Un băiat de 12 ani expune tablouri abstracte la New York și Viena și le vinde la 30.000 de EURO, însă încasează o alocație lunară de numai 50 de euro

După discuțiile de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, liderii coaliției au căzut de acord ca plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază să fie prelungită pentru încă șase luni, au confirmat surse politice pentru Gândul. Este un pas în spate făcut de premierul Ilie Bolojan, care inițial nu a fost de acord cu […]