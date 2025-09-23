Parlamentare R. Moldova 2025. Trei secții de vot vor fi deschise în Iași pe 28 septembrie

13:30

Mișcare în forță: Guvernul vrea să treacă de la Armată la premier achizițiile de 17 miliarde de euro prin SAFE. Care este motivul Guvernul se pregătește să adopte o Ordonanță de Urgență (OUG) prin care decizia în privința achizițiilor prin programul SAFE să fie trecută de la Armată la premierul Ilie Bolojan. Amintim că România […] Articolul Achizițiile de 17 miliarde euro prin SAFE trecute de la Armată la premier. Suspiciuni de corupție apare prima dată în PS News.