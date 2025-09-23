Nicușor Dan, după ședința de la Palatul Cotroceni cu liderii coaliției: S-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public

13:00

Avariile au fost considerate, multă vreme, scuza supremă pentru parcat mașina bezmetic prin București. ca și cum avariile pornite ar permite ori justifica orice. Atât de mult s-a făcut abuz de această scuză, în absolut […] Articolul FOTO | Cum parchezi gratis și oribil în București, fără să te mustre conștiința. Scrii „Sunt la ședința cu părinți" pe-un afiș cât parbrizul, blochezi mașini, te duci să vorbești cu doamna