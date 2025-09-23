O elevă olimpică i-a scris ministrului David: „Oare elevii își vor mai dori să rămână în țară? Tăierea burselor ajută România?”

13:30

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat că premierul Ilie Bolojan ar trebui să țină cont că este într-o Coaliție de guvernare, de propunerile acestora, dar și de „efectele măsurilor haotice pe care le ia”. Acesta a oferit exemplul plafonării prețurilor pentru alimentele de bază, o măsură care a stârnit tensiuni între partidele aflate la guvernare, și a subliniat că numirea unui alt premier, care să fie tot de la PNL, „se rezolvă în 24 de ore”.