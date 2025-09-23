Donald Trump a denigrat proiectele de energie curată și a numit schimbările climatice “cea mai mare escrocherie din lume”, în cadrul discursului de la Adunarea Generală a ONU: “Toate predicțiile privind schimbările climatice sunt făcute de oameni proști și sunt greșite”.

10:10

Aeroportul din Bruxelles anunță că a fost ținta unui atac cibernetic, care a vizat furnizorul sistemelor de check-in și îmbarcare, și care afectează mai multe aeroporturi europene. ”Furnizorul de servicii lucrează activ la problemă și încearcă să o rezolve cât mai repede posibil”, au transmis reprezentanții aeroportului, care au precizat că pentru moment sunt posibile […]