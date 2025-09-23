Mesajul Dianei Șoșoacă pentru procurori și „cei din umbră”, după ce nu s-a prezentat astăzi la Parchetul General

14:20

Liderii Coaliţiei au decis marţi prelungirea plafonării adaosului comercial până la final de an, după discuţiile cu Nicuşor Dan de la Cotroceni. Măsura va fi prelungită până la finalul anului 2025, așa cum şi-au dorit, de altfel, social-democrații, care au depus în Parlament și un amendament prin care să fie prelungită această schemă cu trei luni. Tocmai de […] Articolul Plafonarea adaosului comercial, prelungită până la final de an după negocierile de la Cotroceni – surse apare prima dată în PS News.