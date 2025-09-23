Parlamentare R. Moldova 2025. Trei secții de vot vor fi deschise în Iași pe 28 septembrie
PSNews.ro, 23 septembrie 2025 18:50
Trei secții de votare vor fi organizate la Iași pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, care au loc pe 28 septembrie. Consulul general al Republicii Moldova la Iași, Ion Coșer, a declarat, pentru AGERPRES, că în municipiul Iași va fi organizată o secție de votare la Casa de Cultură a Studenților, o alta la Școala Gimnazială […]
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
19:10
Ministrul Economiei: „Dacă Bolojan pleacă, România intră în criză politică. Asta înseamnă prețuri și mai mari” # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a avertizat marți, la Antena 3 CNN, că România ar intra într-o criză politică dacă premierul Ilie Bolojan ar decide să demisioneze, ceea ce ar aduce „prețuri mai mari, nesiguranță și instabilitate economică". El a subliniat că actualul guvern are doar trei luni de mandat și că schimbarea rapidă a echipei […]
19:10
Curtea Constituţională va amâna miercuri pronunţarea unei decizii în cazul legii privind pensiile magistraţilor, au declarat surse citate de G4Media. Potrivit acestora, motivul îl reprezintă divergenţele privind majorarea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani şi riscul ca actul normativ să fie declarat neconstituţional înainte de reuniunea ECOFIN din 10 octombrie, unde va […]
19:00
Trump acuză ONU, de la tribuna Adunării Generale, de ”vorbe goale” şi de faptul că nu ajută la încheierea războaielor # PSNews.ro
Trump revine la ONU cu un discurs controversat: glume despre scara rulantă și teleprompter, critici la adresa instituției și avertismente dure. Trump se va întâlni cu președintele brazilian Lula săptămâna viitoare Președintele Donald Trump a anunțat că el și președintele brazilian Lula da Silva „au avut o discuție bună și au convenit să se întâlnească […]
19:00
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile # PSNews.ro
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, marţi, Tribunalul Constanţa, dar decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Constanţa. Tribunalul Constanţa a judecat, marţi, cererea procurorilor de prelungire a arestului preventiv pentru Cristian Radu, primarul suspendat al municipiului Mangalia, […]
Acum o oră
18:50
VIDEO Ambasadorul R. Moldova la București, Victor Chirilă: Pe 28 septembrie decidem viitorul european al țării # PSNews.ro
Cetățenii R.Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a-și alege noul Parlament, într-un scrutin considerat crucial pentru viitorul european al țării. Invitat la emisiunea Puterea Știrilor de marți, 23 septembrie, ambasadorul R.Moldova la București, Victor Chirilă, a atras atenția asupra mizei acestui vot și asupra pericolelor generate de ingerințele Federației Ruse. „28 septembrie […]
18:50
Parlamentare R. Moldova 2025. Trei secții de vot vor fi deschise în Iași pe 28 septembrie # PSNews.ro
Trei secții de votare vor fi organizate la Iași pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, care au loc pe 28 septembrie. Consulul general al Republicii Moldova la Iași, Ion Coșer, a declarat, pentru AGERPRES, că în municipiul Iași va fi organizată o secție de votare la Casa de Cultură a Studenților, o alta la Școala Gimnazială […]
18:40
Primele imagini cu unul dintre românii acuzați de spionaj în Grecia. Cei doi susţin că sunt turişti # PSNews.ro
Doi români, unul de 22 de ani, celălalt de 52, sunt acuzaţi de spionaj de autoritățile grecești. Românii au fost prinși în timp ce fotografiau Baza Navală Salamina, una dintre cele mai mari din Grecia. Aceștia susțin că făceau poze în calitate de turiști și că nu știau că este un obiectiv militar unde fotografiile sunt interzise. Cert […]
18:40
Dezvăluirea lui Victor Ponta despre Oana Țoiu: Totul s-a întâmplat acum 11 ani, pe când era premier # PSNews.ro
Fostul premier al României, Victor Ponta, a dezvăluit, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache", că, în urmă cu 11 ani, Oana Țoiu, actual ministru al Afacerilor Externe, a făcut internship la Guvern, pe vremea când era șef al Executivului. „Ce vremuri, ce tânăr eram și eu.(…) Nu multe femei s-au uitat la mine așa! […]
18:30
Rareş Bogdan, dezlănțuit: „PSD are un comportament schizoid, nu am încredere în acest partid” # PSNews.ro
Liberalul Rareş Bogdan lansează un atac furibund la adresa partenerilor din coaliţie. „PSD are un comportament schizoid", susţine europarlamentarul PNL, care anunţă că nu are încredere în social-democraţi, deşi aceştia guvernează alături de partidul din care face şi el parte, informează Antena 3 CNN. Liberalul Rareş Bogdan lansează un atac furibund la adresa partenerilor din […]
18:30
Diana Șoșoacă se declară victima Ursulei von der Leyen: „Mă urăște, de la ea a plecat totul” # PSNews.ro
Europarlamentarul Diana Șoșoacă nu exclude să fie adusă în cătușe la Parchet după ce Parchetul General a cerut ridicarea imunității acesteia. Lidera SOS România este de părere dosarul care i-a fost deschis pentru 11 infracțiuni este fabricat și că este o victimă a Ursulei von der Leyen. Diana Șoșoacă a spus, într-o intervenție la România TV, […]
Acum 2 ore
18:20
Cât câștigă un șofer de TIR român față de colegii săi din vest. Cei din UK sunt cel mai bine # PSNews.ro
Un nou raport privind salariile șoferilor de TIR din Europa publicat de Trans.info scoate la iveală discrepanțe uriașe între țări, dar și de contextul economic sau politic. Deși se plâng frecvent de condițiile de muncă, camionagiii britanici sunt, de fapt, lideri incontestabili ai veniturilor în acest sector, cu salarii care depășesc cu mult media europeană. Efectele Brexitului cresc veniturile În Regatul […]
18:20
Vechiul pod rutier peste Tisa de la Sighetu Marmaţiei, dintre România şi Ucraina, va intra în reparaţie. Cât va costa # PSNews.ro
Podul vechi care traversează râul Tisa, asigurând legătura dintre România şi Ucraina, situat în vecinătatea municipiului Sighetu Marmaţiei, va intra în reparaţie, a declarat marţi, pentru Agerpres, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş, Gabriel Zetea. „Podul e una dintre cele mai vechi construcţii din judeţ ce permite accesul spre Ucraina. Înainte de darea în folosinţă a acestui […]
18:10
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 din București, în direct la Puterea Știrilor, miercuri de la ora 16:00 # PSNews.ro
Interviu exclusiv cu Rareș Hopincă, miercuri, 23 Septembrie, de la ora 16:00, la PS News TV Primarul Sectorului 2 din București discută despre proiecte, investiții și provocări administrativo-edilitare "Puterea Știrilor" aduce în prim-plan agenda administrației locale pentru locuitorii din Sectorul 2 a Capitalei Miercuri, de la ora 16:00, Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 din București, […]
18:10
Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, transmite, marți, Administrația Prezidențială după întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii coaliției de guvernare. În cadrul întâlnirii cu liderii Coaliției de guvernare, Nicușor Dan a mediat un dialog necesar pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării. Administrația Prezidențială arată că discuțiile au fost constructive, […]
18:10
PE SCURT: Mai multe drone suspecte au dus la închiderea temporară a aeroporturilor din Copenhaga și Oslo, sporind tensiunile privind securitatea aeriană în regiune. Polonia și Estonia acuză incursiuni rusești și cer o reacție fermă din partea NATO, în timp ce Ungaria refuză să renunțe la sursele energetice rusești, invocând probleme de infrastructură. În paralel, […]
18:10
Blocaj în Educație după măsurile Guvernului. Sindicalist: „Profesorii renunță la orele suplimentare” # PSNews.ro
Chiar dacă școala a început, orele suplimentare din școli riscă să rămână neacoperite, pentru că tot mai mulți profesori refuză să predea în regim de plată cu ora, avertizează sindicaliștii. Guvernul a înjumătățit tariful pentru aceste ore, iar acum Coaliția nu reușește să cadă de acord: PSD a depus un amendament în Parlament pentru a […]
18:00
Tribunalul administrativ invalidează planul masiv de concedieri al unui mare retailer! 2000 de oameni, momentan salvați # PSNews.ro
Un tribunal administrativ din Franța a invalidat planul masiv de concedieri al Auchan. Compania intenționa să reducă aproximativ 2.400 de locuri de muncă. Tribunalul din Lille a anulat decizia Auchan de a reduce peste 2.000 de locuri de muncă. Tribunalul administrativ din Lille a decis în special că planul de protecție a locurilor de muncă […]
17:50
VIDEO Avalanșa de știri pesimiste pune presiune pe mediul de afaceri – Mihai Daraban (CCIR) # PSNews.ro
Prezent în studioul Puterea Știrilor, Mihai Daraban, președintele CCIR, a criticat avalanșa de știri pesimiste și declarațiile oficialilor care alimentează neîncrederea. Potrivit acestuia, presiunea psihologică afectează nu doar cetățenii, ci și mediul de afaceri, care devine excesiv de prudent și reduce cheltuieli esențiale. „Cred că se pune mare presiune pe psihicul oamenilor prin ceea […]
17:40
Lucian Bode, despre „Legea trotinetelor” discutată în Parlament : Viteza maximă de 25 km/h, cască și RCA obligatorii # PSNews.ro
Viteza de deplasare cu trotinetele trebuie să fie în limita a 25 de kilometri/oră, purtarea căștii de protecție ar deveni obligatorie indiferent de vârstă iar utilizatorii de trotinete personale vor trebuie să cumpere polițe RCA, potrivit celor mai noi amendamente propuse în cadrul dezbaterilor în Comisia pentru Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților, anunță marți […]
Acum 4 ore
17:20
Mesajul Dianei Șoșoacă pentru procurori și „cei din umbră”, după ce nu s-a prezentat astăzi la Parchetul General # PSNews.ro
Europarlamentara Diana Șoșoacă a transmis procurorilor că nu poate fi prezentă astăzi, 23 septembrie 2025, la ora 12:00, la Parchetul General, deoarece se află la Bruxelles, în Parlamentul European, unde reprezintă România în foruri politice și diplomatice. Avocatul său se află, de asemenea, în afara țării. Reacția vine după ce Parchetul General a cerut ridicarea […]
17:10
Fără precedent: 36 de cadre didactice pensionate forțat la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați # PSNews.ro
Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați a luat o măsură fără precedent, încetând contractele de muncă pentru 36 de cadre didactice universitare care au depășit vârsta standard de pensionare de 65 de ani. Printre cei afectați se numără nume importante din mediul academic: fostul rector Puiu Lucian Georgescu, fostul decan al Facultății de Medicină și […]
17:00
Gorghiu: Declaraţia „România fără violenţă domestică” va fi supusă votului plenului reunit, pe 30 septembrie # PSNews.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu a transmis, marţi, după şedinţa comisiei pentru egalitatea de şanse şi combaterea violenţei, că s-a stabilit textul Declaraţiei „România fără violenţă domestică", care va fi supusă votului plenului reunit, pe 30 septembrie. "Două momente esenţiale astăzi în Comisia pentru egalitatea de şanse şi combaterea violenţei: Am stabilit textul Declaraţiei „România fără […]
16:50
Daniel Zamfir insistă: Domnule prim-ministru, tolerați abuzul în serviciu al doamnei ministru? # PSNews.ro
Senatorul PSD, Daniel Zamfir, care luni a spus că ar vota împotriva ministrului Diana Buzoianu, insistă și spune marți că ministrul Mediului încalcă legea și îl întreabă pe premierul Ilie Bolojan dacă permite abuzul în funcție în cazul Dianei Buzoianu. „Domnule prim-ministru, Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului încalcă flagrant legea", spune Daniel Zamfir, pe Facebook. […]
16:30
Coaliția a prelungit plafonarea adaosului comercial la produsele de bază pentru încă 6 luni, așa cum a cerut PSD # PSNews.ro
Liderii coaliției de guvernare au decis marți prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază cu încă șase luni, adică până la finalul lunii martie 2026, conform surselor HotNews. Decizia vine la finalul a peste două săptămâni de contre în coaliție privind acest subiect, după ce PSD a cerut insistent prelungirea, iar premierul Ilie Bolojan […]
16:20
Revolta sindicatelor împotriva lui Bolojan. Mai multe organizații reclamă intimidarea angajaților care au protestat # PSNews.ro
Mai multe sindicate atacă Guvernul după protestele pașnice din 15 septembrie și acuză șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, că încearcă să intimideze angajații. Sindicaliștii cer oprirea oricăror demersuri de identificare și sancționare a participanților și avertizează că astfel de presiuni amenință libertatea de exprimare și încrederea în instituțiile statului. Cuprins Sindicatele fac front comun pentru […]
16:00
INSCOP: 72.8% dintre români cred că România face destule lucruri pentru a ajuta R. Moldova în parcursul său european # PSNews.ro
Conform unui sondaj Inscop Research, 7 din 10 români cred că România face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană. Potrivit cercetării, 72,8% dintre români consideră că România face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană (fa
15:50
VIDEO Mihai Daraban (CCIR), la Puterea Știrilor: „Suntem condamnați să trăim cu o coaliție instabilă” # PSNews.ro
În ediția de luni, 22 septembrie, a emisiunii Puterea Știrilor, Mihai Daraban, președintele CCIR, a vorbit despre lipsa de încredere în instituții și instabilitatea politică. Acesta consideră că România este „condamnată” să funcționeze cu o coaliție fragilă, în care deciziile clare lipsesc, iar alegerile anticipate nu sunt o soluție viabilă. „Ce încredere să ai […] Articolul VIDEO Mihai Daraban (CCIR), la Puterea Știrilor: „Suntem condamnați să trăim cu o coaliție instabilă” apare prima dată în PS News.
15:40
Prima reacție a Dianei Șoșoacă după ce Parchetul a cerut Parlamentului European să îi ridice imunitatea # PSNews.ro
Europarlamentara Diana Șoșoacă acuză Parchetul General de o „vânătoare de vrăjitoare” după ce autoritățile au cerut ridicarea imunității sale parlamentare. Într-o intervenție la România TV, lidera SOS România susține că ancheta are scop politic, că o intimidează și că urmărește blocarea activității sale internaționale, în timp ce Parchetul o acuză de mai multe infracțiuni, inclusiv […] Articolul Prima reacție a Dianei Șoșoacă după ce Parchetul a cerut Parlamentului European să îi ridice imunitatea apare prima dată în PS News.
15:30
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a participat, în data de 23 septembrie a.c., la conferința „Nevoia restructurării şi reconstrucţiei economiei naţionale româneşti într-o lume în schimbare”, organizată de Banca Națională a României (BNR) și Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES). Conferința și-a propus aducerea în discuție a celor […] Articolul Mihai Daraban: Mediul de afaceri nu ar trebui provocat de decidentul politic apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:20
Politolog: Popularitatea lui Bolojan depinde de verdictul CCR, dar stabilitatea coaliției e dictată de PSD # PSNews.ro
Întâlnirea de la Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii coaliției de guvernare este o încercare de a păstra echilibrul politic într-un moment tensionat, explică politologul Cristian Pîrvulescu într-un interviu pentru Știrile ProTV. Discuțiile au loc cu doar o zi înainte ca Curtea Constituțională să analizeze contestațiile depuse de AUR la o parte din legile […] Articolul Politolog: Popularitatea lui Bolojan depinde de verdictul CCR, dar stabilitatea coaliției e dictată de PSD apare prima dată în PS News.
15:10
Parlamentul schimbă legea Pilonului II. Pacienții cu cancer își vor putea încasa toată pensia deodată # PSNews.ro
Bolnavii oncologici vor putea primi, la cerere, toți banii strânși în Pilonul II de pensii, într-o singură plată. Decizia a fost luată în Comisia de buget-finanțe a Senatului, printr-un amendament la proiectul Guvernului privind plata pensiilor private. Între timp, senatorii discută dacă această facilitate ar trebui să se aplice și altor boli grave, însă ASF […] Articolul Parlamentul schimbă legea Pilonului II. Pacienții cu cancer își vor putea încasa toată pensia deodată apare prima dată în PS News.
15:00
Video Moment inedit la New York: Macron l-a sunat pe Trump din mijlocul străzii: „Ghici ce, totul e blocat pentru tine” # PSNews.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a fost nevoit să meargă pe jos, la New York, după ce a recunoscut într-un discurs istric Palestina ca stat la tribuna ONU, din cauză că convoiul său a fost blocat de coloana oficială a lui Donald Trump la o intersecţie. Această scenă insolită a fost filmată de publicaţia Brut, care […] Articolul Video Moment inedit la New York: Macron l-a sunat pe Trump din mijlocul străzii: „Ghici ce, totul e blocat pentru tine” apare prima dată în PS News.
15:00
O furtună violentă cu grindină de mărimea unei mingi de golf a provocat „o cicatrice” pe suprafața terestră lungă de 200 km. Incidentul s-a produs în Alberta, Canada. Cicatricea este vizibilă din spațiu. O furtună extremă a devastat regiunea sudică a provinciei Alberta, provocând o „cicatrice” de aproximativ 200 km lungime și 15 km lățime […] Articolul O furtună cu grindină a provocat o gaură de circa 200 de km, vizibilă din spațiu apare prima dată în PS News.
14:50
CCR discută miercuri sesizarea Înaltei Curţi în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor # PSNews.ro
Curtea Constituţională a României dezbate, miercuri, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. La începutul lunii septembrie, Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie au decis sesizarea Curţii Constituţionale a României în legătură cu legea […] Articolul CCR discută miercuri sesizarea Înaltei Curţi în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor apare prima dată în PS News.
14:40
Prețul mediu al ouălor în Europa a început din nou să crească. Și în România trendul este ascendent # PSNews.ro
Prețul mediu al ouălor la poarta stațiilor de ambalare din Europa a început din nou să crească după o perioadă în care se stabilizase la aproximativ 250 de euro suta de kilograme. Și în România trendul este ascendent, apropiindu-se de pragul de 200 de euro suta de kilograme. Ouăle au început să se scumpească din […] Articolul Prețul mediu al ouălor în Europa a început din nou să crească. Și în România trendul este ascendent apare prima dată în PS News.
14:40
Anunțul ministrului Sănătății după afirmațiile lui Trump legate de efectele paracetamolului # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacţionat marţi, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat că există o legătură între autism şi consumul de paracetamol în sarcină, el precizând că a solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului un punct de vedere avizat, cu studiile recente în vigoare. „Am văzut declaraţia domnului preşedinte, sigur că nu mă […] Articolul Anunțul ministrului Sănătății după afirmațiile lui Trump legate de efectele paracetamolului apare prima dată în PS News.
14:30
Isărescu: Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină ruşii, ne blochează plăţile în 3 zile # PSNews.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a vorbit, marţi, despre procesul de introducere a unui euro digital şi spune că aceasta nu ar înlocui numerarul în euro. Vorbind de încercările Suediei şi ale Noii Zeelande, state care au dorit să treacă la digitalizare totală, Isărescu a spus că acestea s-au lovit de două […] Articolul Isărescu: Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină ruşii, ne blochează plăţile în 3 zile apare prima dată în PS News.
14:20
Parchetul General cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea Dianei Şoşoacă, acuzată de 11 infracțiuni # PSNews.ro
Parchetul General a cerut marți, 23 septembrie, Parlamentului European ridicarea imunității pentru Diana Șoșoacă. Fosta senatoare este acuzată de mai multe infracțiuni, între care lipsire de libertate, propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe. „Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație […] Articolul Parchetul General cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea Dianei Şoşoacă, acuzată de 11 infracțiuni apare prima dată în PS News.
14:20
Plafonarea adaosului comercial, prelungită până la final de an după negocierile de la Cotroceni – surse # PSNews.ro
Liderii Coaliţiei au decis marţi prelungirea plafonării adaosului comercial până la final de an, după discuţiile cu Nicuşor Dan de la Cotroceni. Măsura va fi prelungită până la finalul anului 2025, așa cum şi-au dorit, de altfel, social-democrații, care au depus în Parlament și un amendament prin care să fie prelungită această schemă cu trei luni. Tocmai de […] Articolul Plafonarea adaosului comercial, prelungită până la final de an după negocierile de la Cotroceni – surse apare prima dată în PS News.
14:10
Percheziţii la Iaşi, legat de legalitatea stabilirii în România a unor cetăţeni din R. Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă # PSNews.ro
Poliţiştii ieşeni au făcut 23 de percheziţii în mai multe locaţii din Iaşi şi au legitimat 30 de persoane, scopul acţiunii vizând legalitatea stabilirii în România a cetăţenilor români originari din Republica Moldova, Ucraina, dar şi din Federaţia Rusă. Potrivit Poliţiei judeţului Iaşi, la percheziţiile de marţi au fost verificate 23 de locaţii de pe […] Articolul Percheziţii la Iaşi, legat de legalitatea stabilirii în România a unor cetăţeni din R. Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă apare prima dată în PS News.
14:10
Înalta Curte a dat o decizie importantă ieri. Este o lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă și condiții speciale. Asta chiar dacă pensionarii care au muncit în condiții speciale au contribuit la CAS mai mult. Înalta Curtea de Casație și Justiție a dat o lovitură […] Articolul Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă apare prima dată în PS News.
14:00
S-a rupt lanțul de iubire PSD-PNL și Mihai Tudose confirmă: „Nu am ajuns la starea civilă cu Bolojan de mână” # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat că premierul Ilie Bolojan ar trebui să țină cont că este într-o Coaliție de guvernare, de propunerile acestora, dar și de „efectele măsurilor haotice pe care le ia”. Acesta a oferit exemplul plafonării prețurilor pentru alimentele de bază, o măsură care a stârnit tensiuni între partidele aflate la guvernare, […] Articolul S-a rupt lanțul de iubire PSD-PNL și Mihai Tudose confirmă: „Nu am ajuns la starea civilă cu Bolojan de mână” apare prima dată în PS News.
14:00
Negrescu: Ne așteptăm ca taxa pe corporații propusă de Comisia Europeană, pentru viitorul buget, să nu fie aprobată # PSNews.ro
Legat de taxa pe corporații, România nu a transmis, în momentul de față, nicio poziție oficială, a declarat Victor Negrescu; Legat de taxa pe tutun, România își negociază poziția în raport cu beneficiile pe care ar urma să le obțină ulterior Executivul european va trebui să vină cu o nouă propunere de buget, dacă noile […] Articolul Negrescu: Ne așteptăm ca taxa pe corporații propusă de Comisia Europeană, pentru viitorul buget, să nu fie aprobată apare prima dată în PS News.
13:50
VIDEO Nu economia e la pământ, ci politicienii sunt într-o situație dificilă cu cheltuielile bugetare – Mihai Daraban # PSNews.ro
Declarațiile pesimiste ale politicienilor sperie mediul de afaceri, spune Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. „Mesajul decidentului nu trebuie să blameze mediul economic. Nu suntem cu economia la pământ, ci politicienii sunt într-o situație dificilă cu cheltuielile bugetare. Mai ușor cu pianul pe scări, […] Articolul VIDEO Nu economia e la pământ, ci politicienii sunt într-o situație dificilă cu cheltuielile bugetare – Mihai Daraban apare prima dată în PS News.
13:50
Comandantul armatei ucrainene a vorbit cu șeful armatei române. Printre subiecte, o temă care va fi joi pe masa CSAT # PSNews.ro
Șeful Armatei Române a avut o conversație telefonică cu omologul său din Ucraina. Oleksandr Sîrski a anunțat printr-o postare pe rețelele sociale că cei doi au discutat despre încălcările spațiului aerian al României de către dronele Rusiei și posibilitatea aprofundării cooperării dintre București și Kiev. „Am avut o conversație la telefon cu șeful Statului Major […] Articolul Comandantul armatei ucrainene a vorbit cu șeful armatei române. Printre subiecte, o temă care va fi joi pe masa CSAT apare prima dată în PS News.
13:50
Doi deputați din partidul lui Șoșoacă cer audit extern la SRI, pe securitate cibernetică și finanțe # PSNews.ro
Doi deputați ai grupului SOS România, Simona-Elena Macovei și Vasile Nagy, au depus în Parlament un proiect de lege pentru instituirea unui mecanism permanent de audit extern independent al Serviciului Român de Informații (SRI), limitat la două domenii: securitatea cibernetică și activitatea financiară. Conform inițiativei, auditul cibernetic ar urma să fie realizat anual de un organism tehnic […] Articolul Doi deputați din partidul lui Șoșoacă cer audit extern la SRI, pe securitate cibernetică și finanțe apare prima dată în PS News.
13:40
Vremea se schimbă radical: Temperaturi minime sub zero grade Celsius spre finalul săptămânii # PSNews.ro
România se pregătește pentru o schimbare radicală de temperatură spre finalul acestei săptămâni, cu minime care vor ajunge până la minus 2 grade Celsius în depresiuni, unde se va forma și brumă, anunță Elena Mateescu la Antena 3 CNN. Dacă marți vremea este deosebit de caldă, cu 32 de grade în Banat și 28 de […] Articolul Vremea se schimbă radical: Temperaturi minime sub zero grade Celsius spre finalul săptămânii apare prima dată în PS News.
13:40
Ciprian Ciucu: Deficitul real este de circa 10% din PIB, iar atacurile PSD pun în pericol stabilitatea ţării # PSNews.ro
Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, avertizează, marţi, că atacurile PSD la adresa premierului Ilie Bolojan riscă să declanşeze procedura de deficit excesiv şi să afecteze fondurile europene, în contextul unui deficit real al României de circa 10% din PIB. Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a avertizat asupra consecinţelor unei crize politice generate de atacurile membrilor PSD la […] Articolul Ciprian Ciucu: Deficitul real este de circa 10% din PIB, iar atacurile PSD pun în pericol stabilitatea ţării apare prima dată în PS News.
13:30
Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice începe pe 30 septembrie, cu buget limitat. Persoanele fizice pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă, în schimbul uneia vechi, prin ediția Rabla pentru 2025, care începe pe 30 septembrie, cu buget limitat. Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice va începe pe 30 septembrie 2025, […] Articolul Rabla 2025 începe pe 30 septembrie: Cum îți schimbi mașina veche și ce sumă primești apare prima dată în PS News.
13:30
Achizițiile de 17 miliarde euro prin SAFE trecute de la Armată la premier. Suspiciuni de corupție # PSNews.ro
Mișcare în forță: Guvernul vrea să treacă de la Armată la premier achizițiile de 17 miliarde de euro prin SAFE. Care este motivul Guvernul se pregătește să adopte o Ordonanță de Urgență (OUG) prin care decizia în privința achizițiilor prin programul SAFE să fie trecută de la Armată la premierul Ilie Bolojan. Amintim că România […] Articolul Achizițiile de 17 miliarde euro prin SAFE trecute de la Armată la premier. Suspiciuni de corupție apare prima dată în PS News.
