numai cum merge el […]
17:30
Lista țărilor care au recunoscut statul palestinian. Israelul și SUA au boicotat reuniunea ONU # Gândul
Zeci de lideri de pe mapamond s-au reunit luni la Naţiunile Unite pentru a susţine și recunoaște statalitatea palestinienilor, care se confruntă cu opoziția Israelului și Statelor Unite ale Americii. La reuniunea ONU din New York, convocată de Franţa și Arabia Saudită, liderii lumii s-au exprimat favorabil pentru crearea unui stat palestinian, informează Reuters. Din […]
Acum o oră
17:20
VIDEO | NATO avertizează Rusia după incursiunile aeriene, inclusiv în România /„Aliații vor utiliza toate mijloacele militare” # Gândul
Alianța Nord-Atlantică a avertizat, marți, Rusia că va acționa cu determinare pentru protejarea teritoriului, în contextul incursiunilor aeriene ruse în mai multe state membre, inclusiv în România. Consiliul Nord-Atlantic a organizat, marți, consultări în virtutea Articolului 4 a Tratatului de la Washington. ”La finalul reuniunii, aliații au emis o Declarație puternică de solidaritate și determinare. […]
17:20
Rețetele de toamnă ale lui Mircea Dinescu dau dependență. Cum se prepară usturoiul copt cu gust de ACADEA # Gândul
Poet, disident, om de afaceri și nu în ultimul rând un pasionat bucătar, Mircea Dinescu nu pierde niciun prilej de a împărtăși din secretele sale culinare. Într-o postare pe contul său de Facebook, Mircea Dinescu le-a propus admiratorilor săi o rețetă savuroasă, care poartă amprenta inovației, marca sa personală când vine vorba de gastronomie. Poetul […]
17:20
Reacția lui Alexandru Nazare, după ce ANAF a descoperit o FRAUDĂ de sute de milioane de lei în domeniul ride-sharing # Gândul
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis după descoperirea unei scheme complexe de evaziune, în domeniul ride-sharing, cu un prejudiciu de peste 266 milioane lei că a introdus declaraţia informativă D397, care obligă platformele de ride-sharing să transmită date direct către Fisc. Ministrul susține că acest instrument oferă control în timp real şi permite intervenţii rapide, […]
17:10
Semnalul dat de Administrația Prezidențială după întâlnirea dintre Dan și liderii coaliției: „Coaliția își va continua activitatea în formula actuală” # Gândul
După întâlnirea dintre Nicușor Dan și liderii coaliției, de la Palatul Cotroceni, Administrația Prezidențială a transmis, într-un comunicat de presă, că discuția a fost una în cadrul căreia președintele României „a mediat un dialog necesar pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării”. „Președintele României a reafirmat sprijinul instituției prezidențiale pentru reformele esențiale în toate […]
17:10
Un baraj al Administraţiei Apele Române este la 36% coeficient de umplere, cel mai SCĂZUT din ultimii 6 ani # Gândul
Volumul apei în acumularea Paltinu este la 36% coeficient de umplere, cel mai scăzut din ultimii 6 ani şi continuă să scadă, potrivit Administrației Naționale Apele Române. Populația din municipiul Ploieşti şi din oraşul Breaza va fi alimentată în continuare. „În spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa, ne confruntăm cu un regim hidrologic deficitar. Volumul apei în acumularea […]
Acum 2 ore
16:50
Decizia Administrației Trump de a majora taxa pentru viza H-1B, o oportunitate pentru CHINA și alte state să atragă angajați de top # Gândul
Decizia surpriză a președintelui american Donald Trump de a crește taxa de solicitare a vizei H-1B la 100.000 de dolari este considerată de experți ca o oportunitate pentru alte economii majore, în special cele din Europa, Orientul Mijlociu și Asia. Ca parte a unui efort de a proteja locurile de muncă americane, Administrația Trump a […]
16:50
Întrebarea care bântuie o întreagă planetă. Ce spune Victor Ponta despre DISPARIȚIA lui Putin: „Pe cine mai dăm vina?” # Gândul
Victor Ponta, fost premier al României, a declarat în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache” a vorbit despre situația din România în actualul context, în care protestele, situația economică, războiul ruso-ucrainean conturează un peisaj de nemulțumire totală. Victor Ponta s-a oprit, în toată această ecuație a României, la o întrebare retorică și anume „ce ne […]
16:50
Alimentul adorat de români în anotimpul rece, care și-a triplat prețul. Un kilogram costă 91 lei acum # Gândul
Toamna a sosit, la fel și preparatele de sezon, precum strugurii, gogoșarii și zacusca. Din păcate, la prețuri ceva mai mari din cauza scumpirilor din vară. Cu cât a ajuns să se vândă un borcan cu zacuscă într-un supermarket? Prețul este de-a dreptul de „infarct”. Cândva un preparat accesibil și deseori consumat ca aperitiv în […]
16:40
Blocul în care locuiesc 30.000 de oameni. Clădirea se numește Regent International și a fost construită, inițial, ca un hotel de lux # Gândul
Blocul în care locuiesc 30.000 de oameni. Clădirea se numește Regent International și a fost construită, inițial, ca un hotel de lux. Blocul în care locuiesc 30.000 de oameni În orașul chinez Hangzhou se află Regent International, o clădire colosală ce adăpostește aproximativ 30.000 de locatari – mai mulți decât populația multor orașe de provincie. […]
16:40
NATO avertizează Rusia că își va apăra teritoriul după ce Moscova a încălcat suveranitatea Estoniei asupra spațiului său aerian # Gândul
NATO a condamnat marți Rusia pentru încălcarea spațiului aerian al Estoniei, săptămâna trecută, și a avertizat că va folosi „toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a se apăra”, în contextul în care se confruntă cu „un model de comportament din ce în ce mai iresponsabil” din partea Moscovei. Declarația Alianței vine după ce Estonia […]
16:40
BANC | Norocul lui Bulă. Următorul banc vă va aduce garantat zâmbetul pe buze. Cum se manifestă norocul cunoscutului personaj din popor Bulă. Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă: – Doamne, fă să […]
16:40
Bucureștean din Sectorul 2, REVOLTAT după ce a avut apă caldă doar 5 zile în ultimele 6 luni # Gândul
Un locuitor din cartierul Tei, Sector 2, s-a plâns pe Reddit că în ultimele șase luni a avut apă caldă doar cinci zile. Restul timpului a fost nevoit să facă baie cu ibricul și ligheanul, asemănător situațiilor din anii ’80. Bărbatul spune că problema afectează sănătatea oameniloxr și consideră că autoritățile nu au rezolvat nimic, […]
16:30
Nicușor Dan, marele absent de la reuniunea ONU. Ponta: Câți șefi de stat răspund la telefon dacă îi sună șeful statului? # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache, jurnalistul Gândul și invitatul său, fostul premier Victor Ponta, au comentat prestația actualului președinte. Victor Ponta a criticat lipsa de anvergură externă a lui Nicușor Dan. În contextul politic internațional extrem de complex, fostul premier a remarcat că președintele țării lipsește, fără explicații oficiale, de […]
16:30
Victor Ponta dezvăluie că acum 11 ani Oana Țoiu a fost în internship în Guvernul pe care-l conducea: Nu multe femei s-au uitat așa la mine, ca doamna Țoiu # Gândul
Fostul premier al României, Victor Ponta, a dezvăluit, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că, în urmă cu 11 ani, Oana Țoiu, actual ministru al MAE, a făcut internship la Guvern, pe vremea când era șef al Executivului. „Ce vremuri, ce tânăr eram și eu.(…) Nu multe femei s-au uitat la mine așa! E […]
16:20
Diana Șoșoacă reacționează la amenințările cu reținerea sa: „Abia aștept să fac pușcărie. Am o mătușă” # Gândul
Diana Șoșoacă a fost chemată din nou la Parchetul General, marți, însă nu a putut să fie prezentă din cauză că este la Bruxelles. Europarlamentarul SOS a declarat că „spectacolul de toată jena” al procurorilor este doar o presiune menită doar să-i provoace temeri și să-i discrediteze partidul. Reacția Dianei Șoșoacă, în direct la România […]
16:20
Cum îl cheamă, de fapt, pe Gabi TAMAȘ în buletin. Puțin știu numele colegului lui Dan Alexa de la Asia Express # Gândul
Cum îl cheamă, de fapt, pe Gabi Tamaș în buletin. Puțin știu numele colegului lui Dan Alexa de la Asia Express. Cum îl cheamă, de fapt, pe Gabi Tamaș în buletin Gabi Tamaș este unul dintre cei mai ageri concurenți din noul sezon Asia Express. Mulți dintre fani îl cunosc de pe vremea când juca […]
16:20
Victor Ponta DEMASCĂ strategia de „plafonare a prețurilor”: „Populisme sinistre / Alimentele costă dublu” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, a precizat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că măsurile de plafonare a prețurilor sunt doar „populisme sinistre”. „Voi i-ați mințit pe oameni și acum faceți invers și acum dați vina pe oameni. Nu s-a redus niciun leu de la partide și mai vin cu populisme sinistre „plafonăm […]
16:20
Victor Ponta a prezis REZULTATUL alegerilor din Republica Moldova: „Vor câștiga pro-europenii” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a comentat alegerile din Republica Moldova, afirmând că rezultatul va fi favorabil forțelor pro-europene, dar obținut prin metode „nedemocratice și ne-europene” Urmăriți aici emisiunea integrală. „O să fiu fericit duminică pentru că l-am învins pe Putin încă o dată. Vă pot da scorul încă de […]
16:20
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 11+5=9 într-o egalitate corectă # Gândul
GÂNDUL.ro vă propune pentru azi, 23 septembrie 2025, un nou test IQ care să vă pună la încercare aptitudinile la matematică, precum și capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur chibrit pentru a corecta eroarea de mai sus. Din operația matematică „11+5” nu are cum […]
16:20
Planul de reînarmare al Germaniei nu include achiziții din SUA. Motivul pentru care Berlinul renunță la sprijinul aliaților de la Washington # Gândul
Germania vrea să investească în industria europeană de apărare, astfel că din bugetul alocat de peste 80 de miliarde de euro, nu va achiziționa foarte multe arme din Statele Unite. Potrivit Politico, planul de reînarmare conturat de Berlin exclude aliatul tradițional al țării și cel mai mare furnizor global de arme, SUA, din ecuația achizițiilor. […]
16:10
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a lansat un nou atac la adresa USR, afirmând că, dacă politica de apărare va fi preluată de acest partid, România ar putea ajunge un „stat userist”, comparabil cu regimurile nazist sau comunist. Urmăriți aici emisiunea integrală. Fostul premier Victor Ponta a criticat în termeni […]
16:10
Escrocherie de proporții în Programul Rabla. Cum acționa platforma online falsă pentru a induce în eroare românii interesați # Gândul
AFM anunță plângere penală împotriva unei platforme online care promite utilizatorilor că-i înscrie rapid în Programul Rabla. Conducerea Administraţiei Fondului pentru Mediu a depus, marţi, o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată. Înșelătorie contra cost pentru înscriere rapidă în Programul Rabla Aceasta promite cetăţenilor posibilitatea de înscriere rapidă […]
16:10
Victor Ponta atrage atenția asupra erorilor flagrante din rechizitoriul lui Georgescu: „Care e dovada că ați anulat pe 5 decembrie?” # Gândul
Victor Ponta, fost candidat la prezidențiale, a comentat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, rechizitoriul întocmit de procurorul Alex Florența lui Călin Georgescu și anularea alegerilor din noiembrie 2024. Victor Ponta a atras atenția asupra unor discordanțe în rechizitoriul întocmit de Alex Florența lui Călin Georgescu. „Au prezentat că pe 10 decembrie Georgescu s-a […]
16:10
UE a definitivat Acordul COMERCIAL și de investiții cu Indonezia /„Creează noi oportunități pentru companii și fermieri” # Gândul
Uniunea Europeană și Indonezia au finalizat, marți, negocierile în vederea unui Acord Complet de Parteneriat Economic și Investiții, un tratat prin care vor fi eliminate 98% din tarifele comerciale. “Am asumat angajamentul de a accelera diversificarea și parteneriatele, de susținere în continuare a creării locurilor de muncă în spațiul UE și de stimulare a creșterii […]
16:00
Victor Ponta ironizează discursul în engleză al Oanei Țoiu la ONU: „Engleză de lemn / Eu vorbesc 5 limbi, la ce mi-a folosit” # Gândul
Victor Ponta a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” momentul în care ministrul de Externe, Oana Țoiu, s-a adresat în limba engleză oficialilor prezenți la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU. „Eu sunt personajul din bancul ăla care a zis în engleză, în italiană, în turcă, în engleză, și ăla a […]
Acum 4 ore
15:50
După discuțiile de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, liderii coaliției au căzut de acord ca plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază să fie prelungită pentru încă șase luni, au confirmat surse politice pentru Gândul. Este un pas în spate făcut de premierul Ilie Bolojan, care inițial nu a fost de acord cu […]
15:50
Tatăl tinerei ucise de Emil Gânj a RECLAMAT că fiica sa a fost presată de polițiști să declare că nu a fost răpită # Gândul
Noi informații ies la iveală în cazul fetei ucise de Emil Gânj. Tatăl tinerei a sunat la 112 pentru a reclama că Anda Maria ar fi fost presată de polițiștii din Sărmașu de Câmpie să declare că nu a fost răpită, deși ea susținea contrariul. Convorbirea halucinantă a fost publicată de Recorder. „Sunt tatăl Andei […]
15:50
Șeful unei delegații americane cere consolidarea unui dialog deschis între BEIJING și WASHINGTON pentru evitarea oricărui „conflict” # Gândul
Șeful unei delegații a Congresului SUA aflată în vizită în China a cerut, marți, consolidarea dialogului dintre Beijing și Washington pentru a evita orice „neînțelegere” între cele două armate, care concurează pentru influență în regiunea Asia-Pacific. Adam Smith, parlamentar democrat cu experiență în Comitetul pentru Forțe Armate al Camerei Reprezentanților, a declarat că Beijingul trebuie […]
15:50
Ponta: „PSD a dat semnal să nu se voteze moțiunea împotriva lui Buzoianu. Ea, Țoiu și Moșteanu au mandat să BLOCHEZE lucruri esențiale pentru România” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a afirmat că România se confruntă cu cel mai ridicat preț la energie din Uninunea Europeană și a acuzat actualii miniștri USR că blochează orice soluție pentru reducerea acestuia. Fostul premier a anunțat că va vota moțiunea depusă împotriva Dianei Buzoianu. Urmăriți aici emisiunea integrală. […]
15:40
Victor Ponta critică vizita ministrului de Externe în SUA: „Înțeleg că Muraru are o reședință mai mare la Washington decât SALA lui Țoiu” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a comentat într-un mod critic vizita ministrului de Externe, Oana Țoiu, în SUA, spunând că aceasta a evitat Departamentul de Stat și a organizat o întâlnire la Chicago într-o sală închiriată din bani publici. Urmăriți aici emisiunea integrală. Ionuț Cristache a ridicat întrebarea dacă este […]
15:40
Victor Ponta: „Este prima dată în istoria României, când la Adunarea Generală a ONU nu merge șeful de stat sau de Guvern” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul că „este prima dată în istoria României, când la Adunarea Generală a ONU nu merge șeful de stat sau de Guvern” „Oamenii acolo la ONU au o singură problemă adevărată, ce se întâmplă în Palestina, […]
15:30
REVOLTA sindicatelor împotriva lui Ilie Bolojan. Mai multe organizații sindicale fac SCUT și reclamă intimidarea angajaților care au participat la proteste # Gândul
Organizațiile sindicale fac scut în jurul Sindicatului Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG). În concret, mai multe asociații sindicale – Sindicatul SCUT pentru Administrația Publică, confederația Cartel ALFA, Sindicatul din Administrația Publică Locală Dâmbovița, Sindicatul Liber Solidaritatea – au trimis note de protest către premierul Ilie Boloajn și către Mihai Jurca, șeful Cancelariei […]
15:30
Victor Ponta: „Până mâine, dacă azi trimite Putin 100 de drone, nu le dă nimeni jos pentru că nu-i hârtia” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, convocarea Consiliului Suprem de Apărare al Țării de către Nicușor Dan, miercuri 24 septembrie, pentru a stabili, potrivit comunicatului oficial persoanele „care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva […]
15:30
Victor Ponta ironizează decizia de a doborî DRONE iraniene cu F-16: „E ca și cum ai trimite BMW-urile poliției după un biciclist” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a criticat modul în care România gestionează situația dronelor iraniene, susținând că e disproporționat să trimiți avioane de luptă F-16 împotriva unor ținte ieftine, de doar 30.000 de euro bucata. Urmăriți aici emisiunea integrală. Fostul premier Victor Ponta a comentat decizia autorităților de a doborî […]
15:30
Ministrul de Finanțe al Germaniei: Incursiunile Rusiei pe flancul estic justifică majorarea masivă a bugetului pentru APĂRARE # Gândul
Ministrul german de Finanțe Lars Klingbeil a declarat că recentele incursiuni aeriene rusești pe flancul estic al NATO justifică mai mult ca niciodată decizia Guvernului de a spori masiv cheltuielile pentru forțele armate. Prezentând bugetul pentru 2026 Parlamentului de la Berlin marți, Lars Klingbeil le-a spus parlamentarilor că unul dintre elementele cheie ale proiectului de […]
15:30
Propunerea lui Ponta la provocările Rusiei: „Să trimitem și noi niște drone pe la Sevastopol!” # Gândul
Victor Ponta a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că în contextul unui atac al Rusiei „o să ajungem sa doboram dronele cu praștia”. „O să ajungem sa doboram dronele cu praștia. Avem niște istericale în loc să ai un răspuns deștept. Să trimitem și noi niște drone […]
15:20
Prima ediție a Balului MLNR. La 145 de ani de la înființare, o seară excepțională la Opera Națională București # Gândul
Marea Lojă Națională din România (MLNR) a inaugurat Anul Masonic 2025-2026 printr-un eveniment cultural de anvergură. A fost o Seară de Bal Vienez găzduită de Opera Națională București. Anul masonic a debutat cu acest spectacol la Operă și se va încheia la Ateneul Român, printr-o Gală de Excelență. Aceasta a fost prima ediție a Balului […]
15:20
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.00. „Războiul rece” de la Dinamo s-a aprins după egalul cu Farul! Primele dezvăluiri și o mare surpriză # Gândul
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu fac dezvăluiri despre conflictul care tinde să se aprindă la Dinamo: s-a ajuns deja la episodul cu numărul 4 după meciul cu Farul! Dăm calificativele pentru jucători și vorbim despre problemele din lot. Discutăm despre ce urmează la meciul cu Craiova și […]
15:20
Tudose îi amintește lui Bolojan că nu e căsătorie, e coaliție: „Noi nu ne-am dus la starea civilă, de mână” # Gândul
„Noi nu i-am cerut demisia, îi cerem să țină cont de niște realități” i-a transmis social-democratul Mihai Tudose premierului Ilie Bolojan, prin intermediul Digi24. Europarlamentarul a mai adăugat că PSD se află într-un proiect politic cu Bolojan și partidul pe care-l reprezintă acesta din urmă și nicidecum într-o căsătorie. „Noi nu ne-am dus la starea […]
15:10
Ai multe motive să fii recunoscător. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 24 septembrie 2025. Berbec Așteaptă-te ca relația ta romantică să fie mai bună ca niciodată astăzi. Comunicați bine și sunteți în contact cu sentimentele celuilalt. Ce minunat este să poți menține o legătură inspiratoare și plină de satisfacții cu cineva […]
15:10
Stejarii Collection este cel mai premiat complex rezidențial de lux din România. 8 distincții internaționale au intrat în portofoliul Stejarii # Gândul
La doi ani de la inaugurarea sa, din septembrie 2023, Stejarii Collection se afirmă drept cel mai premiat complex rezidențial de lux, din România, și un reper incontestabil în Europa. Ansamblul a obținut opt distincții de prestigiu, marcând un bilanț remarcabil într-un timp record. Conceptul Stejarii redefinește standardele rezidențiale de lux și transformă experiența rezidențială […]
15:10
După discuțiile de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, liderii coaliției au căzut de acord ca plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază să fie prelungită pentru încă trei luni, au precizat surse politice. Este un pas în spate făcut, astfel, de premierul Ilie Bolojan, care inițial nu a fost de acord cu prelungirea […]
15:00
DIICOT a reținut la Iași doi români și un albanez pentru trafic de DROGURI de mare risc. Albanezul e unul dintre cei mai temuți traficanți din Europa # Gândul
Trei bărbați, un cetățean albanez de 44 de ani și doi români de 43 și 44 de ani, au fost reținuți de procurorii DIICOT Iași pentru trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022 – septembrie 2025, cei trei ar fi deținut și vândut cocaină în municipiul Iași. Cetățeanul albanez ar fi […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.