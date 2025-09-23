Reforma administraţiei este necesară, dar trebuie adaptată realităţilor, spune prefectul...
Covasna Media, 23 septembrie 2025 18:50
• • •
Acum o oră
18:50
18:30
În judeţul Covasna a început verificarea construcţiilor hidrotehnice de apărare contra... # Covasna Media
Acum 2 ore
18:00
41 de permise reținute în cadrul acțiunii „ROADPOL Safety Days”
Acum 4 ore
15:40
Șofer din Poian, prins băut la volan și scos din trafic de polițiști
15:30
Acum 12 ore
07:10
Tapi: „Sunt gata să fiu cățelul tău preferat”
07:00
Tot mai mulți copii din Őrkő merg zilnic la grădiniță și școală cu Pedibus
07:00
A început săptămâna turismului la Covasna
07:00
06:50
Opt câini eutanasiați la Câmpul Frumos: respectarea legii sau cruzime?
06:50
06:50
06:40
06:40
Horoscop marți, 23 septembrie 2025
06:30
ANUNŢ
Acum 24 ore
19:30
Ieri
18:30
Sepsi-SIC a înfiinţat o secţie de triatlon; Deák Zsombor va reprezenta clubul
17:00
Doi șoferi prinși băuți la volan în weekend, la Sfântu Gheorghe
16:30
Accident la Ojdula: mașină izbită de un cap de pod
16:20
Accident cu patru mașini la Chichiș
16:10
Barcani: un șofer a intrat cu mașina în stâlp
16:00
12:30
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
12:30
12:30
06:50
BABY FEVER, pentru prima dată la Sfântu Gheorghe
06:40
Horoscop luni, 22 septembrie 2025: Soarele în Balanță
06:30
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Patru mașini implicate într-un accident, în Chichiș
08:00
„Pentru fiecare preparat trebuie să știm să alegem soiul de cartof potrivit”
20 septembrie 2025
14:10
Sepsi OSK, a patra victorie consecutivă în Liga 2
11:20
Cartoful – prieten sau dușman?
10:50
„Astenia de toamnă nu este o boală”
06:50
Horoscop 20-21 septembrie 2025 – Lună Nouă în Fecioară
19 septembrie 2025
18:30
07:00
07:00
Septembrie activ: sport, film și inspirație feminină
07:00
07:00
06:40
Horoscop vineri, 19 septembrie 2025
06:40
Hydrokov: Lucrări de canalizare pe strada Jókai Mór, executate de o firmă locală
18 septembrie 2025
18:30
Eveniment inedit organizat de IPJ Covasna – lecții reale pentru copii și adulți
16:20
Primăria Sfântu Gheorghe reduce la jumătate Fondul clasei pentru şcoli şi grădiniţe
15:30
Doi tineri, reținuți după o agresiune la o fermă din Lemnia
14:40
Restricţii de circulaţie cu ocazia Zilelor Sportive Sfântu Gheorghe
07:00
06:50
Alergarea care unește o comunitate: #szombat8 la Sfântu Gheorghe
06:50
06:40
Horoscop joi, 18 septembrie 2025
17 septembrie 2025
18:20
Trei sportivi trecuţi de 70 de ani, premiaţi în deschiderea Zilelor Sportive
