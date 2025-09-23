Inspecţia Muncii a dat amenzi de peste 4,4 milioane de lei în urma unor controale făcute săptămâna trecută

19:50

Preşedintele american Donald Trump a declarat, în discursul susţinut marţi la Adunarea Generală a ONU, că Statele Unite sunt pregătite să impună and #8222;o serie de tarife foarte puternice and #8221; împotriva Rusiei, dacă aceasta nu este dispusă să încheie un acord pentru oprirea războiului din Ucraina, potrivit presei internaţionale. Liderul de la Casa Albă a afirmat că astfel de măsuri ar putea and #8222;opri rapid vărsarea de sânge and #8221;, însă a cerut ca şi statele europene să adopte aceleaşi sancţiuni pentru ca ele să fie eficiente.