Veste proastă pentru micii fermieri – Ce a cerut ministrul agriculturii la Bruxelles

Anul agricol 2025 aduce rezultate spectaculoase pentru fermierii din Prahova. Întâmplător sau nu, pentru mulți agricultori din județ, producțiile de anul acesta au depășit toate așteptările, fiind cele mai bune din carieră pentru aceștia. ”În fermă la mine, am cele mai mari producții la culturile de toamnă, din 2010. Producția medie la rapiță a fost […]