Biziday.ro, 23 septembrie 2025 18:50
Donald Trump a denigrat proiectele de energie curată și a numit schimbările climatice “cea mai mare escrocherie din lume”, în cadrul discursului de la Adunarea Generală a ONU: “Toate predicțiile privind schimbările climatice sunt făcute de oameni proști și sunt greșite”. # Biziday.ro
Donald Trump a declarat în fața Adunării Generale a ONU, în discursul care a durat o oră și a depășit cu mult cele 15 minute alocate, printre altele, că încălzirea globală nu este o idee legitimă, numind schimbările climatice “cea mai mare escrocherie comisă vreodată în lume”. Președintele SUA a spus că toate predicțiile privind […]
Nicușor Dan, după ședința cu liderii coaliției de guvernare: “Coaliția își continuă activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile din programul de guvernare. Liderii partidelor s-au angajat să gestioneze responsabil diferențele de opinie. Avem o îmbunătățire a situației bugetare”. # Biziday.ro
Administrația Prezidențială a emis un comunicat de presă, în urma discuțiilor de peste două ore dintre liderii coaliției de guvernare și Nicușor Dan, care a avut loc marți la prânz. Conform comunicatului, în timpul negocierilor, “liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public”. Această întâlnire […]
Raport OCDE. Impactul final al tarifelor impuse de SUA, la nivelul economiei globale, încă nu se resimte. Investițiile în inteligența artificială și reducerea dobânzii de referință susțin, deocamdată, activitatea economiei americane. # Biziday.ro
În cel mai recent raport al său, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică transmite că impactul tarifelor încă nu s-a resimțit pe deplin, unele efecte fiind absorbite până acum prin marje mai mici de profituri și prin stocuri făcute în avans, înainte de intrarea noilor taxe în vigoare. Dacă în iunie, OCDE anticipa o creștere […]
New York. Secret Service anunță că a dezactivat o rețea ascunsă de telecomunicații “a unui actor statal”, capabilă să provoace prăbușirea rețelelor de telefonie mobilă și să blocheze comunicațiile de urgență, pe o rază de mai mulți kilometri în jurul sediului unde are loc Adunarea Generală a ONU. Au fost descoperite sute de servere și peste 100 de mii de telefoane. # Biziday.ro
În cadrul operațiunii, catalogată drept una dintre cele mai mari amenințări de acest tip identificate pe teritoriul american, au fost descoperite peste 300 de servere, 100 de mii de cartele SIM (foto mai jos) și 100 de mii de telefoane, toate amplasate în interiorul unei raze de aproximativ 60 km în jurul sediului ONU. Potrivit […]
Parchetul General cere ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă, urmărită penal pentru lipsirea de libertate a unor jurnaliști italieni, propagandă fascistă și legionară și negarea Holocaustului. # Biziday.ro
Parchetul General a anunțat oficial începerea urmăririi penale față de Diana Șoșoacă, membru al Parlamentului European. Procurorii au solicitat instituției europene ridicarea imunității parlamentare a acesteia. Diana Șoșoacă, care este și președinta partidului parlamentar S.O.S. România, a confirmat informația într-o intervenție la România TV. ”Cererea de ridicare a imunității este făcută de mult mai mult […]
Serviciul rus de Informații Externe pretinde, fără niciun fel de dovezi, că țările europene ar acumula trupe în România, care, la ordinul Maiei Sandu, ar urma să ocupe Moldova și pentru a provoca trupele ruse din Transnistria. # Biziday.ro
Serviciul de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse publică un comunicat de presă în care pretindă, fără dovezi, că Uniunea Europeană se pregătește să ocupe Republica Moldova. În comunicat este prezentat un scenariu complex, dar fără probe, cu acumulări de trupe în România, care, la cererea Maiei Sandu, vor înăbuși protestele care vor izbucni după alegerile […]
Raport. Administrația Trump poartă un război cultural împotriva Europei prin promovarea agresivă a aliaților politici și ideologici ai mișcării MAGA de pe continent și prin umilirea UE pe scena mondială. # Biziday.ro
Un raport comun al Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR) și al Fundației Culturale Europene arată că Administrația Trump duce un război cultural împotriva Uniunii Europene. Studiul susține că președintele SUA încearcă în mod activ să se implice în alegerile europene, să transforme relația transatlantică către valori conservatoare și să-i unească pe populiștii de dreapta […]
Doi români au fost arestați în Grecia pentru spionaj. Navigau în apropiere de insula Salamina, au fost opriți de Garda de Coastă, iar pe telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii cu o importantă bază navală elenă. # Biziday.ro
Doi cetățeni români, de 22 și 52 de ani, au fost arestați de autoritățile elene pentru spionaj, după ce pe telefoanele mobile ale acestora au fost găsite poze cu o baza navală din Salamina. Aceștia au fost duși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, unde au fost arestați pentru încălcarea articolului 148 din Codul Penal […]
Premierul danez spune că închiderea aeroportului din Copenhaga, din cauza prezenței unor drone, a fost ”cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”. # Biziday.ro
Prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a declarat pentru postul de televiziune TV2 că perturbarea activității aeroportului din Copenhaga ”a fost cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”. Acesta a adăugat că autoritățile ”nu exclud nicio opțiune în ceea ce privește cine se află în spatele acestui lucru”. Frederiksen subliniază că incidentul ”spune […]
Ungaria insistă că nu va renunța la aprovizionarea cu petrol rusesc, în ciuda cererii lui Donald Trump ca țările NATO să oprească importurile din Rusia. Ministrul maghiar de Externe îi descrie pe oficialii vest-europeni drept “fanatici cu care nu poți avea un dialog rațional”. # Biziday.ro
Ministrul de Externe, Péter Szijjártó, al Ungariei a declarat pentru The Guardian că, în pofida solicitării Casei Albe ca aliații NATO să nu mai cumpere petrol rusesc, Budapesta nu își permite să întrerupă aprovizionarea. Péter Szijjártó a subliniat: “Nu putem asigura aprovizionarea sigură cu energie a țării noastre fără petrol și gaze din Rusia”, adăugând […]
Analiză FT. Rusia testează liniile roșii ale NATO, într-un joc nesăbuit, prin care vrea să arate că Articolul 5 privind apărarea reciprocă nu va funcționa. Putin, “mai mult decât dispus să facă pariuri nesăbuite”, crede că SUA nu ar interveni să își apere partenerii în caz de agresiune, dar ignoră determinarea celorlalți aliați europeni. # Biziday.ro
Incidentul din 19 septembrie, când trei avioane militare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian timp de 12 minute, a evidențiat tensiunile din regiune și a adus în discuție angajamentul NATO față de statele baltice, scrie Financial Times. Poziția oficială a alianței este clară: va apăra fiecare centimetru din teritoriul membrilor săi. Acest lucru […]
Donald Trump proclamă paracetamolul administrat în timpul sarcinii drept cauză a autismului. Într-o declarație fără dovezi științifice, care scandalizează lumea medicală internațională, președintele american a pretins (în mod fals) că în Cuba și în comunitățile religioase izolate (Amish) nu ar exista autism. # Biziday.ro
Alături de secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., președintele Trump a anunțat că Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) consideră că utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii de către mame ar fi cauza autismului la copii. Cunoscut în Europa sub denumirea generică paracetamol, iar în SUA ca Tylenol, paracetamolul este administrat în România femeilor gravide […]
Aeroporturile din Copenhaga (Danemarca) și Oslo (Norvegia) au fost închise pentru mai multe ore, luni seara, ca urmare a prezenței unor “drone de mari dimensiuni”. UPDATE. Decolările și aterizările au fost reluate după patru ore de întrerupere, dar autoritățile încă nu pot spune despre ce drone a fost vorba. # Biziday.ro
UPDATE, ora 6.00. Danemarca și Norvegia au fost nevoite să își închidă temporar principalele aeroporturi din cauza observării unor “drone de mari dimensiuni”, luni seara. Poliția daneză nu a putut confirma tipul sau numărul de drone observate în jurul aeroportului din Copenhaga, nici proveniența acestora. Operațiunile de pe aeroportul din Copenhaga au fost reluate în […]
Disney reia difuzarea emisiunii lui Jimmy Kimmel, la mai puțin de o săptămână după ce comediantul a spus că “Donald Trump exploatează politic asasinarea lui Charlie Kirk”. Compania anunță că decizia fusese luată pentru a nu amplifica tensiunile, într-un moment delicat pentru SUA. # Biziday.ro
Disney a anunțat revenirea emisiunii de tip late night show începând de marți, la ABC News. Compania spune că decizia de suspendare, de miercurea trecută, a fost luată pentru “a evita agravarea situației tensionate, într-un moment emoționant pentru SUA. Am simțit că unele dintre comentarii au fost nepotrivite, și, prin urmare, lipsite de sensibilitate”. Disney […]
Război Rusia – Ucraina. Moscova a fost atacată, în această seară, cu drone ucrainene. Autoritățile anunță că 11 au fost doborâte și că nu s-au înregistrat victime sau pagube. Atacuri și în regiunile Tula și Belgorod. # Biziday.ro
Primarul Moscovei a declarat, la puțin timp după ora 21, că apărarea antiaeriană a doborât 11 drone deasupra capitalei. Presa rusească a mai scris că au fost auzite explozii și zgomote puternice, dar până acum nu au fost anunțate victime sau pagube materiale. Aeroportul Șeremetievo a introdus restricții la decolări și aterizări. Canalul de Telegram […]
Germania. Persoane neidentificate au tăiat cablurile sistemului de semnalizare pe linia ferată dintre Dusseldorf și Koln, noaptea trecută. Autoritățile nu exclud ca acțiunea să aibă o motivație politică. # Biziday.ro
Poliția din landul Renania de Nord-Westfalia informează că în noaptea de duminică spre luni, la ora 2:15 (pe ora României), mai multe persoane necunoscute au deschis o gură de canal pentru acces la cablurile de infrastructura feroviară și au tăiat cablurile de fibră optică ale sistemului de semnalizare, în zona Rheindorf din Leverkusen. Pe întreaga […]
Nvidia, cel mai important producător de cipuri, anunță intenția de a investi până la o sută de miliarde de dolari în OpenAI. Acordul este menit să consolideze poziția celor două, de lideri în domeniul inteligenței artificiale. # Biziday.ro
Nvidia a semnat o scrisoare de intenție pentru un parteneriat strategic cu OpenAI. Scopul este de a dezvolta centre de date cu microprocesoare Nvidia, cu 10 megawații în putere de calcul, care să alimenteze softurile OpenAI bazate pe inteligență artificială. Cei 10 gigawați de energie sunt echivalentul consumului a opt milioane de gospodării. Directorul Sam […]
Președintele Dan a convocat ședința CSAT joi, la ora 12. Se vor stabili obiectivele care necesită măsuri de protecție împotriva dronelor, cât și cine poate decide și ordona doborârea aeronavelor și a vehiculelor aeriene care pătrund în spațiul României. # Biziday.ro
Administrația prezidențială a publicat un comunicat de presă în care anunță că președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 25 septembrie 2025, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi este stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de […]
Italia. Manifestații și greve în mai multe orașe din țară, împotriva genocidului din Fâșia Gaza. Au avut loc ciocniri între protestatari și polițiști la Milano și Napoli, iar porturile țării au fost blocate pentru a opri transferul de arme către Israel. # Biziday.ro
Astăzi, porturile din Italia au fost blocate de personalul aflat în grevă. Angajații și-au explicat gestul spunând că au încercat să oprească folosirea țării ca punct de tranzit pentru transferul de arme și provizii către Israel, aflat în conflict cu gruparea Hamas în Gaza. La Milano, manifestațiile au degenerat în ciocniri între protestatari și poliție. […]
Maia Sandu, avertisment înaintea alegerilor parlamentare de duminică: “Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi. Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi periculoase pentru țara noastră și pentru întreagă regiune. Vom deveni rampă de inflitrare spre Odesa”. # Biziday.ro
“Cu toată seriozitatea, vă spun că suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol. Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați zilnic cu zeci de minciuni. Sute de persoane sunt plătite […]
Operațiune masivă în Republica Moldova, pentru arestarea a peste 70 de persoane care au fost instruite în Serbia, la comanda Rusiei, să folosească arme și “să organizeze destabilizări în masă”, înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Primeau câte 400 de euro pentru implicarea în această rețea. # Biziday.ro
Șeful Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova, Victor Furtună, a explicat într-o conferință de presă că, din luna iulie, a fost demarată o amplă anchetă privind “pregătirea dezordinilor în masă” de către Rusia, în perioada alegerilor parlamentare, programate să aibă loc weekendul viitor. “Au fost stabilite mai multe activități care […]
Analiză Reuters. Planul președintei Băncii Centrale Europene pentru “un Euro global” riscă să eșueze din cauza diviziunii politice. Statele din Zona Euro sunt preocupate de alte probleme și amână, de ani de zile, reforme esențiale. # Biziday.ro
La sfârșitul lunii mai, când dolarul începuse deja să se deprecieze pe fondul războiului tarifar pornit de președintele american Donald Trump, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, le-a cerut liderilor europeni să transforme acel moment într-un al unui “Euro global”. Reuters, care a consultat o persoană familiarizată cu planul președintei BCE, scrie în analiza sa […]
Vladimir Putin a anunțat că Rusia este dispusă să prelungească cu un an ultimul tratat de control al armelor nucleare pe care-l are cu SUA, cu condiția ca Donald Trump să facă același lucru. # Biziday.ro
Noul Tratat de Reducere a Armelor Strategice (“New Start”) limitează numărul de focoase nucleare strategice pe care SUA și Rusia le pot desfășura, precum și desfășurarea de rachete și bombardiere terestre și submarine care să le transporte. Acesta este valabil până pe 5 februarie 2026 și, cu mai puțin de șase luni înaintea acestui termen, […]
Columbianul arestat de SRI în iulie anul trecut, pentru pregătirea unei acțiuni de sabotaj în România, la cererea unui cetățean din Rusia, a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare. Instanța Supremă a menținut decizia Curții de Apel București. # Biziday.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis astăzi, definitiv, condamnarea la 6 ani de închisoare a cetățeanului columbian. Instanța a respins apelul columbianului la hotărârea Curții de Apel București, pronunțată în urmă cu câteva luni. În minută, se arată că Instanța Supremă “respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul Murillo Diosa Luis Alfonso împotriva […]
Autoritățile europene au identificat un atac ransomware asupra sistemului de check-in folosit de aeroporturi, care a dat peste cap activitatea în weekend. Autorul nu a fost identificat. # Biziday.ro
Mai multe dintre marile aeroporturi de pe continent s-au confruntat, de la sfârșitul săptămânii trecute, cu perturbări ale zborurilor, din cauza atacului asupra sistemului de check-in și îmbarcare pus la dispoziție de Collins Aerospace, parte a grupului RTX. Reuters scrie că unele dintre ele înregistrează probleme și astăzi, în timp ce agenția europeană din domeniul […]
Bloomberg: Rusia a elaborat un plan complex pentru a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova, pentru a perturba eforturile de aderare la UE. Prevede recrutarea moldovenilor din diaspora, organizarea de proteste și campanii de dezinformare. # Biziday.ro
Rusia a elaborat un plan pentru a interveni în alegerile din Republica Moldova și pentru a perturba eforturile guvernului de a menține țara pe calea spre aderarea la Uniunea Europeană, conform unor documente analizate de Bloomberg. Strategia a fost finalizată în primăvară și coordonată direct de la Kremlin. Scopul este de a submina șansele Partidului […]
UE vrea să excludă, la presiunea băncilor, marile companii americane de tehnologie (Meta, Apple, Google, Amazon) din noul program european de dezvoltare a produselor financiare digitale pentru consumatori. Măsura riscă să stârnească nemulțumirea Administrației Trump. # Biziday.ro
Uniunea Europeană elaborează un plan pentru a exclude giganții americani din tehnologie din noul sistem de acces la date financiare, în ciuda presiunilor și amenințărilor cu represalii comerciale venite din partea președintelui Donald Trump. Potrivit diplomaților europeni, citați de Financial Times sub protecția anonimatului, negocierile asupra regulamentului privind accesul la date financiare (FiDA), aflate în […]
Război Rusia – Ucraina. Forțele ucrainene au distrus, în premieră, două avioane amfibii rusești Be-12, capabile să lovească submarine. Într-un atac separat, au distrus și trei elicoptere Mi-8, în Crimeea. # Biziday.ro
Atacul a fost efectuat în Crimeea pe 21 septembrie de unitatea specială Primary a Forțelor Aeriene ucrainene, dar informația a fost confirmată luni dimineață. Potrivit comunicatului de presă, a fost “primul atac din istorie asupra unui Be-12 Chayka”, un avion amfibiu de proiectare sovietică, echipat cu sisteme de detectare și atac al submarinelor. Are peste […]
Filipine. Peste 200 de persoane au fost arestate, între care 88 de minori, în urma ciocnirilor dintre manifestanții antiguvernamentali și forțele de ordine. Mii de filipinezi au protestat la Manila, pentru a-și exprima furia față de scandalul uriaș de corupție cu prejudiciu de miliarde de dolari. # Biziday.ro
Zeci de mii de filipinezi au ieșit în stradă duminică, pentru a protesta împotriva corupției guvernamentale. Anchetele au scos la iveală prejudicii de miliarde de dolari, din cauza unor proiecte frauduloase de ajutorare a populației afectate de inundații. Înalți oficiali au încasat comisioane uriașe în schimbul contractelor, în timp ce proiecte cruciale menite să protejeze […]
Marea Britanie ia în considerare eliminarea taxelor de viză pentru angajații înalt calificați, pentru a stimula creșterea economică prin atragerea acestora. Măsura, în contextul în care SUA au introdus taxa de 100 de mii de dolari pentru vizele H-1B. # Biziday.ro
Guvernul lui Kier Starmer vrea să atragă oamenii de știință, profesorii universitari și specialiștii IT, iar printre scenariile discutate se numără eliminarea completă a taxelor de viză pentru absolvenții celor mai bune cinci universități din lume sau câștigătorii unor premii prestigioase, au declarat oficiali, sub protecția anonimatului, pentru FT. Aceștia au subliniat că inițiativa nu […]
SUA. Donald Trump susține că Rupert Murdoch și fiul său vor face parte din grupul de investitori care va achiziționa operațiunile TikTok. În urmă cu câteva zile, Trump a dat în judecată WJ, deținută de Murdoch. # Biziday.ro
Președintele american Donald Trump susține că Rupert Murdoch și fiul său, Lachlan Murdoch, vor face parte dintr-un grup de investitori care va cumpăra TikTok, în SUA. Întrebat despre stadiul vânzării aplicație, Trump a răspuns: ”Îmi pare rău să vă spun asta – este implicat un bărbat pe nume Lachlan. Știți cine este Lachlan? Este un […]
Donald Trump declară că își urăște adversarii politici și susține, la ceremonia comemorării activistului Charlie Kirk, că acesta i-ar fi cerut să trimită trupe federale la Chicago, pentru a prelua controlul orașului, așa cum a făcut deja la Washington DC. # Biziday.ro
Desfășurată duminică în Arizona, comemorarea activistului Charile Kirk a fost transformat într-un amplu eveniment politic, Donald Trump și liderii MAGA rostind “un amestec stângaci de elogii și discursuri de campanie electorală”, remarcă publicația britanică The Guardian. După ce văduva lui Kirk a spus că îl iartă pe bărbatul acuzat că i-a împușcat mortal soțul, la […]
Presa americană dezvăluie că împuternicitul președintelui Trump pentru administrarea frontierelor a fost prins în flagrant de FBI, anul trecut, luând mită 50 de mii de dolari. Noua administrație a închis ancheta și a desființat cea mai mare parte a departamentului FBI care se ocupă de cazurile de corupție. # Biziday.ro
MSNBC și Reuters au aflat că directorul FBI numit de la Donald Trump a decis închiderea anchetei împotriva lui Tom Homan, un apropiat al președintelui Donald Trump și împuternicitul acestuia pentru consolidarea frontierelor. Cazul, despre care nu s-a știut până acum, trena oricum din ianuarie, de când Trump a preluat puterea, dar detaliile sale sunt […]
Investigație BBC. Rusia a finanțat o campanie de inluențare a alegerilor din Republica Moldova. În ultimele luni, membrii rețelei (care are legături cu oligarhul Ilan Șor – fugit la Moscova) au primit câte 160 de euro lunar pentru a face propagandă pro-rusă pe TikTok și Facebook și a discredita partidul pro-european PAS și pe Maia Sandu. # Biziday.ro
Investigația BBC a fost realizată cu ajutorul unui reporter sub acoperire, în ultimele luni, înaintea alegerilor parlamentare programate să aibă loc weekendul viitor. Operațiunea era coordonată pe Telegram, iar recruții – printre care și reporterul BBC – erau instruiți prin seminare online și testați periodic. Ei primeau câte 3.000 de lei moldovenești pe lună (aproximativ […]
Armata ucraineană va avea o nouă dronă subacvatică în dotare. Toloka are o rază de acțiune de până la două mii de kilometri și o capacitate de cinci mii de kilograme. # Biziday.ro
Uraina a prezentat ultima sa dronă subacvatică, TOLOKA. Deși proiectul era cunoscut de aproximativ un an, abia acum a fost prezentat publicului. Sistemul are trei variante: TLK-150, pentru operațiuni discrete, cu propulsie electrică și rază scurtă; TLK-400, cu autonomie de 1.200 km și încărcătură utilă de 500 kg; TLK-1000 cu o lungime de până la […]
Trafic aerian perturbat în Europa, pentru a doua zi la rând, din cauza atacului cibernetic care a vizat un furnizor al sistemelor de check-in și îmbarcare ale mai multor companii. Sâmbătă, sute de zboruri au fost anulate sau întârziate. # Biziday.ro
Pasagerii se vor confrunta cu o nouă zi de perturbări ale traficului aerian pe mai multe aeroporturi europene, inclusiv Heathrow, după atacul cibernetic care a vizat un furnizor al sistemelor de check-in și îmbarcare ale mai multor companii aeriene, transmite BBC. Sâmbătă, sute de zboruri au fost anulate sau întârziate, iar îmbarcarea pasagerilor s-a făcut […]
Austria. Director din cadrul grupului OMV, demis în urma unor suspiciuni de spionaj în favoarea Rusiei. În ultimele luni, s-a întâlnit în repetate rânduri cu un diplomat rus, bănuit că ar fi agent FSB. # Biziday.ro
Direcția pentru Securitate și Informații a Austriei a monitorizat de mai multe luni activitatea angajatului OMV, al cărui nume nu a fost făcut public. Compania a confirmat pentru Reuters că a reziliat imediat contractul cu acesta și a precizat că oferă autorităților tot sprijinul necesar. “Din motive de protecție a datelor, nu putem comenta alte […]
Pentagonul le impune jurnaliștilor acreditați să ceară acordul înainte de a publica orice știre “pe surse”, chiar dacă este vorba despre informații neclasificate. În caz contrar, riscă să-și piardă acreditarea. Asociațiile jurnaliștilor numesc măsura “un atac direct” la adresa libertății presei. # Biziday.ro
Potrivit unei note interne distribuite jurnaliștilor acreditați, cei care doresc să intre în sediul Pentagonului vor fi obligați să semneze un angajament prin care promit că nu vor publica nicio informație, indiferent că este vorba despre informații clasificate sau nu, fără aprobarea explicită a unui oficial desemnat. Presa americană scrie că, astfel, se încearcă o […]
Serviciul ucrainean de Informații Externe evaluează că Rusia va trece printr-o criză economică după încheierea războiului: “Reducerea cheltuielilor militare va duce la disponibilizarea a milioane de angajați din industria de apărare. În plus, demobilizarea a sute de mii de contractori va provoca un șoc pe piața muncii”. # Biziday.ro
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei (SZRU) susține că Rusia “este prinsă într-o capcană”, prin creșterea cheltuielilor pentru apărare și transformarea sectorului militar-industrial în principalul motor al economiei. Ucrainenii estimează că este imposibil ca Rusia să revină la modelul economic normal fără un declin accentuat, deoarece după război, Moscova va trebuie să înceapă să reducă […]
Război în Ucraina. Volodimir Zelenski vrea ca Polonia și România să doboare drone rusești deasupra țării sale, pentru a-și proteja cetățenii proprii: ”Cred că este corect să se vorbească despre o decizie comună”. # Biziday.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski consideră că este corect să discute despre o decizie comună privind doborâre de drone deasupra Ucrainei împreună cu alte state, precum România și Polonia. ”Cred că este corect să se vorbească despre o decizie comună. Nu este vorba doar de a aștepta ca drona să cadă în capul ucrainenilor pentru a […]
Olanda. Proteste violente anti-imigrație la Haga. Manifestanții au aruncat pietre și sticle spre polițiști și au incendiat o mașină. Forțele de ordine au folosit tunuri de apă pentru a dispersa persoanele care voiau să blocheze o autostradă. # Biziday.ro
Bij #Elsfest op het #Malieveld pic.twitter.com/db7MWR88rg — Bob van Keulen (@BobHGL) September 20, 2025 Poliția olandeză a folosit un tun cu apă pentru a dispersa mulțimea adunată la o manifestație anti-imigrație din Haga, după ce unele persoane au început să arunce cu pietre și sticle spre ofițerii de poliție, a declarat o purtătoare de cuvânt […]
Consilierul premierului Bolojan, Ionuț Dumitru, spune că acesta își va da demisia dacă nu va fi realizată reforma în administrația locală. Adaugă că ”vedem o rezistență foarte mare și din partide și din mediul administrației”. # Biziday.ro
Consilierul premierului, Ionuț Dumitru, a afirmat în emisiunea ”În fața ta”, de la Digi24, că Ilie Bolojan va demisiona dacă nu va fi realizată reforma în administrația locală. Ionuț Dumitru spune că fără susținere pentru realizarea reformelor, Ilie Bolojan va pleca din funcția de premier. ”Așa cum l-am cunoscut eu pe dânsul până în momentul […]
România a înregistrat producții record de cereale și rapiță anul acesta, de 19,3 milioane de tone, anunță Ministrul Agriculturi. Recolta este cu peste 5 milioane mai mare decât anul trecut. # Biziday.ro
Ministerul Agriculturii, Florin Barbu, a prezentat un grafic pe Facebook din care reiese că țara noastră a avut o producție record de rapiță cereale (grâu, secară, ovăz, orz), de 19,3 milioane de tone. Conform ministrului, recolta de cereale din această toamnă a fost 16,8 milioane de tone, peste cele 14 milioane de tone produse anul […]
Ministerul Culturii confirmă că România a încasat 5,7 milioane de euro pentru cele patru obiectelor de patrimoniu furate, la începutul anului, din Muzeul Drents din Olanda. Suma reprezintă valoarea de asigurare (nu valoarea bunurilor), iar dacă obiectele vor fi recuperate, aceasta va fi restituită. # Biziday.ro
Ministerul Culturii a confirmat sâmbătă informațiile apărute vineri pe surse, conform cărora România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents, Olanda. Muzeul Național de Istorie a României a intrat deja în posesia banilor pentru cele trei brățări […]
Război Rusia-Ucraina. Atac masiv al rușilor, cu peste 500 de drone și zeci de rachete, asupra Kievului și a altor regiuni ucrainene. La Nipru, o rachetă a lovit direct un bloc de locuințe. Cel puțin trei persoane au murit și câteva zeci au fost rănite. Polonia a ridicat avioanele de luptă de la sol. Ucrainenii au lovit două rafinării din Rusia. # Biziday.ro
Ucraina a fost ținta unui amplu atac aerian, în noaptea de vineri spre sâmbătă, soldat cu cel puțin trei morți și 27 de răniți, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat aproape 580 de drone și 40 de rachete asupra infrastructurii civile și a unor zone rezidențiale din diferite regiuni […]
Trafic aerian perturbat în Europa, din cauza unui atac cibernetic care a vizat un furnizor al sistemelor de check-in și îmbarcare ale mai multor companii aeriene. Aeroportul din Bruxelles anunță întârzieri și anulări de zboruri. Întârzieri și pe Heathrow din Londra. # Biziday.ro
Aeroportul din Bruxelles anunță că a fost ținta unui atac cibernetic, care a vizat furnizorul sistemelor de check-in și îmbarcare, și care afectează mai multe aeroporturi europene. ”Furnizorul de servicii lucrează activ la problemă și încearcă să o rezolve cât mai repede posibil”, au transmis reprezentanții aeroportului, care au precizat că pentru moment sunt posibile […]
Armata americană a efectuat un al treilea atac asupra unei ambarcațiuni care transportat droguri către SUA. Trei bărbați de pe navă au fost uciși. # Biziday.ro
Președintele Donald Trump a declarat că forțele americane au efectuat un ”atac de precizie letal” asupra unei nave despre care a spus că trafica droguri, iar în atac au fost uciși trei ”narcoteroriști bărbați” aflați la bord. Trump a precizat că a ordonat atacul asupra ambarcațiunii, după ce serviciile secrete americane au confirmat că trafica […]
Rusia neagă că avioanele sale au încălcat spațiul aerian al Estoniei. Susține că aeronavele MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către regiunea Kaliningrad, ”în strictă conformitate cu normele internaţionale”. # Biziday.ro
Ministerul Apărării din Rusia susține că cele trei avioane de vânătoare MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către regiunea Kaliningrad, iar spațiul aerian estonian nu a fost încălcat. ”Pe 19 septembrie, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad. Zborul a fost […]
Donald Trump spune că încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către Rusia ”ar putea fi o mare problemă”. A adăugat că ”va analiza” rapoartele cu privire la acest incident. # Biziday.ro
Președintele american Donald Trump a avut o scurtă reacție după ce trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian estonian. ”Nu-mi place. Nu-mi place când se întâmplă asta. Ar putea fi o mare problemă, dar vă voi anunța mai târziu”, a spus liderul american. De asemenea, Donald Trump a adăugat: ”Va trebui să mă […]
