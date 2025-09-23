Un băiat de 12 ani expune tablouri abstracte la New York și Viena și le vinde la 30.000 de EURO, însă încasează o alocație lunară de numai 50 de euro
Gândul, 23 septembrie 2025 18:50
Un băiat de 12 ani din Koln, Germania, a devenit faimos în lumea artei. Adoră să facă picturi abstracte, pe care le expune la galeriile de artă din marile orașe ca New York City, Miami, Zurich și Viena, și pe care le vinde cu 30.000 de euro. Din păcate, el încasează lunar numai 50 de […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
19:10
Președintele american Donald Trump a declarat că SUA își folosesc politica tarifară ca un mecanism pentru a apăra „suveranitatea și securitatea” națiunii. „În Statele Unite vrem schimburi și comerț robust cu toate națiunile, cu toată lumea. Vrem să ajutăm națiunile. Vom ajuta națiunile. Dar trebuie să fie, de asemenea, corect și reciproc”, le-a spus Trump […]
19:00
Trump le cere țărilor europene să oprească importurile de ENERGIE din Rusia /„Finanțează războiul” # Gândul
Statele Unite sunt pregătite să impună sancțiuni Rusiei, dacă nu oprește războiul din Ucraina, dar țările europene trebuie să înceteze achizițiile de energie rusească, a afirmat marți, la reuniunea Adunării Generale ONU, președintele Donald Trump. ”China și India sunt primii finanțatori ai războiului din Ucraina, prin continuarea achizițiilor de petrol rusesc, dar, fără a avea […]
Acum o oră
18:50
Un băiat de 12 ani expune tablouri abstracte la New York și Viena și le vinde la 30.000 de EURO, însă încasează o alocație lunară de numai 50 de euro # Gândul
Un băiat de 12 ani din Koln, Germania, a devenit faimos în lumea artei. Adoră să facă picturi abstracte, pe care le expune la galeriile de artă din marile orașe ca New York City, Miami, Zurich și Viena, și pe care le vinde cu 30.000 de euro. Din păcate, el încasează lunar numai 50 de […]
18:40
Cade sistemul de PENSII din România? Un celebru economist dă alarma: „Să recunoaștem cât de gravă este situația” # Gândul
România va rămâne în 5-10 ani fără un sistem de pensii sustenabil, dacă nu majorăm vârsta de pensionare? Economistul Radu Nechita, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, a explicat cât de sustenabil este sistemul de pensii din România anului 2025, dar și cât de fezabilă este, în actualul context, propunerea premierul Ilie Bolojan care a afirmat că, […]
18:40
ARMATA Română, frânată din interior. Achizițiile în APĂRARE, domeniu strategic, vin din exterior. Șeful CCIR: Se pierde o șansă istorică # Gândul
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban a lansat o critică acerbă la adresa decidenților politici. Astfel, deși apărarea este un domeniu strategic, autoritățile preferă achizițiile externe de armament în dauna producției locale. În opinia președintelui CCIR, decidenții politici fură industriei naționale de armament șansa de a se dezvolta. MApN nu […]
18:40
Statul ne-a dat lovitura de grație. A liberalizat piața de energie, a crescut TVA și alte taxe, a majorat accizele la carburanți și nu numai. Rezultatul? O inflație de 10%, echivalentă cu reducerea puterii de cumpărare pentru fiecare român. Tanczos Barna, vicepremierul României: „A fost nevoie de o stopare, pe de o parte, a risipei, […]
18:40
Lidl lansează prima campanie internațională de brand în toate cele 31 de țări în care este prezent # Gândul
Lidl lansează în 31 de țări europene prima sa campanie internațională de brand, sub sloganul „Știi că merită.”. Campania este mai mult decât un mesaj publicitar – este afirmarea noii promisiuni a brandului la nivel internațional și o punte emoțională cu clienții săi. O promisiune pentru oameni „Știi că merită.” transmite o promisiune pentru milioanele […]
18:30
Un copil de șase ani a fost găsit MORT în cadă, la Timișoara. Zece minute fusese lăsat nesupravegheat # Gândul
Un copil de şase ani a fost găsit mort în cadă, la Timișoara. Cel mic fusese lăsat nesupravegheat preț de zece minute. Lângă el a fost găsit şi un uscător de păr, băgat în priză. Polițiștii iau în calcul posibilitatea ca acesta să se fi electrocutat. Mama copilului i-a umplut cada celui mic și l-a […]
Acum 2 ore
18:10
La ONU, Donald Trump a subliniat realizările Administrației sale: „Aceasta este într-adevăr EPOCA de AUR a Americii” # Gândul
Președintele SUA Donald Trump și-a început discursul la Națiunile Unite prezentând realizările mandatului său, inclusiv în ceea ce privește economia și reducerea imigrației ilegale. „Astăzi, la doar opt luni de la începerea Administrației mele, suntem cea mai atractivă țară din lume, nicio altă țară nici măcar nu se apropie de nivelul nostru”, a spus Trump […]
18:10
Răspunsul Dianei Șoșoacă după ce a fost acuzată de 11 infracțiuni: „Asta face din mine un EROU. Voi declanșa rezistența națională și internațională” # Gândul
Diana Șoșoacă a reacționat după ce Parchetul General a cerut ridicarea imunității sale pentru a fi anchetată în dosarul în care este acuzată de 11 infracțiuni. Ea spune că este „victima unei execuții publice” și că va merge „până la capăt”. Într-un mesaj transmis live de la Bruxelles, Șoșoacă a declarat: „Să ai 11 capete […]
18:00
DEZMĂȚ pe bani publici în urbea lui Bolojan. Premierul le cere românilor să strângă cureaua, însă orădenii sparg 2,5 milioane de lei pe paranghelii # Gândul
Oradea se pregăteşte intens pentru FestiFall 2025, eveniment care promite să aducă timp de 3 zile, între 10 și 12 octombrie, distracția în urbea păstorită, acum ceva timp, de actualul premier. Municipalitatea orădeană nu se uită la bani când vine vorba de bunăstarea cetățenilor săi, dacă este să analizăm nota de plată. Amplul eveniment include […]
18:00
Autoritățile americane au DESTRUCTURAT o rețea capabilă să amenințe Adunarea Generală a ONU de la New York # Gândul
Serviciul Secret al SUA a anunțat marți că a destructurat o rețea de dispozitive electronice sofisticate din zona New York-ului, care fuseseră folosite pentru a amenința oficiali guvernamentali americani, în contextul în care orașul găzduiește săptămâna aceasta Adunarea Generală a ONU. Agenția a declarat că dispozitivele erau concentrate la o distanță de 56 km de […]
18:00
Prețul plătit de un turist român pentru a mânca o PIZZA lângă Colosseumul din Roma: „Nu e ca la Pizza Hut sau ca-n Centrul Vechi al Bucureștiului” # Gândul
Colosseumul din Roma, imensul amfiteatru care este pe jumătate ruinat, este vizitat anual de 6 milioane de turiști, potrivit Civitatis Rome. Construcția a fost începută de împăratul roman Vespasian în anul 72 d.Hr. și a fost finalizată în anul 80 d.Hr., de către fiul și succesorul său, Titus. Numit inițial drept „Amfiteatrul Flavian” (după dinastia […]
17:50
NORVEGIA acuză Rusia că i-ar fi încălcat spațiul aerian de trei ori anul acesta. Autoritățile de la Oslo vorbesc și despre incidentele din România # Gândul
Guvernul norvegian a transmis marți că Rusia a încălcat spațiul aerian al țării de trei ori în 2025, adăugând că nu este clar dacă acest lucru a fost deliberat sau rezultatul unor erori. Incidentele, care au durat între unul și patru minute, au fost primele astfel de încălcări comise de Rusia în mai mult de […]
17:50
Donald Trump a trimis un reporter CNN la plimbare și i-a refuzat întrebarea: Tu nu! Ești fake-news! # Gândul
În cadrul conferinței susținute pentru a demonstra apariția autismului la copii dacă iau anumite medicamente, președintele american Donald Trump a avut o răbufnire de moment atunci când i s-a adresat o întrebare din partea presei. Un reporter al CNN a fost efectiv dat afară de președintele Donald Trump, atunci când acesta susținea că Tylenol, versiunea […]
17:40
CHINA se pregătește de impactul super-taifunului RAGASA. „Regele furtunilor” ar putea provoca situații „catastrofale” # Gândul
După ce a lovit Filipinele, super-taifunul Ragasa, cea mai puternică furtună din lume până acum în acest an, se îndreaptă spre sudul Chinei, unde autoritățile au ordonat evacuarea a sute de mii de oameni din mega-orașele din regiune. China a evacuat sute de mii de oameni și a ordonat ca cel puțin zece orașe să […]
17:40
Cât vor plăti bucureștenii pentru căldură la iarnă. Anunțul făcut de Adrian Teodorescu, directorul Termoenergetica # Gândul
Adrian Teodorescu, director general al Termoenergetica, a anunțat, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, cât vor plăti bucureștenii pentru căldură la iarnă. Acesta a vorbit și despre starea sistemului de termoficare și spune că în ultima perioadă s-au reabilitat tronsoane foarte importante. „Până la acest moment nu există nicio modificare de tarif pentru populație. […]
17:40
Radu Miruță îl dă de gol pe Bolojan: „Nu are de gând să-și dea vreodată demisia. Discutăm despre chestiuni care au loc și după ședința CCR” # Gândul
Radu Miruță a declarat la Antena 3 că pachetul de măsuri pentru acoperirea deficitului bugetar este „constituțional”. De asemenea, acesta a menționat, referitor la o posibilă plecare a lui Bolojan din fruntea Guvernului, în urma ședinței CCR, că „nu înțeleg că are de gând să-și dea vreodată demisia”. „Nu luăm decizii după ambiții. Analiza juriștilor […]
17:30
Gazetarul Ion Cristoiu afirmă, în pastila sa, că președintele francez Emmanuel Macron este, la nivel european, „un izvor nesecat de comic involuntar”. „Într-o pastilă anterioară, am vorbit despre cucurigismul lui Emmanuel Macron, un personaj la nivelul mondial, creator de comic involuntar, cred că după Nicușor Dan. Dacă Nicușor Dan stârnește râsul numai cum merge el […]
17:30
Lista țărilor care au recunoscut statul palestinian. Israelul și SUA au boicotat reuniunea ONU # Gândul
Zeci de lideri de pe mapamond s-au reunit luni la Naţiunile Unite pentru a susţine și recunoaște statalitatea palestinienilor, care se confruntă cu opoziția Israelului și Statelor Unite ale Americii. La reuniunea ONU din New York, convocată de Franţa și Arabia Saudită, liderii lumii s-au exprimat favorabil pentru crearea unui stat palestinian, informează Reuters. Din […]
Acum 4 ore
17:20
VIDEO | NATO avertizează Rusia după incursiunile aeriene, inclusiv în România /„Aliații vor utiliza toate mijloacele militare” # Gândul
Alianța Nord-Atlantică a avertizat, marți, Rusia că va acționa cu determinare pentru protejarea teritoriului, în contextul incursiunilor aeriene ruse în mai multe state membre, inclusiv în România. Consiliul Nord-Atlantic a organizat, marți, consultări în virtutea Articolului 4 a Tratatului de la Washington. ”La finalul reuniunii, aliații au emis o Declarație puternică de solidaritate și determinare. […]
17:20
Rețetele de toamnă ale lui Mircea Dinescu dau dependență. Cum se prepară usturoiul copt cu gust de ACADEA # Gândul
Poet, disident, om de afaceri și nu în ultimul rând un pasionat bucătar, Mircea Dinescu nu pierde niciun prilej de a împărtăși din secretele sale culinare. Într-o postare pe contul său de Facebook, Mircea Dinescu le-a propus admiratorilor săi o rețetă savuroasă, care poartă amprenta inovației, marca sa personală când vine vorba de gastronomie. Poetul […]
17:20
Reacția lui Alexandru Nazare, după ce ANAF a descoperit o FRAUDĂ de sute de milioane de lei în domeniul ride-sharing # Gândul
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis după descoperirea unei scheme complexe de evaziune, în domeniul ride-sharing, cu un prejudiciu de peste 266 milioane lei că a introdus declaraţia informativă D397, care obligă platformele de ride-sharing să transmită date direct către Fisc. Ministrul susține că acest instrument oferă control în timp real şi permite intervenţii rapide, […]
17:10
Semnalul dat de Administrația Prezidențială după întâlnirea dintre Dan și liderii coaliției: „Coaliția își va continua activitatea în formula actuală” # Gândul
După întâlnirea dintre Nicușor Dan și liderii coaliției, de la Palatul Cotroceni, Administrația Prezidențială a transmis, într-un comunicat de presă, că discuția a fost una în cadrul căreia președintele României „a mediat un dialog necesar pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării”. „Președintele României a reafirmat sprijinul instituției prezidențiale pentru reformele esențiale în toate […]
17:10
Un baraj al Administraţiei Apele Române este la 36% coeficient de umplere, cel mai SCĂZUT din ultimii 6 ani # Gândul
Volumul apei în acumularea Paltinu este la 36% coeficient de umplere, cel mai scăzut din ultimii 6 ani şi continuă să scadă, potrivit Administrației Naționale Apele Române. Populația din municipiul Ploieşti şi din oraşul Breaza va fi alimentată în continuare. „În spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa, ne confruntăm cu un regim hidrologic deficitar. Volumul apei în acumularea […]
16:50
Decizia Administrației Trump de a majora taxa pentru viza H-1B, o oportunitate pentru CHINA și alte state să atragă angajați de top # Gândul
Decizia surpriză a președintelui american Donald Trump de a crește taxa de solicitare a vizei H-1B la 100.000 de dolari este considerată de experți ca o oportunitate pentru alte economii majore, în special cele din Europa, Orientul Mijlociu și Asia. Ca parte a unui efort de a proteja locurile de muncă americane, Administrația Trump a […]
16:50
Întrebarea care bântuie o întreagă planetă. Ce spune Victor Ponta despre DISPARIȚIA lui Putin: „Pe cine mai dăm vina?” # Gândul
Victor Ponta, fost premier al României, a declarat în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache” a vorbit despre situația din România în actualul context, în care protestele, situația economică, războiul ruso-ucrainean conturează un peisaj de nemulțumire totală. Victor Ponta s-a oprit, în toată această ecuație a României, la o întrebare retorică și anume „ce ne […]
16:50
Alimentul adorat de români în anotimpul rece, care și-a triplat prețul. Un kilogram costă 91 lei acum # Gândul
Toamna a sosit, la fel și preparatele de sezon, precum strugurii, gogoșarii și zacusca. Din păcate, la prețuri ceva mai mari din cauza scumpirilor din vară. Cu cât a ajuns să se vândă un borcan cu zacuscă într-un supermarket? Prețul este de-a dreptul de „infarct”. Cândva un preparat accesibil și deseori consumat ca aperitiv în […]
16:40
Blocul în care locuiesc 30.000 de oameni. Clădirea se numește Regent International și a fost construită, inițial, ca un hotel de lux # Gândul
Blocul în care locuiesc 30.000 de oameni. Clădirea se numește Regent International și a fost construită, inițial, ca un hotel de lux. Blocul în care locuiesc 30.000 de oameni În orașul chinez Hangzhou se află Regent International, o clădire colosală ce adăpostește aproximativ 30.000 de locatari – mai mulți decât populația multor orașe de provincie. […]
16:40
NATO avertizează Rusia că își va apăra teritoriul după ce Moscova a încălcat suveranitatea Estoniei asupra spațiului său aerian # Gândul
NATO a condamnat marți Rusia pentru încălcarea spațiului aerian al Estoniei, săptămâna trecută, și a avertizat că va folosi „toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a se apăra”, în contextul în care se confruntă cu „un model de comportament din ce în ce mai iresponsabil” din partea Moscovei. Declarația Alianței vine după ce Estonia […]
16:40
BANC | Norocul lui Bulă. Următorul banc vă va aduce garantat zâmbetul pe buze. Cum se manifestă norocul cunoscutului personaj din popor Bulă. Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă: – Doamne, fă să […]
16:40
Bucureștean din Sectorul 2, REVOLTAT după ce a avut apă caldă doar 5 zile în ultimele 6 luni # Gândul
Un locuitor din cartierul Tei, Sector 2, s-a plâns pe Reddit că în ultimele șase luni a avut apă caldă doar cinci zile. Restul timpului a fost nevoit să facă baie cu ibricul și ligheanul, asemănător situațiilor din anii ’80. Bărbatul spune că problema afectează sănătatea oameniloxr și consideră că autoritățile nu au rezolvat nimic, […]
16:30
Nicușor Dan, marele absent de la reuniunea ONU. Ponta: Câți șefi de stat răspund la telefon dacă îi sună șeful statului? # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache, jurnalistul Gândul și invitatul său, fostul premier Victor Ponta, au comentat prestația actualului președinte. Victor Ponta a criticat lipsa de anvergură externă a lui Nicușor Dan. În contextul politic internațional extrem de complex, fostul premier a remarcat că președintele țării lipsește, fără explicații oficiale, de […]
16:30
Victor Ponta dezvăluie că acum 11 ani Oana Țoiu a fost în internship în Guvernul pe care-l conducea: Nu multe femei s-au uitat așa la mine, ca doamna Țoiu # Gândul
Fostul premier al României, Victor Ponta, a dezvăluit, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că, în urmă cu 11 ani, Oana Țoiu, actual ministru al MAE, a făcut internship la Guvern, pe vremea când era șef al Executivului. „Ce vremuri, ce tânăr eram și eu.(…) Nu multe femei s-au uitat la mine așa! E […]
16:20
Diana Șoșoacă reacționează la amenințările cu reținerea sa: „Abia aștept să fac pușcărie. Am o mătușă” # Gândul
Diana Șoșoacă a fost chemată din nou la Parchetul General, marți, însă nu a putut să fie prezentă din cauză că este la Bruxelles. Europarlamentarul SOS a declarat că „spectacolul de toată jena” al procurorilor este doar o presiune menită doar să-i provoace temeri și să-i discrediteze partidul. Reacția Dianei Șoșoacă, în direct la România […]
16:20
Cum îl cheamă, de fapt, pe Gabi TAMAȘ în buletin. Puțin știu numele colegului lui Dan Alexa de la Asia Express # Gândul
Cum îl cheamă, de fapt, pe Gabi Tamaș în buletin. Puțin știu numele colegului lui Dan Alexa de la Asia Express. Cum îl cheamă, de fapt, pe Gabi Tamaș în buletin Gabi Tamaș este unul dintre cei mai ageri concurenți din noul sezon Asia Express. Mulți dintre fani îl cunosc de pe vremea când juca […]
16:20
Victor Ponta DEMASCĂ strategia de „plafonare a prețurilor”: „Populisme sinistre / Alimentele costă dublu” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, a precizat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că măsurile de plafonare a prețurilor sunt doar „populisme sinistre”. „Voi i-ați mințit pe oameni și acum faceți invers și acum dați vina pe oameni. Nu s-a redus niciun leu de la partide și mai vin cu populisme sinistre „plafonăm […]
16:20
Victor Ponta a prezis REZULTATUL alegerilor din Republica Moldova: „Vor câștiga pro-europenii” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a comentat alegerile din Republica Moldova, afirmând că rezultatul va fi favorabil forțelor pro-europene, dar obținut prin metode „nedemocratice și ne-europene” Urmăriți aici emisiunea integrală. „O să fiu fericit duminică pentru că l-am învins pe Putin încă o dată. Vă pot da scorul încă de […]
16:20
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 11+5=9 într-o egalitate corectă # Gândul
GÂNDUL.ro vă propune pentru azi, 23 septembrie 2025, un nou test IQ care să vă pună la încercare aptitudinile la matematică, precum și capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur chibrit pentru a corecta eroarea de mai sus. Din operația matematică „11+5” nu are cum […]
16:20
Planul de reînarmare al Germaniei nu include achiziții din SUA. Motivul pentru care Berlinul renunță la sprijinul aliaților de la Washington # Gândul
Germania vrea să investească în industria europeană de apărare, astfel că din bugetul alocat de peste 80 de miliarde de euro, nu va achiziționa foarte multe arme din Statele Unite. Potrivit Politico, planul de reînarmare conturat de Berlin exclude aliatul tradițional al țării și cel mai mare furnizor global de arme, SUA, din ecuația achizițiilor. […]
16:10
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a lansat un nou atac la adresa USR, afirmând că, dacă politica de apărare va fi preluată de acest partid, România ar putea ajunge un „stat userist”, comparabil cu regimurile nazist sau comunist. Urmăriți aici emisiunea integrală. Fostul premier Victor Ponta a criticat în termeni […]
16:10
Escrocherie de proporții în Programul Rabla. Cum acționa platforma online falsă pentru a induce în eroare românii interesați # Gândul
AFM anunță plângere penală împotriva unei platforme online care promite utilizatorilor că-i înscrie rapid în Programul Rabla. Conducerea Administraţiei Fondului pentru Mediu a depus, marţi, o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată. Înșelătorie contra cost pentru înscriere rapidă în Programul Rabla Aceasta promite cetăţenilor posibilitatea de înscriere rapidă […]
16:10
Victor Ponta atrage atenția asupra erorilor flagrante din rechizitoriul lui Georgescu: „Care e dovada că ați anulat pe 5 decembrie?” # Gândul
Victor Ponta, fost candidat la prezidențiale, a comentat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, rechizitoriul întocmit de procurorul Alex Florența lui Călin Georgescu și anularea alegerilor din noiembrie 2024. Victor Ponta a atras atenția asupra unor discordanțe în rechizitoriul întocmit de Alex Florența lui Călin Georgescu. „Au prezentat că pe 10 decembrie Georgescu s-a […]
16:10
UE a definitivat Acordul COMERCIAL și de investiții cu Indonezia /„Creează noi oportunități pentru companii și fermieri” # Gândul
Uniunea Europeană și Indonezia au finalizat, marți, negocierile în vederea unui Acord Complet de Parteneriat Economic și Investiții, un tratat prin care vor fi eliminate 98% din tarifele comerciale. “Am asumat angajamentul de a accelera diversificarea și parteneriatele, de susținere în continuare a creării locurilor de muncă în spațiul UE și de stimulare a creșterii […]
16:00
Victor Ponta ironizează discursul în engleză al Oanei Țoiu la ONU: „Engleză de lemn / Eu vorbesc 5 limbi, la ce mi-a folosit” # Gândul
Victor Ponta a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” momentul în care ministrul de Externe, Oana Țoiu, s-a adresat în limba engleză oficialilor prezenți la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU. „Eu sunt personajul din bancul ăla care a zis în engleză, în italiană, în turcă, în engleză, și ăla a […]
15:50
După discuțiile de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, liderii coaliției au căzut de acord ca plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază să fie prelungită pentru încă șase luni, au confirmat surse politice pentru Gândul. Este un pas în spate făcut de premierul Ilie Bolojan, care inițial nu a fost de acord cu […]
15:50
Tatăl tinerei ucise de Emil Gânj a RECLAMAT că fiica sa a fost presată de polițiști să declare că nu a fost răpită # Gândul
Noi informații ies la iveală în cazul fetei ucise de Emil Gânj. Tatăl tinerei a sunat la 112 pentru a reclama că Anda Maria ar fi fost presată de polițiștii din Sărmașu de Câmpie să declare că nu a fost răpită, deși ea susținea contrariul. Convorbirea halucinantă a fost publicată de Recorder. „Sunt tatăl Andei […]
15:50
Șeful unei delegații americane cere consolidarea unui dialog deschis între BEIJING și WASHINGTON pentru evitarea oricărui „conflict” # Gândul
Șeful unei delegații a Congresului SUA aflată în vizită în China a cerut, marți, consolidarea dialogului dintre Beijing și Washington pentru a evita orice „neînțelegere” între cele două armate, care concurează pentru influență în regiunea Asia-Pacific. Adam Smith, parlamentar democrat cu experiență în Comitetul pentru Forțe Armate al Camerei Reprezentanților, a declarat că Beijingul trebuie […]
15:50
Ponta: „PSD a dat semnal să nu se voteze moțiunea împotriva lui Buzoianu. Ea, Țoiu și Moșteanu au mandat să BLOCHEZE lucruri esențiale pentru România” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a afirmat că România se confruntă cu cel mai ridicat preț la energie din Uninunea Europeană și a acuzat actualii miniștri USR că blochează orice soluție pentru reducerea acestuia. Fostul premier a anunțat că va vota moțiunea depusă împotriva Dianei Buzoianu. Urmăriți aici emisiunea integrală. […]
15:40
Victor Ponta critică vizita ministrului de Externe în SUA: „Înțeleg că Muraru are o reședință mai mare la Washington decât SALA lui Țoiu” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a comentat într-un mod critic vizita ministrului de Externe, Oana Țoiu, în SUA, spunând că aceasta a evitat Departamentul de Stat și a organizat o întâlnire la Chicago într-o sală închiriată din bani publici. Urmăriți aici emisiunea integrală. Ionuț Cristache a ridicat întrebarea dacă este […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.