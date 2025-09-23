Inspecţia Muncii a dat amenzi de peste 4,4 milioane de lei în urma unor controale făcute săptămâna trecută
Bursa, 23 septembrie 2025 20:20
Inspectorii de muncă au dat amenzi de peste 4,4 milioane de lei, în urma unor controale făcute săptămâna trecută, la nivel naţional, iar aproape 200 de persoane au fost depistate că munceau la negru sau că nu respectau timpul de muncă şi de odihnă.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
20:40
USR a solicitat respingerea prin vot, în şedinţa Camerei Deputaţilor, a moţiunii depuse de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu.
20:30
Înaintea discuţiilor de la New York, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a subliniat importanţa eforturilor pentru pace şi a lăudat sprijinul constant al Statelor Unite pentru organizaţie.
Acum o oră
20:20
Inspecţia Muncii a dat amenzi de peste 4,4 milioane de lei în urma unor controale făcute săptămâna trecută # Bursa
Inspectorii de muncă au dat amenzi de peste 4,4 milioane de lei, în urma unor controale făcute săptămâna trecută, la nivel naţional, iar aproape 200 de persoane au fost depistate că munceau la negru sau că nu respectau timpul de muncă şi de odihnă.
20:10
NATO condamnă ferm încălcarea spaţiului aerian estonian de către Rusia: 'Răspunsul nostru va fi robust and #8221; # Bursa
Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit în această dimineaţă, la solicitarea Estoniei, în temeiul articolului 4 din Tratatul de la Washington, pentru a consulta şi a condamna ferm încălcarea periculoasă de către Rusia a spaţiului aerian estonian la 19 septembrie.
20:10
Antreprenorii germani îi cer cancelarului Friedrich Merz să acţioneze rapid pentru rezolvarea problemelor economice # Bursa
Principalele federaţii patronale din Germania au transmis cancelarului Friedrich Merz un mesaj ferm privind and #8222;urgenţa and #8221; unor reforme economice.
Acum 2 ore
19:50
Preşedintele american Donald Trump a declarat, în discursul susţinut marţi la Adunarea Generală a ONU, că Statele Unite sunt pregătite să impună and #8222;o serie de tarife foarte puternice and #8221; împotriva Rusiei, dacă aceasta nu este dispusă să încheie un acord pentru oprirea războiului din Ucraina, potrivit presei internaţionale. Liderul de la Casa Albă a afirmat că astfel de măsuri ar putea and #8222;opri rapid vărsarea de sânge and #8221;, însă a cerut ca şi statele europene să adopte aceleaşi sancţiuni pentru ca ele să fie eficiente.
19:50
Un val de guverne occidentale a recunoscut în această săptămână statul palestinian, mişcare care a stârnit în Israel apeluri puternice din partea miniştrilor din cabinetul premierului Benjamin Netanyahu pentru anexarea Cisiordaniei.
19:40
Premierul polonez Donald Tusk a declarat că Polonia este pregătită să doboare orice avion străin care îi încalcă spaţiul aerian, însă afirmaţia sa a fost nuanţată de secretarul de stat american Marco Rubio.
19:30
Revolut îşi deschide sediul global la Londra şi vizează 100 de milioane de clienţi la nivel mondial # Bursa
Revolut, lider global în industria fintech, a inaugurat azi noul său sediu central din Londra, în Canary Wharf.
19:30
Preşedintele Nicuşor Dan a mediat la Cotroceni o întâlnire cu liderii Coaliţiei pentru consolidarea stabilităţii politice şi economice # Bursa
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a avut marţi, 23 septembrie 2025, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu liderii Coaliţiei de guvernare, în cadrul căreia a mediat un dialog necesar pentru consolidarea stabilităţii politice şi economice a ţării.
19:20
REHAU Building Solutions: Creştere în 2025, susţinută de soluţii inteligente pentru climat interior şi sisteme sanitare integrate # Bursa
REHAU Building Solutions, lider global în soluţii pentru instalaţii sanitare şi termice, anunţă o creştere a activităţii din România în primele nouă luni ale anului 2025, susţinută de cererea crescută pentru soluţii inteligente de climat interior şi pentru sisteme sanitare sigure, eficiente şi uşor de integrat.
19:20
Gheorghe Falcă a luat poziţie la Bruxelles faţă de revitalizarea economiilor locale şi crearea de locuri de muncă # Bursa
Eurodeputatul Gheorghe FALCĂ (PNL/PPE) în calitate de raportor din umbră din partea Grupului PPE, a prezentat o serie de amendamente privind Directiva tranziţiei juste în lumea muncii: garantarea creării de locuri de muncă şi revitalizarea economiilor locale.
19:10
Statul Major General de la Kiev a anunţat marţi că armata ucraineană a lovit două instalaţii de distribuţie a petrolului din Rusia, în regiunile Briansk şi Samara, transmite Reuters.
19:10
Curtea Constituţională va amâna miercuri pronunţarea unei decizii în cazul legii privind pensiile magistraţilor, au declarat surse citate de G4Media. Potrivit acestora, motivul îl reprezintă divergenţele privind majorarea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani şi riscul ca actul normativ să fie declarat neconstituţional înainte de reuniunea ECOFIN din 10 octombrie, unde va fi analizată situaţia deficitului României şi accesul la fonduri europene.
Acum 4 ore
18:30
Trump susţine că and #8222;a avut dreptate în toate and #8221; şi critică tranziţia la energia verde # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a afirmat într-un discurs că and #8222;a avut dreptate în toate and #8221;, subliniind că această convingere nu este o laudă, ci and #8222;o realitate and #8221;. El a prezentat chiar şi şepci cu mesajul and #8222;Trump was right about everything and #8221;, potrivit NBC News.
18:30
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că administraţia sa va lansa un and #8222;efort internaţional and #8221; pentru aplicarea Convenţiei privind armele biologice şi a pledat pentru încetarea dezvoltării armelor nucleare.
18:30
Trump acuză ONU că and #8222;finanţează un asalt asupra ţărilor occidentale and #8221; prin migraţie # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a criticat dur statele membre ale ONU pe tema migraţiei, afirmând că and #8222;ţările voastre sunt ruinate and #8221; şi că Europa ar fi and #8222;invadată de imigranţi ilegali ca nimeni altădată and #8221;.
18:20
Organizaţia studenţească AIESEC Bucureşti a lansat procesul de recrutare pentru noi membri, înscrierile fiind deschise până pe 12 octombrie 2025, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
18:20
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a publicat spre consultare proiectul Strategiei de reglementare poştală 2025-2029, care stabileşte direcţiile de dezvoltare pentru un sector poştal competitiv şi adaptat nevoilor utilizatorilor.
18:20
Apele Române aplică măsuri speciale la acumularea Paltinu pentru a asigura alimentarea cu apă # Bursa
Administraţia Naţională and #8222;Apele Române and #8221; a anunţat că, în contextul unui regim hidrologic deficitar prelungit, aplică măsuri tehnice de exploatare la acumularea Paltinu, prioritatea fiind alimentarea cu apă a localităţilor din aval, inclusiv municipiul Ploieşti şi oraşul Breaza, conform unui comunicat emis redacţiei.
18:10
Diana Şoşoacă: Dosarul acesta este o 'încercare jalnică de a mă intimida şi reduce la tăcere and #8221; # Bursa
Eurodeputata Diana Şoşoacă, liderul partidului S.O.S. România, a declarat că i-a transmis procurorilor de la Parchetul General că nu se poate prezenta la data şi ora stabilită pentru audiere, motivând că se află la Bruxelles.
18:10
Compania aeriană românească AnimaWings va introduce, din 22 martie 2026, zboruri directe Bucureşti - Londra Gatwick, operate cu şase frecvenţe săptămânale. Va fi singurul operator românesc full-service care asigură conexiunea cu Marea Britanie, după renunţarea la ruta Heathrow.
18:00
Preşedintele american Donald Trump a declarat că războiul din Ucraina ar fi trebuit să fie unul scurt, subliniind că and #8222;toată lumea credea că Rusia va câştiga în trei zile and #8221;, potrivit NBC News.
18:00
Preşedintele american Donald Trump a acuzat marţi ţările europene că îşi subminează propria poziţie faţă de Rusia prin continuarea importurilor de energie, conform NBC News.
18:00
Trump critică recunoaşterea unilaterală a unui stat palestinian: and #8222;Ar fi o recompensă pentru Hamas and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat că decizia unor state, precum Marea Britanie şi Franţa, de a recunoaşte un stat palestinian ar echivala cu and #8222;o recompensă pentru atrocităţile comise de Hamas and #8221;, inclusiv atacul din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, informează NBC News.
18:00
Diana Şoşoacă: Dosarul aceste este o 'încercare jalnică de a mă intimida şi reduce la tăcere and #8221; # Bursa
Eurodeputata Diana Şoşoacă, liderul partidului S.O.S. România, a declarat că i-a transmis procurorilor de la Parchetul General că nu se poate prezenta la data şi ora stabilită pentru audiere, motivând că se află la Bruxelles.
17:50
Plafonarea adaosului comercial la alimente, prelungită până în martie după discuţiile de la Cotroceni # Bursa
Liderii coaliţiei de guvernare au decis, marţi, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până în martie 2026, în urma negocierilor de la Cotroceni, potrivit unor surse politice citate de Observator.
17:50
Comisia de buget-finanţe a Senatului a adoptat marţi un amendament la proiectul legii privind plata pensiilor private, prin care bolnavii de cancer pot solicita retragerea integrală, într-o singură tranşă, a activului personal din Pilonul II, potrivit Agerpres.
17:30
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat marţi că Europa se confruntă cu un and #8222;tipar and #8221; de ameninţări la graniţele sale, după ce dronele au perturbat traficul aerian din Danemarca şi Norvegia.
17:20
RoEnergy 2025 la Timişoara aduce producători internaţionali de soluţii pentru eficienţă energetică # Bursa
Târgul internaţional RoEnergy România - Timişoara, ajuns la ediţia a VIII-a, se va desfăşura între 1 şi 3 octombrie 2025 la Pavilionul Expovest din Complexul Senator, potrivit organizatorilor.
17:20
Camera de Comerţ Româno-Britanică (BRCC) organizează cea de-a patra ediţie a conferinţei and #8222;Healthcare Forward: Shaping Tomorrow and #39;s Solutions and #8221;, care va avea loc pe 15 octombrie 2025, la Crowne Plaza Bucureşti, începând cu ora 9:30. Evenimentul va reuni lideri din domeniul sănătăţii, inovatori, factori de decizie şi experţi din industrie pentru a explora viitorul serviciilor medicale.
17:20
Crama DeMatei, parte a grupului Vintruvian Estates, a obţinut cel mai mare scor din istoria vinului românesc în evaluările criticului internaţional James Suckling, conform unui comunicat emis redacţiei. Vinul Matei 2020 a fost notat cu 95 de puncte, performanţă care plasează terroir-ul din Dealu Mare alături de regiuni viticole de prestigiu precum Bordeaux sau Toscana.
17:10
Ediţia de toamnă a Târgului Naţional Imobiliar (TNI) - ZEB EXPO va avea loc în perioada 26-28 septembrie 2025, la Palatul Parlamentului, reunind peste 100.000 de oferte imobiliare şi promoţii cumulate ce depăşesc 2 milioane de euro, potrivit organizatorilor.
17:10
Nicuşor Dan, a găzduit la Palatul Cotroceni o întâlnire cu liderii Coaliţiei de guvernare, mediat un dialog menit să consolideze stabilitatea politică şi economică a ţării.
17:00
Autorităţile europene au pus capăt unei fraude cu criptomonede care dura de ani şi care a făcut peste 100 de victime, valoarea daunelor ridicându-se la cel puţin 100 de milioane de euro, a anunţat Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust).
Acum 6 ore
16:40
Candidată la alegerile parlamentare din Moldova, anchetată pentru legături cu clanul Cordunenilor # Bursa
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi a desfăşurat marţi, 23 septembrie, o amplă acţiune privind legalitatea stabilirii domiciliului în România a cetăţenilor originari din Republica Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă, potrivit publicaţiei Ziarul de Gardă. Printre persoanele vizate se află fosta procuroare şi candidată la alegerile parlamentare Victoria Furtună, apropiată de oligarhul fugar Ilan Şor.
16:40
Doi români, în vârstă de 22 şi 52 de ani, au fost arestaţi luni în Grecia pentru spionaj, după ce autorităţile au descoperit pe telefoanele lor fotografii cu Fortăreaţa Navală Salamina, potrivit publicaţiei Kathimerini.
16:30
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a infirmat orice legătură între paracetamol şi autism şi a subliniat că vaccinurile nu cauzează această tulburare, contrazicând astfel afirmaţiile făcute de administraţia Trump.
16:20
INSCOP: 72,8% dintre români consideră ca ţara ajută suficient R. Moldova în parcursul său de integrare în UE # Bursa
Peste 70% dintre români consideră că ţara noastră face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană.
16:10
Serviciul de Informaţii Externe al Rusiei (SVR) a afirmat că and #39;Europa se pregăteşte să ocupe (Republica) Moldova and #39; şi că în prezent unităţi din ţările NATO se and #39;adună în România în apropierea graniţelor Republicii Moldova and #39;.
15:50
Rogobete: Avem nevoie de creşterea natalităţii, dar nu prin constrângere sau presiune asupra femeii # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a distanţat de propunerea legislativă a doi parlamentari neafiliaţi care ar putea restrânge dreptul la avort, subliniind că România are nevoie de creşterea natalităţii, dar nu prin constrângerea femeilor.
15:50
Trimisul special al SUA pentru Siria, Tom Barrack, a declarat că interesele Americii nu sunt aliniate cu nicio ţară din Orientul Mijlociu, inclusiv Israel.
15:40
Rusia anunţă că nu este implicată în survolarea aeroportului din Copenhaga de către drone care au blocat luni traficul aerian timp de patru ore.
15:30
Sindicate din administraţie acuză Cancelaria premierului de presiuni asupra angajaţilor participanţi la protest # Bursa
Mai multe organizaţii sindicale din administraţia publică au transmis oficial către Cancelaria prim-ministrului protestul lor faţă de solicitarea şefului acesteia, Mihai Jurca, de a întocmi liste nominale cu angajaţii Guvernului care au participat la protestul din 15 septembrie.
15:10
Guvernul norvegian acuză că aeronave ruse au încălcat spaţiul aerian al acestei ţări scandinave - în trei rânduri - anul acesta, incidente pe care Oslo le respinge drept and #8221;inacceptabile and #8221;.
15:10
Întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu liderii coaliţiei de guvernare s-a încheiat marţi fără declaraţii publice, în contextul tensiunilor generate de două subiecte majore - decizia Curţii Constituţionale privind pensiile magistraţilor şi reforma administraţiei publice locale -, care ar putea duce la demisia premierului Ilie Bolojan şi la căderea Guvernului, potrivit mass-media.
15:00
Premierul britanic Keir Starmer urmează să susţină în această săptămână un discurs în care va avertiza că Marea Britanie se află and #8222;la o răscruce and #8221;, lansând o ofensivă progresistă menită să contracareze ascensiunea extremei drepte şi a formaţiunii conduse de Nigel Farage, Reform UK, potrivit The Guardian.
Acum 8 ore
14:50
CM de Canotaj: Calificare în finale pentru echipajele de dublu rame feminin şi dublu rame masculin # Bursa
Echipajele de dublu rame feminin (W2-) şi dublu rame masculin (M2-) s-au calificat, marţi dimineaţă, în finale, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.
14:50
Supertree Workspaces and More: Creşterea taxelor stimulează cererea pentru birouri flexibile # Bursa
Creşterea taxelor şi presiunea pe costurile fixe determină companiile din ţara noastră să aleagă spaţiile de coworking în detrimentul birourilor tradiţionale, arată o analiză realizată de Supertree Workspaces and More. Companiile medii şi mari se orientează către birouri flexibile pentru a reduce cheltuielile şi a beneficia de condiţii contractuale avantajoase.
14:50
ONU denunţă într-un raport torturarea and #8221;sistematică and #8221; a deţinuţilor civili ucraineni de către Rusia # Bursa
Autorităţile ruse au supus la tortură - inclusiv la violenţe sexuale - în mod and #8221;răspândit şi sistematic and #8221; deţinuţi civili, în zonele ocupate în Ucraina, denunţă marţi, într-un raport, Înaltul Comisariat ONU al Drepturilor Omului (OHCHR/HCDH), care denunţă de asemenea rele tratamente şi de partea ucraineană.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.