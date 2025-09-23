Adrian Onciu: De ce ar fi bine ca globaliștii să piardă meciul. Viitorul ar trebui să aparțină patrioților, și nu globaliștilor
23 septembrie 2025
Ce se întâmplă, însă, atunci când același individ este supus unor abuzuri de către instituții globale sau regionale, gen OMS, NATO, BM, OSCE, OMC, CPI, UE, FMI și așa mai departe? Cel mai evident exemplu este cel din pandemie, când regulile impuse de OMS au fost preluate automat de țările membre, cu consecințe foarte grave asupra
• • •
Coreea de Sud: Șefa sectei Moon, arestată la 82 de ani pentru corupție. Han Hak-ja este lidera Bisericii Unificării # ActiveNews.ro
În Coreea de Sud, justiția a dat o lovitură sectei Moon. Acuzată de corupție, șefa Bisericii Unificării a fost arestată marți în baza unui mandat emis de tribunalul din Seul.
Ion Cristoiu, Apel către Maia Sandu: Anunțați marți c-ați câștigat alegerile, să avem o săptămână liniștită. 2: Zelensky cere României și Poloniei să intre în război cu Rusia - VIDEO # ActiveNews.ro
Citiți și Indiferent cine câștigă alegerile din Republica Moldova, democrația a fost învinsă de multă vreme - Patrick André de Hillerin
Zămislirea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul a fost binevestită de către Sfântul Arhanghel Gavriil lui Zaharia, soțul Elisabetei, în timp ce se afla la templu și slujea
Avem un rechizitoriu și avem niște "fapte". Basme de adormit pentru cine nu are somn. Avem un rechizitoriu și foarte multe întrebări fără răspuns. Întrebări la care autoritățile oficiale sunt obligate să ne răspundă. Pentru că sunt proeu...
Omul zilei, Michelle Obama. A venit la București să marcheze ”Frăția Dronelor”! Polonezii lui Tusk ne-au livrat-o plătind 300.000 $, mediul de afaceri anti-Trump s-a înghesuit, iar un oaspete-surpriză și-a anulat vizita # ActiveNews.ro
Săptămâna trecută, în urma unui anunț ce rula de mai mult timp mai ales pe rețelele de socializare și în publicațiile grupului Ringier, care a fost partener al evenimentului, a venit la București Michelle Obama, soția lui Barack Obama.
IMAGINI SPECTACULOASE! Patriarhul Ecumenic și Patriarhul României vor sfinți Catedrala Națională pe 26 octombrie. Cum arată interiorul după ce schelele au fost înlăturate - FOTO # ActiveNews.ro
Catedrala Națională va fi sfințită duminică, 26 octombrie 2025, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.
Declarațiile lui Donald Trump despre vaccinuri șochează lumea: ”Pot spune că există anumite grupuri de oameni care nu iau vaccinuri și nu iau pastile și care NU AU AUTISM. Medicii nu cred că au spus publicului tot ce știu” - VIDEO # ActiveNews.ro
Ministerul Sănătății a anunțat luni că utilizarea Tylenol în timpul sarcinii este asociată cu un „risc foarte crescut de autism”. Însă asta nu e tot! Donald Trump a mers și mai departe, vorbind despre întreaga...
FILMAREA ZILEI: Trump și-a bătut joc de Macron și l-a pus să meargă pe jos timp de 30 de minute la New York până la sediul ONU # ActiveNews.ro
Vizita președintelui francez Emmanuel Macron la New York, pe 22 septembrie 2025, a fost marcată de un episod amuzant, mai ales pentru români: deplasarea sa a fost oprită pentru mai bine de treizeci de minute din cauza trecerii convoiului omologului...
Casa Albă a făcut anunțul oficial: Antifa este ”organizație teroristă națională” și ”anarhistă” # ActiveNews.ro
Președintele american, Donald Trump, a semnat un ordin executiv prin care desemnează Antifa drept organizație teroristă internă.
Netanyahu vadescoperi curând că a pierdut America – și, odată cu ea, tot restul lumii.
RFK Jr. – Declarația zilei: ”Aproximativ 40-70% dintre mamele care au copii cu autism cred că vaccinul le-a afectat copilul” # ActiveNews.ro
Declarația zilei: RFK Jr. atrage atenția că mamele copiilor cu autism trebuie ascultate și critică numărul mare de vaccinuri pentru copii, obligatorii și fără teste clinice complete.
Un proiect de lege vizând autorizarea folosirii forței militare americane împotriva cartelurilor de droguri i-ar oferi președintelui Donald Trump o libertate extinsă de a acționa împotriva așa-numiților „narcoteroriști”. România se află pe lista celor peste 60 de țări-țintă.
Un proiect de lege vizând autorizarea folosirii forței militare americane împotriva cartelurilor de droguri i-ar oferi președintelui Donald Trump o libertate extinsă de a acționa împotriva așa-numiților „narcoteroriști”. România se află pe lista celor peste 60 de țări-țintă.
Zeci de state occidentale cer redeschiderea coridorului medical dintre Fâșia Gaza și Cisiordania # ActiveNews.ro
Zeci de state occidentale au cerut luni redeschiderea coridorului medical dintre Fâșia Gaza și Cisiordania ocupată de Israel, oferindu-se să furnizeze ajutor financiar și personal medical sau echipamente pentru tratarea pacienților din...
Discursul inaugural al primului ministru IA din lume, întâmpinat cu scandal în Parlament. "Unii m-au numit neconstituțional pentru că nu sunt o ființă umană" # ActiveNews.ro
Discursul inaugural al inteligenței artificiale Diella în Parlamentul Albaniei, numită de premierul Edi Rama în fruntea ministerului Achizițiilor Publice, a fost întâmpinat cu furie de opoziție.
VIDEO: Declarațiile lui Donald Trump din conferința de presă despre Tylenol, vaccinuri și autism: ”Nu cred că au spus publicului tot ce știau” # ActiveNews.ro
Departamentul HHS (sub Trump și RFK Jr.) a anunțat luni că utilizarea Tylenol în timpul sarcinii este asociată cu un „risc foarte crescut de autism”. Însă asta nu e tot! Donald Trump a mers și mai departe, vorbind despre întreaga...
Casa Albă anunță o posibilă asociere între Tylenol și autism: ce legătură ar putea avea vaccinurile? Trump: ”Le pompează atâtea substanțe acelor bebeluși frumoși, este o rușine” # ActiveNews.ro
Casa Albă și Departamentul de Sănătate și Servicii Umane (HHS) au anunțat o posibilă legătură între utilizarea prenatală a paracetamolului (Tylenol) și tulburările de spectru autist (TSA), împreună cu noi măsuri pentru a-i limita utilizarea.
Tucker Carlson acuzat de antisemitism după ce a dat de înțeles că Israelul l-a asasinat pe Charlie Kirk în discursul său de la omagierea patriotului american ucis la 31 de ani - VIDEO # ActiveNews.ro
Tucker Carlson se confruntă cu reacții negative din partea susținătorilor Israelului, care îl etichetează drept „antisemit” după ce a descris la comemorarea lui Charlie Kirk fariseii ca „stând degeaba și mâncând humus” în timp ce complotau pentru crucificarea lui Iisus Hristos.
BigTech joacă pe degete America. Gigantul în apărare Palantir vrea să devină și brand de lifestyle. „Construim pentru a domina” # ActiveNews.ro
Gigantul în tehnologie de apărare Palantir începe să vândă tricouri și sacoșe, într-o încercare de a încuraja fanii să își afișeze public susținerea.
Arctic Express: China inaugurează o rută navală către Europa prin ghețurile nordului. Un flux stabil ar face porturile din Mediterana marginale # ActiveNews.ro
Arctic Express: China lansează o linie regulată de transport de containere prin Pasajul de Nord-Est.
PS Ambrozie: "Omul modern nu mai înțelege ideea de jertfă, de sacrificiu, de dăruire de sine. Cred că aici suntem cei mai mulți dintre noi deficitari" # ActiveNews.ro
„Bătrânii ne învață că acolo trebuie să stăm ca înaintea judecății lui Dumnezeu. Dacă pentru o citație lumească tremurăm, cum ar trebui să fie când vom sta înaintea scaunului de judecată al lui Hristos?”, a avertizat PS Ambrozie.
UE și-a săpat singură groapa dependenței energetice. De ce plătim gazul de 5 ori mai scump decât SUA # ActiveNews.ro
Diferența de cost între resursele energetice din Statele Unite și cele din UE este colosală.
Arabia Saudită trece sub protecția umbrelei nucleare a Pakistanului. Acordul care bulversează echilibrul regional # ActiveNews.ro
Cele două țări au semnat recent un acord neașteptat de apărare reciprocă, la câteva zile după un atac israelian împotriva liderilor Hamas din Qatarul vecin, care a provocat o undă de șoc în monarhiile din Golf.
Kim Jong-un, gata să reia discuțiile cu Donald Trump, dar cu o condiție. „Doar dacă renuță la obsesia delirantă” # ActiveNews.ro
Coreea de Nord este gata să reia dialogul cu Statele Unite.
Donald Trump, dezvăluire la omagierea lui Charlie Kirk: Cred că am găsit un răspuns pentru autism Veți afla azi! # ActiveNews.ro
Știți, acum 20 de ani, 1 din 10.000 se năștea cu autism. În cel mai recent studiu, se spune 1 din 12. Cît de grav e asta? Asta pentru băieți mici, bebeluși. Dar și pentru fete, puțin mai bine. Este cam 1 din 20, dar nu putem accepta asta.
COLONIALISMUL EVREIESC – ÎNTRE MIT, SIONISM ȘI REALITATE ISTORICĂ. PALESTINA, ROMÂNIA ȘI RESTUL LUMII # ActiveNews.ro
„Un popor care și-a dobândit o casă, pierzând umanitatea în fața celor care trăiau deja acolo, nu a câștigat nimic. Sionismul trebuie să fie etic sau nu va fi deloc.”
Ideea unificării europene a fost lansată la scurt timp după cel de-al Doilea Război Mondial cu scopul de a evita o nouă conflagrație. Așa cum e bine cunoscut, s-a pornit de la coordonarea pieței cărbunelui și a oțelului și inițial a...
Țuca Zbârcea & Asociații Tax câștigă premiul ”Firma Anului în Domeniul Prețurilor de Transfer” # ActiveNews.ro
22 septembrie 2025: Țuca Zbârcea & Asociații Tax, divizia de consultanță fiscală a firmei de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații, a fost desemnată „Firma Anului în Domeniul Prețurilor de Transfer (Romania Transfer Pricing Firm of the...
La data de 14 septembrie, unul dintre justițiabilii Tribunalului București a înaintat o sesizare către președintele instanței, Dragoș Mocanu, semnalând presupusele abuzuri ale judecătorului Alexandru Volintiru, actual șef de secție.
Prof. Constantin Barbu: IPS Acad. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului pregătește o operă monumentală despre primul Sinod ecumenic de la Niceea din anul 325. Întru Mulți Ani de păstorire de ziua Sf. Mitropolit Teodosie de la Brazi! # ActiveNews.ro
Așa cum se știe din rescripturile publicate în colecția Monumenta Romaniae Historica, Marcus, mitropolitul Tomisului, a participat la primul Sinod ecumenic de la Niceea, cel din anul 325.
Țoiu și-a șters postarea în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk, chiar în ziua înmormântării. Ulterior și-a repostat textul pe X # ActiveNews.ro
Oana Țoiu și-a șters postarea în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk, chiar în ziua înmormântării activistului. Gestul, pe pământ american, vine după dezvăluirea GÂNDUL despre sala goală unde oficialul a vorbit prima și ultima dată despre crimă
Diana-Maria Brăgaru: La ceremonia în onoarea lui Charlie Kirk s-a uitat jumătate de planetă. Papahagi iar a băut apa din acvariul cu hering și ii ridică ode lui Ilie-Sărăcie. Bolojan îi spune să se oprească că nu mai are piele pe fund de atâția pupici uzi # ActiveNews.ro
Mă uitam la profilul unei goarne progresiste, are poză cu cu "Noi suntem urmașii vrăjitoarelor pe care nu ați reușit să le ardeți!". Da, știm, nicio noutate.
Fostul premier tehnocrat, Dacian Cioloș, a reușit să își impună mai mulți oameni în Guvernul condus de Ilie Bolojan decât PNL. Este vorba despre miniștri, secretari de stat, dar și directori de cabinete.
Guvernul Bolojan, pe muchie de cuțit: verdictul CCR poate declanșa demisia premierului # ActiveNews.ro
Weekendul trecut, la Cotroceni, președintele Nicușor Dan i-a convocat pe liderii coaliției de guvernare la o ședință informală. Discuțiile au vizat scenariul demisiei premierului Ilie Bolojan, în cazul în care Curtea Constituțională va...
Încet-încet ziariștii au dispărut -au rămas doar mercenarii... Să nu ne facem iluzii că se va schimba ceva... SISTEMUL a urmat mereu aceeași cale, folosind neîncetat aceleași metode. Și a făcut așa pentru că „a mers” de fiecare dată și dacă „merge” chiar n-are niciun motiv să se străduiască să fie inventiv.
Unul dintre cei mai importanți analiști dedate din lume a tras un semnal de alarmă, dezvăluind că industria asigurărilor depisteazăîn prezent până la 5.000 de decese în fiecare săptămână legate de „vaccinurile”cu ARNm împotriva Covid.
22 septembrie: Sfântul Ierarh Martir Teodosie de la Brazi, mustrătorul nedreptei conduceri, un exemplu de ierarh al Bisericii Ortodoxe. La Mulți Ani, IPS Teodosie! # ActiveNews.ro
Din seria „Să ne cunoaștem Sfinții români”, se cuvine să facem cunoștință, astăzi, cu Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie, care a avut curajul să îl mustre în față pe conducătorul țării Moldovei, Dumitrașcu Cantacuzino.
Și face cel mai ”periculos” lucru posibil: SPUNE ADEVĂRUL DESPRE EI. IAR EI... O IAU RAZNA. Îl urăsc. Devin obsedați SĂ-L FACĂ SĂ TACĂ. ”TREBUIE SĂ-L OPRIM. SĂ-L UCIDEM!” - Tucker Carlson, JD. Vance și Donald Trump Jr. la înmormântarea lui Charlie Kirk # ActiveNews.ro
La comemorarea lui Charlie Kirk, trei voci puternice au transmis mesaje profunde și pline de emoție: Tucker Carlson, J.D. Vance și Donald Trump Jr. Fiecare dintre ei a subliniat curajul, credința și angajamentul lui Charlie pentru adevăr.
Butoiul cu pulbere al lumii se răstoarnă – Coaliția anti-Israel și noul Factor Nuclear # ActiveNews.ro
Evenimentele din OrientulMijlociu iau o turnură din ce în ce mai radicală: arhitectura de securitatecolectivă din regiune, construită în deceniile anterioare cu participarea SUA,este pe punctul de a exploda.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că se va întâlni săptămâna aceasta cu președintele american Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, pe fondul intensificării atacurilor aeriene..
Începe toamna astronomică, iar astăzi, 22 septembrie, are loc echinocțiul de toamnă. Punctul echinocțiului de toamnă, numit și „punct autumnal”, se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii (ce reprezintă proiecția pe sfera...
Portugalia urmează exemplul Marii Britanii, Canadei și Australiei și recunoaște statul Palestina # ActiveNews.ro
Portugalia recunoaște statului Palestina, a declarat duminică șeful diplomației de la Lisabona, Paulo Rangel, urmând Regatul Unit, Canada și Australia și precedând alte țări care au anunțat că vor face acest lucru luni, printre care...
Începe toamna astronomică, iar astăzi, 22 septembrie, are loc echinocțiul de toamnă. Punctul echinocțiului de toamnă, numit și „punct autumnal”, se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii (ce reprezintă proiecția pe sfera...
Partidul AUR își exprimă consternarea față de nivelul jalnic la care a ajuns politica externă a României. Acest lucru a fost subliniat încă o dată de agenda recentă a Ministerului Afacerilor Externe și, mai ales, de agitația mediatică...
