Fanatik, 23 septembrie 2025 18:50
Acum 10 minute
19:20
Prietenul lui Bănel Nicoliţă, câştig fabulos la Superbet: “Mi-a arătat pe telefon, 70.000 de euro!” # Fanatik
Bănel Nicoliță a dezvăluit că unul dintre prietenii săi a profitat de eroarea de la Superbet și a câștigat o sumă fabuloasă
Acum 30 minute
19:10
Secretarul de stat demis de Ilie Bolojan a cerut daune morale uriașe. S-a considerat denigrat, pentru că i s-a spus ”dacă nu știți că s-a furat, sunteți prost!” # Fanatik
Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut într-un dosar de corupție, fiind demis de premierul Ilie Bolojan.
Acum o oră
18:50
Trei fane din Indonezia au făcut senzație la Rapid. Cadou special din partea clubului și interviu în română! # Fanatik
Trei fane ale Rapidului din Indonezia au făcut spectacol la ultimul meci din Giulești. Conducerea clubului, gest superb pentru asiatice
18:40
Săpunaru, atac la Dan Șucu și Victor Angelescu după înfrângerea cu Hermannstadt: „Cum se suflă, așa se cântă” # Fanatik
Cristian Săpunaru, atac subtil către conducerea Rapidului. Ce a postat pe rețelele de socializare fostul căpitan al clubului din Giulești
Acum 2 ore
18:10
Un jucător cheie al Universităţii Craiova riscă să rateze derby-ul cu Dinamo! Noul transfer, debut ca titular?! Exclusiv # Fanatik
Veşti proaste pentru Universitatea Craiova, cu trei zile înaintea meciului cu Dinamo. FANATIK a aflat că Oleksandr Romanchuk s-a accidentat şi este incert pentru derby.
18:10
Mihai Tudose e categoric: „Dacă Ilie Bolojan demisionează, în 24 de ore avem un alt premier. Va fi o nouă Românie” # Fanatik
Fostul premier Mihai Tudose a vorbit despre posibila demisie a lui Ilie Bolojan, spunând că România poate avea un nou premier în doar 24 de ore.
18:00
Profețiile lui DON Mitică, miercuri, 24 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială despre cele mai importante evenimente din România # Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile tari din Superligă și evenimentele importante din România, miercuri, 24 septembrie, ora 10:30, la „Profețiile lui DON Mitică”.
17:40
Ce șanse mai au FCSB și CFR Cluj să intre în play-off: statisticienii au dat verdictul! O singură echipă are locul ca și asigurat în top 6 # Fanatik
Se anunță o bătălie serioasă pentru un loc în play-off-ul Superligii României. Ce spun statisticienii. FCSB și CFR Cluj tremură serios pentru un loc în top 6.
17:40
Cum l-ar ajuta demisia lui Bolojan pe Nicușor Dan, dacă premierul pleacă după decizia CCR. Care sunt ultimele calcule din coaliție # Fanatik
Cine ar putea deveni prim-ministru după Ilie Bolojan dacă premierul pleacă acasă. Cristian Pîrvulescu: ”PSD nu e în măsura să preia guvernarea”
Acum 4 ore
17:20
B.R.A.V.O FRF! Platforma Casei Fotbalului, promovată pe Palatul Parlamentului și în meciurile din primele două ligi de fotbal # Fanatik
Platforma creată de FRF, destinată educării părinților de fotbaliști, spectatorilor dar și a antrenorilor, a fost promovată la nivel înalt în acest weekend
17:10
Când revine Radu Drăgușin, aflat pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu. Florin Manea a făcut marele anunț # Fanatik
Florin Manea a anunțat când va reveni Radu Drăgușin pe teren. Impresarul a dezvăluit dacă apărătorul va fi disponibil pentru meciurile naționalei din octombrie.
16:50
Vedeta lui Dinamo, la un pas de Rapid! Detalii de culise de la negocieri: ”Am vorbit personal cu el” # Fanatik
Marius Șumudică a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că în perioada când era antrenor la Rapid a negociat pentru transferul unui jucător de la Dinamo.
16:30
Cât de vinovat este, de fapt, banalul paracetamol pentru apariția autismului? Declarația șocantă a lui Trump stârnește controverse în lumea științifică: „E o grosolană confuzie” # Fanatik
Administrarea de paracetamol în timpul sarcinii duce la autism? Ce se ascunde în spatele declarației șocante făcute de președintele Donald Trump? Un expert face lumină
16:20
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York. „Mi-am pierdut banii, plăcerea de a trăi, am fost umilită” # Fanatik
FANATIK a intrat în posesia plângerii depuse de avocații Simonei Halep la New York, în procesul de 10 milioane de dolari împotriva firmelor care au produs suplimentele contaminate.
16:00
Pierdere grea pentru FCSB! Titularul a resimţit dureri şi nu face deplasarea în Olanda. Exclusiv # Fanatik
Problemele nu se mai termină la campioana României. FANATIK a aflat că Adrian Şut nu va face deplasarea în Olanda din cauza durerilor. Nici Risto Radunovic nu este la capacitate maximă.
15:50
Florin Bratu nu îşi explică repriza a doua de la Dinamo – Farul 1-1: “De nerecunoscut! Eu îi scutur când intrăm cu avantaj minim la pauză # Fanatik
Florin Bratu a mărturisit, în direct la FANATIK DINAMO, că nu înțelege ce s-a întâmplat cu Dinamo în a doua repriză din meciul cu Farul Constanța.
15:40
Răzvan Ioan Boanchiș, opinie categorică după ce Mitriță și-a luat adio de la națională: „Vrea și meci de retragere? Mă face să râd” # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș a scris în Fanatik despre retragerea lui Alex Mitriță de la echipa națională. Opinie dură a editorialistului.
Acum 6 ore
15:20
“Mitraliera” lui Dinamo! Bratu, dezvăluiri despre cum i-a furat titlul Stelei: “Am luat o primă de 14.000 de euro de om! Meciul cu cea mai mare presiune” # Fanatik
Florin Bratu a rememorat episodul când i-a furat titlul Stelei în 2008. Povestea victoriei în fața rivalei și suma de bani încasată.
15:10
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta” # Fanatik
Gigi Corsicanu a anunțat la FANATIK SUPERLIGA când ar putea reveni Liviu Ungurean, supranumit Bocciu, la conducerea Peluzei Nord a Rapidului.
14:50
Marius Şumudică a început să plângă imediat după ce a ieşit din direct: “Este foarte afectat de ceea ce s-a întâmplat în Giuleşti! Sunt oameni care pun suflet la Rapid” # Fanatik
Horia Ivanovici a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că Marius Șumudică a început să plângă după ce s-a discutat de Rapid. Ce spune Gigi „Corsicanu” despre acest eveniment.
14:30
Lovitură financiară pentru Gigi Becali! Suma uriaşă care îi intră în conturile FCSB în septembrie: “Banii pe Coman şi de la UEFA” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că FCSB va încasa o sumă imensă în următoarea perioadă. Patronul campioanei a transmis un mesaj celor care îl critică.
14:20
Marius Şumudică i-a propus un jucător din SuperLiga lui Gigi Becali: “L-am remarcat şi eu! Are încredere în el, se distra cu fundaşii Rapidului” # Fanatik
Marius Șumudică i-a propus, în direct la FANATIK SUPERLIGA, un jucător lui Gigi Becali. Cum a comentat patronul de la FCSB acest lucru.
14:00
Florin Manea, acuzații grave în direct: FRF, implicată într-un nou scandal! „Sunt nervos de mor. E cel mai bun din România și nu a mai fost chemat” # Fanatik
Florin Manea a adus, în direct la FANATIK SUPERLIGA, acuzații grave pentru FRF după ce un fotbalist din portofoliul său nu a fost convocat la lotul național.
13:50
Gigi Becali îl felicită pe Alex Mitriţă pentru decizia retragerii de la naţională: “Are demnitate! Totul e pe bani în lumea asta” # Fanatik
Gigi Becali l-a felicitat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, pe Alexandru Mitriță după ce a decis să se retragă de la echipa națională.
13:40
Care sunt cele mai căutate joburi în 2025. Topul meseriilor care aduc milioane lunar. ”Când ai terminat facultatea, te-ai angajat” # Fanatik
Află care sunt cele mai căutate joburi în 2025 în România și ce specializări oferă cele mai mari șanse de angajare și venituri stabile.
13:40
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea mică”. Care e suma de transfer. Exclusiv # Fanatik
Unul dintre titularii de la FCSB urmează să fie urmărit de scouterii lui Ajax la meciul Go Ahead Eagles - FCSB. Cum a reacționat Gigi Becali la Fanatik SuperLiga.
13:30
Gestul pe care Gigi Becali îl face zilnic pe stradă: „Mă opresc și le dau 100 de euro”. Ce legătură au Mihai Popescu și Dennis Politic de la FCSB # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit ce gest minunat face în fiecare zi când iese pe stradă. Cum l-au influențat Mihai Popescu și Politic pe finanțatorul FCSB
Acum 8 ore
13:10
Alex Dobre, capăt de drum la Rapid?! Scenariu-șoc după scandalul cu suporterii: „O să-i fie greu să mai joace” # Fanatik
Ce se va întâmpla cu Alex Dobre la Rapid după conflictul cu suporterii. Premoniție șocantă despre fotbalistul giuleștenilor.
13:00
Fostul rival al lui Alex Mitriță din SuperLiga, șocat de retragerea de la națională: ”Mai avea foarte mult de oferit. E o pierdere” # Fanatik
Unul dintre jucătorii importanți ai campionatului României a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că a fost uimit de retragerea din națională a lui Alex Mitriță.
13:00
12:40
Ce avere are Ousmane Dembele, câștigătorul Balonului de Aur 2025. Salariul săptămânal amețitor al fotbalistului # Fanatik
Ce avere are Ousmane Dembele, cel care a fost desemnat câștigător al Balonului de Aur 2025? Fotbalistul a strâns bani frumoși de când a pășit prima oară pe teren.
12:30
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e motivul. Nu cred în vrăjeală. A mai vrut o dată să facă asta” # Fanatik
Retragerea lui Alex Mitriță de la națională nu l-a luat prin surprindere pe Adrian Mutu, iar ”Briliantul” a expus la FANATIK SUPERLIGA adevăratul motiv al acestei decizii.
12:20
Se știe arbitrul meciului Go Ahead Eagles – FCSB! UEFA a delegat un „luptător” la debutul roș-albaștrilor în Europa League: „S-a înrolat aproape un an în armată din cauza rușilor” # Fanatik
UEFA a stabilit cine arbitrează Go Ahead Eagles - FCSB. Cine este arbitrul care a servit în armată de frica războiului cu Rusia.
12:00
Cătălin Cîrjan a spus lucrurilor pe nume după Dinamo – Farul 1-1: „Sunt dezamăgit”. Dezvăluiri din vestiar și ce așteaptă de la meciul cu Craiova # Fanatik
Cătălin Cîrjan a spus totul după remiza obținută de Dinamo pe teren propriu cu Farul. Ce a spus căpitanul „câinilor”.
11:50
Criticat de Dănuț Lupu, Cătălin Cîrjan a intrat în direct și a urmat un dialog aprins: „Așa ai fi mai util” / „Am auzit de multe ori asta” # Fanatik
Cătălin Cîrjan și Dănuț Lupu au discutat la FANATIK SUPERLIGA despre prestația mijlocașului din meciul Dinamo - Farul 1-1, dar și despre postul pe care acesta ar trebui să joace.
11:40
Cine este jurnalista care a făcut ravagii la Gala Balonului de Aur 2025. A furat toate privirile cu apariția sa # Fanatik
O jurnalistă a furat privirile tuturor la Gala Balonului de Aur 2025. Cine este și cum s-a făcut remarcată în lumea sportului.
11:30
Dănuț Lupu, verdict tranșant după Dinamo – Farul 1-1: ”Mi se pare mai slabă echipa decât anul trecut” # Fanatik
”Câinii” nu au reușit decât o remiză în meciul Dinamo - Farul 1-1, iar Dănuț Lupu a avut un verdict tranșant la FANATIK SUPERLIGA în ceea ce privește echipa lui Zeljko Kopic.
Acum 12 ore
11:20
Dezvăluiri despre Lorenzo Biliboc, surpriza celor de la CFR Cluj: “A crescut în Italia! E de apreciat curajul pentru că a vorbit în română” # Fanatik
Cristi Balaj a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre Lorenzo Biliboc și a făcut câteva dezvăluiri importante despre tânărul jucător de la CFR Cluj.
11:10
Panică la FC Barcelona! Situația e mai gravă decât se preconiza și va ajunge pe masa de operație # Fanatik
Anunț trist pentru una dintre „perlele” Barcelonei! Deși era anunțat indisponibil pentru puțin timp, el va fi supus, în cele din urmă, unei intervenții chirurgicale
10:50
Licenţa de antrenor, subiect de scandal cu foştii jucători: „Nu e posibil să termin şcoala la 45 de ani!”. Reacţia dură a FRF # Fanatik
Marius Croitoru, Sabin Ilie și Andrei Vochin au analizat la FANATIK SUPERLIGA efortul pe care foștii jucători români sunt nevoiți să îl facă pentru a deveni antrenori.
10:40
Vestiarul FCSB, pe un butoi cu pulbere: „Ceva se întâmplă! Este clar că există şi o problemă acolo” # Fanatik
Gigi Mustață a făcut dezvăluiri uluitoare din vestiarul FCSB-ului. Campioana stă pe un butoi de pulbere după rezultatele din campionat
10:20
Alex Mitriță nu se lasă! I-a răspuns în 7 cuvinte lui Mircea Lucescu, după ce selecționerul i-a transmis „să nu regrete” după retragerea de la națională # Fanatik
Alexandru Mitriță i-a răspuns lui Mircea Lucescu, după afirmația făcută de selecționer cu privire la retragerea fotbalistului de la echipa națională.
10:00
Tatăl lui Lamine Yamal, scandal-monstru, după ce Balonul de Aur a mers la Ousmane Dembele: „Fiul meu este de departe cel mai bun din lume” # Fanatik
Lamine Yamal a ocupat locul 2 în clasamentul Balonului de Aur, în urma lui Ousmane Dembele, iar tatăl fotbalistului spaniol s-a revoltat după gala de la Paris.
09:40
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off # Fanatik
Gigi Becali a vorbit cu Mihai Stoica în timp ce Craiova juca la Oțelul. Ce a spus patronul de la FCSB despre echipele care vor juca în play-off.
09:40
Florin Bratu la ”Fanatik Dinamo”, marți, 23 septembrie, ora 15:00! Cristi Coste, show alături de fostul jucător și antrenor al „câinilor” # Fanatik
Jurnalistul Cristi Coste, moderator al emisiunii FANATIK DINAMO, vă așteaptă la o nouă ediție marți, 23 septembrie, de la ora 15:00, alături de Florin Bratu
09:20
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri” # Fanatik
După o nouă înfrângere rușinoasă suferită de FCSB în SuperLiga, Gigi Becali a reacționat în forță la adresa atacurilor venite din partea lui Emil Grădinescu
Ieri
12:10
Mihai Rotaru, prima reacţie după Oţelul – Universitatea Craiova 1-0: „Nu ne lasă Rapidul la greu! Urmează o perioadă infernală şi nu avem timp de analize” # Fanatik
Mihai Rotaru a reacționat la FANATIK SUPERLIGA după ce Universitatea Craiova a suferit primul eșec din acest sezon al primei divizii, 0-1 contra Oțelului.
12:10
11:50
Mama lui Toto Dumitrescu solicită despăgubiri uriașe Primăriei Capitalei și Consiliului General din cauza unei moșteniri. Letiția Badea a primit deja o sumă importantă # Fanatik
Letiția Badea, mama lui Toto Dumitrescu, a dat în judecată autoritățile locale din București în urmă cu 10 ani, iar dosarul se află pe rol și în prezent.
11:50
Mihai Rotaru intervine ferm în cazul Rădoi – Baiaram și-l contrează pe Șumudică: „Nu există ața ceva! Să-și vadă de treaba lui” # Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA, în dialog cu realizatorul Cristi Coste, Mihai Rotaru și-a spus părerea despre discuția din spațiul public referitoare la posibile tensiuni existente în prezent între Rădoi și Baiaram! Ce replică i-a dat lui Șumudică
