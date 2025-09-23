USR: Moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, trebuie respinsă mâine. Nu putem lăsa minciunile și ipocrizia AUR să plutească în spațiul public încă o săptămână
G4Media, 23 septembrie 2025 20:20
USR cere ca moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, să fie respinsă prin votul din ședința de miercuri a Camerei Deputaților ”Moțiunea trebuie respinsă,... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
20:50
Consiliul Local Timişoara a decis scăderea subvenţiei pentru termoficare/ USR şi AUR au votat ”pentru”, iar PSD şi PNL s-au opus # G4Media
Timişorenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare vor plăti facturi mai mari, începând din această iarnă, pentru încălzire şi apă caldă, după ce Consiliul Local... © G4Media.ro.
20:50
Papa Leon al XIV-lea a lăudat activitatea exorciştilor la o reuniune a asociaţiei acestora / Aproximativ 300 de preoţi au participat la reuniunea organizată în apropiere de Roma # G4Media
Papa Leon al XIV-lea a lăudat activitatea preoţilor care practică exorcizarea, ritualul de alungare a spiritelor rele şi a demonilor, într-un mesaj adresat Asociaţiei Internaţionale... © G4Media.ro.
20:50
Incendiu puternic la un depozit în zona șoselei Pantelimon din Capitală / A fost emis mesaj RoAlert # G4Media
Pompierii din Capitală intervin în aceste momente la un incendiu puternic produs la acoperisul unui spatiu de depozitare in Sectorul 2 din Capotală, zona șoselei... © G4Media.ro.
20:50
NASA reafirmă că următoarea misiune cu echipaj uman către Lună va avea loc la începutul anului 2026 # G4Media
NASA a asigurat marți că este în grafic pentru a trimite astronauți pe Lună la începutul anului 2026, o misiune care ar trebui să deschidă... © G4Media.ro.
20:50
Nicu Ştefănuţă: Alocarea tăiată de la bugetul pentru bursele studenţeşti ar putea fi acoperită de la Fondul Social European # G4Media
Suma care a fost tăiată de la bugetul burselor pentru studenţi din luna august ar putea fi suportată de la Fondul Social European, a declarat... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:40
China susține că a dezvoltat un sistem AI capabil să detecteze chiar și cele mai silențioase submarine nucleare americane # G4Media
Beijingul pretinde că a făcut un pas uriaș în domeniul detecției subacvatice. Potrivit unui articol publicat de South China Morning Post, cercetători chinezi afirmă că au... © G4Media.ro.
20:30
Manole: Noua agenţie pentru victimele violenţei domestice şi traficului de persoane va fi funcțională până la sfârşitul anului # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, marţi, că noua agenţie care urmează să înglobeze serviciile atât pentru victimele violenţei domestice, cât şi ale traficului de... © G4Media.ro.
20:30
Cum arată „radarele” pentru trotinete și biciclete electrice? Sindicatul Europol cere măsuri rapide în România # G4Media
Sindicatul Europol a publicat pe Facebook un mesaj prin care atrage atenția asupra lipsei de mijloace moderne de control pentru trotinetele și bicicletele electrice, într-un context în... © G4Media.ro.
20:30
Alimentarea externă a centralei nucleare Zaporojie a fost din nou întreruptă, potrivit Ucrainei # G4Media
Kiev, 23 sep /Agerpres/- Alimentarea externă cu energie a centralei nucleare ucrainene ocupată de trupele ruse în provincia Zaporojie, alimentare necesară pentru răcirea reactoarelor, a... © G4Media.ro.
Acum o oră
20:20
USR: Moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, trebuie respinsă mâine. Nu putem lăsa minciunile și ipocrizia AUR să plutească în spațiul public încă o săptămână # G4Media
USR cere ca moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, să fie respinsă prin votul din ședința de miercuri a Camerei Deputaților ”Moțiunea trebuie respinsă,... © G4Media.ro.
20:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri este programată o grevă de 24 de ore în transportul aerian.... © G4Media.ro.
20:10
Novak Djokovici va participa la turneul de la Shanghai, care va loc la începutul lunii octombrie # G4Media
Organizatorii Masters 1000 de la Shanghai au confirmat, marţi, prezenţa lui Novak Djokovici la turneul care se va desfăşura în perioada 1-12 octombrie, transmite News.ro.... © G4Media.ro.
20:00
Autoritățile din Amsterdam interzic accesul echipei Maccabi Tel Aviv, invocând violența suporterilor și presupusul sprijin pentru „genocid” # G4Media
Administrația capitalei olandeze interzice accesul echipei Maccabi Tel Aviv în oraș, invocând violența suporterilor și presupusul sprijin pentru „genocid”, stârnind reacții negative din cauza acuzațiilor... © G4Media.ro.
20:00
Dan Barna: Dialogul structural al Comisiei cu Parlamentul European legat de o evantuală tăiere a fondurilor UE pentru România începe pe 3 noiembrie # G4Media
Dialogul structural al Comisiei Europene cu Parlamentul European legat de eventuala tăiere a fondurilor UE pentru România va începe pe 3 noiembrie, a anunţat marţi... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:50
Douăzeci şi cinci de mineri sunt blocaţi de luni seara la 80 de metri sub pământ într-o mină de aur care s-a prăbuşit în nord-vestul... © G4Media.ro.
19:30
Iranul anunță primul test reușit cu o rachetă balistică intercontinentală / Tensiuni în creștere pe fondul Adunării Generale ONU # G4Media
Pe 20 septembrie 2025, oficialii de la Teheran au declarat că Iranul a efectuat cu succes primul său test cu o rachetă balistică intercontinentală (ICBM).... © G4Media.ro.
19:30
Secretarul de stat american Marco Rubio respinge amenințarea lui Tusk de a doborî avioane rusești # G4Media
Afirmația prim-ministrului polonez Donald Tusk potrivit căreia țara sa era pregătită să doboare avioane străine care-i încalcă spațiul aerian sunt contrazise de secretarul american de... © G4Media.ro.
19:30
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa # G4Media
„NATO este angajată ferm în apărarea României și a întregului flanc estic” – Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din... © G4Media.ro.
19:20
Autoritatea în Comunicaţii lansează în consultare publică proiectul Strategiei de reglementare poştală 2025-2029. ”Valoarea sectorului poştal din România are toate premisele să depăşească, în 2029-2030, valoarea sectorului comunicaţiilor electronice” # G4Media
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) anunţă că lansează, spre consultare publică, proiectul Strategiei de reglementare poştală 2025 – 2029, document care... © G4Media.ro.
19:10
Kelemen: Coaliția de guvernare a acceptat propunerea UDMR de a prelungi cu șase luni plafonarea prețurilor la alimentele de bază / Grindeanu: Mă bucur că argumentele specialiștilor PSD au fost ascultate și înțelese de partenerii de guvernare # G4Media
UPDATE: Și liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat menținerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente: „Românii vor avea, în continuare, acces la 17... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:50
Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv/ Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă # G4Media
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, marţi, Tribunalul Constanţa, dar decizia instanţei nu este... © G4Media.ro.
18:50
SURSE Curtea Constituțională va amâna miercuri o decizie în ce privește pensiile magistraților / CCR, așteptată să se pronunțe mâine pe celelalte patru proiecte de legi pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea # G4Media
Curtea Constituțională va amâna o decizie, miercuri, în ce privește pensiile magistraților, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate discuțiilor. CCR este așteptată însă să se... © G4Media.ro.
18:40
Trump afirmă că țările membre ONU „se îndreaptă spre iad” din cauza politicii frontierelor deschise: “Imigranții ilegali se revarsă în Europa” # G4Media
Președintele Donald Trump a avertizat că Europa se află într-o criză din cauza afluxului de imigranți ilegali și a avertizat că țările membre ale ONU... © G4Media.ro.
18:30
Fermierii croaţi trebuie să sacrifice aproape 12.000 de porci, după descoperirea unui focar de pestă porcină africană la fermele din estul ţării, au anunţat marţi... © G4Media.ro.
18:20
Kelemen Hunor: Coaliția de guvernare a acceptat propunerea UDMR de a prelungi cu șase luni plafonarea prețurilor la produsele alimentare de bază # G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor anuță că în urma discuțiilor din cadrul coaliției s-a decis asupra prelungirii plafonării prețurilor la produsele alimentare de bază. „Astăzi, coaliția... © G4Media.ro.
18:10
Antreprenorii germani îi cer cancelarului Friedrich Merz să acţioneze rapid pentru rezolvarea problemelor economice și relansarea economiei # G4Media
Principalele federaţii patronale din Germania au pus presiune pe cancelarul Friedrich Merz cu privire la „urgenţa” reformelor pe care le consideră necesare pentru relansarea economiei,... © G4Media.ro.
18:10
Preşedintele american Donald Trump afirmă la ONU că recunoaşterea unui stat palestinian ar recompensa gruparea teroristă Hamas # G4Media
Recunoaşterea unui stat palestinian ar fi o recompensă prea mare pentru gruparea teroristă Hamas, a declarat marţi preşedintele american, Donald Trump, repetând cererea sa de... © G4Media.ro.
18:00
Producătorii auto chinezi au depășit Renault și Audi la vânzările din Europa în august, sprijiniți de creșterea modelelor hibride plug-in # G4Media
Producătorii auto chinezi au vândut în luna august mai multe autoturisme în Europa decât mărcile Renault şi Audi, ajutaţi de vânzările în creştere de vehicule... © G4Media.ro.
18:00
Bărbat reţinut ân județul Brăila după ce a intrat în curtea unui vecin, i-a pulverizat spray lacrimogen în faţă şi l-a lovit cu o scândură, cu o furcă şi cu o sapă, după o ceartă / După ce victima a căzut, agresorul a tăiat-o cu un cutter # G4Media
Un bărbat din judeţul Brăila a fost reţinut după ce, în urma unui conflict cu un vecin, a intrat în curtea acestuia, i-a pulverizat spray... © G4Media.ro.
17:50
Un copil de şase ani din Timiș, mort în cada de la baie / Mama a anunţat la 112 că l-ar fi găsit înecat # G4Media
Un copil de şase ani a murit, marţi, în timp ce se afla în cada din baie, mama acestuia anunţând la 112 că l-ar fi... © G4Media.ro.
17:40
Şoşoacă, despre dosarul în care a fost citată la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida şi reduce la tăcere. Amenințările voastre nu mă sperie # G4Media
Eurodeputata extremistă SOS Diana Şoşoacă susține că le-a transmis, în scris, procurorilor de la Parchetul General că nu se poate prezenta la data şi ora... © G4Media.ro.
17:40
Protest al SOS Infertilitatea şi Declic în faţa Guvernului pentru reluarea finanţării programului de fertilizare in vitro # G4Media
Membri ai SOS Infertilitatea şi Declic au protestat, marţi, în faţa Guvernului, pentru reluarea finanţării programului de fertilizare in vitro, transmite Agerpres. Manifestanţii au avut... © G4Media.ro.
17:40
Vechiul pod rutier peste Tisa de la Sighetu Marmaţiei, dintre România şi Ucraina, va intra în reparaţie # G4Media
Podul vechi care traversează râul Tisa, asigurând legătura dintre România şi Ucraina, situat în vecinătatea municipiului Sighetu Marmaţiei, va intra în reparaţie, a declarat marţi,... © G4Media.ro.
17:30
Primăria Drobeta-Turnu Severin a achiziţionat 240 de biciclete şi 10 triciclete pentru a fi închiriate de locuitori / Primarul Marius Screciu: De astăzi, bicicletele Velo City sunt disponibile pentru toţi cei care doresc să se deplaseze rapid, comod şi ecologic # G4Media
Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin pune la dispoziţia locuitorilor, pentru închiriere, începând de marţi, 240 de biciclete clasice şi 10 triciclete, toate achiziţionate printr-un proiect cu... © G4Media.ro.
17:30
Tatăl lui Elon Musk, acuzat că și-a abuzat sexual cinci dintre copiii săi și copiii vitregi / Errol Musk, rar menționat de fiul său miliardar, a respins dezvăluirile din New York Times ca fiind „absurde” și „false” # G4Media
Errol Musk, tatăl în vârstă de 79 de ani al miliardarului în tehnologie Elon Musk, a fost acuzat că a abuzat sexual cinci dintre copiii... © G4Media.ro.
17:20
Premierul polonez Donald Tusk a anunţat marţi că ţara sa îşi va redeschide săptămâna aceasta graniţa cu Belarus, după ce fusese închisă la începutul lunii... © G4Media.ro.
17:20
Guvernul schimbă regulile de intervenție asupra urșilor. Profesor: „Se rezolvă problema responsabilității juridice, primarii pot decide împușcarea imediată” # G4Media
Guvernul a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea OUG nr. 81/2021 privind intervențiile în cazurile de atac ale urșilor.... © G4Media.ro.
17:20
Președintele SUA, Donald Trump, se adresează Adunării Generale a ONU pentru prima dată din 2020: Este de așteptat să își prezinte „viziunea asupra lumii”. Casa... © G4Media.ro.
17:20
Primăria Sectorului 3, buget de peste 4,9 milioane de lei pentru dezvoltarea unei platforme de interacţiune cu cetăţenii # G4Media
Primăria Sectorului 3 anunţă pe SEAP licitaţie pentru dezvoltarea platformei de interacţiune cu cetăţenii, transmite Agerpres. Valoarea totală estimată a acordului-cadru este de 4.964.500 lei.... © G4Media.ro.
17:10
Uniunea Europeană analizează modul în care Apple, Google și Microsoft combat escrocheriile online / Autoritățile investighează listări false de aplicații # G4Media
Uniunea Europeană dorește să evalueze dacă Apple, Google și Microsoft fac suficient pentru a preveni proliferarea înșelătoriilor online pe platformele lor. Financial Times relatează că autoritățile de... © G4Media.ro.
17:00
BREAKING Nicușor Dan: Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit marți la Palatul Cotroceni cu liderii coaliției de guvernare, în cadrul căreia a mediat un dialog „pentru consolidarea stabilității... © G4Media.ro.
17:00
Ce riscă Netanyahu dacă decide să anexeze Cisiordania, ca răspuns la recunoașterea unui stat palestinian (analiză WSJ) # G4Media
Cascada de guverne occidentale care au recunoscut statul palestinian în această săptămână a fost întâmpinată în Israel de apelurile miniștrilor din guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu... © G4Media.ro.
17:00
Manole, despre decizia CCR de miercuri: Chiar dacă nu o să avem succes, e timp să îndeplinim jalonul PNRR # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, speră într-o decizie favorabilă a Curţii Constituţionale privind pensiile magistraţilor şi susţine că, în caz contrar, rămâne timp pentru îndeplinirea jalonului... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:50
Ursula von der Leyen: Infrastructura noastră critică este în pericol. Iar Europa va răspunde la această amenințare cu forță și determinare # G4Media
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că Europa se confruntă cu un „model” de amenințări la frontierele sale, după ce dronele... © G4Media.ro.
16:40
Accident de muncă la Exploatarea Minieră Livezeni / Un electrician a suferit arsuri pe mâini şi faţă și va fi transferat la Spitalul de Arşi din Bucureşti # G4Media
Un electrician de 55 de ani de la Exploatarea Minieră (EM) Livezeni a suferit arsuri pe mâini şi pe faţă în urma unui accident de... © G4Media.ro.
16:40
O criză guvernamentală ar arunca în aer finanțele României. Finanțatorii externi – cei care cumpără datoria publică – urmăresc cu mare atenție deciziile pe care... © G4Media.ro.
16:40
Ministrul Finanțelor, după descoperirea unei scheme complexe de evaziune, în domeniul ride-sharing, cu un prejudiciu de peste 266 milioane lei: Am introdus declaraţia informativă D397, care obligă platformele de ride-sharing să transmită date direct către Fisc # G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis după descoperirea unei scheme complexe de evaziune, în domeniul ride-sharing, cu un prejudiciu de peste 266 milioane lei că... © G4Media.ro.
16:40
Lituania modifică legislaţia pentru a putea doborî imediat dronele care îi încalcă spaţiul aerian # G4Media
Parlamentul lituanian (Seimas) a votat marţi amendamente la legislaţia existentă pentru a permite forţelor armate ale ţării baltice, membră NATO şi având graniţă cu Rusia... © G4Media.ro.
16:30
Au apărut primele virusuri din lume proiectate de inteligența artificială / Următorul pas este viața generată de AI # G4Media
Oamenii de știință au creat primele virusuri din istorie proiectate de inteligența artificială (AI), capabile să vâneze și să elimine tulpini de Escherichia coli (E.... © G4Media.ro.
16:30
Secretarul general al NATO, mesaj pentru Rusia: Suntem pregătiți să vă întâmpinăm / Alianța s-a reunit pentru a impune unele măsuri după intrarea a trei avioane de vânătoare rusești în spațiul aerian al Estoniei # G4Media
NATO a acționat „rapid și decisiv” ca răspuns la mai multe încălcări recente ale spațiului aerian de către Rusia, a declarat marți secretarul general Mark... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.